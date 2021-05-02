藝術珍品上線 網拍交易熱絡、年輕藏家增加

到博物館看展覽可以鍛煉眼力。（美聯社）

席捲全球的新冠肺炎疫情 大幅改變日常生活的方方面面，藝術品交易市場也需迅速在這期間找到因應方式，網路拍賣 正是其中之一。雖然電子交易的平台上少了幾分親臨現場的緊張刺激感，但因網拍靈活便利、價格平實、又能嚴格符合防疫的安全要求，不僅成為現場拍賣的最佳「替補」，也發展成後疫情時代的新興趨勢。

疫情影響藝術品交易，各大拍賣行都推出網拍，圖為工作人員為網拍做準備。（美聯社）

疫情下 實體活動受限

各大拍賣行都注入不少人力物力經營網拍，在過去一年實體拍賣活動受限的情況下，仍能錘聲四起、業績喜人，還吸引越來越多的年輕藏家參與其中，為藝術品交易拓展出新渠道。業內人士預計，今年網拍還將保持強勁勢頭，並繼續帶動藏家入場，尤其是疫情已經得到良好控制的亞洲市場，相信會製造出更大的驚喜。

國際拍賣行佳士得（Christie's）和蘇富比（Sotheby's）的統計數據顯示，2020年，佳士得共舉辦了200多場網拍，總成交額占拍賣業務總額的十分之一以上，總成交額年增長率達到262%，創下史上新高。參與線上競拍的人明顯增加，且藏家愈加年輕化，像佳士得2020年的新客戶就已占到客戶總數的36%，大多數都是網拍藏家，這其中又有32%是23歲至38歲的千禧一代。

蘇富比過去一年有超過70%的拍賣都是線上專場，又以珠寶鐘表、酒、包等為主要精品，場次相較前一年同期增長了四倍多，總成交額約為1.77億美元，增長率為600%。蘇富比的網拍中，有超過40%的藏家是新客戶，40歲以下年輕藏家的數量相較前一年翻了一倍。

蘇富比首席行政官（CEO）Charles Stwart介紹，作為有著276年歷史的老牌經典拍賣行，面對突如其來的疫情，蘇富比率先推出線上直播拍賣，堅定地向數字時代的交易方式轉型，且今年還會繼續。這種大環境下，相信參與網拍的藏家也會越來越多。

中國嘉德除了現場拍賣之外，已於數年前就開始經營網路交易平台。（中國嘉德提供）

年輕化 新客戶增四成

參與蘇富比網拍的藏家可先登錄官網選擇感興趣的專場拍賣會，以及查看相關拍品的電子圖錄。等到拍賣專場在特定日期內開放登記後，即可創建帳戶、或者登錄原有帳戶，輸入個人信用卡資料和帳單地，閱讀並且同意拍賣細則和保證條款。尚未開放登記的線上專場，也可先去勾選「獲取通知」，一旦開放就會收到電郵通知。無論藏家是否參與競拍，都可在蘇富比的官網或軟體上觀看拍賣直播，也可參加線上預展。

網上專場開始之後，藏家可以仔細研究電子圖錄的拍品詳細資料、圖片、狀況報告等，也可向專家索取更多資訊。再之後則輸入「最高出價」，也就是願為拍品所花費的競拍金額，由網路平台自動代表自己出價，從最低開始叫價。藏家可以同步查看出價增幅，如果最高出價被趕超，則會收到電郵通知，此時有機會能增加出價。倘若有兩個人最高出價相同，則以第一個成功輸入出價的人為先。

直到拍賣結束之前，如果競拍狀況有變，藏家會收到電郵通知，在拍賣的最後一天，除非拍品預定結束時間的一分鐘內有人出價，否則每項拍品會在一分鐘左右的間隔內結束。倘若有最後一分鐘的出價，網路平台會將拍品的拍賣時段延長五分鐘，以防止所謂的「狙擊」競拍行為，並讓所有藏家都有足夠機會增加出價，最長甚至可在原定結束的時間後兩小時繼續競拍。競拍結束之後，最高出價的藏家會受到一封恭喜的電郵、一封附發票的電郵，後者中會列明需支付的金額總數、支付方法和運費報價。

佳士得執行長Guillaume Cerutti也認為，從線下變線上的趨勢將繼續存在，雖然疫情前也計畫向電子交易平台轉型，但疫情無疑加快了轉型的進度，預計今年會有一半的拍賣都在線上進行，現場拍賣的數量將比過去減少。

新冠疫情改變日常生活，藝術品交易市場通過網拍應對。（Getty Images）

防狙擊 拍賣時段延長

想要參與佳士得網拍的藏家也需登錄官網創建帳戶，登錄之後可以查看拍賣日程、預先登記、觀看拍賣直播等。拍品開放競投期間可以隨時更新最高出價，拍品會按時序陸續終止競投，拍賣也就隨之結束。每件拍品和拍賣頁面均設倒數計時，以便查閱距離拍品終止競投的剩餘時間。若在拍品終止競投前三分鐘有更高出價，終止競投時間則會延後三分鐘，直到再無更高出價。大部分出價也是會出現在競投時段的尾聲，因此需要密切留意心儀的拍品。

無法自始至終追蹤拍賣的藏家，同樣只需輸入最高出價並選擇「設為最高出價」，網路平台將代為出價。拍賣結束之後，藏家會收到電郵或短信確認是否投標成功，成功者的電郵中會列明款項金額和運送方法，可以委託佳士得安排運送、或者自己安排運送、也可親自前往拍品所在的佳士得辦事處提貨。

「我們早在2017年就開始搭建電子交易平台，2020年則得到了近乎百分的能力釋放。」中國 嘉德介紹，2017年，數字化企業管理起步，完成平台建設之後，同步著手做網拍交易平台。2018年推出首場網拍，成交額是509萬元人民幣（以下金額皆為人民幣），2019年持續在做網拍，年成交1602萬元，屬於小步慢走。2020年，中國嘉德網路交易平台得到釋放，全年11場拍賣會、合計6000多件藝術品實現了1.8億元（約合2773.16萬美元）的成交。「這對我們來說，既是水到渠成，又是一個機遇。」同步拍與純網拍的總成交額達到7.6億元（約合1億1708.88萬美元），同比增長936%。

2020年疫情之初，1月23日武漢宣布封城，中國嘉德當時的確內心恐慌和茫然。「但一周之後我們就開始籌備至誠公益拍賣，接下來便迅速徵集、組織網拍，有120多位藝術家、23位收藏家和機構捐贈作品，最終實現1574.56萬元的成交。」這些善款全部都捐贈給了奮戰在一線的醫務工作者，也切實達到了援助抗疫的公益目標。

中國嘉德表示，網路交易看似機器在「管理」所有環節，似乎節省了人力成本，但針對藝術品拍賣市場，一場吸引人的拍賣，需要獨一無二的、有美感有歷史有創意的作品才能成功，因此，特殊和稀缺決定了這個市場的數量有限，規模不可能無限放大，沒有足夠的規模，互聯網的「節約成本」優勢暫時還沒顯現出來。從商業邏輯來說，前期投入相當多，收益到後面、盤子做大了才能實現，這就看能不能堅定信念做下去。「擁抱互聯網是當今的流行語，也是每個傳統企業展望未來時回避不了的，不管你願意，還是不願意，時代走到這裡了。」

網拍的公開性強，針對每件拍品都搭配了大量的高清細節圖片和拍品的狀況描述，確保藏家無需親自上手也可放心競投。網拍的操作也很靈活，拍品覆蓋各種價位，適合各種消費水平的大眾參與，所以備受歡迎，市面上各種各樣的網拍都相繼湧現。

「這說明大眾確實在關注拍賣，畢竟門檻低，很多人都能參與進來。但對於中國嘉德來講，我們在嘗試的過程中要牢牢把握自己的品位、品質和品格。雖然我們有一些規矩和標準，但我們不會止步於此，一定是與時俱進，並且要隨著時代的發展不斷挖掘各種各樣的新鮮事物。」線下拍賣的成本不足以支持上拍小額的拍品，但線上網拍反而帶來了更多的可能性。比如中國嘉德的線上拍賣會包括一些潮玩、明星簽名等，這個版塊就很迎合年輕群體，「他們有自己的記憶和情懷在此」。

現場拍賣有緊張刺激感，網拍則更便利、靈活和安全。（Getty Images）

古籍類 藏家參與度高

2020年，中國嘉德網路藏家參與度最高的是古籍類拍品，包含信劄、拓片、古籍書等。2021年的第一場網拍，更是開闢26個主題專場，內容豐富得超乎一般人的想像。拍品包括壽山芙蓉印材，名家篆刻的印章，古人和今人的名家尺牘，書畫、古典家具、硯台、香筒、花插，翡翠、鑽石、珠寶，還有茅台酒、威士忌、普洱茶，甚至愛馬仕包、皇馬球衣……琳瑯滿目、美不勝收。這些拍品的徵集有賴中國嘉德建立的龐大供應鏈，以及九個業務部門、數十位專家的精心篩選和梳理。

中國嘉德強調，文物藝術品拍賣公司重視的是服務，需要通過知識和信譽，在藏家、買家和藝術品之間搭建橋樑，所以品質是核心的關鍵。「一家合格的拍賣公司，要能夠從學術上找到論證、從鑒定上辨別真偽、從市場價值上做出判斷。」受疫情影響，拍賣和互聯網進行了一次徹底的擁抱，但拍賣也不能完全拋棄傳統的形式。

藏家平時應盡可能多地學習歷史和文物知識，加強知識儲備。（Getty Images）

練眼力 多學看多參與

中國嘉德北美辦事處駐美國首席代表何冶純表示，藏家也應選擇正規的國際化拍賣公司，拍品的來源非常重要，如果是來自沒聽說過的鑒定機構便「不值得相信」。藏家平時需「多學多看」，主動學習歷史和文物知識，或者到博物館看展覽，「不買也可以看，目的是鍛煉眼力，有眼力、魄力和財力，才能做收藏」，知識儲備和眼力都非常重要。

何冶純援引辛勤耕耘藝術品收藏70多年的傳奇中國藝術品收藏家張宗憲的理念，在佳士得日前為他做的95歲生日訪談中提到，他成功的秘訣是保有一顆「好學之心」。不管是讀書、還是和其他專家探討、抑或周遊世界參加拍賣以及去博物館欣賞珍品，他從未停止充實自我的腳步，勤奮好學的精神可見一斑。

而隨著亞洲的疫情已經獲得良好的管控，拍賣市場也在健康成長、業績亮眼，亞洲藏家更是活躍。像是蘇富比的全球拍賣成交總額中，就有超過30%是由亞洲藏家貢獻，蘇富比全球20大成交拍品中，十件都有亞洲藏家參與競拍，且其中九件最終花落亞洲。蘇富比的線上競標人數增長最多的就在亞洲，比前一年翻了一倍。佳士得的亞洲藏家於全球拍賣成交總額中也占34%，遠超美洲和其他地區。