封面故事／疫情下相處 親子衝突更多了「想說愛你不容易…」

家長坐在孩子身邊監督上網課，容易把孩子的小瑕疵放大化。（Getty Images）

新冠肺炎疫情 下，居家避疫讓親子 之間相處的時間猛增，不管是父母還是子女，每個人的言行舉止都在同一空間內被放大，矛盾和衝突就更容易發生，導致爭吵不斷、代溝加深、甚至出手相向，還有的青少年竟將家長打傷、需要送醫，父母和子女的關係變得「想說愛你不容易」。

紐約州 執照心理醫生金曉春博士介紹，疫情期間，因使用電腦等電子產品所引發的親子關係問題最為常見。由於孩子需要上網課，在電腦前的時間猛增，有的小孩迷上了打遊戲，「過去根本不打遊戲的、或者家裡不允許打的、或者規定僅特定時間才能打的，現在全都開始玩」。迷戀遊戲會讓孩子的身心退化到更幼童的水平。

疫情期間，因使用電腦等電子產品的時間增加，不少孩子迷上了打遊戲。（Getty Images）

簡單粗暴最不能解決親子關係中出現的問題，反而會讓問題惡化。（Getty Images）

一名華裔學生就因父母不讓玩遊戲，半夜趁父母睡著，偷偷從床上爬起來玩，雖然被父母抓到了四次，電腦也砸壞了一台，自己更答應了父母不再偷著玩，但還是做不到。有的孩子會把iPad藏在被子裡玩，還有的孩子上網課時也在玩，迅速切換界面掩人耳目，家長一來、就換成學習界面，家長一走、則換成遊戲界面。「父母也是防不勝防，批評過、責罵過，有的家長不得不在房間裝上攝像頭。」

專攻兒童和青少年領域的紐約州執照臨床心理治療師梁佳欣（Zoe Liang）表示，過去一年因為居家避疫，大家的焦慮和恐懼都達到高點，孩子和父母也缺少釋放情緒的渠道，而當孩子、尤其是青少年無法和朋友正常地社交，就容易把精力轉至網路，使用電子產品的時間增加，也就開始玩遊戲。

對於包括華裔在內的亞裔家長來說，玩遊戲屬負面舉動，是影響親子關係的「第三者」。「父母的反應通常非常激烈，有的到了特定時間就強制性關WiFi，有的甚至威脅子女再玩就斷絕親子關係」；但另一方面，家長又沒有做好榜樣，自己在家也追劇、玩手機、打發時間，「孩子看到父母這樣，內心會產生巨大的衝突感，覺得為什麼自己不能做、而父母可以做，無法心平氣和」。

調整作息 減輕網路依賴

金曉春也說，父母的注意力如果常在電腦或手機上，其實會加重子女對電子產品的依賴，但也可以通過一些簡單有效的方法，來幫子女減輕這種依賴。比如安排好孩子的日常生活起居，保障健康的飲食、留出休息的時間，「不要小看這些日常，如果能讓孩子吃好睡好、定期運動，特別是去戶外曬太陽、蹦蹦跳跳，周末到安全的環境透透氣，會對孩子的身心發展大有幫助」。做到這些以後，孩子自然會把注意力從網路轉到別處，也有助於培養親子感情。

家長應多為孩子安排一些戶外活動，有助於身心健康發展，也能讓孩子從電腦屏幕前離開。（Getty Images）

紐約兒童中心（The Child Center of NY）社工督導（clinical supervisor）黃峰滔表示，在家上課還容易讓父母把子女的小瑕疵放大化，特別是家長如果全程盯著孩子上網課，更難心平氣和。「以前孩子在學校上課，走走神、或者摸摸這摸摸那，家長眼不見心不煩。現在就坐在旁邊看著，總覺得孩子怎麼坐不直、或者老是東張西望、或者不認真回答問題。」

殊不知這都是小孩正常的成長過程，「學習再好的學生，也不可能全神貫注盯著電腦上一整天的課，換誰都會累」。家長應該改變對孩子的關注點，只要不是特別嚴重的問題，比如不做作業、不登系統上課，那就降低要求、抓大放小，別把孩子逼成機器人。

因為一些新移民父母需要上班、養家糊口，如果無法平衡好工作和照顧孩子的壓力，也容易出問題。比如有的家長是餐館工，需要把很小的孩子帶去餐館，桌椅簡單搭一下、製造空間給孩子上網課，課上完了就在餐館裡玩。如果恰好趕上客人多、孩子又哭鬧，父母一焦慮就會發脾氣，容易大聲吼叫、強迫命令，孩子則會感到委屈和憤怒。

曾經就有華裔父母動手打了孩子，結果孩子向老師哭訴，最後兒福局介入，後果非常嚴重。還有一名華裔青少年，因為父母向其動了手，叛逆之下他也還手，和父母對打起來，導致家長受傷，需要送醫治療。

黃峰滔說，家長打孩子本質上就是霸凌，可能造成以下後果：要麼孩子的自尊心受到打擊，覺得自己是壞孩子；要麼很害怕家長，家長禁止做的事偏要偷偷做，只要不被家長抓到就好，特別是天生有脾氣有性格的孩子，一旦覺得被不公平對待、無法信任父母，就會變得更反叛；要麼則在心中埋下報復的種子，「雖然這次你贏了，但下次我要扳回來」，可能會在長大後、有能力和條件就離家出走，也可能在日後某個時間用其他的方式報復。

不當懲罰 恐致孩子抑鬱

紐約兒童中心最近幾個月就受理了很多從兒福局轉介來的案例，由於父母使用不當方式懲罰了孩子，導致孩子在家情緒特別不好，出現抑鬱、甚至自殘、自殺的情況。尤其是冬天，孩子能到戶外、公園透氣的機會也少了，問題就變得更為嚴重，案例也增加得很明顯。

疫情確實會加重孩子的焦慮感，從而誘發心理問題，過去就有強迫症或社交恐懼症傾向的孩子，則可能會變得更嚴重。金曉春表示，像是頻繁洗手、長時間蹲廁所、反覆做同一件事等，都是強迫行為加重的表現。有的父母疫情前不知道子女有這種傾向，單純覺得是動作慢，這時就應重點關注。

簡單粗暴最不能解決親子關係中出現的問題，反而會讓問題惡化。（Getty Images）

黃峰滔介紹，有的家長是在發現孩子有嚴重的問題後才求助的，「而且通常會因沒能更早發現感到特別自責」，所以平日多觀察和留意子女的行為就很重要。孩子雖然年齡小，不明白病毒意味著什麼，但依然會產生一系列心理和生理上的變化，比如做噩夢、反覆拉扯衣服、按洗手液時一定要按多少下等，或者胃口發生變化、突然吃得比以前多或者少，或者原來挺活潑的、現在則沉默寡言了。

一旦發現問題，家長應該主動和子女交流，「但記得要輕鬆詢問、不帶判斷的意味，別做結論、只描述觀察到的現象」，更不應該簡單粗暴地責備孩子。比如若是孩子一直在洗手、總愛用洗手液，可以問：「是不是媽媽買的洗手液的味道你很喜歡呀」；再比如若是孩子因怕病毒拒吃生菜，可以說：「爸爸有時候也不喜歡生菜」，以此拉近距離。「切記孩子分享感受時，家長要先認可、而非打壓，並且表達對孩子有那種感受的理解」，找出癥結之後再查資料、問專家、對症下藥。

梁佳欣也認為，簡單粗暴最不能解決問題，反而會讓問題惡化。「四、五十歲的這批亞裔父母，是在服從團體紀律的環境下成長起來的，所以現在也用這種方式來教育孩子，雖然並沒有錯、也確實簡單明了，但卻忽略了新生代的孩子能否接受、以及接受的程度到哪裡。」

亞裔父母無法接受孩子反叛、挑戰家長權威，但其實應去了解孩子為什麼會有反叛行為。「出現問題之後，了解問題的重要性其實占90%，解決問題僅占10%，遺憾的是，大部分亞裔家長把解決問題看成90%、了解問題只有10%。只有深入了解問題，才會有解決的方法。」

了解問題 才是解決之道

且家長不要總是自相矛盾，「比如一方面希望孩子長大學計算機，另一方面卻害怕孩子碰電腦，當孩子看到父母言行不一，自然就有反彈心理」。如果能持更開放的心態去了解孩子的需求，以玩遊戲為例，「別把遊戲當敵人，轉變一下思路，其實會給親子關係加分」。倘若家長能意識到自己行為上存在問題，這本身就已經是一種很大的修整，「90%做到了，剩下的10%則水到渠成」。

像她去年就首次嘗試玩遊戲，「我發現在我玩了Animal Crossing之後，反倒和客戶的關係更親密了、更像朋友，其實遊戲本身不是壞事，如何對待、合理使用才是重點」。如果家長能在疫情期間和子女重新建立親子關係，將會非常可貴，「倘若處理得好，親子感情穩定，則變成了孩子一生中最大的禮物，不會一回想起這段特殊時期就滿是衝突和痛苦」。

金曉春也說，疫情前親子矛盾沒有這麼尖銳，很大原因是孩子有其他的紓解和發洩渠道，父母也沒有那麼大的生活和工作壓力。現在是特殊時期，父母應輔助孩子共度難關，首先要做的就是管好自己的行為和情緒，不在孩子面前失控，更不能動手，簡單粗暴地批評責怪、大聲吼叫，只會給孩子帶來巨大的傷害。「要知道不是所有的問題都能馬上解決，有時需要一個過程，如果覺得今天做不到，語氣、情緒不對，不適合交流，那就等到明天、或者心情好的時候再聊。」

親子一起做家務，父母給予子女正面的反饋，有助於建立良好的親子關係。（Getty Images） 親子一起做家務，父母給予子女正面的反饋，有助於建立良好的親子關係。（Getty Images）

黃峰滔建議家長充分利用疫情期間和孩子互動，讓孩子感受到被接受，能獲得家人的愛、關注和支持。家長可以多從品格、性格上培養孩子，而非只盯孩子的學習成績。平時可以多安排些孩子感興趣的活動，或者一起做家務，「不需要做多麼了不起或高大上的事，關鍵在於讓孩子參與，並在參與後給他們正面的反饋，盡量別給負面的評價，這有助於建立良好的親子關係」。

金曉春說，「如果在子女小的時候父母就沒有打下良好的親子感情基礎，擁抱孩子、向孩子表達愛、一有時間就陪伴，那麼現在突然讓他們做，他們是做不到的」。

但疫情也確實提供了修復親子關係的良機，如果善於利用、增加相處和交流，也許會有轉折點。「孩子生來充滿愛，多去想想孩子曾經帶給你多少快樂，在你沒搞砸之前，原諒過你多少次、又給過你多少機會，如果有天孩子開始憎恨你、對你死了心，才是最麻煩。」

疫情提供了修復和改善親子關係的良機。（Getty Images）