封面故事／加入網紅元素 贏在起跑線

「Cloudy Beef」將蓬鬆的棉花糖雲朵和鮮嫩的安格斯牛肉完美結合。（記者劉大琪／攝影）

隨著疫情 趨緩、疫苗開打，已經嘗到線下轉線上的甜頭的商家，卯足了勁要在後疫情時代的市場上繼續搶占先機，紛紛通過增加產品和服務中的「網紅」元素來推陳出新，並結合網路平台大力宣傳和推廣，希望能夠賺足眼球、流量和年輕顧客，在「再出發」的道路上大踏步前行。

紐約火鍋和烤肉自助之王「99號餐廳」（99 Favor Taste），雖然性價比在業界已無人能及，早就網羅了一大批學生族和年輕人擁躉，但為在疫情後的復工中繼續贏在起跑線，日前推出新品「Cloudy Beef」（祥雲肥牛），將蓬鬆的棉花糖雲朵和鮮嫩的安格斯牛肉完美結合，限量供應，紅透社交媒體。

吸引打卡 帶動消費

99號餐廳法拉盛分店店長Liz介紹，香甜鬆軟的棉花糖視覺衝擊力超高，切成薄片的安格斯牛肉則藏在棉花糖下面，澆以秘製醬料之後，棉花糖充分融化於肉片上，再鋪到烤盤烤至微微捲縮。由於棉花糖本身就有香蕉、草莓、蘋果等不同的味道，與牛肉交融後，入口層次豐富，先有棉花糖的甜蜜，後有肉的鮮香，令人回味無窮。 「Cloudy Beef」將蓬鬆的棉花糖雲朵和鮮嫩的安格斯牛肉完美結合。（記者劉大琪／攝影）

「現在都是網紅經濟，商家必須學會營銷」，99號餐廳創辦人林里舉表示，中國 在這方面就做得很好，網紅產品比比皆是、創意十足，業者可以多瀏覽些抖音等社媒作為參考、尋找靈感，再結合自身的實際情況取長補短，「並不是說越花哨越好，得是適合自己的才行」。這一次的新品就是經他找國內的朋友進店實地拍攝和考察，再調整和引入的，「客人反響非常強烈，我們也聘請了專業的市場團隊在社媒上宣傳和推廣」。

Liz說，年輕顧客不像年長顧客那樣「實在」，吃東西永遠求口感，而是更多地被拍照和打卡所吸引，「只要顏值高、有噱頭、視覺觀感好，就會來消費」。這也決定了網紅產品要常換常新，「就拿我們自助來說，很多菜是固定死的，所以更得不時更換一兩道，並且不光要有顏值，味道也要有保障，這樣在不斷吸引年輕人的同時，也能讓公司的品牌永遠年輕和新鮮下去」。

對於很多人來說，99號餐廳都是過生日的好地方，壽星可以免費用餐。（99號餐廳提供）

對於忠實粉絲來說，99號餐廳還是過生日的不二之選，自營業以來一直堅持給壽星免單，店裡的猴子玩偶和員工也會為壽星唱生日歌和點蠟燭。過去九年，在99號餐廳過生日的人已多達15萬，「以人均消費30元來算，相當於實打實地免單了400多萬元」。為了進一步鞏固「99號餐廳陪你一起過生日」的理念，林里舉說，目前正在設計一套過生日的軟件，為每個壽星編列專屬號碼、製作成卡，並且附送禮物，生日當天投放在所有店面的屏幕、同步進行更新，給顧客打造難忘的獨家記憶。

緊跟潮流 討好食客

一向緊盯年輕人市場的「不一樣點心」主打上海、江浙等中式小點，不僅豐富了食客的味蕾，更通過美食 持續宣傳和推廣中華傳統文化。老闆陳開萍30多年前從上海移民來美後，一直堅持緊跟潮流的製作理念，「看中國國內流行什麼，我就做什麼」，從最初的鮮肉月餅、到衍生出的麻辣小龍蝦月餅和大閘蟹月餅，從最初的豆沙青團、到衍生出的南瓜抹茶青團和鹹蛋黃肉鬆青團，每有出品必成網紅。

不一樣點心的青團和仙豆糕深受客人歡迎。（記者劉大琪／攝影）

日前店裡又推出了紫薯乳酪仙豆糕，並由「80後」點心師吳寅傑操刀，賦予這一傳統的老北京小吃新潮的餡料——爆漿的紫薯和拉絲的乳酪，收穫讚聲一片。吳寅傑介紹，仙豆糕最常見的內餡是紅豆和綠豆，這次是在原有的基礎上做改良，用奶酥做皮、外酥內軟，紫薯是甜的、乳酪又是鹹的，從口感、到氣味、到樣子都豐富和立體，「年長的顧客一聽是仙豆糕，有感情，年輕的顧客一聽是爆漿紫薯和拉絲乳酪，想嘗試」，對全體受眾來說都很討喜。

學西點出身、同為上海人的吳寅傑，從小就喜歡吃小籠包、生煎包、鍋貼，深知上海以及中式點心的真正魅力和正宗味道，五年前來美後發現這裡的中式點心和中國的仍存相當的差距，因想通過美食傳承中國文化，師從曾在國內擔任特級點心師的陳開萍。「美國能做到和國內差不多水平的點心店太少，想學做中式點心的人更少，我非常享受顧客吃得開心、直接反饋給我的那種感覺，我不單因為它是一份工作而去做，更因想讓手藝、以及每種小吃所承載的文化流傳下去而去做。」

網購圈粉 口耳相傳

功夫不負有心人，從月餅、到青團、到仙豆糕，不一樣點心總能作為市場上的「第一家」，率先推出網紅新品，緊抓年輕人的心。吳寅傑說，不斷嘗鮮、給年輕人驚喜，是他堅持改良的動力。與此同時又能堅守匠人精神，保持製作標準不鬆懈，保障食材品質味道佳。「上海人特別講究材料和口感，我們的點心都是用最好的食材來製作，像是青團需要的艾草，全部從中國空運，成本相當高。」了解的客人一吃就知道很正宗，不了解的客人或許起初覺得價格貴，「但這也是不斷適應的過程，他們吃過別家、再回來吃我們的，就一定能感覺出區別在哪，知道這是在別家吃不到的味道」。

仙豆糕的爆漿紫薯和拉絲乳酪非常討喜。（記者劉大琪／攝影）

正是憑藉對品質和味道的堅持，不一樣點心疫情期間照樣生意興隆，更與網路配送平台合作，把美食銷售到美國各地。考慮到民眾囤貨的需求，還特別推出適合冷凍的點心，並擴充了蝦餃、燒賣等廣式點心。「雖然原材料漲價，但我們的售價沒有漲，提供速凍、送貨上門，一直堅持至今。」也正是在疫情期間，更多的人通過網購被不一樣點心圈粉，紛紛在社媒上發圖文分享，創造了新的發展空間和機會。

吳寅傑製作新品仙豆糕。（記者劉大琪／攝影）

吳寅傑說，他反倒感謝疫情讓越來越多的食客認識和喜歡上不一樣的點心，也讓他更堅定要推陳出新下去。雖然在競爭激烈的餐飲市場中一直被模仿，「但我真的認為這是件好事，對其他業者和整個行業來說都是一種帶動：只有我們一家賣中式點心，大家對點心的了解會很局限，但如果都在賣，則勢必能增加大家對點心的了解，其實是商家們合力推廣了中華飲食文化」。

機器人上菜 噱頭足

主打上海小吃、已於紐約和新州連開兩家餐廳的梁凱文，疫情期間在同行都選擇觀望時，毅然決然選擇再開第三家店「龍蝦3」，並且推出機器人服務員，一方面作為長期節省人力的方式，另一方面也更符合後疫情時代消費者對衛生和安全的要求，很多顧客聽聞服務員是機器人後，都專程前來一探究竟。

龍蝦3的機器人服務員讓不少顧客慕名而來。（記者劉大琪／攝影）

梁凱文表示，在預判疫情應會於今年夏天變樂觀後，他決定提前半年開店，「這樣能夠比市場快半步，提前做好準備工作，不至於在客流恢復、甚至報復性反彈時，感到措手不及」。因為民眾的消費習慣已被疫情改變，開始堂食之後也想盡可能減少接觸、避免交叉感染的風險，他特別斥巨資從中國國內訂購了中英文語言設置的機器人當服務員，可以迎賓、也可以接菜，往來於廚房和餐桌之間，把人和人的接觸降到最低。

客人只需從機器人手中接菜，把人和人之間的接觸減至最低。（記者劉大琪／攝影） 龍蝦3主打上海小吃，顧客群廣。（梁凱文提供） 為了減少飛沫傳播病毒的可能性，龍蝦3還專門打造了高椅背、更方便隔離的座位。（梁凱文提供）

「顧客都對它非常好奇，特別是年輕的客人。」梁凱文說，當初之所以定位做上海小吃，是考慮到不管是華裔、還是外族裔都很喜歡吃湯包類美食，老少皆宜，可面向的客戶群廣，已經開業數年的前兩家店也為新店的技術、管理和營銷打下了堅實的基礎，現在引入機器人，更為門店賺取到關注度。「疫情帶來的改變和引發的思考涵蓋方方面面，作為業者，應在日常操作時順應後疫情時代客人的需求和消費習慣，比如安全安衛生的服務、健康新鮮的食材，以優質服務吸引更多的顧客、並把他們留住。」