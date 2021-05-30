國會議員趙美心：少數族裔 團結反仇恨犯罪

趙美心在國會作證，呼籲立法制止反亞裔仇恨犯罪。（趙美心推特）

一年一度的亞太傳統月是以弘揚亞洲文化、表彰傑出人士、促進族裔和諧為主旨，然而今年的慶祝方式完全被顛覆。因新冠病毒（COVID-19）引發的反亞裔仇恨犯罪 案件累計超過3800起，以今年3月亞特蘭大市六名亞裔婦女被槍殺達到高峰。

代表南加州選區的華裔國會議員趙美心 （Judy Chu）在這個不尋常的歷史時期，為制止仇恨犯罪和幫助亞裔受害人做了許多有價值的事情，在自己的從政史上留下紀錄。

趙美心指出，新冠病毒大流行一開始，仇外心理和錯誤信息也同時傳播。因此，在2020年2月，她組織了一個新聞發布會，敦促所有國會議員僅使用該病毒的科學名稱，不要傳播出會給亞裔美國人造成恥辱的錯誤信息。但是，川普和追隨他的共和黨人拒絕CDC和世界衛生組織（WHO）的指導，不使用科學名稱；相反的，他們加倍使用了「中國病毒」、「武漢病毒」和「功夫」之類的術語，結果，針對無辜亞裔美國人的偏執和暴力行為有所增加。

（影音來源：世界e生活YouTube頻道）

赴亞特蘭大 求證槍手罪行

因此，她領導的國會亞太裔黨團（CAPAC），通過信函、新聞發布會和立法採取了行動。今年3月，在喬治亞州（Georgia）包括六名亞裔婦女在內的八人被謀殺，震驚和恐懼了全國，她組織了一個國會代表團前往亞特蘭大（Atlanta），會晤遇難者家屬以及當地的亞太裔社區領導人。

趙美心說，此行的目的是模擬兇手的作案步驟，求證他如何刻意攻擊三個亞裔經營的按摩中心。從他第一次槍擊的地點「楊氏亞洲按摩中心」（Young's Asian Massage）開始，然後再開車27英里到達另外兩個亞洲按摩中心，確認兇嫌繼續進行他的殺人瘋狂行徑。當地警察說槍手有性癮來試圖減輕他的罪行；但是，在27英里的車程內，他還有其它很多地方可去，然而他選擇了三個他所知道的亞裔婦女經營的商店去將她們殺害。

4月15日拜登總統邀請趙美心（右二）等國會亞太裔黨團領袖赴白宮橢圓形辦公室討論仇恨亞太裔議題。（美聯社）

反仇恨亞裔 力推國會立法

因此，趙美心認為，這些槍擊事件無疑是仇恨犯罪。所以，她寫信給司法部敦促他們展開調查。她感到欣慰的是罪犯被以仇恨犯罪的罪名起訴。她還提出了一項國會決議案，譴責這些槍擊事件並向受害者哀悼。「我很自豪地說，該決議5月19日在眾議院以244-180票的兩黨表決中獲得通過。」

趙美心還敦促通過《COVID-19仇恨犯罪法》，提高針對仇恨犯罪的舉報率。眾議員孟昭文（Grace Meng）和參議員廣野慶子（Mazie Hirono）提出的該項法案，包括了趙美心的法案文本《Jabara-Heyer無仇恨法案》（Jabara-Heyer NO HATE Act），該法案將為各州和地方執法部門提供資源，解決反亞裔仇恨犯罪。她可以自豪地說，在參議院以94-1投票通過該法案之後，眾議院又以364-62的兩黨投票通過了《COVID-19仇恨犯罪法案》，並呈送給總統簽署。

亞裔應主動 保護自身權利

要減少反亞裔仇恨犯罪，亞裔可以採取哪些措施，來保護自己的基本權利及改善社會地位？

趙美心認為，亞裔美國人享有其他族裔相同的權利，並應期望這些權利和地位受到保護。所以，她大力推動通過《新冠仇恨犯罪法案》（COVID-19 Hate Crimes Act），提升對仇恨犯罪的追蹤和舉報。但是，亞裔還可以做更多的事情來捍衛自己的權利。

她認為，首先，保護亞裔美國人權利的最好方法是保護所有少數族裔的權利—這就是她積極與國會非洲裔黨團和西裔黨團積極合作的原因。少數群體的每個人都可能被多數派所遮蔽，這就是為什麼人們看到川普政府竭力企圖使有色人種相互抵制、分裂和弱化。所以，國會少數族裔三個黨團的合作，建立在共同強大的思想基礎之上。現在，隨著美國努力解決系統性種族主義和仇恨犯罪上升的問題，少數族裔的團結尤其重要。針對一個社區的暴力行為會迅速蔓延到其他社區，任何一地的不公正現象都會威脅到各地的正義。

趙美心以此證明，為什麼當佛洛伊德（George Floyd）被謀殺事件在全國造成衝擊時，國會亞太裔黨團與國會非洲裔黨團一起，譴責警察的野蠻行徑並呼籲解決方案。然後，隨著反亞裔仇恨犯罪案件上升時，國會的非裔、西裔和原住民黨團的領袖們，立即與亞太裔黨團站在一起呼籲政府重視這個問題。而且，因為有了這麼多的國會領袖的聲援，幫助更多人意識到了問題的重要性，並且鼓勵更多人大聲疾呼，最終在3月的「停止仇恨亞裔國家行動和癒合日」（Stop Asian Hate National Day of Action and Healing）達到了頂峰，累計超過11億人次參加了活動。

最後，趙美心提到了教育的重要性。4月15日拜登總統邀請她和國會亞太裔黨團的其他領袖參加白宮橢圓形辦公室會議，討論仇恨亞太裔議題。趙美心告訴總統，由於亞太裔長期被忽略，需要做更多的工作來促進亞太裔發揮領導作用，並改善有關亞太裔歷史的教育，包括在首都華盛頓建立一個史密森尼亞太裔歷史博物館（Smithsonian AAPI History Museum）。