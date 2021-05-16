封面故事／振興娛樂產業 防疫最高規

電影院重開，業者嚴把消毒和清潔大關。（Getty Images）

「我們是服務業裡最不容易的一批，完完全全倚賴客人進店體驗消費，不能做外賣、也無法線下轉線上，如今總算盼到了復工日，必須提供最安全的環境給客人，為大家樹立休閒娛樂的信心。」在關閉了一年後，大型活動、藝術、娛樂場所日前終於獲准重新開放，雖然仍有容量限制，但至少讓業者看到希望的曙光、更珍惜服務的機會，高標準嚴要求地做足消毒和清潔工作迎接顧客。

「9Plus」的派對策畫是強項之一。（記者劉大琪／攝影） 整個場所特別安裝新風循環系統，還花高價配備了大功率的抽風機。（記者劉大琪／攝影）

螢幕麥克風 都要消毒

在美國 最大華社紐約法拉盛的中心地帶，有一家堪稱社區規模最大的KTV「9Plus」，老闆Jeffrey和合夥人籌備兩年、投入巨資，旨在打造地標性的娛樂旗艦店，為民眾提供純綠色健康的休閒娛樂場所。1萬5000平方呎的巨大面積，總計21間的頂級主題包房和潮流娛樂包房，世界頂尖音響設備，全視角超清LED投影屏幕，未來光感的燈光風格，房間內部配備的雙層閣樓空間、桌球、吧檯等驚喜設計，一經推出就深受年輕人喜愛。

「剛開業時生意確實火爆，但不到半年就遇疫情 ，從沒想過突然失業，人一下子就懵了。進入去年3月，生意已經變得非常差，房間批量取消，一天才一兩百元的收入，完全撐不住，也不知道該怎麼辦。」Jeffrey說，由於店裡的租金和維持的成本都很高，壓力也就特別大，儘管如此，政府避疫令一下，「還是嚴格遵守政府的要求，一天都沒開過，直到4月2日獲准重開，重開了也遵紀守法，不管經營時間上、還是客人數量上絕不超標」。

「9Plus」入口中英文明示防疫要求。（記者劉大琪／攝影）

過去的一年，Jeffrey數次去找相關單位詢問重開的時間線，但因KTV所歸屬的類別不明晰，始終沒能獲得明確的答案，「心裡非常慌，感覺被遺忘，對未來充滿了不確定性」。最後還是花錢找酒牌律師詢問酒類管理廳，確認了三次、拿到確認信才開業。

層層把關 杜絕病毒

自重開後，Jeffrey介紹，「9Plus」堅持採取預約制，每個房間根據規模的不同相應限制人數，「為了安全最大化，我們甚至比政府允許的數量還要保守，最小的可容納四個人，最大的不能超過12人」。進店所有人都要查ID、量體溫、簽字登記聯繫方式，前台也備足了口罩 、手套、乾洗手液、消毒液，方便顧客隨時取用。

每批客人都會由一名員工帶領進入訂好的房間，每名員工的口袋裡也都裝有小瓶的酒精噴霧，進入房間後，會當著客人的面，再噴一次客人通常頻繁接觸的麥克風、點歌屏幕、燈控面板等。「這些東西我們其實在客人來之前就已經消毒過，但為了讓客人放心，會再噴一次讓他們看到。」房間的桌子上也都擺有乾洗手液、紙巾、麥克風套等消毒和清潔用品。

員工隨身攜帶酒精噴霧，給燈控面板消毒。（記者劉大琪／攝影）

因為KTV最常用、最重要的當屬麥克風，店裡特別配備了紫外線臭氧雙重消毒機，Jeffrey表示，顧客可以隨時給麥克風消毒，每一分半鐘完成一次消毒。另外鼓勵客人微信點歌，只要掃描屏幕右上角的二維碼，就可不移動、無接觸使用點歌、切歌、調整音量、呼叫服務等功能。點餐全部使用iPad電子菜單，餐飲用的酒杯、筷子等工具都是一次性的，「有的客人希望用玻璃杯喝飲料，更有美感，我們也都會給他們配上吸管」。

店裡特別配備麥克風紫外線臭氧雙重消毒機。（記者劉大琪／攝影） 員工用酒精給點歌屏幕重點消毒。（記者劉大琪／攝影）

智能設施 避免接觸

無論房間裡獨立的衛生間、還是公共衛生間，所有設施均智能化、全自動，「連烘乾機都是Dyson的」，不用碰任何按鈕或開關，就可洗手、烘乾、沖洗馬桶。整個場所特別安裝新風循環系統，把室外的風循環進來、而非只是內部循環，並且專門定制香氛，任何空間都無異味。另外還花高價配備了大功率的抽風機，每天開到最大，避免病毒通過空氣傳播。

衛生間所有設施均智能化、全自動。（記者劉大琪／攝影） 衛生間安裝Dyson烘乾機。（記者劉大琪／攝影）

「每批客人離開房間後，員工馬上入內打掃，先用消毒劑噴灑室內所有地方，後做日常清理，再用酒精重點消毒頻繁接觸的物品，新客人到場後，員工當著他們的面給頻繁接觸的物品再消毒一次，照此循環下去。」除了確保顧客安全之外，Jeffrey說，員工的健康也要保障，所有員工都已打完兩針疫苗，上班全程佩戴口罩和面罩，「因為房間裡的音樂聲大，客人唱歌時又不能戴口罩，跟員工交流都離得比較近，戴面罩可以有效阻隔飛沫」。不進房間時則要勤洗手，隨身攜帶的酒精也可隨時噴。

「9Plus」定時整場消毒。（記者劉大琪／攝影） 「9Plus」鼓勵客人微信掃碼點歌，減少觸屏次數。（記者劉大琪／攝影）

「我們一直覺得關幾個月就能開門，結果一拖就是一年，做夢也沒想過會到這種地步。」過去一年，店裡很多東西因為沒有使用、容易損壞，還出現了漏水等問題，為給客人提供最好的休閒娛樂環境，只好重新修繕。剛開業時培養的人才也流失了，「停業一年，不太可能有人再等我們」，只好重新招聘，又面臨馬上要開業的壓力，「我與合夥人都是每天待在店裡，親自培訓、和員工一起做清潔等方方面面的工作」。

員工進入房間要戴口罩和面罩。（記者劉大琪／攝影）

儘管疫情熬得很辛苦，但Jeffrey從沒想過放棄，「我喜歡娛樂行業，也做了十幾年，看到華人在美國生活壓力大，也看到留學生和年輕人的休閒娛樂需求，還是很看好和相信這個市場」。疫情期間，他把店裡的電話轉接到個人手機上，「不想電話永遠沒人接，至少還能向客人解釋一下我們為什麼沒開、以及一定會再開」。也正是意外接到很多外族裔顧客的電話，為他疫情後的發展和規畫打開了新視角。

疫外客源 推動進步

「外族裔想唱歌通常都是在酒吧的小舞台，沒體驗過這麼高端的KTV環境」，在看到這部分群體的開發潛力後，Jeffrey此次重開時，特別在店裡增設了中英文切換的服務面板，「方便ABC和外族裔點歌，也添加了很多英文歌」。疫情前，很多華人的生日慶祝都會來店裡辦；疫情後，他也計畫主攻派對這個方向，針對年輕人的市場不斷升級附加服務，「比如幫顧客訂蛋糕、做主題場景布置、打造並贈送顧客有我們自己logo的公仔等禮物，進一步鞏固品牌和擴大影響力」。

點餐一律使用iPad電子菜單。（記者劉大琪／攝影）

Jeffrey認為，市場一定會重新回來，業者必須積極做準備，更要擔負起攜手制定行業標準的責任和義務，「為社區樹立健康正面的形象，讓社區加強對這個行業的了解」，只有努力做好自己，才能最終摘掉一部分人的有色眼鏡。且業者不要害怕競爭，「只要是朝著良性的方向發展，大家其實是相輔相成、可以實現共同繁榮的，一人獨大永遠不會有進步」。

保齡球館重開，嚴格限制人數。（記者劉大琪／攝影） 博物館重開，民眾戴口罩看展。（Getty Images）

除了KTV之外，電影院、博物館、遊樂園、保齡球館等大型室內娛樂、活動、藝術場所也在穩步重開中，不斷放鬆容量限制。各商家都繼續執行防疫措施，包括先線上預約、入場戴口罩、改賣電子票、保持安全距離、特定區域才能摘口罩吃喝等。