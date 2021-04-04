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1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

封面故事／僧多粥少 家長搶著報夏令營

記者劉大琪
夏令營的活動豐富多彩，在美國已有150多年的歷史，是重要的傳統之一。（取自美國夏令營協會臉書）
夏令營的活動豐富多彩，在美國已有150多年的歷史，是重要的傳統之一。（取自美國夏令營協會臉書）

轉眼又到了一年一度報名夏令營（Summer Camp）的時刻，受新冠肺炎疫情影響，去年的夏令營要麼徹底關閉、要麼從線下轉線上進行，走出了一條危機之下特殊應對的新路。今年很多夏令營都蓄勢待發，在嚴格遵守防疫標準的前提下準備重開，並且會以戶外活動為主，剛一開放註冊就給孩子報名的家長絡繹不絕。

美國夏令營協會（American Camp Association，簡稱ACA）執行長（CEO）兼總裁Tom Rosenberg表示，夏令營在美國已有150多年的歷史，是重要的傳統之一，截至目前，全美共有1萬5000多個夏令營，服務了2600多萬個孩子。

然而去年由於疫情爆發，40%的日間營（day camp）都被迫關閉，住宿營（overnight camp）更是關閉了82%之多，且有不少夏令營深陷嚴重的經濟危機。像是紐約市的基督教青年會（YMCA of Greater New York），就不得不以500萬元的價格出售三處營地，支持者們目前正在努力幫忙尋找買家，希望能讓這三處營地繼續運行下去。

嚴守距離 老師須打疫苗

根據最新消息，基督教青年會（YMCA）旗下一半以上的營地今年夏天都將重開，並把確保孩子的安全健康作為第一要務。長島的基督教青年會項目發展高級主管Dan Weir，就對今夏安全重開很有信心，他表示，因為長島去年的疫情得以有效控制，所以有些營地能夠幸運地正常運行，且一個染疫的營員都沒有，這無疑幫他們積攢了很多成功的經驗，比如多開展戶外的活動、嚴格保持社交距離等，以減少病毒傳播的可能。

保障營員的安全是夏令營重開工作的重中之重。（Getty Images）
保障營員的安全是夏令營重開工作的重中之重。（Getty Images）

同樣位於長島的Crestwood Country Day Camp主管Mark Transport認為，如果說家長去年送孩子去夏令營是沒想太多，今年更大可不必多想，儘管放心地讓孩子參加。目前長島所有的夏令營都已達成共識，要彼此合作、分享經驗，包括提前做檢測、每日量體溫、戴口罩等，確保項目安全有序運行。另外，到夏天開營時，相信凡是老師的夏令營工作人員都應已打了疫苗，不是老師的輔導員也會進行專業的培訓，了解怎樣更加小心謹慎地工作、不攜帶和傳播病毒。

威斯康辛（Wisconsin）Girl Scouts Camp今年夏天確定重開，經理Lisa Freeman說，此次操作會格外小心，要求所有人都出示陰性檢測結果，對場所加強清潔和消毒，也會設固定的時間勤帶大家洗手，還會要求家長用得來速（drive-thru）的方式送孩子，不再進入營地內部、而是把孩子放在停車場邊。由於此次招生人數僅為過去的一半，所以讓家長搶名額搶得不亦樂乎。

「泡泡島」有症狀就離營

The Brigade推出的Camp Onaway本來就在一個完全和陸地隔開的島上進行，項目發展主管David Weiss說，營地堪稱一個「泡泡島」，每個人上島之前都要檢測且結果必須為陰性。營員每天都要量體溫，如果有任何人出現了任何可疑的症狀，則會馬上讓其回家。

Camp Onaway因已有逾百年的歷史，每年夏天都來參加也就成了當地很多家庭世世代代的傳統。去年因受疫情影響無奈關閉，今年一確定重開，報名的人數就激增。很多家長都認為孩子有外出參加活動、享受夏令營生活的需求，且由於去年擱置了一期，今年更對項目充滿期待，等於兩年的內容都濃縮在一年裡面。

夏令營每日為營員量體溫。（Getty Images）
夏令營每日為營員量體溫。（Getty Images）

提供一站式挑選全美夏令營平台的網站ActivityHero.com建議家長，如果計畫今年夏天送孩子參加夏令營，則應盡早開始準備，因為疫情畢竟尚未過去，很多營地都在嚴格管控人數，如果啟動得晚，很可能就搶不到名額。目前很多日間營都已出現滿額的情況，想參加的話只能登記候補名單。

ActivityHero.com的代表Sabrina Miskelly表示，選擇夏令營時，家長應首先關心其安全標準，確保營地有在加強清潔消毒，也會帶領孩子認真防疫，包括勤洗手、量體溫、戴口罩等。其次是要做好營地要求檢測的準備，比如要麼提供陰性檢測結果，要麼需在來營地前居家隔離。如果營地禁止家長進入，也是出於防疫需要，不必感到意外。

另外要注意的是向夏令營確認取消報名和退款政策，過去很多夏令營是允許家長在最後關頭取消的，如今疫情還沒結束，萬一營員或者家人生病，夏令營又會有怎樣的做法。像是Girl Scouts Camp此次就特別修改了取消報名的相關政策，將取消的時間放寬到來營地後，但凡營員或家長在現場覺得不安全或不舒服，或者出現了疑似染疫的症狀，或者因為其他考慮決定不再參加，都可退款。

今年還是會有很多夏令營選擇繼續在線上進行，這樣營員和師資都可以打破地域的限制。針對將開實體營的夏令營，美國疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）也已發布指南，建議夏令營採取妥當和有效的措施，確保營員和工作人員的安全，防止病毒傳播。

謹慎防疫 阻絕病毒傳播

由於每個地方的復工進度和防疫規定不同，CDC希望夏令營能與當地政府和衛生官員共同制定相關措施，因地制宜進行操作，但要時刻謹記營員項目互動人員越多、互動時間越長，傳播病毒的風險就越高。在保持至少6呎的社交距離、不共享物品、且以戶外活動為先的前提下，若營員每天待在一起、但都來自當地社區，屬於最低風險；若營員來自同個地方、但不同小組之間混雜，屬於較高風險；若營員是本地人，不同小組之間混雜且不保持社交距離，屬於更高風險；若營員不全都是本地人、又不同小組之間混雜且無社交距離，則為最高風險。

開營之前營地一定要確保清潔和消毒用品充足，有便於使用的洗手檯和足夠的衛生工具，包括肥皂、乾洗手液、酒精消毒濕巾、紙巾、口罩、無接觸式/腳踏式垃圾桶等，方便大家清潔雙手，並在咳嗽和打噴嚏時遮掩口鼻，營地入口、餐區、衛生間等醒目位置也要貼上健康安全提醒。

夏令營將在保障營員安全的同時，提供豐富多彩的活動。（取自The Brigade臉...
夏令營將在保障營員安全的同時，提供豐富多彩的活動。（取自The Brigade臉書）
很多夏令營做好了準備，今年將重開。（取自美國夏令營協會臉書）
很多夏令營做好了準備，今年將重開。（取自美國夏令營協會臉書）

夏令營有責任教導和強化孩子戴口罩的習慣，特別是年齡小的營員，全天戴口罩可能比較困難，應為營員和工作人員提供正確使用、摘除和清洗口罩的信息。另外需制定和增加日常清潔消毒的時間表，至少每天或盡量在每次使用營地的設施後清潔和消毒，並且盡可能限制使用共用物品，任何共用車輛中頻繁接觸的表面，也要在每次使用後進行清潔。

夏令營應為營員提供充足的衛生用品。（Getty Images）
夏令營應為營員提供充足的衛生用品。（Getty Images）

如果條件允許，營員可以自己帶飯，並在單獨的區域或和同組的營員一起吃飯，而不是在公共餐區或自助餐廳。若夏令營提供食物，則應為每個人準備預先包裝好的餐盒或餐袋，而非自助餐或家庭式用餐，避免共享食物和餐具，確保營員和工作人員都能健康飲食、鍛鍊身體，保持充足的睡眠並抽出時間來放鬆。

萬一有人生病或染疫，應立即將病人與其他營員和工作人員分隔，若需運送至其他地方，應建立安全運送的程序。如果需要叫救護車或將病人送往醫療機構，應盡量提前打電話，提醒對方病人可能感染病毒。與此同時，夏令營應關閉病人使用過的區域，在清潔和消毒前不得使用這些區域，包括室外區域、區域內的表面或共享物品等，且等待至少24小時後才能清潔和消毒。病人在符合CDC的結束居家隔離標準之前，不應再返回營地。更多安全須知和CDC相關規定請點擊：https://bit.ly/30JAWDl查看。

家長和孩子都對夏令營的活動充滿期待。（取自Crestwood Country D...
家長和孩子都對夏令營的活動充滿期待。（取自Crestwood Country Day Camp官網）
基督教青年會旗下一半以上的營地今年夏天都將重開。（取自紐約市基督教青年會臉書）
基督教青年會旗下一半以上的營地今年夏天都將重開。（取自紐約市基督教青年會臉書）

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