我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

封面故事／學校重開、老師面授 亞裔學生卻不敢返校…

記者劉大琪
孩子們普遍很高興能重新回到學校，和同學老師面對面互動。（Getty Images）
孩子們普遍很高興能重新回到學校，和同學老師面對面互動。（Getty Images）

眼看美國各地的中小學校紛紛重開，孩子們終於能回到校園，與已經闊別一年的老師和同學面對面互動，家長們也終於能鬆一口氣，更專注於自己的工作和生活；但有意思的是，亞裔學生返校的比率卻與其他族裔相差懸殊，包括華裔在內的不少亞裔家長表示，不管是學校的防疫標準和操作，還是當下仇恨亞裔的社會環境，抑或多代同堂的居住方式（intergenerational households），都是他們思來想去不急著讓孩子返校的重要原因。

「我認為在家上網課從效果上看沒有任何好處，最主要是圖個安全，可以規避所有風險。」華裔家長梁凱文堅持不讓正讀高中的兒子返校，他表示，從目前看，疫情還處於不可控的階段，「風險不可控、還要持續多久也不可控」。唯一讓人略感樂觀的是疫苗已經開打，如果夏天能夠實現全民打疫苗，那麼「秋季新學年開始時才可以比較放心地讓孩子回學校」。

梁凱文說，相較實體教學，遠程教學確實有很多弊端，而且每個孩子的學習習慣和基礎都不一樣，上網課所產生的效果也不一樣。「但就學習來說，尤其是孩子到了中學階段，我覺得環境不是最重要的，專注度反而更重要，無論身處什麼環境，學習的時候你自己能排除干擾、專心致志才是關鍵。」只要把時間管理好，學習計畫安排好，完全可以繼續在家上網課。

學生過去一年已經適應了上網課的形式。（Getty Images）
學生過去一年已經適應了上網課的形式。（Getty Images）

在家學習 減少染疫風險

在疫情尚未徹底過去的情況下，病毒依然防不勝防，學校能否做到嚴格防疫，又能否保障所有教職員工的安全，還是個未知數。梁凱文認為，在家學習是最安全的，能避免掉校園裡以及通勤時所有的染疫風險。「過去一年，孩子好不容易適應了網課的形式。如果急於回去，萬一學校在防疫上有疏漏，產生了嚴重的後果，所有學生又得回家上網課，剛調整好的學習狀態再次被打破，這種反反覆覆對孩子的傷害更大。」

華裔家長小雷是一名公立學校老師，她每周僅選兩天讓讀四年級的女兒返校，且「回到校園的目的並不在於學習，而是在於社交」。她表示，由於剛從紐約市布魯克林（布碌崙）搬到曼哈頓生活，女兒也進入新的學校，需要結交新的小夥伴。「她現在的很多同學從幼稚園開始就認識，家長之間互相了解、比較熟悉，所以並不介意平時孩子們一起玩；但對新來的孩子缺乏了解、就相對謹慎。」

雖然女兒平時防疫意識非常強，「比我都還小心謹慎，能不出門就不出門」，但因為有社交的需求，所以學校在推出線下和線上相結合的混合制（hybrid）教學後，小雷還是決定讓孩子每周回學校兩天，希望能幫孩子迅速和同學們熟悉起來，「而學習真的不是我們的第一考量」。

謹慎防疫 校園做足準備

至於學校，當然是在盡力做好防疫的工作，比如她任教的學校，師生每天在進校園時都需量體溫，入口處的牆上貼有手機二維碼，需要掃碼填寫問卷，回答最近有沒有接觸過確診或疑似染疫的人、自己有沒有發燒等安全相關的問題。上課時師生全程戴口罩，「偶爾有孩子的鼻子會露出來，及時提醒就好，學生其實都很乖，有很強的自律性，也適應了過去一年防疫上的要求，比如吃完飯他們都會坐在各自的座位上玩，並不會亂跑動」。

孩子們普遍很高興能重新回到學校，和同學老師面對面互動。（Getty Images...
孩子們普遍很高興能重新回到學校，和同學老師面對面互動。（Getty Images）

小雷說，對於能夠重新回到學校，可以和同學老師面對面地講話，孩子們普遍都很高興。且面對面教學的效果確實非上網課所能比，「像我現在能夠坐在他們身邊，真正拿起筆在他們面前教寫字，我寫一個，他們臨摹一個，這感覺真的和隔著電腦屏幕時大不同」。

老師們也都很注意衛生，隨身帶乾洗手液，校方還會主動幫忙訂購防疫用品。

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）的最新報導，無論家住何地、社會經濟地位如何，隨著全美中小學校陸續重開、學生相繼回到教室上課，亞裔家長卻遲遲不願把孩子送回學校去。以紐約市為例，雖然亞裔學生占學生總量的18%，但返校的亞裔學生卻連12%都還不到，為所有族裔中的最低比率。

在維州最大的學區費郡公校系統（Fairfax County Public Schools），僅有三分之一的亞裔學生回到教室上課，也是所有族裔中的最低比率。田納西的Metro Nashville Public Schools，亞裔學生選擇回到教室上課的人數不到一半，但白人學生返校的數量卻有三分之二之多。芝加哥的白人學生中，也有三分之二選擇返校上課，而亞裔學生僅有三分之一決定回去。

亞裔困擾 怕返校遭歧視

很多亞裔家長還擔心子女到了學校會被欺負，特別是去年疫情爆發之後，時任總統川普曾在公開場合多次使用「中國病毒」（Chinese Virus）和「功夫流感」（Kung Flu）這樣具有種族歧視味道的字眼形容新冠病毒，使美國各地針對亞裔的襲擊和騷擾案件不斷增加，時至今日仍層出不窮。

雖然學校重開是好事，可以很大程度減輕雙職工父母的壓力，但這種大的社會環境卻讓家長猶豫是否該把孩子送回學校。美華協會紐約分會前任會長、哥倫比亞大學現任兼職教授歐陽蕭安（Elizabeth OuYang），是一名長期致力於打擊仇恨犯罪的民權律師，她表示，有的亞裔家庭非常害怕出門，不少家長和孩子都曾反映出門時遇到陌生人騷擾，朝他們大喊「說英文！」或者「滾回你的國家去！」所以家長不敢讓孩子自己通勤去學校，而是繼續在家上網課。

紐約市曼哈頓華埠一所學校的校長說，有位母親本來已經讓孩子返校上課了，但某天兩個人在地鐵上被騷擾後，又重新選擇回家遠程學習；還有的家長擔心到不敢出家門的程度，為了讓學生的學習進度不受影響，學校不得不把一些學習資料和用品郵寄給他們、或者送貨上門。

新冠肺炎疫情讓華裔成為被歧視的對象。（Getty Images）
新冠肺炎疫情讓華裔成為被歧視的對象。（Getty Images）
新冠肺炎疫情讓華裔成為被歧視的對象，圖為紐約市曼哈頓華埠。（美聯社）
新冠肺炎疫情讓華裔成為被歧視的對象，圖為紐約市曼哈頓華埠。（美聯社）

費城華埠殘障人士維權項目（Chinatown Disability Advocacy Project）的共同創辦人Anna Perng也說，曾有家長反映子女在公車上被騷擾。去年夏天，社區還有一名孕婦遭到女性遊民攻擊，不斷用髒話罵她、還打她的臉，警方發出通緝之後，雖然最終將其逮捕，但這件事還是讓費城的整個亞裔社區都心神不寧，不少家長都向她表示，不敢再去學校領學習用品或免費午餐。

子女都在馬里蘭最大的學區蒙郡公校系統（Montgomery County Public Schools）上學的母親劉Lisa認為，她確實覺得孩子在家上網課的效果還可以，所以不急著讓孩子回學校，但也確實擔心孩子返校之後，會有其他的小朋友口無遮攔，說出一些類似「都是因為你們，我們過去一年才都無法到校上課」的話。

不過早就返校授課的小雷表示，家長在這一點上不必過於緊張，像她就從沒在學校被任何學生或老師偏見對待過，「僅有兩名學生，一個問我中國人是不是吃蟲子，另一個問我他媽媽告訴他中國人吃蝙蝠、是不是真的？」這兩次發問並不帶惡意或者侮辱的意味，「他們只是疑惑，所以坦誠地來問我」。作為老師，她除了向學生解釋，也提醒學生不能隨便給其他人貼標籤，還找機會為學生做不同文化間的對比。「我女兒之前所在的學校基本沒亞裔，疫情在中國爆發後，也沒有任何人嘲笑過她。」

霸凌問題 不要害怕面對

專攻兒童和青少年領域的紐約州執照臨床心理治療師梁佳欣（Zoe Liang）說，因為擔心孩子被不公對待而不返校，短時間內雖然可以解決問題，「但長期看沒有任何好處」。

她認為，被歧視或霸凌的原因有很多，針對的點各不相同，種族、性別、經濟地位、體重等都可能是，並非只有身為亞裔這一個，「這是整個亞裔群體需要面對的課題，但顯然大人的感受多過了孩子」。

這個時候家長應該做的是化危機為轉機，「這是正向心理學中一個很重要的概念：我知道有問題存在，但我不害怕去面對，能做到這一點的家長，對孩子來說就已經樹立了最好的榜樣」。家長也要讓孩子知道，如果在外面被欺負，應該及時告訴家長或老師，家長也應幫孩子積極發聲和維權。社區更需要團結起來，為家長提供支持和幫助，而不是讓他們單打獨鬥，「這是亞裔最欠缺的東西」。

很多亞裔家庭都是老人小孩住在一起，家長擔心孩子萬一在外感染病毒，會在家庭內部傳播...
很多亞裔家庭都是老人小孩住在一起，家長擔心孩子萬一在外感染病毒，會在家庭內部傳播。（Getty Images）

很多亞裔家庭都是老人小孩住在一起，家長擔心孩子萬一在外感染病毒，會在家庭內部傳播...
很多亞裔家庭都是老人小孩住在一起，家長擔心孩子萬一在外感染病毒，會在家庭內部傳播。（Getty Images）

另外讓人感到遺憾的是，亞裔的傳統文化中，默認晚輩須無條件順從長輩，這就形成了一種矛盾。梁佳欣表示，一方面，家長告訴孩子出門在外要與偏見和不公抗爭，另一方面，孩子在家裡卻是父母的附屬品，不能有任何反抗的行為，「家長沒有於日常生活中教育孩子如何自我尊重、設定邊界」，這一點需要亞裔進一步反思。

紐約兒童中心（The Child Center of NY）社工督導（clinical supervisor）黃峰滔說，目前全美上下都在抵制反亞裔的言行，已經成為風潮，這對家長來說正好是個機會，應該積極參與其中、甚至帶著孩子參與其中，趁機教育孩子如何鑑別和應對種族歧視。且目前有很多資源可供家長利用，比如警方專門成立打擊反亞裔的工作組，政府提供投訴、舉報等求助方式，還有教育宣導，像是韓裔作家Joyce Y. Lee就於去年發表了漫畫書《Young, Proud and Sung-Jee 》，非常直接地探討孩子若在學校遇到種族歧視該怎麼辦。

「最不應該做的就是逃避，避而不談絕對不是解決問題的方式。」黃峰滔表示，家長應意識到孩子不可能一直不出門，倘若擔心子女回到學校會被怪罪疫情禍起亞裔身上，那麼繼續在家上網課、不返校，一些偏見人士還可能會換另一種說詞：「不來正好、更安全了」，也是在激化矛盾。

所以家長應該保持開放的態度，積極面對和討論種族歧視的問題，「別說外族裔，就連同族裔之間也有很多互相的歧視、自我的歧視，是時候去正面面對了」。

美國醫療領域的亞裔工作人員很多，雖然亞裔只占全美人口總數的6%，但醫生和護士中卻分別有18%和10％都是亞裔，因為有著更多的一線抗疫經驗，也意味著他們在更謹慎地防疫。再加上很多亞裔家庭都是老人小孩住在一起，這也成為家長不願子女返校的原因，擔心孩子萬一在外感染病毒，會在家庭內部傳播。

專家提醒 不返校礙學習

菲律賓裔護士Suzanne Lirazan長期在一線工作，去年4月她所照顧的一名新冠患者，彌留之際就是由她陪伴在床邊。但是下班回到家後，他們全家人都生了病，因為需要隔離，她一個月都沒見到九歲的兒子。所以她非常擔心如果喜歡社交的兒子回到教室上課，可能會從學校帶回病毒，對她和年邁的父母來說都是風險，去年的經歷她不想再遭遇一次。

非營利教育機構「新教師計畫」（The New Teacher Project）負責美國中西部學區的副總裁Mya Baker表示，不返校可能會給學生帶來災難性的影響，特別是對亞裔移民家庭或難民家庭來說，在「模範少數族裔」（model minority）的迷思下，這一群體的教育需求和資源更容易被忽視。

事實上，很多亞裔社區都面臨著與非洲裔和西語裔相同的挑戰：家庭條件貧困、存在語言障礙、學校教育資源不足，像是紐約市每五名亞裔中就有一人生活貧困，是所有族裔中貧困率第二高的群體。丕優研究中心（Pew Research Center）的統計數據顯示，美國的亞裔家庭中，有近三分之一為多代同堂居住，數量幾乎是白人家庭的一倍，且亞裔家庭的貧富差距也為全美各族裔中最大，那些富裕的家庭給外界留下的印象，常常會讓貧困的家庭更少受到關注。

Baker說，很多人覺得遠程上課亞裔學生表現得要比其他族裔要好，卻忘記了那些多代同堂居住、家庭成員在家並不講英文的亞裔孩子，他們本來學習就不理想，現在面臨的問題則更多。以明尼蘇達的東南亞難民社區為例，2019年秋季學年，有7%的亞裔學生成績為不及格（F），到了2020年秋季，這一比率增加了四倍多、達到30%。

美國所有亞裔家庭中，有約三分之一英文水平欠佳，學校應該加倍努力與這一部分亞裔家庭取得聯繫、建立溝通，讓家長能安心把子女送回學校，並確保他們不會在學校成為別人針對的對象。

學校每天都會為進入校園的學生量體溫。（Getty Images）
學校每天都會為進入校園的學生量體溫。（Getty Images）
亞裔家長對送孩子回到教室上課持更小心謹慎的態度。（Getty Images）
亞裔家長對送孩子回到教室上課持更小心謹慎的態度。（Getty Images）
新冠肺炎疫情讓華裔成為被歧視的對象，圖為費城華埠。（美聯社）
新冠肺炎疫情讓華裔成為被歧視的對象，圖為費城華埠。（美聯社）

亞裔 種族歧視 紐約市

上一則

封面故事／疫情下相處 親子衝突更多了「想說愛你不容易…」

延伸閱讀

佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開

佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開
馬州新冠確診回升 蒙郡官員促州長收緊防疫

馬州新冠確診回升 蒙郡官員促州長收緊防疫
「你或許希望自己不是亞裔」 哈佛反歧視網頁挨批

「你或許希望自己不是亞裔」 哈佛反歧視網頁挨批
南加2兄弟涉華府暴亂被捕

南加2兄弟涉華府暴亂被捕

熱門新聞

中間紅衣者是袁怙禎，左一為袁家淦，左四為袁家桂。（黃榮南提供）

封面故事／不同於東方史觀…在美袁氏後人以袁世凱為榮

2021-03-28 16:00
華人在美國也能尋找自己的家譜。（路透）

封面故事／強烈尋根意識…美國華人興起撰家譜傳後

2021-03-28 02:00
正值花様年華的藍可兒，22歲的生命曇花一現。（洛杉磯警局）

陳屍酒店水塔…藍可兒命案8年謎未解

2021-03-28 02:00
袁家淦（左）與賀筱岳在河南項城袁寨前留影。（袁家淦提供）

封面故事／不願盛大家族逐漸消失…袁世凱後人出版「袁氏史記」

2021-03-28 02:00
毛蕊花。（圖皆為作者提供）

藥草養生術／善用9藥草 改善子宮肌瘤

2021-03-28 02:00
Flora和先生疫情期間在線上完成領證結婚。（Flora提供）

「新冠情侶」線上結婚 美中親友「雲」觀禮

2021-03-21 12:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議