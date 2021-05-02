紐約亞洲藝術周拍賣火熱 中國珍寶頻傳捷報

青銅虎鳥獸紋觥以860萬4000美元成交，是佳士得本屆紐約亞洲藝術周成交價最高的古青銅器。（佳士得提供）

隨著2021年的春季到來一掃新冠肺炎疫情的陰霾，全球首場藝術品拍賣 盛會——紐約 亞洲藝術周（Asian Art Week New York）也於日前盛大展開。佳士得（Christie's）、蘇富比（Sotheby's）等國際一線拍賣行和文化藝術機構滿腔熱情，通過線上和線下相結合的方式盡展跨越古今、豐富多元的亞洲藝術珍寶；來自世界各地的藏家也傾情參與、積極競拍，屢屢刷新業內拍賣紀錄。

蘇富比拍賣驚喜連連。（Getty Images）

火熱！ 紐約亞洲藝術周

紐約亞洲藝術周協會介紹，早在2009年3月，16家畫廊首次合作推出畫廊開放日和展覽活動，以弘揚和促進亞洲文化在紐約蓬勃發展為使命，讓紐約亞洲藝術周初見雛形。經過多年的發展壯大，如今的紐約亞洲藝術周早已成為行業盛事，在一流亞洲藝術家、大型拍賣行、世界知名博物館和亞洲文化機構的通力合作下，每年春秋兩季都會打造精彩紛呈、捷報不斷的專場拍賣和展覽，旨在確立亞洲藝術在全紐約、乃至全美國文化領域中的重要地位。

去年新冠肺炎疫情突然爆發，也給藝術市場按下了暫停鍵，紐約亞洲藝術周的一些活動因此或者延期、或者取消，讓藝術愛好者更對今年的紐約亞洲藝術周如期舉行滿是期待。因應疫情，很多拍賣行和文化藝術機構都大力發展網路平台，所以除了親赴現場欣賞之外，藏家也能上網互動、觀看直播，足不出戶即可投身紐約亞洲藝術周的各項活動。

競拍！ 疫情更匯集人氣

而事實也充分證明，疫情絲毫沒有影響拍賣行和藏家的高昂興致，以此次佳士得的拍賣為例，共有五大洲41個國家的藏家積極參與，訪問線上拍賣專頁的藏家更是來自117個國家。現場和網路拍賣共創下了五項世界拍賣紀錄，九件拍品成交價超過100萬美元，總成交額達到5449萬美元，有81%的拍品成交，價格高於最低估價145%。

這其中，成交價最高的拍品為「丹尼爾‧夏皮羅收藏」（Daniel Shapiro Collection）之「商：高古青銅禮器」（Shang: Early Chinese Ritual Bronzes）專場拍賣中的青銅虎鳥獸紋觥（Luboshez Gong），出自晚商安陽時期。這件酒器瑰寶在拍賣前的估價是400萬美元至600萬美元之間，最後以860萬4000美元成交，一舉成為本屆紐約亞洲藝術周成交價最高的古青銅器。

根據佳士得提供的資料：『觥呈獸形，前作虎形，後採梟形，兩首各居蓋端，兩身同棲觥身。虎端張牙咧嘴，前方牙排呈方塊狀，兩側犬齒如彎勾，雙目圓鼓突出，兩耳立於頂部，呈倒掛「C」形。梟眼為圓錐形，周邊環繞兩圈鱗狀紋，喙短而尖，頦飾雙鳳紋，上方浮雕夔紋，夔首見於梟耳背。虎身綴滿雷紋，作臥勢，躍躍欲跳。前腿短小，藏於流頸兩側，上方飾龍紋。後腿屈曲，腳端見爪，虎尾修長，捲曲上揚，止於另一邊的梟爪。梟身飾鱗紋，兩側浮雕翅膀，內填雷紋。鎜同飾雷紋，上添一瑞獸首，頂若山羊角，嘴往內勾，鎜底部另設一勾往外伸。觥通體綴雷紋地，浮現淺淡銅綠，包漿古穆。觥內底正中鑄有狀若四足印環繞一「冊」字，為古體「衛」字。』

青銅饕餮紋方彜以111萬美元成交。（佳士得提供）

高價！ 藏家競逐青銅器

佳士得中國 藝術品部專家葛曼琪（Margaret Gristina）表示，這是她見過的最精美絕倫的古代青銅器之一，特別是初見時「酒器上饒富動感的動物臉容，以及老虎前腿微曲和後腿躍躍欲跳的精妙細節」，令她非常驚訝，「造工精細複雜，品質卓越、難得一見，整體創意和精緻程度可謂卓爾不凡」，勢必成為尋求各類非凡傑作的藏家的焦點。

同樣出自晚商安陽時期的青銅饕餮紋方彜（fangyi）以111萬美元易手，成為該專場的成交亞軍。彜是青銅禮器的通稱，主要用途也是盛酒，佳士得介紹：「彜長方形，附廡殿式頂蓋，上設蓋鈕，直腹，通體施高浮雕紋飾。蓋、身四隅及四面中軸均設扉棱。器身呈三段式，上段飾長尾鳥紋，中段飾獸面紋，下段飾顧首龍紋，均綴雷紋作地，邃密精緻。方直圈足，四面正中各有開口，呈拱形。蓋面稍微鼓脹，四面飾以獸面紋，器底及蓋內並均鑄有一族徽。整器包漿瑩潤，青綠鏽斑與紅銅色地相映成趣，沈雄古逸。」

袖珍黃玉帶蓋方壺成交價為37萬5000美元。（佳士得提供）

玉駱駝成交價為43萬7500美元。（佳士得提供）

白玉雕瑞獸成交價為52萬5000美元。（佳士得提供）

除了青銅器外，此次萬眾矚目的「瓊肯收藏之重要中國藝術」（Important Chinese Art from the Junkunc Collection）拍賣專場中，17至18世紀的白玉雕瑞獸以52萬5000美元成交，是該專場中的最高成交價。亞軍為唐元時期的玉駱駝，成交價為43萬7500美元，季軍則是乾隆年間、甚至更早之前的袖珍黃玉帶蓋方壺，成交價為37萬5000美元。該專場最終的總成交額達到595萬1500美元。

黃花梨螭龍紋六方香幾或為孤品、極其罕見，以255萬美元成交。（佳士得提供）

罕見！ 黃花梨家具激戰

「雲外樓收藏」（The Yunwai Lou Collection）之「重要中國瓷器及工藝精品」（Important Chinese Ceramics and Works of Art）專場拍賣中的黃花梨家具也大放異彩，其中17世紀的黃花梨螭龍紋六方香几（huanghuali incense stand），因為可能是孤品、屬極其罕見，經過激烈競價之後以255萬美元的高價成交，高於最低估價80萬美元三倍還多，是該專場的拍賣冠軍。

木漆金文殊菩薩坐像以135萬美元成交。（佳士得提供）

18世紀至19世紀的黃花梨炕几（huanghuali kang table）以161萬4000美元成交，刷新炕几拍賣的世界最高紀錄。康熙年間的木漆金文殊菩薩（Manjushri）坐像以135萬美元成交，也遠高於在拍賣前的估價30萬美元至50萬美元。以上幾件珍寶讓「重要中國瓷器及工藝精品」作為在紐約亞洲藝術周中壓軸登場的專場拍賣，創下了高達1650萬7625美元的總成交額。

佳士得亞洲藝術品部共同主席宋天娜（Tina Zonars）表示，紐約亞洲藝術周期間，中國青銅器、玉器、木雕、古典家具、以及日韓藝術品的成交率和成交價都非常高，充分呈現出亞洲藝術品市場的實力，也顯示了該部門的專家在策畫銷售方面的才能。

青銅簋以540萬美元成交。（蘇富比提供）

蘇富比本屆紐約亞洲藝術周同樣驚喜連連，總成交額為2820萬美元，刷新了過去2200萬美元總額的歷史，創下七項世界拍賣紀錄。這其中，「中國藝術珍品」（Important Chinese Art）專場拍賣的共計182件拍品，有140件成功售出，成交率為77%，總成交額高達1390萬美元。該專場的來自清代末年的青銅簋（Gui），最終以540萬美元落槌奪冠。

藝術拍賣和古玩鑒賞網站「The Value」（值點網）介紹，簋器腹較深，有圈足，用來盛放穀物飯食，自商朝開始出現，流行至戰國時期，是商周時代的青銅食器兼禮器，也是中國青銅時代數量較多的器物。這次的青銅簋之所以能高價易手，主要在於其內部銘文的史學價值。商朝是中國歷史上第一個有同時期文字記載的朝代，當今所發現的商朝文字多為甲骨文和青銅器上的銘文，和《史記》等後世才編著的書籍相比，這些上古文字提供的史學資料更為原始直接、價值無量。

這件青銅簋內的銘文雖然不長，但完整地記錄了鑄造的緣由，即一場改變了商朝命運的戰爭，其結果導致後來的周武王得天時興兵，於牧野一戰大敗商兵，紂王自焚，結束了商朝近600年的基業，周朝得以建立，在中國歷史上留下波瀾壯闊的一筆。現有的相關文字記載大多見於甲骨文，青銅器上的銘文極為少見，僅有四件，此次拍賣的青銅簋是目前市場上流通的唯一一件。

青花花卉紋蓮子碗在康州舊物出售時被發現，原本售價35美元，成交價為72萬1800美元。（蘇富比提供）

稀奇！ 青花碗來自地攤

該專場的成交亞軍是明朝永樂年間的青花花卉紋蓮子碗，這件珍寶最有意思的地方在於它原本為美國康州的地攤貨，在舊物出售（yard sale）時被發現，經專家鑒定後才發現是稀有古物，原本35美元的售價頓時暴漲2萬多倍，最後以72萬1800美元易手，拍賣前的估價是30萬美元至50萬美元。

蘇富比介紹，這個瓷碗無論形狀、還是花紋都屬上乘，有絲綢般光滑細膩的釉面，此工藝在後來的青花瓷作品中再沒有出現過。碗上畫著蓮花、牡丹、菊花和石榴花，因外觀類似蓮花蕾，故被稱作「蓮花碗」。全世界的同類瓷碗包括這個在內僅有七件，其他六件目前全被收藏在台北故宮博物院、倫敦大英博物館、維多利亞與阿爾伯特博物館等著名博物館中。

根據「The Value」提供的資料，明代永樂、宣德兩朝（業內習慣合稱永宣）是中國青花瓷史上的黃金年代。永宣青花使用的是來自西亞的顏料「蘇麻離青」，燒成的青花瓷發色絢麗，常有暈散現象，絕對屬於青花瓷器中的名品。顏色多為黑藍或深藍，凝聚處可見自然形成的黑褐色結晶斑，深凹胎骨。基於「蘇麻離青」這個特點，永宣青花會出現一種水墨氤氳的墨趣相，就像在宣紙作畫時留下的筆觸和墨痕。

這個瓷碗除了青花顏料來自西亞，花紋也是西亞風格。外壁是以蓮瓣裝飾，頂端覆繪三葉紋，別具一格。這種三葉紋飾似乎受到金屬器的影響，呈現出早期呼羅珊地區（今伊朗東北部一帶）銅器以及其他金屬器的風格。碗上的抽象花卉紋飾也有別於傳統的中國繪畫之道。內壁上的花卉每朵七瓣，花朵全部正面盛開，沒有花苞或者果實，葉紋是以纏枝為主，偶爾可以看到三瓣葉。

除了以上兩件拍品之外，該專場的北宋定窰白釉刻龍紋葵口盤也頗為搶手，共有24名藏家爭搶，最終以13萬8600美元的價格成交，高於拍賣前的最高估價8000美元17倍還多。

另一專場拍賣「溢彩流光：宮廷掐絲琺瑯及玉器——布魯克林博物館藏中國藝術珍品」（Imperial Cloisonné & Jade: Chinese Art from The Brooklyn Museum）此次也是賺足眼球。蘇富比介紹，布魯克林博物館的亞洲藝術館藏在當今有舉足輕重的地位，參與競拍的明清御製玉器及掐絲琺瑯珍寶裡，有多件都是該館收藏了一個多世紀的重要藏品，拍賣所得全數用於支持該館的其他收藏。

清乾隆白玉雕進寶圖筆筒以135萬1000美元成交。（蘇富比提供）

這其中，清乾隆白玉雕進寶圖筆筒以135萬1000美元的成交價稱霸，「The Value」的資料顯示，案頭文房品的歷史可以追溯到漢代，而玉製則到明代中晚期才發展成熟。清代時，玉製文房品種類已經非常豐富，可見的包括玉製筆筒、筆擱、筆、洗、鎮紙及擺件等。這個玉雕筆筒刻著一位高士策馬入山，前方有童子推車引路，山中可見亭台樓閣、松樹靈鶴。雕刻手法是按照中國書畫傳統，轉動筆筒就像展閱手卷。筆筒尺寸很大，要求玉材不僅要有可觀的體積，也不能多瑕疵。類似的玉雕筆筒最早見於明代，但產量並不多，直到18世紀中期清軍西征，大開新疆玉路，那之後和田玉材才源源不斷，玉雕筆筒成品的數量也隨之增長。

一對清乾隆碧玉透雕松山獻瑞圖大香筒也是搶手貨，共11名藏家競拍，最終以80萬6500元成交，超出最高估價25萬美元逾三倍。「The Value」介紹，香筒是香具的一種，又名「香籠」，實際上與香爐異曲同工。由於呈直筒形，配以長形線香尤其合適，香氣能從筒身的鏤空處散溢而出。香筒明朝晚期開始流行，延用至清。製作香筒的材料多樣，常見的是木製和竹製，富貴人家則更常用玉製。乾隆時玉香筒在宮廷盛行，作為陳設用品或文房用具。

這對碧玉香筒也是鏤雕而成，呈直筒狀，圓口。外壁以通景雕松山獻瑞圖，怪石嶙峋，蒼松挺立，亭台樓閣隱約其中。再雕幾位高士，尋幽獻瑞。整體紋飾布局自然，非常有層次感。由於尺寸同樣很大，對玉材的要求自然也高，且是依循中國書畫的傳統構圖精雕細琢，像觀賞山水畫一般引人入勝，非常罕見。

本屆紐約亞洲藝術周蘇富比也推出「博古：亞洲藝術珍品網上專場」（The Hundred Antiques: Fine & Decorative Asian Art），主打翡翠雕件，帶來190多件來自中國、日韓、印度等地的奇珍異寶。其中的清白玉雕福祿雙全珮吸引到20名藏家競爭，最終以2萬1420美元成交，是最高估價2000美元的十倍還多。

長期在美國鑒寶並徵集拍品的中國嘉德國際拍賣有限公司，每年都會定期舉辦春秋兩季大型拍賣會、以及四次「嘉德四季」拍賣會，吸引北美等世界各地的藝術愛好者競拍。日前圓滿落幕的四季第58期拍賣會上，中國書畫、瓷器、玉器、工藝品、古籍善本、筆墨文章等門類共12個專場創造了總成交額2.08億元人民幣（以下金額皆為人民幣）的喜人成績，也是嘉德四季拍賣會近七年來的最好成績，平均成交率為90%，創下嘉德四季拍賣會史上最高成交率。

中國嘉德拍賣現場競拍激烈。（中國嘉德提供）

鏖戰！ 成交量與價齊揚

中國嘉德介紹，嘉德四季作為國內中型拍賣平台的典範，體現了市場風向標的作用，顯示出藝術市場的活力與潛力，也為2021年的拍賣市場釋放出春的消息。總計三天的第58期四季拍賣會持續火爆、亮點不斷——四季書畫總成交1.1595億元（約合1786.37萬美元），多個專場拍賣用時達十幾個小時，鏖戰至凌晨，人氣旺盛，成交高企。其中「墨萃琳瑯（一）」專場成交率達84%，總成交額1400.7萬元。

「名家墨緣」專場成交率達82.4%，總成交額2262.5萬元。「墨萃琳瑯（二）」專場上拍660件拍品，成交率高達93%，總成交額2586.9萬元。「匠心苑」專場拍賣用時12個多小時，總成交額2153.7萬元。「古音流凨」專場歷時超過17個小時，上拍718件拍品，成交率達90%，總成交額3190.9萬元。

四季瓷器工藝品總成交額8430萬元，各專場成交火爆，成交率連創新高，喜獲一個白手套專場，兩個專場成交率距100%僅一步之遙。其中「鈞德堂藏瓷」專場實現100%成交，總成交額686.6萬元。另一私人專場「聚珍堂藏瓷」成交率也達85%，總成交額465.75萬元。「百瓷集韻·掌玩心悅——四季瓷器夜場」成交率高達94%，總成交額1696.5萬元。「嘉友藏瓷」專場745件拍品成交率高達98%，總成交額3175.7萬元。「瓷器玉器工藝品」專場1127件拍品，成交率為97%，總成交額2405.7萬元。

「古籍善本 筆墨文章」兩個專場競拍激烈，成績亮眼，總成交額769萬元。其中「筆墨文章——佚齋東瀛集藏及信劄寫本專場」成交率高達89.5%。「古籍善本 金石碑帖」專場總成交額552.7萬元。

最近幾年，中國嘉德大力搭建電子交易平台，網路同步拍賣人氣高漲、成交熱烈，與現場拍賣雙壁齊輝。此次的第58期四季拍賣會，網路成交額也有8163.85萬元之多，成交件數的網路占比達到54%。