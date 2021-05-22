股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

華爾街對特斯拉股票的看法兩極。（美聯社）

紐約長島居民李立投資特斯拉股票 （TSLA）「已有很長時間了」，經歷了從幾十元上升到近千元又降至幾百元的過程。他說，許多人看跌特斯拉，但他看好，而且認為「特斯拉的股票還會上漲」。紐約投資專家Shaw博士說，根據特斯拉目前的條件，未來幾年仍然是業界龍頭。他認為，現在和未來兩個月投資特斯拉股票「不會有錯」。

特斯拉的優勢在於它的充電電池。（美聯社）

搶進特斯拉 小賺一筆

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，他沒有買特斯拉汽車，但是持有特斯拉股票。「去年參與了特斯拉的股價上漲，現在只有一小部分觀察倉。」他表示，長期來說，電動車 行業仍是一片藍海，有很大的發展空間。不過，華爾街19位分析師對特斯拉2021年第2季度每股盈利做出預估，整體來說，「盈利預估是被調低的」。

李立說，由於疫情，大多數人在家工作，加上政府發放了補助，有人就開始炒股，他也成為炒股大軍的一員。他買特斯拉股票，基於兩個原因：一、特斯拉技術先進；二、其技術應用廣泛。「我的投資策略是，逢低買進，逢高拋出，賺了一些錢。」

他說，以前特斯拉的股價高，一般人買不起，都是基金持有。後來，特斯拉分股，每股降到幾十元，吸引了大量的小股東。「我有幸遇到了去年的一分五，因此股價在去年上升了幾倍。」他說，特斯拉的PE值（股價盈利比）太高，導致有人說它把未來25年的PE值都用完了。因此，特斯拉的股價波動很大。如果要投資，只能用閒錢去買。他認為，特斯拉降到每股500多元，還是可以買的。「不過，心臟不好的人，不要買特斯拉。」

特斯拉公司除了生產電動車外，還發射太空飛船；同時，還生產太陽能設備。特斯拉還有許多發明專利，他說，特斯拉賣碳排放積分比賣車還賺錢。例如，特斯拉擁有政府頒發的排放證書。「它是獨有的，其他公司沒有，就要借它的。」他說，2020年特斯拉依靠賣碳排放積分獲得了15.8億元的營業收入，是年淨利潤的兩倍多。

充電樁逐漸增加，有利特斯拉的銷售。（洪先生提供）

先買特斯拉 再買股票

他說，朋友買了一部特斯拉，也勸他買一部。「我去看了看，發現特斯拉電動車電池太貴，價格太高。」而且，特斯拉的銷售方式與燃油車的銷售方式不同。「要買特斯拉，先交5000元定金，幾個月後拿到車，才知道車價是多少。」他說，不太適應這種買車方式，「至今沒買特斯拉車。」

新澤西的洪先生說，買特斯拉電動車後，他也投資了特斯拉股票。「前年公司股票大漲，我就賣掉了。」他說，在過去一年內，特斯拉的股票漲了幾倍。「特斯拉的股票進入了史坦普500指數，許多基金都要購買。」

洪先生稱特斯拉的CEO馬斯克（Elon Musk）是一個「天才」，認為他「思想太超前」，不僅做特斯拉電動車，還生產火箭，把宇航員送入太空。美國政府這些年沒做的事，馬斯克的私人公司做到了。他認為，特斯拉公司發展勢頭很好，但是也面臨競爭。

他表示，電動車是汽車發展的趨勢，將來燃油車都要被淘汰，用電動車取代。目前，市面上的電動車也有幾種，如樹葉電動車（LEAF），不過該車充一次電只能跑120哩，沒有特斯拉先進。「特斯拉目前處於電動車的領先地位。」不過，特斯拉若不能持續推出新的車型，其股票就堪憂。

郭亞夫說，駕駛電動車是具有超前意識的消費。從電動車自身的優勢來說，開特斯拉不僅環保，還省錢，「於公於私」都是好事一樁。特斯拉和其它新能源汽車相比，在續航性、動力表現、自駕技術和保值率等方面都很出色，而作為電動車領域的先驅者，其品牌效應是最大的優勢。

特斯拉建立一個線下體驗、線上銷售的網絡，直接將產品賣給客戶，公司通常是客戶訂購後再生產，而且特斯拉不需要定期換機油、引擎（發動機）維護等售後服務。特斯拉還為車主提供遠程的技術支持，通過Tesla Rangers移動技術診斷，技術人員可以在遠程查看並解決問題，這些都是優勢。

他說，由於超級充電樁沒有像汽車加油站那麼密集，影響電動車的銷售。不過，特斯拉已經建立超級充電站網絡，並且在不斷擴容，目前在全球範圍內有2萬多個超級充電站，大多位於人流密集的道路沿線和人口密集的城市。特斯拉還與房建商等合作部署家庭充電解決方案，與酒店、購物中心等公共場所以及有大量員工駕車通勤的企業合作，在這些場點設置特斯拉牆充電樁（Tesla Wall Connectors），提供充電服務。「現在在很多寫字樓的停車場都可以看到特斯拉充電樁。」

特斯拉也投資比特幣，擁有多元業務（美聯社）

是否好股票？看法兩極

特斯拉電動車價格很貴，除了超酷的外形設計、知名的品牌外，還有它的高價電池。他說，它使用鈷酸鋰電池（Lithium Cobalt Oxide Battery），成本高，但使用壽命長，質量、性能和效果都比較高。其它電動車，如比亞迪（BYD）採用的是磷酸鋰電池（lithium phosphate battery），其材料比較便宜，其電量和鈷酸鋰電池相比差很多。特斯拉貴的另一個原因可能是車上配置的自動駕駛系統。

他認為，由於特斯拉賦予代步工具自動駕駛的高科技體驗，吸引了許多人不惜代價想擁有一輛特斯拉。另外，華爾街分析師對把特斯拉看作造汽車廠商還是高科技公司，仍然存在爭議。

Shaw博士說，人們對特斯拉股票的看法是兩極分化：有人說它是好股票，也有人認為不是。「這主要取決於個人的感受和信仰。」他說，從這支股票的走勢看，過去一年，上漲了325%；過去五年上漲了1444%；過去十年上漲了1萬8967%。「從歷史上看，它是一支好股票，很多人為之瘋狂。」

許多投資者買特斯拉股票，就是相信特斯拉的CEO馬斯克，認為他是大神，最聰明，具有非凡的創造力。他說，一位跟他學習炒股的學生就多次表示，她就是要買特斯拉。「我告訴她，要買可以，一定要低買高賣。」

他透露，從去年底就準備了一筆錢，準備投資特斯拉，但是一直沒有等到他的心理價位。「我的進入價位是550元。他認為，特斯拉有兩個進場點位，分別是563元和500元。「如果你是投資者，現在進場也可以。」

靠炒作特斯拉股票成為富人的時段已經過去。（Getty Images）

特斯拉造就不少富翁

特斯拉公司除了製造電動車外，還進軍航天領域，甚至花費15億元購買比特幣。如果現在投資購買比特幣基金（GBTC），結果也一定不錯。他表示，特斯拉已不再是一個單純的汽車製造公司，而是一個涉及眾多領域的托拉斯（trust）。現在，投資者購買的不僅僅是電動車股票，而是特斯拉未來的許多創新概念。

他說，2020年12月，史坦普500指數將特斯拉股票納入其中。「凡能進入史坦普500指數的公司，都是各個行業的佼佼者。」華爾街女明星投資人伍德（Cathie Wood，中國股民稱她「木頭姐」）管理的ARK基金大量投資特斯拉，結果大賺，伍德也成為華爾街的大明星。不過，最近隨特斯拉的股價下跌，她現在又不是明星了。她管理的方舟投資公司（Ark Invest）預測，特斯拉的股價2025年將會達到每股3000元。

Shaw博士說，特斯拉已經造就了一批百萬富翁和千萬富翁。「但是，投資者再不要指望靠它發大財，因為發大財的時段已經過去。」目前，特斯拉的股票已經很貴了，在5月6日這天每股663.54元。因此，要買特斯拉股票，一定要有些錢才行。

特斯拉股價走勢曲線顯示，特斯拉的價格逐漸下降，市場波動也逐漸減小。例如，2021年1月以後，每股價格是900多元；到了3月，股價下降到600元以下。「股價下降了三分之一，現在正在形成一個三角區整理區間。」從3月到5月初，上下波動正在逐漸變小。

特斯拉還與與酒店、購物中心等合作，設置特斯拉牆充電樁。（Pexels）

「投資者仍有進場機會」

他說，從5月初直到7月初，股價有可能上，也有可能下，波動幅度不會大。「但是，如果從物理學的角度看，前五年股價衝上雲霄，但是它一定會被地心吸引回來。」他說，從5月初到7月初，特斯拉股票會在800元和500元之間盤桓，這給半投資者一個進場的機會。

特斯拉的股價能否跌到他的心理價位，也要看美國股市的大趨勢。他說，按照美國股市的歷史規律，5月是各個基金出售股票的月份。早在4月，各個上市公司披露第一季度的收成已經結束。如果收成不好，大盤要往下走，特斯拉也要下來。「這時正是進場的好機會。」

他說，特斯拉現在是美國電動車的龍頭。不過，美國製造電動車的公司現在很多，有傳統的汽車製造公司，如通用汽車和福特汽車；也有其他的科技公司，如蘋果和谷歌；還有許許多多的小公司。由此可見，美國電動車行業競爭非常激烈。「特斯拉其競爭優勢逐漸薄弱，若無特別的技術創新，就會減弱優勢。」

特斯拉能否成為電動車中的蘋果，有待觀察。（路透）

「它是電動車界的蘋果」

郭亞夫認為，蘋果是智能手機的先驅，而特斯拉可說是電動車的先驅。任何新興行業的初起階段都是群雄逐鹿，最終勝出者為數不多。比如20世紀初期，傳統汽車初問世，汽車作坊最多時達到上千家，但最終只剩下今日幾大製造商。

特斯拉具備成為汽車界蘋果的潛質。它是目前唯一的可以自行研發量產芯片、有全棧軟件和算法、並能夠整車製造的電動車生產商。它的核心優勢是軟件、算法與芯片設計高度匹配，自動駕駛技術全球領先，實際用戶路測數據量全球第一。

他指出，特斯拉是否能成為電動車行業的終極贏家，成為該行業的金蘋果，還需未來時間的驗證。根據國際能源署（IEA）的數據，2020年電動車的相關產值大約在1200億元，預計到了2025年將達到8000億元以上，之後可繼續擴大至6兆（萬億）元。由此可見，電動車行業發展前景可期。「如不出意外，特斯拉成為汽車界的蘋果應是大概率事件。」