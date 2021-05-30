華裔督察吳銘恆：不管遇到什麼犯罪 都要報警

紐約市警察局仇恨犯罪工作組專門制止針對亞裔的仇恨犯罪。（Getty Images）

紐約市警察 總局仇恨犯罪工作組（NYPD Hate Crime Task Force）負責人是華裔督察（Inspector）吳銘恆。他說，他經常參加社區活動，告訴華人 居民遇事就要報警，「不管遇到什麼犯罪，都要報警」。他說，有的華人沒有身分，不敢報警，擔心被警察查出。他說，警察不查身分，只是控制罪犯，保護民眾，即使沒有身分者也不要擔心。

紐約市警察已經在曼哈頓唐人街、皇后區法拉盛等社區，向小商家派發中文宣傳單，告知民眾應該如何報案，並告知撥打911時，市警提供200多種語言，可以不說英文，若是說Chinese或Cantonese，就會有說該語言的人接聽。

吳銘恆說，紐約華人在報案方面比過去進步很多。許多人遇事願意報案了。他說，許多華人英語不好，只願意與華人警察溝通。「因此，我們經常去社區做講座，告知民眾如何預防犯罪、如何應對等。」他說，今年市警在全市接獲26起仇恨犯罪，有12起為攻擊亞裔案件；去年因新冠肺炎疫情引發的攻擊亞裔案件則有8起，市警局相信類似案件更多，但未報警或未立案。

紐約市警察總局（NYPD）是美國最大的城市警察局。2020年8月，NYPD成立市警仇恨犯罪工作組，這是該局首次成立這樣的工作組。吳銘恆今年3月接任工作組負責人，他說，成立工作組是因為新冠疫情2020年3月在美國爆發後，「針對紐約華裔的仇恨犯罪增加了」。

他說，這個工作組的目的是幫助警察局控制針對亞裔的仇恨犯罪。他透露，這個工作組共有25名成員組成，其中21名是華人，其他四人分別為韓國裔、菲律賓裔。自小從香港移民來美的他表示，21名華裔警察來自兩岸三地，除了會說普通話和粵語外，還會說許多中國方言，如上海話、溫州話和福州話等。

在平時，工作組成員都在各自的崗位上工作，遇到仇恨犯罪案件時才聚在一起，開會討論案情，提出解決方案，還為受害人提供幫助。例如，去年一名台灣移民被打傷，他們將受害人送回家。「有時，受害人要求我們護送，我們就會提供幫助。」有的人有經濟需求，他們還幫助申請補助。

他說，在今年3月以前，工作組的成員都是兼職。他擔任工作組負責人後，NYPD給工作組配備專職的華裔警察，以增加他們的力量。他說，新加入市警仇恨犯罪工作組的兩名華裔警探郭迪焜和張棟志，分別會說普通話、廣東話和福州話，可以與受害者直接溝通。「受害人能夠清楚講述案發過程，檢察官根據描述也能更妥善處理案情。」

仇恨犯罪增加，導致紐約市警察局成立仇恨犯罪工作組。（美聯社）

NYPD將在全市多個社區增加便衣警察，其中增加便衣警察的舉措，是「要對那些攻擊者傳達明確訊息。那些透過談話、威脅性活動，或在人行道、地鐵月台上打算攻擊的目標，都有可能是便衣警察，所以請襲擊者三思。」

他說，紐約市中文媒體曾經報導過發生在紐約市地鐵站的一個案例。一名非裔在地鐵站中試圖將一名亞裔推下地鐵站台。誰知這名看似行人的亞裔是紐約市警察局的一名便衣警察，「便衣警察一反手，將犯罪嫌疑人當場逮捕。」

了解情況的他表示，那名警察不是他們仇恨犯罪工作組的，而是其他部門的。他們的任務是潛伏在紐約市各地，尋找相關的犯罪蹤跡，包括毒品犯罪等。「他們的身分是秘密的，不讓外人知道，就連內部人也不知道。」

他於1997年加入紐約市警察局。他表示，在他開始做警察的時候，華人警察非常少。但是，現在華人對從警產生興趣，加入紐約市警察局的華人也在增加。「在紐約市警察總察中，華人警察約占全部警察的5%。」

資料顯示，仇恨亞裔犯罪工作組的前小組負責人為盧曉士副督察。盧曉士退休後，吳銘恆接班。他是繼三星警司陳文業（Chief Thomas Chan）之後，紐約市警警銜第二高階的華裔警察。