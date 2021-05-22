華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

特斯拉的華人車主愈來愈多。（美聯社）

新澤西州工程師洪先生估計，自己可能是特斯拉 電動車（Tesla）最早的用戶之一。「我早在2014年就買了一輛，而且還是我的第一部車。」他說，他的華人 朋友「購買特斯拉的越來越多，有人甚至全款購買」。紐約州長島小頸的Daisy也許是「當地第一個購買特斯拉電動車的華人」。因為感覺好，她經常勸熟識的姐妹都去換特斯拉。「現在，我認識的人當中，已經有三、四個人買了特斯拉。」

紐約市 雄偉賽車（Majestic Autosport）老闆Ken說，他車店的服務包括「汽車改色貼膜」。有的車主對汽車的顏色不滿意，可以去車店改色。最近，來改色的特斯拉車「突然增多」。統計資料顯示，特斯拉車主以50歲以上的男性為主。不過，Ken表示，特斯拉的華人車主年輕人較多，許多是ABC。

洪先生說，開特斯拉有兩個明顯的好處。第一，特斯拉起步快，一踩油門，車子速度就上去了，感覺很舒服，而燃油車要停頓一下。

第二，特斯拉毋須加油，但是要充電。美國生活用電的電壓是110伏，不能用來為特斯拉充電，需要工業用電，也就要用220伏的。「如果是自己的房子，可以在家裡裝充電樁，否則就要去外邊的超級充電站（supercharger）充。「由於改開電動車，我這麼多年沒有去過加油站。」

他說，他與特斯拉的邂逅屬於偶然。當年在新澤西讀博士時，去附近的Shopping Mall閒逛，看到特斯拉的門市部。他隨著人群進到店中，看到這裡竟然賣車，而且還讓試車。「我試了以後，覺得特斯拉不錯。」但因為還在讀書，沒有錢買，就忘了這回事。

購買特斯拉的主要是中高收入的有房男性。（Pexels）

配置4G屏幕 車內可看電影

畢業後找到工作，開始考慮買車。於是，他又去了這家特斯拉門市部。他說，當時特斯拉的型號只有Model S。一個普通五人座特斯拉就要9萬多元。「我是通過五年期貸款買的。」當時，公司派他去西岸俄勒岡州波特蘭（Portland）工作一段時間。於是，他把提車地點定在波特蘭。「我到了波特蘭後才領車。」

他買的特斯拉充一次電可以行駛250哩，當時特斯拉的充電站很少。有一次，他開從西岸的波特蘭回東岸的新澤西，有一段300多哩路沒有充電站。於是，他只能用普通充電器充電，每小時充30哩的電。「為此，我還在當地旅館住了一個晚上。」

2020年，特斯拉公司（Tesla, Inc）給他換了一個新電池，一次充滿可以跑275哩。「我家裡有個充電器，每小時能充30哩的電。」他開著特斯拉跑了很多長途，包括東南部的佛羅里達和加拿大的多倫多。「就在兩年間，我的特斯拉跑了五、六萬哩。」

他說，特斯拉是電動車，沒有燃油系統，因此汽車的空間可以設置其他功能。例如，特斯拉的屏幕是4G，司機在車內可以看YouTube，「也就是可以在車內看電影」。車主可以用手機發動，沒有車鑰匙不要緊。如果不想車子時速超過85哩，可以用手機設定。在他開特斯拉的七年中，沒有出過大問題，都是小修小補。

紐約州長島小頸的Daisy說，特斯拉公司在長島的曼哈塞設有門市部。「五、六年前，聽說特斯拉在展銷電動車，我們就去參觀。」她坐進車裡一試，感覺特別好，「車內特別安靜」。開車走了一段，感覺車子很穩，而且起動很快，「腳一踩車子就開動」。如果開燃油車，車的噪聲很大，有排氣的聲音。

洪先生說，特斯拉充一次電可跑200多哩，可以長途旅行。（洪先生提供）

「我試完車就買了」

她試的這部特斯拉，後門有兩個翅膀，打開門就呈現往上飛的姿勢。「我試完車就買了。」 她買的車型是SUV，能坐七個人，價格也很貴，加稅大約要13萬元。「因為沒有那麼多現金，辦了貸款。」

她說，這部特斯拉的電腦屏幕很大，比最大的iPad的屏幕都大，顯示的地圖很清楚。而且，它的GPS每周都要更新，找地址也很方便。「比如去超市買東西，不知道地址，輸入超市名稱就能顯示很多同名超市，挑選一個想去的就行了。」

最近，報導說特斯拉的煞車失靈，造成事故。但是，她感覺「特斯拉煞車很好」。如果遇見紅綠燈，一踩煞車，車就停了。如果再踩一下，腳還可以離開踏板休息一會兒。「綠燈一亮，再踩上去，車子就走了。」特斯拉不要換檔，「要停就停，要走就走，很方便」。

她說，特斯拉的設計很人性化。例如，位於美國東北部的紐約，夏天很熱，冬天很冷。如果是燃油車，大部分要進到車內才能開冷氣或暖氣，但特斯拉解決了這個問題。「你可以在車外提前用手機設定，開冷氣或者開暖氣。」而且，車前窗的雨刷都已經加溫，可以化雪。

另外，開特斯拉還有意想不到的方便。有一次，她開車去波士頓辦事，準備把車子停進停車場，但已經沒有車位了。這時，停車場的工作人員告訴她，可以停在特斯拉超級充電站前面。「你去喝杯咖啡，或去一下廁所，車子就充好電了。」

Ken說，最近開特斯拉的華人增加很多。（Ken提供）

棄油改電 費用省大半

紐約財富規畫及房地產（New York Wealth）管理合夥人麥慧琪在2018年底買了一部特斯拉，型號是Model X 100D，原設計可以坐七個人，但她只裝了五個座位，費用大約是12萬元，「買車的原因是當時特斯拉正在促銷」。她說，特斯拉只用電，節省油費。「現在的電費和過去的油費相比，費用只有過去的三分之一。」

她說，由於聯邦政府大量發錢，通貨膨脹又起，油價也提高了。「不過，油價漲再多，與我無關。」她一直討厭給汽車加油，用了特斯拉後，她感覺一舉兩得，既不要加油，也省去油費。她過去一直開保時捷（Porsche），但是感到特斯拉比保時捷好。「車子好開，加速又快，費用還低。」

特斯拉還有一個重要好處，但好像無人提起，就是「開特斯拉很少拿到罰單」。她說，許多罰單是因為不小心超速了。她說，如果道路限速45哩，特斯拉只會開到50哩。「特斯拉配有自動駕駛系統，不會超速。」

Daisy說，在美國，電比汽油便宜，買了特斯拉更省錢。她的屋頂裝了太陽能設施，用太陽能充電，更加便宜。特斯拉的電池終身維修，車主不擔心。而且，由於電池在車子下方，所以特斯拉的底盤很重，開起來很穩。

平時她在家裡充電，由於開的是大車，充滿可以跑320哩，需要9至10個小時。因此，她夜間充電，一周一次。有時去超級充電站充電，一個半小時就能充滿。在紐約市有許多超級充電站，而且充電不要錢。「法拉盛有幾個公共停車場，有的就有超級充電站。」

她說，特斯拉還在許多地方設立了服務中心，紐約長島也有。有一次，她的車鑰匙壞了，找到服務中心。「中心給我換了一把新的，不要錢。」她家有三部車，其中一輛是BMW。「特斯拉的車險和那輛BMW的車險差不多。」她開的特斯拉沒有壞過，只換過輪胎。她希望將來的特斯拉車頂上帶有太陽能充電器。「如果這樣，開特斯拉更方便了。」

洪先生購買的第一輛汽車，就是特斯拉電動車。（洪先生提供）

「讓車主很有優越感」

洪先生說，七年前路上特斯拉很少，「開的人在路上很拉風」。有時遇到紅燈停下來，旁邊的車主會說，「這部車子真漂亮，」這樣的事他遇到過很多次，因為許多人沒見過特斯拉。

後來，他開車從波特蘭回新澤西。在回程途中，遇到一位開著特斯拉的美國老太。「我們在休息區聊了起來。」這位美國老太告訴他，自己已經退休，看到特斯拉很時髦，就瞞著家人買了一部，計畫從波特蘭開到波士頓，去看親人。

Daisy買的特斯拉顏色很漂亮。剛買下的時候，開車走在路上，許多人會在回頭看；而且開門時「車門像飛起來一樣，很好看」，「讓駕駛人很有優越感。」

麥慧琪說，她的特斯拉「兩個翅膀也可以飛起來，給人一種很炫的感覺」。不過，她認為只是好看，沒有什麼用。「一開始很新鮮，但是現在沒有新鮮的感覺。」她說，喜歡特斯拉，主要是它「好用」。有一天，紐約市下大雨，大到看不清前方的路況。「突然，車子自己停了下來，這才發現一棵大樹倒在路上。」

特斯拉公司的CEO馬斯克，被許多人視為天才。（美聯社）

精細度不像其他高級車

但是，特斯拉也有讓人詬病的地方。例如，它的製作工藝比較粗糙。「按理說，十幾萬元的車子應該很精細，就像其他的高級轎車。」但是，特斯拉不是，有時車門還有縫隙。如果買日本車，其設計比較注意小配件，如有個放太陽眼鏡的地方。「但是，特斯拉沒有，就是五大三粗。」

一位要求匿名的華人特斯拉車主說，他在2017年租了一部特斯拉Model X。因為他是做生意的，需要一些抵稅的開支。「我租特斯拉主要是抵稅用。」他選特斯拉的原因是：喜歡流行，高科技，加上省油。

許多人說特斯拉優點很多，但他認為特斯拉「一般般，沒有什麼特別的」。他開特斯拉才三年多，但是特斯拉開始出現問題，「剛開的時候很安靜，現在轉彎都有聲音了」。

Daisy說，剛買特斯拉那會兒，去曼哈塞的特斯拉超級充電站去充電。「那時，隨到隨充，沒有人。」但是，等她2019年換第二輛特斯拉以後，再去同一個充電站，已經要排隊了。「如果想充電，只能晚上去。」

麥慧琪說，開特斯拉還能讓人上癮。「如果再買車，我還會買特斯拉。」她說，特斯拉原來不收費的項目現在都收費了。例如，安裝預報路況和新聞播報功能原先不收費，但是現在都要錢。「即使這樣，我也不會買燃油車，感覺回不去了。」

特斯拉公司宣布，它準備生產一種特斯拉皮卡貨車（pick-up truck），外形像一個太空車。「聽說，它的鋼板能夠防彈。」她說，老公非常喜歡特斯拉，加上價格不貴，因此訂購了一部皮卡貨車，預計明年初能夠取貨。

新澤西的洪先生說，太太過去有部豐田車，後來賣掉了。「現在，我們家只有這部特斯拉。」他的車只有五個座位，但現在有三個孩子，如果一起出去玩，加上一個保母，根本坐不下，於是他在網上訂購了一部2021年的特斯拉新款。從圖片上看，新款車的方向盤不是圓的，沒有掛檔。「說是6月底能拿到車，但不一定。」

Daisy說，她現在已經習慣了特斯拉電動車，不想再開燃油車了。2019年，她賣掉第一輛特斯拉，買了特斯拉新的Model。她說，要換掉第一輛，是因為後座乘客背靠著不舒服，又無把手；而新的Model解決了這個問題。

過去開特斯拉的人少，去超級充電站充電不要排隊。（美聯社）

華人車主突然變多了

雄偉賽車老闆Ken說，一部最便宜的特斯拉也要4萬多元，因此對大多數華人來說「貴了點」。因此，特斯拉在美國華人社區接受度較低。而且，許多華人是租房族，不能安裝充電樁。「這些人不是不想買，而是條件不允許。」

他說，最近開特斯拉的華人突然增多可能與多個因素有關。例如，特斯拉的車型增加了，最早只有一種Model，現在有四種：Model S、Model Y、Model 3、Model X。同時，特斯拉充電樁也開始多了，正在遍及全美各地。「如果跑長途，沿路都可充電。」

他認為，與燃油車相比，電動車的安全性要高一些。而且，特斯拉的車身四周都有攝像頭，可以把行車情況記錄下來。「出車禍時的錄像能夠被汽車保險公司接受，因此申請保險公司理賠也方便了。」

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫因為投資特斯拉股票（TSLA），對特斯拉做過研究。他說，數據顯示，美國特斯拉車主多為50歲以上男性：Model X 車主的年齡中位數為52歲，而Model S車主的年齡中位數為54歲。

同時，車主的家庭年均收入較高，Model X 車主家庭年均收入14.3萬元，Model S車主為15.3萬元。他說，近九成的特斯拉車主擁有住房，比美國整體住房擁有率高出20多個百分點。從地域來看，加州的特斯拉車主最多。目前，擁有特斯拉的是中高端族群，「主要的原因是車價」。