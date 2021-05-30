亞裔傳統月／眾議員孟昭文：力推新法 反新冠仇恨犯罪

孟昭文（發言者）和舒默舉辦新聞發布會，推動立法。（美聯社）

今年3月，華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）和日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）共同提出《新冠仇恨犯罪 法案》（COVID-19 Hate Crimes Act）。該法案要求在司法部設立一個職位，以促進對新冠仇恨犯罪的快速審查，建立多種語言報告系統並報告仇恨事件。它還將要求聯邦機構與社區組織合作，以提高對新冠流行期間仇恨犯罪的認識。

（影音來源：世界e生活YouTube頻道）

今年4月22日，聯邦參議院以94比1通過這項議案；5月18日，聯邦眾議院以364比62通過該項提案；5月20日該法案由拜登總統簽署成為法律。從此，美國 有了一個疫情期間保護亞裔 免受仇恨犯罪的聯邦法律。

孟昭文（穿紅衣者）應邀出席拜登總統的法案簽字儀式。（孟昭文辦公室提供）

制定法律 有助遏制仇恨犯罪

孟昭文提出的法案被稱為《新冠仇恨犯罪法》（H.R.6721）。法案內容主要是兩項：一、要求司法部長指定司法部官員負責此項工作，促進速向聯邦、州和地方執法機構報告的新冠仇恨犯罪；二、每月向國會報告這些案件的狀況，包括提供給投訴人的資源，以及為進一步調查這些事件所採取的行動，並按受害者的種族、社會經濟背景和發生地點對數據進行分類。這些報告必須至少在新冠公共衛生緊急事件解除後的一年內提供。

孟昭文5月20日出席了拜登總統的簽字儀式。她說，面對這一刻，真的很興奮。「看到我的法案成為國家的法律，真有一種令人難以置信的感覺，而我為捍衛亞裔美國人的安全而感到非常自豪。」她說，該法案除獲得國會通過，也得到了亞裔美國人社區的支持。

她說，在簽署法案時，人們不要忘記過去一年的痛苦和鬥爭，以及亞裔美國人社區被迫忍受的恐懼，並記住所有受到這些令人髮指和種族主義襲擊的人。長期以來，亞裔美國人被視為無形和沉默，經常被視為「外國人」和「局外人」。「但是，我們和這個國家的其他人一樣，都是美國人。」

稍後，她還要推動其他的工作，包括一項在全美學校中推廣亞太裔美國人歷史教學的倡議，以打破對亞裔美國人的刻板印象和負面看法。

拜登總統與孟昭文（右一）等亞裔議員開會，商討法案。（美聯社）

過去一年 歧視亞裔事件增加

孟昭文說，人們都聽到了許多令人作嘔的故事，還看到了亞裔被毆打、砍傷和吐口水的視頻。「一年多來，全美的亞裔美國人一直在大聲疾呼，尋求幫助，因此我們提出立法。」

她說，她從很多亞裔美國人那裡聽到，他們害怕走出家門。「許多家庭不讓孩子去公園或在戶外玩耍。」年輕人敦促其父母及祖父母留在屋內，並告知要作什麼準備，並向留在家中的親人運送食品。

但是，忍受這種恐怖是不合情理和不可接受的。她指出，在美國這個民主國家，每個人都應該有安全感，也包括亞裔美國人社區。「這個社會應該沒有仇恨的空間。」她說：「媒體報導仇恨犯罪為我提供更多的數據，並更準確地描述針對亞裔的攻擊，而更集中和統一審查這些犯罪將有助於更有效地解決問題。」

她說，在聯邦參議院通過《 新冠仇恨犯罪法》法案後，她呼籲希望眾議院「迅速效仿」。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）都支持這個法案。同時，拜登總統也發表聲明說，他支持孟昭文的法案，並呼籲眾議院通過該法案。

孟昭文的法案也得到了許多亞裔組織的支持，包括亞裔美國人推進正義聯合會（Asian Americans Advancing Justice | AAJC）、亞太裔全國委員會（NCAPA）、亞太裔美國律師協會（NAPABA）、亞太裔美國人健康論壇（APIAHF）、亞太裔婦女全國論壇（NAPAWF）、亞太社區衛生組織協會（AAPCHO）、美國樂施會（Oxfam America）和穆斯林倡導者（Muslim Advocates）。

孟昭文（右二）和趙美心（右一）召開新聞發布會，推動立法。（美聯社）

遏制仇恨 華裔議員任重道遠

在聯邦眾議院網站house.gov上，有新聞稿稱，自危機開始以來，有許多關於亞裔美國人受到威脅、騷擾或襲擊的報導。此外，新冠病毒流行還加劇了針對猶太社區的反猶事件，並引起了LGBTQ社區成員的擔心。結果，這些社區除了冠狀病毒外，還面臨著另外的仇恨和不公正的威脅。

新聞稿列出了孟昭文的工作。例如，一篇4月22日發布的新聞稿中講到，在過去一年多時間內，除了《新冠仇恨犯罪法》外，孟昭文還呼籲打擊針對亞裔美國人的仇恨和種族主義襲擊。這些措施包括，通過一項決議，譴責仇外心理和暴力，並引入該措施的最新版本。

她發起的幾項立法以及她最近在眾議院司法委員會小組聽證會上作的證詞，內容是對亞裔美國人的歧視現象日趨嚴重。在亞特蘭大亞裔按摩院發生大規模槍擊事件後，她曾前往亞特蘭大槍擊現場了解案件情況。同時，她還與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）進行了會談，討論如何制止針對亞裔的仇恨犯罪。

新聞稿說，種族歧視不僅針對普通亞裔民眾，而且對準了她這位亞裔國會議員。「她的辦公室電話留言和電子郵件中收到多條種族歧視和仇恨訊息，議員本人也成為反亞裔行為的受害者。」

不過，也有人對這個法律的效果表示懷疑。《新共和》雜誌網站2021年5月17日發表題為《仇恨犯罪法案能否制止針對亞裔的暴力行為？》一文。文章副標題就說：紐約眾議員孟昭文希望遏制針對亞裔的種族主義，但激進分子稱，「她的法案不能解決任何問題」。

文章說，有人認為仇恨犯罪立法是「無牙的政治飼料」（toothless political fodder）。政客喜歡支持這樣的法案，因為每個人都討厭仇恨，「但它並不能阻止種族暴力，也不能減少種族暴力」。爾灣加大政治學和亞裔研究教授Claire Jean Kim說， 「它只是給我們一種幻象，政府正在為此做些事情」。

孟昭文指出，這項法案的目的不是要向更多的人起訴仇恨罪。「我的目標是讓我們國家，包括執法部門在內的各級政府更好地了解偏見和種族主義的面貌。」她指出，如果不是因為Stop AAPI Hate統計資料，那麼就不會精確知道疫情期間多少亞裔被襲擊。她說：「政府應該對發生什麼以及何處發生進行統計。」

孟昭文也認為，該立法只是需要採取的行動之一。下一步應該是：更好的教育、精神衛生服務以及不同民族之間的社區建設。