封面故事／輔大永續基金 獲中美聯誼會200萬美元捐助

美國輔仁大學基金會成立20年來籌款3000萬美元，令很多於美國設基金會的大學側目，前排左二為王張令瑜、二排左三為錢安素、三排左二為姚武鍔、左三為基金會董事長柏殿宏神父。（輔仁大學基金會提供）

「因為中美聯誼會和台北輔仁大學的創辦人同為于斌樞機主教，我們深感有責任幫輔大成為更國際化的大學，且我們看到了輔大校友願意回饋母校的熱誠，在助他們圓夢上，我們義不容辭。」由華人天主教領袖于斌樞機（Cardinal Paul Yü Pin）創辦的「中美聯誼會」（Sino-American Amity Fund）位於紐約市 曼哈頓上西城的會所，在完成其空間使命後掛牌出售，所得中有200萬美元將捐給美國 輔仁大學基金會（Fu Jen University Foundation）用作永續基金（endowment），這也是中美聯誼會提供的首個、且是唯一一個永續基金項目。

輔大培養出不少功成名就、在各個領域做出貢獻的優秀畢業生。（取自輔大臉書）

相對提撥照顧學子

經中美聯誼會和輔大基金會商議，這筆永續基金將以「匹配」（matching）的方式在三至五年裡逐步落實，中美聯誼會提供多少，輔大基金會就要配給相應的金額，也就是說，最終共有大約400萬美元用於輔大培養更多更好的現代化人才。目前雙方已經從日常儲備經費中，各自撥款10萬美元、總計20萬美元進入輔大基金會設立的永續基金專項帳戶，作為啟動資金。中美聯誼會董事兼財政于金山表示，輔大功成名就的校友眾多，基金會的籌款能力也特別強大，相信定能通過此項目為輔大提升學術水平、成為享譽國際的知名學府貢獻力量。

根據輔大基金會提交給中美聯誼會的計畫書，400萬美元的永續基金將重點用於五大長期項目，包括通過拍紀錄片傳承于斌樞機的理念和精神、改善精進校園文化、推動跨科系合作和國際化交流、為天主教學術研究生設立于斌樞機獎學金、加強師生的領導力培養等。逢今年是輔大在台灣 復校的60周年校慶，啟動永續基金為校慶獻禮更具其特殊意義。

輔大追求真、善、美、聖。（取自輔大臉書）

輔仁大學基金會創會初期董事、輔大70年代英文系畢業生王張令瑜表示，台北輔仁大學的前身是北平輔仁大學，自1925年的輔仁社起，至1952年併入北京師範大學止，當時就已培養出了很多優秀校友。在于斌樞機長期的積極奔走和推動下，1961年，輔大於台灣復校，並由于斌樞機擔任首位校長。經過60年的茁壯成長，台北輔大不僅已發展成台灣屈指可數、神學教育非常活躍的高校，也是亞洲唯一一所中文教學的天主教大學，畢業生遍布世界各地，其中不少更是功成名就，活躍在各個領域、做出耀眼的業績。

在美設基金會募款

輔仁大學基金會成立於2001年，輔大70年代法文系畢業生、曾任國立故宮博物院院長的周功鑫介紹，2000年李寧遠博士獲選輔大校長後，她受邀加入其行政團隊，專門從事募款工作。在建立輔大校友最新資料庫的過程中，她發現早期的校友大部分都留學美國，且事業有成的人非常多，在金融領域成績斐然的70年代經濟系校友袁士麒就是其中之一。待袁士麒回台灣探親時與他取得聯繫後，李寧遠校長率柏殿宏校董、詹德隆副校長等宴請了他，其間袁士麒建議學校如果想要整合校友資源、獲得校友捐助，成立基金會是最佳的做法。如果輔大能於美國設基金會，絕對有助提高校友回饋母校的意願，這無疑為輔大在美國籌款指出了一條明路。

學生們在輔大野聲樓前拍畢業照，「野聲」為于斌樞機的表字。（取自輔大臉書）

周功鑫於是請到法文系同班同學雷重瑞和吳淑蘭，前者在美國拿到碩士學位後就從事募款工作，其募款經驗擴及美國大醫院、主教座堂和大學，後者則在來美之後改修法律，兩人充分利用各自的專業和經驗，調查並找出台灣的大學在美國成立基金會的先例，也熟知了成立基金會所需的手續、稅額免除等細節和具體做法，從而正式啟動輔大在美國設基金會的籌備工作，雷重瑞也被聘為籌款顧問。

1959年在台北籌建輔仁大學時的于斌總主教。（于德蘭提供）

2001年4月，輔仁大學基金會成立董事會，成員包括校董柏殿宏神父、黃俊傑副校長、候光華修士、陸幼琴院長、羅四維神父、吳淑蘭校友、袁士麒校友、唐玉山校友、張文彬校友、張燕燕校友，執行長則是雷重瑞校友。同年9月25日，輔大基金會正式成立、投入運作，並進一步擴大董事會，活躍在不同領域、遍布在美國各地的精英校友都加入其中，整個過程大家「出錢、出力、出意見，熱誠和積極的作為令人動容」，也為輔大基金會日後的發展打下堅實的基礎。接下來的20年裡，基金會的董事隊伍不斷壯大，像是世界日報北美總管理處總經理兼紐約社社長、74年統計資訊系畢業生張漢昇，也曾經為董事之一。

●20年籌得3000萬元

「過去20年，輔大基金會的籌款金額高達3000萬美元，令很多於美國設基金會的大學側目。」王張令瑜表示，在現如今的基金會會長、69年物理系畢業生姚武鍔（James Yoh）、以及營運長（Chief Operating Officer）、67年英文系畢業生錢安素（Susan Chao）等的領導下，基金會的籌款工作更是開展得如火如荼，且近年來也愈加重視培養新人，通過為董事會注入新鮮血液，幫基金會和母校更好地可持續發展。「我們這一批董事會成員大多是60、70年代的畢業生，總有一天要交棒給更有創新想法和精力的年輕校友，所以最近幾年，如何傳承成為我們董事會頻繁討論的課題」，都想為母校多做一些更有深遠意義和影響的事。

中美聯誼會出售曼哈頓上西城的會所，所得中有200萬美金將捐給美國輔仁大學基金會用作永續基金。（記者劉大琪／攝影）

講究長期效益的、以穩定性和持續性為特點的永續基金，無疑是最好的選擇。王張令瑜說，過去台北輔大一直都是中美聯誼會頒發的于斌樞機年度獎學金的得主，在輔大基金會有了永續基金的想法後，她代表基金會向中美聯誼會表達了申請的意願，並獲得聯誼會董事會成員的支持。聯誼會承諾願從售樓所得中撥出200萬美元用作永續基金，且出於對輔大校友的信任，建議基金會也籌款匹配上相同的金額，總額約為400萬美元，在未來三至五年漸進式地將所有款項逐步落實到位。基金會姚武鍔會長表示：「我們的董事都覺得這個條件非常合理，大家共擔責任、群策群力，這對我們來說也是一種動力。」

于金山說，因為于斌樞機既是中美聯誼會的創辦者、又是台北輔大的建校人，且中美聯誼會也為台北輔大的復校基地，「所以我們一直把讓輔大更國際化視為己任，也希望將相當的經費都用於輔大，繼承于斌樞機的遺願，為其在國際上提升學術水平有所貢獻」。此次永續基金的想法由輔大基金會提出，「我們也非常認可這個長期的計畫，更相信輔大校友強大的籌款能力，所以才提出用這種匹配的方式操作，一方面想把于斌樞機的精神發揮到極致，另一方面，幫助輔大校友回饋母校我們也是義不容辭」。

于斌樞機回台灣籌建輔仁大學，在機場時的留影。（于德蘭提供）

●五項工作傳承理念

根據初步的計畫，這筆400萬美元的永續基金將重點用於五項工作，首先是拍紀錄片講述于斌樞機的故事，把他中西結合的教育理念和人文關懷傳承下去。王張令瑜介紹，是于斌樞機在全球化根本不存在的當年，奔走於各地、集結美國、歐洲和台灣多方的力量，才讓台北輔大得以復校。也多虧了于斌樞機擔任輔大校長17年所打下的基礎，讓學校從當初僅有不到2000名學生，發展成今天有13個院系、2萬5000多名學生和22萬名校友的高等學府。

「就拿傳播學院來說，早在1971年，大眾傳播學的概念才剛被提出不久，富有遠見的于斌樞機便看到其重要性，決定開設傳播學院。」此次紀錄片的拍攝也將由傳播學院的師生參與，與藝術學院、外國語文學院等多個學院合作，像是畢業於傳播學院、在傳播界知名的李艷秋、沈春華等優秀輔大校友代表也會加入，把于斌樞機的傳奇故事和精神理念講述下去。

輔大校徽中，稻穗嘉禾象徵和平，中間12顆星象徵聖母，徽腳下拉丁文代表校訓真善美聖。（取自輔大官網）

王張令瑜說，無論學校、企業、還是國家、政府，對於任何一個組織，文化氛圍都至關重要，所以第二項工作是把于斌樞機的核心價值觀充分融入到輔大的日常運作和教學當中，讓校園文化不斷與時俱進、吐故納新，去糟粕、存精華，從而幫全體學生和教職員工在高速發展和變化的當今世界，繼續保持強勁的競爭力。

雖然輔大從不強求教職員工和學生傳教或者信教，但卻致力於中華文化與基督信仰的交融，學校既有面向神父和修女的神學院，也有面向普通學生的涵蓋宗教、心理、社工、經濟等方向的社會科學院，以及開展跨學科多元化研究的天主教學術研究院。「但遺憾的是，這些學院雖都產出不少學術水平很高的研究報告，卻多擺在書架之上，我們想要通過舉辦更多實踐活動，把學術研究成果傳播出去。」

王張令瑜表示，第三個重點是支持和鼓勵跨學院、跨專業之間的合作，比如神學、哲學、社會學等不同領域的師生攜手，共同舉辦國際會議和講座，通過溝通和交流讓更多人了解輔大基於天主教的精神，實踐性的活動同時也是一種創新、高效的教學方式。

除此之外，永續基金還將用於在天主教學術研究院設立于斌樞機研究生獎學金項目（Cardinal Paul Yü Pin Graduate Research Fellowship Program），為有意從事學術研究工作的碩士生或博士生提供資助；另外也將用於開設領導力發展項目（Leadership Development Program），幫全校師生加強領導力培訓，從而進一步完善校園文化。「很多人都以為只有主管才需要培訓領導力，其實並非如此，上至校長、行政人員、下至學生都很需要，哪怕普通學生完成一個課業項目，也需要將領導力運用其中。」

美國輔仁大學基金會和校友們總是積極回饋母校，前排左三是輔大校長江漢聲。（輔仁大學基金會提供）

●號召校友共襄盛舉

王張令瑜說，以上五項工作只是大體方向，接下來仍需不斷制定細則、落實細節，並且要由台北輔大和輔大基金會的代表進行更專業和技術性的討論，「還有很多具體的工作等待我們去做，一邊籌款一邊做」。不過，永續基金項目顯然為基金會、學校高層和校友注入了一針強心劑，消息一出、反響強烈。目前中美聯誼會和輔大基金會已分別從日常儲備經費中，各撥款了10萬美元、總計20萬美元啟動資金進入該項目的專項帳戶。基金會錢安素營運長呼籲全球的輔大校友都能共襄盛舉，積極、熱心地為母校籌款，以順利、按時實現籌款目標。有意貢獻力量的校友請與她聯絡，電話：（818）937-9688，電子郵箱：[email protected]。

美國輔仁大學基金會的董事隊伍不斷發展壯大，匯聚了眾多精英校友，左二是王張令瑜、左五是姚武鍔、右一是袁士麒、右四是雷重瑞。（輔仁大學基金會提供）

「我們對此非常興奮」，王張令瑜表示，今年是輔大基金會成立20周年，也是台北輔大復校60周年，如果永續基金項目秋季能夠順利上馬、開始運作，無疑是給60周年校慶最好的獻禮。「而四年之後的2025年將迎來北平輔大創建100周年，屆時會有更大型和隆重的慶祝。所以接下來我們一定更加努力，在未來的三、四年裡確保項目穩步落實，到了2025年北平輔大百年校慶之際，交出一份漂亮的成績單。」