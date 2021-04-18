封面故事／拜登推第三波紓困 投資人要有對策

隨著股指不斷創新高，股市風險也在加大。（美聯社）

紐約財富規畫及房地產 （New York Wealth）管理合夥人麥慧琪（Sally Mak）說，拜登總統現在推動第三波的紓困計畫，數額高達1.9兆元（萬億）。她說，政府大撒幣，加上接近零的低利率，美林與高盛等投行預測「通貨膨脹可能要來」。麥慧琪說，為了彌補飆升的赤字，拜登政府正在準備自1993年以來的最大幅度加稅，現在人們應該管好自己的錢包，仔細選擇投資 項目，努力增加回報，減少納稅負擔。「華人 講未雨綢繆，現在就應做好準備。」

房產投資 要注意兩回報

麥慧琪說，從理財角度講，政府大撒幣對房市是一大利好。目前，由於利率很低，如果有錢，投資房產是一個好的選擇；另外一個利好是，拜登政府正在計畫對首次購房者給予1.5萬元的稅務補貼（tax credit），如果定案的話，除了東西兩岸外，一、二十萬元在美國內地可以買到一棟房子；華人喜歡買房，但現在一定要考慮到投資回報的問題。

她說，投資者總是希望獲得較高的投資回報，投資房產的收益除了升值就是租金收益，投資者要知道，租金是「毛回報」，不是「純回報」。例如，有人在曼哈頓購買一套共有公寓（condo），毛回報率是5%。但是，當地房屋地產稅和管理費都很高，若把這些成本減去，純回報可能只有2.5%。

麥慧琪認為，投資房地產要注意兩個回報。（美聯社）

投資房產的另外一個考慮因素是租客，而紐約市的法律有利於租客。在疫情期間，許多租客不交房租，讓房東遭受嚴重傷害。英文媒體上曾經報導過一個案例，一名投資者購買了布魯克林的一套兩家庭住宅，他自己住一個家庭，出租另外一個家庭；新冠疫情發生後，房客不付房租，本來租約去年底到期後房客可以搬走，但紐約州延長驅趕租客期限。房東為了償還貸款，自己就住在朋友家，把另外一套房屋也出租，儘管原來的房客有錢買新車，但就不搬走。「朋友家也不能長待，房東只好住進自己的汽車裡。」

她說，買房一定要慎重，在買房前一定要做好功課。城市不同、地段不同，房價與升值潛力都不一樣。例如，曼哈頓是世界的中心，許多有錢人都要在曼哈頓買房子；但是，在新冠疫情期間，曼哈頓有些地方的房價下降很多，但不同地方折扣不同，有的房產折扣很大，因此要耐心尋找，找到那些性價比最高的房產。

美國國寶銀行董事長孫啟誠說，因為房屋看得見、摸得著，所以華人多投資房地產。他透露，有的華人已經開始行動，去國寶銀行申請房屋貸款的「人很多」。他說，現在就像2008年和2009年間金融危機發生後，許多華人看到房地產出現機會，紛紛貸款買房。「我們銀行因為房屋貸款，受到聯邦的追責。」他說，他們與聯邦政府打官司，最後贏了官司。

他建議，如果手裡有錢，現在還是可以投資房地產，投資房產，就有個管理的問題。「如果想投資房產，又不想管理，可以購買房地產的股票，也可以購買投資房地產的基金。」

新澤西州華人理財專家范琦勇也有類似看法。他說，購買房地產基金（REITs）很好，「不要管事，每月有紅利」。他說，華人喜歡投資房地產，希望從租金中獲得額外收入，有人還想靠租金養老。他表示，從新冠疫情看，「靠租金收入養老不行」；他也有一棟出租房，過去每月能夠收到2000元租金，但是新冠疫情發生後，租金減半。他認為，如果年齡不大，可以投資房地產，但若是年齡接近退休或者已經退休，就不要投資房地產了，原因有二：一是管理起來很麻煩，年齡大了更不易；二是投資房地產的收益不高。大紐約地區的房價已經很高，加上管理費用高，房地產不是一個好的投資。

股市風險 投資者要避免

孫啟誠說，有人喜歡投資證券市場。「如果買股票，我建議購買藍籌股。」藍籌股風險小，有分紅，價格也穩定。「也可以投資科技股票，但一定要懂。」他說，疫情期間，因為無人去賭場賭博，故賭場股票下跌很嚴重。現在疫情即將結束，賭場股票又開始上升，華人喜歡去賭場。「如果有興趣，也可以投資。」

他說，股票可以投，但選擇股票需要小心，因為股票價格受很多因素影響，包括利息、世界局勢、金融周期等，同時還有民眾的心理因素。另外，購買債券更需要小心，由於債券本身的利息是固定的，如果市面的利息上升，債券的價格就會下降。 「在這個低利息的時期，購買長期的債券會有大的風險。」

麥慧琪說，疫情期間許多華人在家裡上班，或者失業，加上政府發放紓困金和失業金，手裡有些閒錢，許多人投入股市；由於現在資金充裕，加上貸款利率較低，因此美國股市的牛市仍然在持續，可接下來的風險也會增加。今年初，國債利率低於1%，現在已經升至1.74%。「債券收益一高，股市就要下跌，因為資金會流入債市。」

她說，美國股市牛市已經持續多年，時間越久，風險越大。3月17日，聯準會（Fed）在會後宣布，維持聯邦基金利率在0%至0.25%之間。「隨著經濟情況的改善，今年通脹率將上升，但在2023年前不會加息。」按理說，通脹率一高，聯準會就要加息抑制通脹，但聯準會這樣操作，令股市難料。因此人們投資股市要謹慎。「他們一定要注意聯準會的政策。」

新澤西州華人理財顧問范琦勇說，最近股市一片大好，某些股票連創新高，比特幣（Bitcoin）甚至突破每個6萬美元大關，讓人們興奮又激動。他說，在這個時候一定要控制風險，投資一定要分散，不要使用槓桿投資，不要做空，要穩健投資。「1.9兆元對一般投資者來說影響不大。」他說，現在股市太高了，高處不勝寒，將來要crush，如果是40歲以下的年輕白領，買股票可以。「如果是即將退休或者已經退休的人士，還是遠離股市為好。」

稅率增加 改變資產配置

麥慧琪說，目前拜登政府正在考慮稅改方案，被彭博新聞（Bloomberg）喻為「1993年以來最大的加稅方案」。如果稅率增加，不管在股市、房市、工作上掙的錢，都要多交稅。她說，人們現在要考慮在資產配置中增加省稅的產品，「修改資產配置」。

她說，現在幾乎是美國稅率最低的時期。例如，聯邦收入稅最高稅率為37%，但可能要恢復到過去的39.6%。如果個人收入超過40萬元，還可能要多交稅。住在加州和紐約的富人，若是加上州稅，他們所交的整體稅率可能達到60%。「有人在股市上賺了錢，將來可能要加倍交稅。」

美國富人將來可能要多交稅。（美聯社）

在資產配置中，能省稅的種類並不多，而具有現金值的人壽壽險是極少可以規畫成很好省稅的儲蓄投資工具。除了壽險理賠金外，其現金值如果規畫得當，可不用繳交增值稅。她說，一般來講，年紀較輕，身體健康的人群購買比較理想，但年齡大加上身體不好，可能就買不到。她說，終身壽險可以作為保守的配置，如果希望有更高的潛在回報、也能承受較高風險者，可以購買指數萬能壽險（IUL），甚至是變額萬能險（VUL），但是，購買前一定要了解清楚，因為各個公司的產品都不一樣，每個人的需求也不同，買錯了會很麻煩。

她說，許多美國華人經過多年打拚，掙到豐厚的家產。在美國華人中，擁有房產的比例較高，不少人具有千萬身家，有人甚至擁有億元資產，因此他們一定要關注遺產稅的改變。她說目前的聯邦遺產免稅額是每人1170萬元，夫妻兩人加倍，這就是說，如果沒有超過這個免稅額，他們的遺產就不要交稅。

一般人覺得，自己的資產沒有上千萬，根本不關心遺產稅的改變。她說，不要低估資產增值及複利增長的速度。例如，一名50歲擁有房產加其他投資在500萬元左右，但當他們到了70歲的時候，如果按照每年6%的增長率計算，資產就會放大到1600萬元，80歲就會達到2800萬以上。

前總統川普把個人聯邦遺產稅的免稅額從500萬元提高到目前的1170萬元，而且隨著通貨膨脹率的增加而每年增加。不過這是一個日落條款，即該條款將在2025年結束，即使拜登總統不進行稅改，遺產稅免稅額也會回到500萬元。據說，拜登要把遺產稅免稅額降低到350萬元，「如果在曼哈頓和長島有幾套房產，家產就不止這個數。」

她說，這些人家就要及早做好遺產規畫，但是每個人的規畫都不同，如果資產比較簡單，也許買個人壽保險就行了；如果資產比較複雜，可能就要設立信託（trust），甚至要設置幾個信託及利用一些別的省稅方法，這樣才能保持繼承人將來不會多交稅。但是，大多數華人沒有這麼多資產，因此也不關心稅改。她說，實際上稅改涉及到每個人，例如，拜登的稅改方案中包括提高燃油稅等。「如果你開車，就要多付燃油稅。」拜登還要增加稅務局的人手。「研究發現，國稅局每增加一塊錢的人手費用，可以收回三至五塊偷稅漏稅的錢。」因此，大家都要關心稅改。

專家建議，現在經濟不穩，應暫停跳槽。（美聯社）

范琦勇說，拜登的稅收改革將會影響到許多人。例如，對高收入者，尤其是年收入超過40萬元以上者，徵收社會安全稅（security tax）無上限。他估計，拜登現在會先把經濟穩住，明年再進行稅改。他建議，房地產風險大，股市不穩定，「估計兩三年股市要下跌」，他們可以購買年金（annuity）。他們要趁著現在稅率不過，把部分401K的錢轉到年金裡，這樣可以使得他們的投資得到分散，面對未來的動盪，退休更有保障，因為年金是固定收入。

他說，在這種新的經濟形勢下，人們應該居安思危。華人的傳統是存錢，將來還要保持這個傳統，留足「緊急預備金」；同時，如果想換工作，也不要現在換，等待經濟情況好轉後再跳槽，那樣比較穩妥。