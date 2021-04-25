心地善良、學歷高的中年婦 網戀易上鉤

63%的社交媒體用戶和總人口中3%的人，是網路詐騙的受害人。（路透）

麻州大學（UMass Lowell）犯罪學與司法研究學院助理教授李承恩 (Claire Seungeun Lee)在2018至2020年間一直研究中國 的網路欺詐活動，「殺豬盤是其中的一部分」。 2021年初，她發表題為《中國的網路欺詐受害者：百度貼吧案例研究》的研究報告。她指出，就戀愛欺詐而言，受騙者比較年輕，多在30多歲和40多歲。

美國 衛生總署（NIH）網站早在2018 年2月 1日就發表題為《你愛我嗎？ 網戀騙局受害人的心理特徵》研究報告。報告稱，網戀騙局（online romance scams）是一種新興詐騙 方式，通常由國際犯罪集團通過網路約會網站和社交媒體進行。「網戀騙局的受害人往往是受過良好教育的中年婦女。」而且，她們傾向於衝動、輕信、善良、值得信賴，並且具有貪婪、上癮的性格。

利用信任 詐騙者用以行騙

李承恩說，當人們處於可以更快地付款獲得更便宜的商品和服務時，人們就不會思考對與錯的問題。 而詐騙者就會使用這種心態。同時，一旦受害人和詐騙者通過其他平台相互認識，並且形成一種「友誼」和融洽關係，就很難弄清楚是否存在真或假的問題。許多詐騙者利用這種「信任」來欺騙他人。

她透露，她從百度貼吧平台收集案例。該平台在2003年啟動，用於交換資訊、商品和服務。「它是我調查網路欺詐的受害者和違法者的主要來源。」在2010年1月至2017年5月間，她一共收集到約300個案例，其中大約10例被認為是殺豬盤騙局。她說，受害人和張貼者沒有使用「殺豬盤」一詞，但是考慮到所有信息和上下文，這些案例很可能是「殺豬盤」。在過去的幾年中，中國出現了幾篇有關「殺豬盤」的報導。

在她的研究中，她還發現微博是此類欺詐案件中最常用的媒介。有些用作電信欺詐騙局的方法，其他用作與潛在受害者交朋友和進行電子商務欺詐。她說，由於這是網路論壇，研究者不知道這些案例發生的實際地點。「我們只能依靠人們在網上發出的內容。」

社交媒體的發展給網路詐騙提供了方便。（歐新社） 隨著社交媒體和約會網站的發展，網路詐騙已在西方社會廣泛傳播。（Getty Images）

她分析，詐騙者有些是女性，也有些是男性。他們組成一個團體，而不是單獨行騙。「一些巧合發生前，潛在的受害人很難知道這些人是否是同一伙人。」她說，從外部角度看，詐騙的方式似乎並不總是那麼複雜，而是很簡單；其實不是。她說，欺詐者使用了不同詐騙方法的組合，包括身分欺詐、電信欺詐、電子商務欺詐、戀愛欺詐等方式。

至於殺豬盤何時來到美國，她估計是最近幾年的事情。「據我所知，這類詐騙也是通過Craigslist、whatsapp、facebook、約會網站和其他平台進行的。」

衛生總署網站2018年2月1日發表的研究報告稱，在大多數西方國家，網戀騙局屬於大眾營銷欺詐（MMF），是最常報告的欺詐類型。研究人員通過將受害人與未受害者進行比較，找出受害人的特徵。研究發現，受害人在年齡、性別、心理特徵等方面，都有自己的特點。

人們普遍認為，老年人和年輕人更容易受到MMF的侵害。但與老年人和年輕人相比，中年人比年輕人或年長者更有可能成為網戀騙局的受害人。在一項關於在澳洲人口被騙報告的研究中，發現與男性相比，女性更容易被騙。「因此，女性更有可能成為浪漫騙局的受害人。」

在網戀騙局中，詐騙者常常要求受害人在意外危機中緊急匯款。專家分析，容易衝動的人更容易被騙。「衝動得分高的人更容易成為網戀騙局的受害人。」

控制源是指個人對環境的控制信念。具有內部控制源的人堅信，事件取決於人的行為。那些具有外部控制源的人認為，事件不取決於其行為，而取決於運氣、機會或命運。「在外部控制位點得分高的人更有可能成為網戀騙局的受害人。」

一些證據表明，欺詐行為的受害人比較容易信任別人。有的研究發現，受害人稱自己「幼稚和輕信」。對他人信任度高的人更有可能成為網戀騙局的受害人。

研究發現，受害人往往是「好公民」。有人發現，詐騙受害人表現出高度信任。那些認為自己是值得信賴的人更容易成為浪漫騙局的受害人。考慮到許多網戀騙局的敘述都涉及到「受害人的幫助」，研究人員推測，在善良程度中得分高的人更容易成為網戀騙局的受害人。

研究人員認為，欺詐行為的受害人往往是「貪婪的人」。他們認為，參與詐騙的動機是希望在短時間內賺取大量個人利益。許多網路騙局的受害者通常都被允諾「財富和完美的關係」，因此在貪婪調查中得分高的人更有可能成為網戀騙局的受害人。

有些理論認為，陷入騙局的人之所以這樣做，是因為他們沉迷於騙局本身以及他們因參與騙局而經歷的內部反應。有人在研究中確定了這一點，認為受害者類似於賭徒，這兩個群體都被吸引到成癮的經歷中，認為每個階段都是「近乎勝利」。因此，在成癮傾向量表上得分高的人更有可能成為網戀騙局的受害人。

李承恩說，受騙者傾向於年輕女性，多在30多歲和40多歲。（Getty Images） 網路詐騙的受害人最年輕的只有十多歲。（美聯社）

虛構形象 吸引受害人上當

《網路愛情詐騙：受害者和詐騙者的關係動態和心理特徵》研究報告稱，聯網約會騙局首先要用資料和照片製作一個虛構形象，其內容通常涉及到該人的生活、興趣，尤其是其中的書面文字、價值觀。「照片通常是從特別有魅力的人（如年輕的士兵、運動員或模特）的網上竊取的。」

詐騙的第一階段是「修飾」，詐騙者與潛在受害人初步接觸後，通常持續六至八個月，與受害人進行日常交流，以建立一種溫暖、信任、日漸親切的氛圍。相似的利益和價值觀，幾周後最終引起對方的共鳴。騙子總是善解人意，並試圖給受害人留下一種印象，即與他們在共同的生活中完美地融為一體。

騙子的說話變得越來越親切，「在初次接觸後兩周之內就宣布了戀情」。 然後，騙子開始談論實際約會的可能性。但是，由於明顯緊急的問題或絕望的情況（如事故、死亡、外科手術或突然住院），騙子會推遲幾次約會，然後向不知情的受害人提出匯款以支付緊急情況。

詐騙者使用「試水」的策略，要求受害人提供小禮物，通常是為了確保關係的延續，如網路攝像頭。「如果成功，則會導致越來越昂貴的禮物，甚至是大錢。」當從受害人那裡收到錢時，騙子提議再次見面，也可以要求提供資金，以支付參加會面的差旅費。在此階段，受害人可能開始懷疑，並逐漸中斷戀愛關係。

在一些情況下，受害人情緒矛盾，害怕被遺棄和欺騙，繼續成為受害人，甚至否認合理化懷疑以處理他們的感情。在某些情況下，騙子會要求受害人發送敏感照片，「這些照片將用作勒索，以將受害人與騙子綁在一起」。

研究報告稱，在過去十年中，北美地區就出現了約1400個約會網站和聊天室。63%的社交媒體用戶和總人口中的3%表示他們「曾經是受害人」。一旦發現被騙，受害者的情緒反應可能會經歷多個階段：震驚、憤怒或羞恥、被侵犯的感覺、失去對人的信任、對自己或犯罪者的厭惡感，即所謂的「雙重打擊」，即既失去金錢又失去戀人的創傷。據估計，僅在美國，這類騙局受害人在2008年平均損失了3000元。

研究人員分析，網戀騙局越來越普遍主要有以下四個原因：

首先，新的通信技術確保了匿名，這在現實生活中是不可能的，因此具有減少對社會判斷和拒絕的恐懼的優勢。其次，他們允許用戶選擇甚至主動修改其身體和性格特徵。第三，它們在後勤方面具有優勢，因為可以在很少的空閒時間來完成他們在一天或一周內建立關係的需求。例如，人們可以選擇使用多種非語言的工具（表情符號、視頻和照片共享）來暫停交流以調節情緒反應。最後，這種交流渠道可以吸引人，因為可以使用科學算法自動創建「完美匹配」。這些算法基於共同的價值觀、興趣、地理位置、審美偏好和宗教信仰與註冊用戶的個人資料相匹配。