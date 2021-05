百人會會長黃征宇：三管齊下 才能真正打擊仇恨犯罪

百人會會長黃征宇。(黃征宇提供)

新冠疫情一年多來,針對亞裔 的仇恨犯罪與暴行不斷,對於反抗歧視與暴力,百人會 會長黃征宇(Zhengyu Huang)表示,聯邦及地方政府都需做更多。他說,首先須準確追蹤這些反亞裔事件,無論是言語辱罵,還是其他形式的歧視;其次要為受害人提供語言幫助、社區動員等充分資源,以便加速報案的過程,而不是讓受害人為報案多次往返警局;其三,司法部應提供專項資源,追蹤並監控反亞裔仇恨事件及趨勢,「有了這些資源、專注和領導力,並與社區組織攜手合作,才能真正打擊這些歧視。」

百人會早前發布的研究《從基礎到前沿:華裔對美國 結構的貢獻》(From Foundations to Frontiers: Chinese American Contributions to the Fabric of America),記錄了過去175年華人在美的貢獻。

(影音來源:世界e生活YouTube頻道)

「亞裔必須發聲,說出我們的故事。」黃征宇說,美國的成功得益於多元,亞裔在過去200年來,貢獻良多,「無論歧視出現在何時何地,我們都必須發聲。」

他說,百人會的宗旨之一就是確保逾500萬華裔乃至亞裔充分融入美國生活,在應對反亞裔仇恨時,百人會也意識到這不僅是亞裔或華裔面臨的問題,而是美國的問題。因此早先由百人會舉辦、在ABC新聞播出的里民大會(town hall meeting),邀請了非洲裔、西語裔、猶太裔及亞裔等各社區參與,也攜手其他組織制定行動計畫,明確要求聯邦及地方政府應對並打擊仇恨事件;一同支持有助提升州及地方警力追蹤仇恨犯罪,幫助受害人的法案。其中《新冠仇恨犯罪法案》(COVID-19 Hate Crimes Act)近日已由拜登總統簽字生效。

他說,百人會將繼續在地方層面尋求解決方案,現已推出「AAPI tracker」,追蹤各亞太裔組織在當地應對反亞裔事件的情況,以便攜手遏制仇恨與暴力。

黃征宇出生於上海,十歲時跟隨父母移民來美,他畢業於史丹福大學,在哈佛大學獲MBA學位;黃征宇在科技、商業、教育和公共服務等方面經驗豐富,曾在英特爾公司任職多年,並是歐巴馬政府時期的白宮學者(White House Fellows),在美國國務院擔任國際開發署(USAID)署長特別助理,他也創辦了兩家公司,主攻金融科技服務與跨國投資等領域。