封面故事／拜登方案大撒幣 真能拉得動經濟？

拜登簽署的美國救援計畫被稱為「拜登計畫」。（美聯社）

今年3月11日，拜登總統簽署了1.9兆元（萬億）的《美國 援助計畫》（American Rescue Plan），成為美國歷史上最大的一次經濟刺激方案。早在今年初，拜登首次提出1.9兆元的計畫時，美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）專家就開始研究該計畫對美國經濟的影響。2021年1月28日，該學會發表研究報告指出，該一攬子計畫將促進美國經濟活動，GDP到2021年底約增加4%，到2022年底約增加2%。

不過，一些華裔學者和金融業者卻有不同的看法。紐約市 立大學勃魯克學院（Baruch College）金融學副教授姚睿說，美國民眾沒有存錢的習慣，有錢就花，現在政府給每人發放1400元，相信很多人又要「瀟灑一把」。他認為，短期內美國經濟將會很繁榮，但「長期不可持續」。

美國國寶銀行董事長孫啟誠說，從短期上講，該法案會刺激美國經濟；但長期來說，有錢人、會投資的人收入增加，而低收入者的收入相對下降，使「美國的貧富差距拉大」。

支出增加 推動經濟增長

布魯金斯學會專家透露，這1.9兆元的援助計畫分為四類。第一類有7500億元，用於遏制疫情 和疫苗接種、對州和地方政府的援助以及聯邦增加的支出，包括學校重新開放的資金。第二類是對家庭援助的6000億元，即每人1400元和兒童稅收扣抵的擴大。第三類有4000億元，援助經濟脆弱家庭，包括每周額外的400元失業金和疫情期間失業計畫的延長。第四類是對企業的1500億元援助，這一類包括對小型企業的貸款、贈款以及帶薪病假補助。

美國援助計畫中部分資金補充聯邦健康保險。（美聯社）

作者認為，當接受聯邦援助者增加了商品和服務的購買量時，企業將增加生產並雇用更多的工人，這將增加產量和GDP，但給價格帶來上行壓力。另外，新雇的工人也增加了他們的支出，也導致了產量和GDP的增加以及價格進一步上升的壓力。每增加一元的初始支出，GDP的實際增長就稱為「財政乘數」。

聯邦援助的資金對GDP的影響，取決於聯邦援助的支付速度、花費時間和數量（MPC），以及乘數的大小。在疫情期間，MPC和財政乘數又取決於人們實行社會隔離的程度。「我們期望，社交距離在未來四個季度中將有所減少。」到2021年10月，它不再是一個因素。

拜登的一攬子計畫對經濟最大的影響為7500億元的大額援助，因為規模較大；而最小的影響來自大約1500億元的商業援助，因為支出相對較小，並且對每元支出的GDP的影響相對較小。由於聯邦支出的預期路徑以及這些支出的影響，預計對GDP的最大推動作用將發生在「2021年第四季度」。「向經濟脆弱家庭的援助對GDP的影響最大，每元增加近10分，在2022年第一季度的峰值效應約為25分。」

美國援助計畫給每人發放1400元補助，有人已經領到。（美聯社）

GDP增長 隨著時間而變化

研究報告作者認為，GDP效應會隨時間變化而變化，有以下幾個原因：首先，對於這類援助，聯邦將在幾個季度內分別支出。其次，家庭將在兩年內分散支出，第一年的支出占四分之三，第二年則是其餘部分。第三，財政乘數需要時間來增加產量和GDP。從2021年到2023年，對經濟脆弱家庭「每1元的援助估計將使GDP累計增加約1.20元」。

對企業的援助對GDP的影響最小。從2021年到2023年，按這一類別的總財政支出的每元計算，對企業的援助估計每1元會使「GDP增長約30分錢」。

其他兩個類別，即對疫情的控制、對州和地方政府的援助以及聯邦支出以及對家庭的直接援助，對GDP的影響很相似，到2021年底達到每元財政支出約有10分錢的峰值，並且在2021年至2023年期間，每元的GDP累積影響分別為70分和80分錢。

專家預計，實際GDP將在2021年強勁增長，在2022年中期略有收縮，然後在2023年適度增加，「實際GDP在一段時間內仍將低於疫情前水平。」在一定程度上，該結果是根據現行法律對貧困人口和家庭的財政支持減少的結果，例如失業保險金將在2021年3月到期，這距離勞動力市場有望恢復的時間還有很遠。

總之，到2023年，假如沒有財政支持的GDP大約比疫情前的預期水平低3%；但是有了1.9兆元的一攬子計畫，到2021年第四季度，實際GDP將達到疫情前的水平，然後在接下來的兩年中超過這一水平。儘管如此，到2023年，GDP仍比疫情前的水平低約1%。

政府發錢 零售行業要復甦

姚睿說，經濟一旦開放，餐飲業、銀行業、航空業、零售業都會上升，市場穩定，經濟就有發展。有的專家認為，這麼多錢進入市場，一定會流入股市和房市。「但是，我不這樣認為。」他說，與其他金融學者不同，他比較關心市場，看看實際上究竟發生了什麼。

他發現，一到周末美國民眾又開始消費了，「在拉斯維加斯，賭場人滿為患。」由於有的州允許堂食，人們又開始在飯店門前排隊。「當然，裡面的食客大半是年輕人。」如果這樣花費，「這些錢到了9月錢就會花完」。他說，發錢對中等收入者是好事，不幹活還能拿錢，但是將來「要大家一起來還錢」，高收入者雖然有意見，但是不起作用。

專家預計，美國援助計畫能夠刺激工業發展。（美聯社）

他把政府發錢比喻為「人睏了，喝口咖啡提提神，起來工作一會兒」，但是這不能解決長期的問題。他說，現在情況很奇怪，許多人一年不上班，股市、房市大漲，就像啥事也沒有發生一樣，「實際上，美國經濟壓力從個人轉給了國家。」

他說，這個援助計畫可以分為幾大塊，其中一塊是直接發給個人的，即每人1400元，總共有4340億元，占1.9兆元的22.84%，許多人都已經拿到了。他說：「發給個人的只占一小部分。」大部分資金是給了各州政府，用作失業基金。在新冠病毒流行的一年中，由於各州都關閉了商業機構，減少很多的稅收，同時支出大量的抗疫資金，後來又支付州民的失業金，現在都「囊中空空」。有這些錢，州政府才能運轉起來。

增加消費 某些股票大漲

國寶銀行董事長孫啟誠說，疫情期間，美國零售業受到的影響最大，如果這些錢進入市場，市場一定會繁榮，消費增加會刺激零售業的恢復，零售業的股票會大漲，同時，基建公司的股票也會好轉；但是，技術公司的股票會下跌，「高新技術公司的股票暫時會下跌，但長期來看還是會上去的。」

他說地產方面比較單純，房市也會活躍，買賣會增加。他說，由於疫情的關係，失業人數增加，能交房租的人數下降。這對紐約市的房地產影響更大。「在疫情期間，紐約市曼哈頓的高級公寓的價格下降了35%。」由於紐約市政府忽視治安，導致富人感到不安全，也影響了房價。許多大公司在疫情期間發現，其實許多員工可以在家辦公，不需要租用曼哈頓的高級辦公樓，對商業地產會產生影響。由於疫情期間無人旅遊，因此曼哈頓的旅館入住率下降很多。

因為疫情，許多公司允許員工在家上班，因此，其他族裔的員工要搬去郊區和農村居住，這給喜歡在城市購房的華人提供一個機會，現在他們可以買到房子。目前在佛羅里達過冬的孫啟誠表示，許多北方的人搬到佛羅里達去。「這裡環境很好，老外很多，但是中餐館少，生活有點不便。」

他說，人們的購物習慣很早以前就發生了變化，如許多年輕人早就習慣網上購物，疫情期間加快了這個趨勢，導致亞馬遜（Amazon）這樣的網路電商異軍突起，同時也帶動一批運輸公司的興旺。「這對購物天堂的紐約市影響很大。」他認為，作為一個世界金融中心，紐約恢復需要時間，也不會像以前那樣興旺了。

密蘇里州網路券商Sogo Trade公司CEO姚武銓同意這個說法。他表示，房市熱不是因為人們需要房子，而是利率太低，鼓勵人們買更多的房子。但是商業地產就很要命，由於新冠疫情的爆發，許多雇員都在家裡工作，公司照樣運轉，就不會租那麼多的商業地產，因此租店面的商家越來越少。

政府資金 可能流入股市

姚武銓說，發錢可能對股市有推動作用。現在進入股市的門欄很低，有點錢就可以買股票。「我認識的人中，八九成都買了股票。」現在買賣股票不要佣金，前兩次發錢，年輕人都把這些錢投入股市，因此股市連創新高。

現在許多大學生投資股市，由於疫情期間股市上漲，他們個個認為自己是「股神」，一旦下跌，對他們打擊很大。目前投資者都預計到了9月經濟會恢復正常，如果不正常，股市就會大崩盤。他說，如果股市下跌，他們的投資就會縮水三分之一到二分之一，到時候大家都要縮衣節食，經濟萎縮，「因此，我現在都勸股市投資者要小心。」

他說，傳統的商業已經發生改變，許多商業已經上網。例如，密蘇里州屬於美國內地州，疫情期間也沒有人去商店購物，都是在網上買東西，人們應該學習新的技能，適應社會的轉變。另外，公司也要轉型，增加外賣。他說，政府應該用這些錢做好在員工教育、幫助企業轉型上。他說，拜登原先希望把最低工資提高至每小時15元，但沒有通過。「如果把最低工資提上去，也許就把老闆幹掉。」

聯邦政府推出這個援助計畫，是救經濟還是救人，結果不一樣。如果是救人，要針對那些失業者、低收入者，發錢的確有用，可以幫助他們度過難關；而對富人和中高收入者，則幫助不大。例如，個人年收入在7萬5000元以下的才發錢，但是有人收入四五萬，拿到1400元，對他們沒有什麼幫助，「撒錢能夠幫助經濟，則是未知數。」

疫情消失 企業不願多雇人

姚武銓說，美國的就業機會再也回不到從前了。如果餐館生意好，理論上說就應該多雇人，人們都有了工作，整體經濟就活起來。疫情期間，聯邦政府推出員工保護計畫（PPP），就是保證就業，但問題是，新冠病毒已經改變了企業的運作方式。例如，人們有錢後，也許去麥當勞吃飯，看到生意好了，麥當勞老闆也不一定增加人手。「本來需要五個人，現在只聘用三個，他們在疫情中適應了這種方式。」

他說，過去許多公司每周都有雇員要出差，新冠疫情發生後，雇員不出差也能做生意，因此老闆就會把出差的費用減去。「我估計，出差費用減少了三分之二。」他說，遊輪是年齡大遊客參與的旅遊項目。過去，一旦發現遊輪中有遊客感染，整個船都被封鎖，「人們都怕了，不敢再乘遊輪。」而迪士尼面對的是小孩子和年輕人，他們不怕感染，估計影響不大。

有人認為，給每人發錢，所有生意都會好，但他不這樣認為。他說，現在藥廠的生意比較好，都在集中火力生產新冠疫苗，連帶藥店的生意也很好。人們以前都去大型商場購物，但是疫情期間大家都在網上購物，因此亞馬遜獲得大發展。「亞馬遜在招人，許多企業在裁員。」

拜登希望，經濟援助計畫能夠使商業恢復正常。（美聯社）

同時，許多失業者現在不願意上班，因為有人領到的失業金比上班的工資還高。例如，如果每周失業金是300元，一個月有1200元收入，比在麥當勞打工的工資還高，而且他們還享受健康保險；有人在商店做清潔工，每個月收入1500元，還要繳納稅收和保險，不划算。「這就鼓勵人們不去積極找工作。」

他估計，美國經濟的恢復要等到18個以後，這種情況可能「要持續兩三年」，他說，這不是美國一國的問題。到了今年5月，美國的疫苗注射者的比例將達到世界最高，故許多國家希望美國經濟在2022年恢復正常，成為世界經濟的火車頭。「美國能否成為世界經濟的火車頭，現在很難說。」