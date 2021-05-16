封面故事／善用外賣平台 危機變轉機

外送平台同時改變商家及消費者。（Getty Images）

新冠肺炎疫情 為大家的生活帶來長久的改變，這其中，美食外賣已然成為最勁的風潮之一，外賣平台更是迎來爆發性增長的黃金階段。越來越多的商家意識到再難脫離於潮流之外，開始了與外賣平台合作的新嘗試。就連過去操作受限的火鍋、烤肉、拉麵等食物類型也都紛紛上線，足見過去一年客人消費習慣的徹底翻轉；而商家也在從危中求機的過程裡，探索發現出外賣平台如何更好地為己所用，於後疫情時代靈活調整經營模式，重整旗鼓再次出發。

虛擬餐廳 創造營收

『疫情讓我們感受到外賣的市場無限大，特別是在外賣平台上開「虛擬餐廳」（Virtual Restaurant），困難時期可以增加一定的收入，雖然利潤 並沒有很多，但起碼養活和保住了核心的團隊。』以物美價廉的火鍋和烤肉自助享譽業界的「99號餐廳」（99 Favor Taste），是食客和明星來紐約 必到的打卡地，生日當天壽星免費的傳統更是聞名。因其常年人氣爆棚、一位難求，加上自助的產品形式，疫情之前從不需要、也從未嘗試做過外賣。

99號餐廳的特色是火鍋和烤肉自助。（99號餐廳提供）

可當線下門店的經營受到疫情的猛烈衝擊時，99號餐廳創辦人林里舉深感生存空間越來越小，也開始將目光轉投線上，「既然不能堂食，那就要做外賣」，決定嘗試開虛擬餐廳為公司創收。「虛擬餐廳顧名思義就是沒有實體店面、只在外賣平台營業，使用同一個公司的ID和廚房，推出不同的餐廳和菜單。以我們在曼哈頓華埠的店面為例，還是99號餐廳的廚房，但卻出不同的菜，在外賣平台上相繼開了手抓海鮮店、炸雞店、日本拉麵店，既有營業額，又為員工提供了工作。」

通過開設虛擬餐廳，99號餐廳廚房線上推出拉麵外賣。（99號餐廳提供）

林里舉說，虛擬餐廳的概念其實並非因疫情而生，幾年前就已存在，「只要在外賣平台上登記便能啟動，經營的起始時間也能自己控制、靈活調整」。但疫情無疑加速了它的發展，讓業者可以通過這種形式增加能見度、提高銷售額，節省開實體店的租金、人力等相關成本，更讓業者在現有的廚房空間內，重新規畫利用手邊的食材打造新菜單和新業務。

「且虛擬餐廳營業的時間也有講究」，林里舉介紹，疫情期間因為堅持營業的商家本來就少，做宵夜的更是稀缺，「像我們位於史泰登島（Staten Island）的店面，就抓住了宵夜的時間段，晚上過了11點只有我們在提供外賣，沒有其他商家開門」。意識到這也是種機遇後，他還向外賣平台申請、組建了自己的配送隊，「特別是史泰登島分店，店址恰好位於島中央，送去島上任何地點都很方便」。

99號餐廳史泰登島分店疫情期間抓住消夜時段配送。（99號餐廳提供）

置頂廣告 爭能見度

林里舉表示，他聽說不少商家都認為外賣平台抽成多，「但我們為什麼要用，就是考慮到只要線上開著門，餐廳的品牌就在，核心團隊的人就能養，如果不開，團隊就散掉了」。他建議商家根據自己的具體情況量力而行，如果條件允許，應盡可能順應線下轉線上經營的潮流，充分利用網路平台擴大銷售範圍。

「線上開店之後，還要緊抓消費者的心理，盡可能讓自己的店在外賣平台上排名靠前。」99號餐廳法拉盛分店店長Liz說，民眾手機點餐最多也就刷前兩三頁的門店，很難翻到最後的頁面，這就要求商家得花心思提高自己平台上的能見度。有經濟實力的可以花錢投放置頂廣告，這樣客人一打開點餐app就能夠看到。如果不想增加開銷，則可多參與平台推出的各種優惠活動，以此來被平台重點推薦。

Liz介紹，外賣平台通常會推出買一送一、滿額減免、達到固定消費次數享受折扣等幾大類優惠，「這些無需額外花錢，只要在餐廳的線上帳戶中點選、設置就好，商家僅負擔優惠菜品的成本，不必多付錢給平台」。參與優惠的商家都會被平台分配到位置靠前的專區，推薦給點餐的客人，想要不多花錢提高排名，可以通過這種方式實現。

林里舉提醒，線上菜單的設計也不容忽視，它並不是簡單的排版或菜品的羅列，而是一種品牌的策畫和營銷。特別是配圖，「顧客對菜品的感知，很大程度上是來自對照片的直觀印象，照片拍得好、配得好，菜品被客人選擇的概率也就高」。如果僅在平台上編排文字，連菜品的照片都不放，則很難和消費者迅速建立共情。

轉戰線上 單接不完

在紐約有多家分店、並不斷向全美主要城市發展的拉麵店「九湯屋」（KYURAMEN），疫情前雖然才開業了約半年，但生意一向火爆，從未考慮過做外賣。然而隨著疫情襲來，老闆林國耀毅然決然轉戰線上，通過加入外賣平台、重視品牌營銷，在疫情期間打出漂亮的翻身仗，營業額比疫情前還多三倍，「外賣生意遠超堂食，單多得做不完，接單的機器都爆到死機」。

九湯屋疫情期間外賣生意火爆。（林國耀提供）

「我雖然不想做外賣，但奈何堂食沒人來」，林國耀回憶，去年3月政府的避疫令一出，很多商家決定暫時關門，「我那時候卻非常確定不會停業，希望團隊能有人留下來和我一起做下去，並以個人名義擔保只要度過難關，他們的付出我必十倍奉還」。然而考慮到疫情可能給自己和家人帶來的風險，幾乎所有的員工都選擇了離開，「最後只剩下我、廚房老大和店長，每天出門上班，家人都覺得我是去上戰場」。

為了能迅速在外賣平台上搶占商機，林國耀研發菜單、強化食材、改善包裝多管齊下，「我花了很多時間研究系統如何排名，通過增加店面銷量、提高客人評分，來打造平台上靠前的排名和能見度，爭取被更多消費者看到」。與此同時，他學習星巴克、麥當勞等業界領頭羊的菜單設置，「比如我點了漢堡，去結帳前系統一定會問我要不要加份薯條或者飲料，不會讓我直接交錢」，套用在自己的線上帳戶中，就可以加蛋、加肉、或者飲料、甜點，這些都需業者有意識地設置，而非依賴外賣平台簡單地上傳菜單。

通過開設虛擬餐廳，99號餐廳廚房線上推出手抓海鮮外賣。（99號餐廳提供）

高性價比 拚回頭率

疫情前店裡的很多客人都是寫字樓和辦公室的職員，疫情後大家改成居家工作，「過去可能只給自己點餐，現在要給全家點餐」，如果是沒進店體驗過的新顧客，第一次更不知該如何點，林國耀為此又特別增設了不少性價比更高的套餐選擇，既可以幫店裡提高銷量，也能夠幫客人用最快的速度點最多的菜品，「至少讓大家有機會試到盡可能多的美食，萬一喜歡呢？他們就會因新發現再次來消費」。

九湯屋的米漢堡。（林國耀提供）

為了吸引關注，林國耀疫情期間也堅持推出創意新穎、造型奇特的菜品，包括米漢堡、拉麵漢堡、蛋包飯等，還將拉麵做成鴛鴦碗，一次可以任意選擇兩種口味，不斷在社媒引領風潮。「營銷不能只靠拉麵，還需紐約甚至美國少見的爆品吸引目光、帶動討論。能讓客人喜歡、主動拍照分享，比做任何廣告都好。」

九湯屋的拉麵漢堡。（林國耀提供） 九湯屋的鴛鴦拉麵。（林國耀提供）

在做外賣的同時，業者還要記得匹配合適的包裝，食材上也要相應地調整。林國耀舉例，同為拉麵，外賣時就不能像堂食時煮那麼熟，且為了避免麵坨在一起，外賣的麵煮好後都要淋一點油。如果湯是辣的，放得越久就會越鹹，煮好馬上吃和一小時之後吃味道有差異，鹹味會慢慢散出來，所以外賣時就要少放鹽。「我們做過很多檢測和試吃，力求把外賣的味道最大化地還原成堂食的味道。」外賣的包裝也都是特別的設計，一個外賣桶裡分兩層，上層是麵、下層是湯，不用擔心麵因延時食用而不再勁道。

拉麵、湯、配菜分裝，更能保障口感。（林國耀提供）

控制成本 長久受益

林國耀建議業者盡量轉變思路，勇敢加入外賣平台，只要操作得當，平台抽成高，業者也還是能有錢賺；上線初期可多參與平台的促銷活動，「別只求賺錢，先提高排名和曝光率、讓更多人看到，銷量增加了，平台認為客人喜歡你，自然就會多推薦你」；他也強調一定要重視菜品的配圖，「雖然平台會幫忙拍幾張，但攝影師不了解你的店、也不知道怎樣最好地表達你的菜」，所以應自己花錢找專業攝影師按自己的思路拍，「這筆投資非常值得，拍出來的照片可以用在所有的平台，一勞永逸」，好看的配圖會引起客人的食欲，下單的幾率能增加至少三分之一。

除了善用外賣平台之外，林里舉認為，業者還要帶領團隊學會控制成本，像是火鍋和烤肉店必備的大功率抽風機，「過去不管店裡有客人還是沒客人，員工一上班就把機器全打開，一個月的電費多達上萬元，現在則有了控制的意識」。另外，過去每個崗位的員工都會配齊，現在則實行輪崗制，一人多工，更合理地安排大家的工作時間。「我們以前都沒這些概念，完全是從疫情中體會到的，相比追求高營業額，對於公司來說，控制成本的能力更顯重要、可以長久受益。」

林里舉說，疫情中還有一點深刻的體會，那就是培養人才、避免流失也很關鍵。過去一年，各行各業要麼擔心有染疫的風險、要麼領政府福利、要麼搬到外州去而無法留在原有崗位工作的人眾多，造成勞動力短缺。為了吸引人才，99號餐廳推出股權激勵方案，設定員工年終目標，只要能夠達到，總利潤的30%將給團隊作為獎金，「員工和公司的目標一致，才能齊心協力服務好客人」。同時也建立良性的培訓體系，以師徒製的形式、由資深員工帶新人，手把手地培訓，從而提升整體服務質量。

獎勵機制 培養人才

林國耀除了對疫情期間堅守崗位的員工給予豐厚的獎勵之外，更把門店視作人才培訓基地，鼓勵員工把做管理當目標，並且配以明確的激勵機制。「每名員工都知道店裡每天和每月的銷售額是多少，自己的收入和總利潤掛鉤，公司掙得多，自己掙得也就多，有的員工可能獎金比工資還要高。」店裡的升遷標準也很明確，考核全部量化，比如任何一名服務員都可競選領班，通過測試和輪崗，展示自己管理的能力。所有員工也可自由組合成店長、廚房老大和服務員領班的「鐵三角」，只要通過考核就能開店。

九湯屋特別注重人才的培養。（林國耀提供）

「每周開例會我都跟員工說：公司發展的速度取決於你們成長的速度。每個來應聘的人，我都希望他們能有野心和血性，而非僅滿足於做拉麵或者炸油鍋。」林國耀表示，只要儲備好人才，開新店就沒壓力，尤其是疫情中很多房東都提供更優惠的租約，「目前為止我們每天都在外面找商鋪，遇到合適的就簽」，反而是拓展生意的好時機。

林里舉也說，經歷了疫情後，每個人的生活習慣和思維方式都有了巨大的改變，不管疫情前業者的經營狀況怎樣、基礎如何，疫情都無疑為商家提供了重新出發的機會，從頭開始思考發展的方向。「過去已經成為過去，我們現在需要做的是適應後疫情時代、再創新的未來。」