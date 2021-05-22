特斯拉自駕系統 改變世界進行式

開啟特斯拉自動駕駛後，手仍然要放在方向盤上。（Pexels）

紐約財富規畫及房地產（New York Wealth）管理合夥人麥慧琪說，特斯拉 最好的地方是「它的自動駕駛功能」。開特斯拉車也比較輕鬆。「腳不要踩油門，開車時喝水也不緊張。」如果跑長途，開車會比較累；但若開啟自動駕駛功能，駕駛人可以休息一下。「和你講話時，我正在開特斯拉。」

一旦自動駕駛技術成熟，人們也許不需要考駕照了。（Getty Images）

許多行業將因特斯拉消失

她說，特斯拉的自動駕駛水準如果到了level 4甚至level 5，一旦能夠全自動駕駛，將改變許多行業的現狀，人們的選擇也更多。在手機上操作一下，特斯拉自己就開到面前。「人們不一定要買車，可以租車。」而且，許多行業將因為特斯拉而改變，甚至消失。

紐約長島小頸的Daisy說，有媒體報導說，特斯拉自動駕駛時出了事故。她說，人們理解的自動駕駛是，上車後不用管它，讓車子自己走；有人甚至以為，開啟自動駕駛後，人就可以在車內睡覺。她說，這個理解不對。

她說，特斯拉的確有「自動駕駛功能」；不過，目前的自動駕駛不是「全自動」，而是「半自動」。她說，開啟自動駕駛後，人還是要看著車子，手要放在方向盤上。「如果手不放上去，車子會發出警報。」因此，她都是按照操作程序做。

特斯拉車外有八個攝像頭，前後各兩個，兩側的車門各兩個。這些攝像頭幫助特斯拉自動駕駛。特斯拉電動車 是有限的自動。如果設定了行駛速度，特斯拉就會按照預定速度前進。「萬一前面的車突然煞車，特斯拉還是會撞上去。」

如果任由特斯拉自駕而不管，也可能會出現事故。（Getty Images）

保險公司恐被迫轉型

她說，如果設定了自動駕駛，前面的車加速至60哩，特斯拉就調整到60哩；如果前面的車減速至50哩，特斯拉也會減速至50哩。如果要換道，司機要下指令，特斯拉看到後面無車，就會迅速換道。「我喜歡在高速公路上開啟自動駕駛，而兒子喜歡在路上擁擠的時候讓車子自動駕駛。」

麥慧琪說，特斯拉自動駕駛上高速沒有任何問題，主要是開local有點問題，不過特斯拉的軟件在不停地update。她說，一開始，特斯拉的自動駕駛功能不是很成熟，「若是拐彎太急，車子過不來」。但是，現在沒有問題了，拐彎很順利。她說，特斯拉還有很多功能，要仔細研究才行。「但是，我工作比較忙，沒有把這些功能全部用上。」

特斯拉公司現在提高自動駕駛水平，「它正在實驗，估計幾個月後會推出新車」。她的特斯拉車自動駕駛水平是level 2，屬於半自動駕駛。「隨著level的升級，如果到了level 3，自動駕駛水平就比以前高。」如果到了level 4和level 5，自動駕駛水平更高。

她說，如果路上都是自動駕駛的汽車 ，保險公司只怕要改變經營，因為很少發生汽車碰撞事故，車主不會加買保險了。現在，日本已經制定了相關法律。「如果自動駕駛的汽車出了車禍，不是車主的事，而是車廠的事。」

到了那時，不僅汽車保險公司沒有了，而且與汽車有關的行業也會消失。例如，燃油車製造公司也會關門，因為沒有人購買燃油車；加油站也會關閉，因為沒人去加油了；駕駛學校也會消失，因為人們不需要學習駕駛技術。

她說，目前，特斯拉正在生產太陽能瓦片，形狀和普通屋頂的瓦片一樣，但是特斯拉瓦片具有將太陽能轉換成電能的功能。「而且，特斯拉屋頂瓦片的轉換功能的效率是最高的。」人們會購買特斯拉瓦片而不會買一般的瓦片。因此，屋頂瓦片生產廠也會消失。

將來，能夠自駕的特斯拉可以外出攬活。（美聯社）

未來特斯拉 幫你兼差

她的特斯拉在家裡充電。她說，如果車主買一些特斯拉瓦片放在屋頂上，產生的電能存儲在電池裡。「這些電可以用於駕駛，也可以用於其他方面。」她說，特斯拉瓦片具有環保的作用。如果都用太陽能，對環境大有好處。

她說，到了那個時候，如果擁有一部特斯拉，還可以為車主賺錢。例如，特斯拉把車主送到辦公室後，自己出去作為出租車接單。車主下班時間到了，特斯拉會自己前來接車主。「它把車主送回家，然後自己出去幹活。」

紐約市雄偉賽車（Majestic Autosport）老闆Ken說，美國傳統的汽車銷售方式是，汽車廠把生產出來的汽車交給汽車經銷商（dealer），經銷商在各地設立門市部。如果要買車，不能去汽車廠買，只能向經銷商買。「如果當場看好，交了錢就能開走。」同時，汽車廠在各地設立維修廠，提供售後服務。

但是，特斯拉顛覆了這一傳統銷售模式。特斯拉取消了經銷商這一中間環節，而是直接與車主交易。特斯拉在各地設立體驗店，消費者可以去體驗樣板車，如果覺得好，可以在體驗店下單，但是體驗店裡沒有現車。「他們也可以在網上下單。」他說，特斯拉收到訂單，就把汽車快遞到購買者家中。

新澤西的洪先生說，取特斯拉車有幾種方式。有人希望把網購的特斯拉送到家裡，而他則選擇去附近的特斯拉商店提取。他說，特斯拉送來後，告訴他車停在哪裡，讓他自己去取。「這是真正的網購，無人接觸。」

他有個同學也想買部特斯拉，網上預約試車後，公司告訴他，車停在哪裡，什麼顏色，何時去試。「同學告訴我，在試車現場，根本沒見到人。」他說，這就是特斯拉的銷售模式，全部程序化，沒有服務人員，具有現代感。

特Ken說，斯拉充電樁使用的電是220伏的工業用電。（美聯社）

銷售模式 顛覆傳統

在新澤西州，特斯拉設有兩家商店（store）和三家服務中心（service center）。如果特斯拉車出現問題，他通過手機預約，特斯拉派人上門服務；如果不能修，可以去附近的特斯拉修車行。「修車行是特斯拉的自營商。」如果去第三方的修車行，需要網購零件，請修車師傅修。

2021年3月10日，《汽車和司機》（Car and Driver）雜誌網站發表一篇〈人們為什麼要購買特斯拉？〉的調查報告。報告稱，特斯拉車主並非都是該公司CEO馬斯克（Elon Musk）的粉絲，大多數人購買特斯拉是因為他們「喜歡電動車」。「特斯拉車主非常喜歡這種車。」

研究組織Escalent的一項調查結果顯示，特斯拉的一站式購物，從融資到快速充電，對於該車來說是「一個巨大的優勢」，而且這是通用汽車和福特汽車無法複製的。大多數人認為，特斯拉的買家被該品牌的高科技形象所吸引，但這與真實情況相去甚遠。

研究人員在2020年12月21日至2021年2月19日期間，對1003名受訪者進行了全國性抽樣調查，包括普查、焦點人群和對行業專家的採訪。受訪者包括100位特斯拉車主、其他電動汽車的100位車主，以及不擁有電動車的803個司機。

特斯拉目前的自駕，還需要司機操控。（Getty Images）

新手體驗 拓展版圖

結果表明，特斯拉汽車對車主和打算在五年內購買的人都「具有吸引力」，他們的理由與汽車製造商在推出任何新產品時的期望相似。特斯拉的風格、性能和加速、製造質量以及它們的新穎性和獨特性吸引了他們。「電池續航力是購買電動車前五名因素中的唯一因素。」

有人對特斯拉自動駕駛技術的安全性表示擔憂。不過，特斯拉承諾在未來幾年內提供更先進的自動駕駛輔助系統（Autopilot）和完全自動駕駛（FSD）功能。一位參與者表示，由於該公司完全致力於電動車，因此「沒有比這更接近的目標了」。許多車主報告說，在認識了擁有電動車的朋友、家人或同事之後，他們對購買電動車「態度變得更開放」。

調查報告發表當天，名為P3DPlus的網友在文章後面跟帖說，因為不喜歡馬斯克，以前沒有購買任何一款Model 3。「我後來買了，因為試駕之後，對電動車的駕駛體驗感到非常震驚。」它是同級別中操控性較好的汽車之一，瞬間推力令他難以置信。Model 3還為他每月節省了約100元的燃油費，而自動駕駛輔助技術是當時能夠獲得的最好技術。

洪先生透露，特斯拉還通過車主俱樂部培養粉絲。2006年，特斯拉汽車俱樂部（TMC）成立。俱樂部每年舉辦一次大型活動。他說，他在波特蘭曾經參加過俱樂部組織的活動，但是近幾年因為忙於工作，不再參加活動。