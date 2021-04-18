封面故事／通脹要來了！糧油漲、錢更薄

范琦勇認為，美元一半以上在國外流通，不會引起美國國內的通脹。

2021年3月4日，華盛頓郵報發表文章稱，可以預見的是，最新的聯邦計畫附有高昂代價，即「通脹可能要來了」，最直接的原因是拜登政府的1.9兆元（萬億）的援助計畫，再加上聯準會 （Fed）的新操作，旨在使通脹率徘徊在2%左右（可略高於此水平），而不是嚴格地定在2％。一位經濟學者在新聞通訊中談到聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）時說：「我們擔心，但他不擔心。」

美國 國寶銀行董事長孫啟誠說，聯邦政府發出1.9兆元援助，將對美國經濟會產生短期和長期的影響。現在的問題是政府發的錢從哪裡來？答案只能是「印鈔票」，他說，聯準會有印鈔票的權力，但是如果鈔票印多了，市面上的流通資金增加，就會導致通脹。聯邦政府管不了這麼多，「現在是口渴了，先要喝水。至於喝水以後產生什麼影響，以後再說。」

聯準會主席鮑威爾對通脹風險增加不擔心。（美聯社）

出現通脹 聯準會提高利率

孫啟誠說，多發錢的另外一個可能導致通貨膨脹的產生，「通脹一來，聯準會就要提高利率。」這樣錢就會反向運動；如果資金離開股市，股市就會崩潰。他說，股市崩潰的先兆是貸款利率上升。「最近，長期利率從1%上升至1.6%，股市就已經發生了動盪。」

聯邦政府調節經濟一般使用兩種政策：一是財政政策，二是貨幣政策。拜登政府推出這個援助法案，屬於財政政策，而貨幣政策由聯準會管理。他說，聯準會有兩項職能：一、保護美國人的就業。他說，前任總統川普執政時，失業率降到3%，降得很低；二、防止通貨膨脹的發生。不過美國通貨膨脹現在還不明顯。

他說，在他開始創辦國寶銀行之時，聯準會只調整「短期利率」，但是2008年美國發生次貸危機後，聯準會開始調整「長期利率」，長期利率包括房地產貸款利率，利率降低可以刺激經濟。「新冠疫情發生後，美國的利率降至零。」現在，日本已經把利率降到負數，「存款者要向銀行繳納保管費」。

長期利率下降後，政府也開始購買債券。當時房屋貸款10年、20年的利率是5%，仍然不能刺激房市。於是，聯準會又把房屋貸款利率下降至3%，甚至是2.5%。現在，政府也在市面上購買政府債券以及政府擔保的房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）的債券，就是要「保證低利率」。

紐約市立大學勃魯克學院（Baruch College）金融學副教授姚睿說，利率是錢的成本和價格，是聯繫現今和將來的紐帶，如果利率為零，錢就不值錢了。目前聯準會直接將利率降低為零，實際上扭曲了錢與借貸的關係，把市場搞亂了， 「沒有錢了，就向外借錢。」但是，美國國債就會上升。「政府持有國債太多，長期來說是不行的。」

他說，政府並不生產錢，但是總是借錢，欠了許多債。一般來說，政府有債，要靠稅收解決，於是拜登要增稅，如果還不完，就會留給下一代。「拜登政府下一步可能直接購買股票，和日本、中國政府一樣。」

救助藍州 兩黨政治博弈

孫啟誠表示，今年初民主黨總統拜登上台，擁護者都是具有思想左傾的人。民主黨上台之初，民主黨和共和黨兩黨曾經合作救經濟；後來，民主黨把原來的個人援助600元，擴大到1400元；共和黨不同意，說是經濟已經恢復，如果發太多的錢，會導致流動資金過多，出現通貨膨脹，最後政府就要加稅，但是民主黨的人數多，即使沒有共和黨的票數，也能通過這個法案。

民主黨掌控參眾兩院，沒有共和黨的支持也能通過援助法案。（美聯社）

他說，新冠病毒最重要的影響是造成大量失業和小企業倒閉，而小企業的就業人數占到美國雇員人數的大部分。為了減少失業者，政府發錢維持小商業不關門，員工不失業。企業可以申請員工維持計畫（PPP），保證企業不要倒閉，同時，政府向全體民眾發放600元補助金。

失業者不要緊，還可以領取失業金，失業金是由州政府管理和發放的。不過，失業金的發放也有期限，如紐約州的期限是8個月，現在失業金的截止期限已到。目前各州的失業金儲備都已經用完。「可以說，聯邦政府這1.9兆元是聯邦政府對各州政府的實實在在的幫助。」

不過他說，這1.9兆的資金中40%是用於彌補疫情的損失，其他的資金則是發給各州政府。各州的許多部門需要援助，包括資助各種項目、各個中心等等。尤其是藍州，像紐約和加州，虧損更加嚴重，亟需資金維繫。「這涉及到兩黨的政治。」

通脹出現 Fed假裝看不見

姚睿說，美國的汽油、食品的價格已經上升。「有的是價格提高，有的是體積變小，實際上是通貨膨脹已經發生了。」但是聯準會「假裝沒有看見」，每個月仍然購買1200億元，向市場投放資金。

他指出，疫情期間的第一次發錢是對「金融市場」是一個刺激，而這次發錢會對「經濟」是一個刺激。隨著對新冠疫情的控制，美國經濟開始好轉，對工人的需求增加，餐館已經恢復了，娛樂業也開始復甦，「但是，美國的通貨膨脹壓力增大了。」

他說，許多公司沒有投資價值，但是股價高企。「這不是經濟本身的增長，而是資產（assets）的通脹。」他說，按照歷史的規律，投資股票要看市盈率，即價格與收益比。但是現在許多公司的市盈率非常高，把未來十年的增長都用完了。「如果投資這些資產，不make sense。」

目前通貨膨脹已經存在，什麼東西都貴，股票貴、房屋也貴，沒有便宜的東西。「有人有錢，想投資都找不到投資的對象。」但聯準會已經表態，保持這個低利率直至2023年。現在，通貨膨脹和低利率同時存在，「這本身就是一個trick。」聯準會已經表示，聯邦政府將要開放基建，這對美國經濟是一個長期的利好。

他說，政府持有國債太多，這樣長期來說是不行的。這些錢放出來，短期內經濟繁榮，但通貨膨脹會上升，隨後利率也會上升。10年期國債長期利率從年初的1%上升至1.75%，比通脹率還低，債券利率大於史坦普500股票的分紅。「通脹來了，長期利率上升，貸款利率也上升了。」

在這種情況下，因為購買房產可以對沖通貨膨脹，因此現在房市很火爆，有人在搶房。「佛羅里達的房市現在很熱，一房難求。」他透露，他在佛羅里達投資的房產，租金收入都不錯。

姚睿認為，汽油和食品價格已經上漲，出現了通脹。（美聯社）

通脹輕微 一半美元去國外

新澤西州理財顧問范琦勇說，許多人擔心，聯邦政府的1.9兆元援助就相當於政府印錢，說「這1.9兆元的經濟援助一旦投入市場，美國將會出現通貨膨脹。」但是他不這樣認為，他說未來兩三年，美國的通貨膨脹即使有，也不會很明顯，主要是有以下幾個原因。

通貨膨脹主要體現在食品價格上。他說，市面上的現金一多，食品價格就會上漲，價格越上漲，人們越搶購。但是，美國是一個農產品大國，自己生產的農產品過剩，還要出口，希望其他國家購買。「因此，美國食品有的是，不怕搶購。」通貨膨脹的另一個原因是市場上流通的現金多了。他說，美元是世界流通貨幣，美國印出來的錢，一半以上在國外流通，因此，發出這麼多的錢，只有一半留在美國國內，因此國內通脹率不會很高。「其實，聯準會主席也沒有更好的辦法，因為如果不救濟，美國實體經濟就垮了。」

他說，聯邦政府這一次的援助，直接結果就是美國國債總額上升；此前，川普任總統時增加了5兆元。目前美國國債已經達到28兆元，如果加上這次將近2兆元的債務，加大了美國的財政赤字，美國的國債將達到30兆元。「美國政府每年支付的借款利息也很大。」

面對如此巨大的財政赤字，一般都會通過增加稅收來解決。他表示，拜登總統已經表示，他將要增加稅收，尤其是向美國0.01%的富人增稅，甚至向資產徵稅。在過去，如果持有股票、房地產等資產，不出售政府不會徵稅。但是，民主黨正在制定「資產徵稅計畫」。

他說，目前聯邦政府缺錢的地方很多。它們包括美國的國債、社會安全金（SSI）、聯邦健康照顧（Medicare）和聯邦健康援助（Medicaid）等。政府徵稅收入將用來彌補這些資金的虧空。「政府這樣做，是想把失業率降低到4%以下。」

廣發支票 維持小公司運營

范琦勇說，新冠疫情從2020年3月爆發以來，導致成千上萬人失業和眾多小企業倒閉，許多華人新移民從事餐飲行業。新冠疫情發生後，政府禁止餐館開門，因此，餐飲行業所受的影響最大，許多知名的中餐館都倒閉了。「這個經濟援助對中低收入者和小企業幫助非常大。」

疫情期間，許多華人餐館關門。圖為疫情期間的紐約美食城。（記者韓傑／攝影）

他說聯邦政府這次發支票，是想幫助低收入者、中小企業、地方政府度過難關，保證這些公司和機構不倒。「如果它們倒閉了，今後恢復起來就難了。」

許多華人的工作受到影響，他舉例說，服務行業需要和客戶見面，因為疫情原因，人們不能見面，生意很難做。他說，一些醫生診所因為不能見面，病人人數也減少了；保險和理財也屬於「與人打交道」的行業，有的人剛剛入行兩三年，認識的人比較少，別人對他們也不了解，因此很難在網上做生意。他透露，他因為做得久了，認識人多，疫情對他不僅沒有影響，反而他的生意變好了。

他說，疫情對那些能夠在家工作的職業沒有什麼影響。例如，一些電腦工程師、研究人員都在家裡工作，沒受什麼影響。2020年，政府向每人發了1200元補助金，有的人工資照拿，又額外收到這麼多錢，就把錢放進股市，想要「錢生錢」，結果導致股市大漲。