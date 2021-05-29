百人會會長黃征宇：三管齊下 才能真正打擊仇恨犯罪

百人會會長黃征宇。（黃征宇提供）

新冠疫情一年多來，針對亞裔 的仇恨犯罪與暴行不斷，對於反抗歧視與暴力，百人會 會長黃征宇（Zhengyu Huang）表示，聯邦及地方政府都需做更多。他說，首先須準確追蹤這些反亞裔事件，無論是言語辱罵，還是其他形式的歧視；其次要為受害人提供語言幫助、社區動員等充分資源，以便加速報案的過程，而不是讓受害人為報案多次往返警局；其三，司法部應提供專項資源，追蹤並監控反亞裔仇恨事件及趨勢，「有了這些資源、專注和領導力，並與社區組織攜手合作，才能真正打擊這些歧視。」

百人會早前發布的研究《從基礎到前沿：華裔對美國 結構的貢獻》（From Foundations to Frontiers： Chinese American Contributions to the Fabric of America），記錄了過去175年華人在美的貢獻。

（影音來源：世界e生活YouTube頻道）

「亞裔必須發聲，說出我們的故事。」黃征宇說，美國的成功得益於多元，亞裔在過去200年來，貢獻良多，「無論歧視出現在何時何地，我們都必須發聲。」

他說，百人會的宗旨之一就是確保逾500萬華裔乃至亞裔充分融入美國生活，在應對反亞裔仇恨時，百人會也意識到這不僅是亞裔或華裔面臨的問題，而是美國的問題。因此早先由百人會舉辦、在ABC新聞播出的里民大會(town hall meeting)，邀請了非洲裔、西語裔、猶太裔及亞裔等各社區參與，也攜手其他組織制定行動計畫，明確要求聯邦及地方政府應對並打擊仇恨事件；一同支持有助提升州及地方警力追蹤仇恨犯罪，幫助受害人的法案。其中《新冠仇恨犯罪法案》（COVID-19 Hate Crimes Act）近日已由拜登總統簽字生效。

他說，百人會將繼續在地方層面尋求解決方案，現已推出「AAPI tracker」，追蹤各亞太裔組織在當地應對反亞裔事件的情況，以便攜手遏制仇恨與暴力。

黃征宇出生於上海，十歲時跟隨父母移民來美，他畢業於史丹福大學，在哈佛大學獲MBA學位；黃征宇在科技、商業、教育和公共服務等方面經驗豐富，曾在英特爾公司任職多年，並是歐巴馬政府時期的白宮學者（White House Fellows），在美國國務院擔任國際開發署（USAID）署長特別助理，他也創辦了兩家公司，主攻金融科技服務與跨國投資等領域。