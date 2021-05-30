世界日報執行董事李德怡：喚醒亞裔 亞裔媒體作用大

亞裔大聲疾呼並報告犯罪，是一個積極的發展。（美聯社）

世界日報執行董事李德怡指出，今年美國 的亞裔 傳統月（Asian Heritage Month）特別有意義。新冠病毒疫情從2020年3月在美國爆發後，美國針對亞裔尤其是華裔的仇恨犯罪「增加很多」。這對美國亞裔社區產生負面影響。亞裔媒體要鼓勵亞裔舉報犯罪，並提高人們對亞裔及整個亞裔問題的認識。

李德怡舉例說，在德州一所學校舉辦的考試中，試題提到華人 吃狗和貓，暗示華人不道德，也很奇怪。她指出：「這個題目在學生中將產生不好的影響。」再例如，在電影中，許多壞人是亞裔。她認為，美國的教育應該增加亞裔美國人的歷史，讓美國人知道亞裔的貢獻。

（影音來源：世界e生活YouTube頻道）

其實，華裔對美國做過很多重要的貢獻。例如，美國共有八位華裔獲得諾貝爾科學獎。華人移民美國後，都是勤勞苦幹，任勞任怨，經過自己的努力獲得了經濟和社會的成功。「他們覺得你很容易成功，又有錢，心存不滿」。過去，華人被稱為模範少數族裔（model minorities）。她表示，這個神話一方面是其他種族的仇恨根源，另一方面窮困和弱勢亞裔卻沒有從政府那裡獲得足夠的資源和援助。

她說，由於文化上的原因，華人總是喜歡息事寧人。如有遇到有人欺負，也抱著「多一事不如少一事」的態度，默默忍受著攻擊，也不敢主動發聲。由於亞裔多不反抗，也被稱為「啞裔」。結果，主流媒體也對亞裔不太尊重，說話比較隨意。

但是，主流媒體對非裔和猶太裔就不敢如此。如果這些媒體對非裔和猶太裔不尊重，他們就會立刻抗議。她說，不久前進行的停止仇恨亞裔（Stop Asian Hate）運動，許多亞裔勇敢站出來發聲。「更多的亞裔大聲疾呼並報告犯罪，而不是保持沉默。這是一個積極的發展。」

她說，隨著亞裔作為一個群體逐漸走入美國社會的中心，許多民選官員也開始為「停止仇恨亞裔運動」站台。她說，希望他們不只是參加反亞裔仇恨集會，而應該採取實質性行動。同時，她認為，「亞裔光抗議也不能解決問題」。

現在，美國把中國視為競爭對手，美國出生的華人和華人移民也受到傷害。她說，許多華人努力工作，為了過上幸福的生活，也為了建設這個國家。但是，美國人還是把他們視為「外國人」。有的媒體稱，許多美國華人「是間諜，不可靠。這個說法對華裔是一種傷害。」

例如，華裔科學家李文和被指控為中國間諜時，世界日報第一個站出來為他辯護。聯邦調查局調查李文和很久，仍然拿不出指控證據，最後只好作罷。然而，這麼多年過去了，主流媒體常常將亞裔描繪成「不可信任的人」，並把重點放在所謂的間諜上，而不是他們的貢獻上。

台灣出生、美國長大的李德怡表示，她在成長過程中也遇到美國人要她「回到自己的國家」。她說，她就在美國長大，接受美國的教育，認同美國的價值觀念，也把美國當作自己的國家，「我就是一個美國人」。

在停止仇恨亞裔（Stop Asian Hate）運動，許多亞裔勇敢站出來發聲。（美聯社）

在這次停止仇恨亞裔的運動中，亞裔和其他少數族裔團結起來，共同反對針對亞裔的仇恨犯罪。她說，去年，美國非裔開展「黑人的命也是命」(BLM)運動。「我看到，一些亞裔年輕人也站出來，支持非裔。」在停止仇恨亞裔的運動中，也看到非裔支持亞裔這個運動。「這是亞裔和其他少數族裔的正面互動。」她認為，亞裔應該和其他少數族裔互相瞭解和支持，共同阻止和抗議仇恨犯罪。

她說，作為美國最有影響力的亞裔媒體，世界日報全面報導了這些涉及到亞裔的事件。世界日報對發生在華人社區的事件，多早於英文媒體。「有的報導是我們先開始的，英文媒體才陸續跟進。」例如，法拉盛一名華女逃避警察時躍樓而死，世界日報首先報導，引起社區的關注。「紐約時報後來跟進，做了一大篇有關按摩女的故事。」

如果要有所作為，亞裔就要去投票。（美聯社）

通過這次停止仇恨亞裔運動，也讓亞裔了解到投票的重要性。「如果要有所作為，需要更多的亞裔去投票。」她是，通過媒體和社區人士的反覆宣導，華人投票率開始攀升。一些參選人也來華人社區爭取選民的支持。

她說，過去曾有政客來到紐約華人社區籌款，以合影換取捐款。許多華人為了拿到合影，紛紛排隊送錢，政客短時間內拿到幾萬元。「這些政客感到奇怪，華人只要照片，沒有提出任何需求。」她說，如果只是為了某種目的捐款，沒有為社區提出任何改變的要求，也會讓政客們看不起。因此，華人在捐款時要提出自己的訴求，既為自己的權益，也為社區的共同利益。