封面故事／不同於東方史觀…在美袁氏後人以袁世凱為榮

中間紅衣者是袁怙禎，左一為袁家淦，左四為袁家桂。（黃榮南提供）

紐約市 立大學李曼學院（Lehman College）圖書館退休副教授袁家淦說，紐約的袁氏後裔包括袁世凱第八子、第十一子、第十四女和袁世凱堂弟的後裔。加上後來到美國 的袁世凱後裔，她估計，紐約的袁世凱後人約有二、三十人。

Brad袁和妻子（右二）及兩個孩子Ruby and Oliver。（Brad袁提供）

住在紐約州威徹斯特郡的Brad袁是袁世凱的曾孫。他的祖父是袁世凱第十一子袁克安。父親Arthur是袁克安的第二個兒子。他的父親和伯父Frank在1949年離開中國 ，並在1950年代在美國團聚。「我在美國讀書長大。」他說，很早就知道曾祖父是袁世凱。「小時候，父母就公開地談論過他。」他說，父母總是「以談家族史為榮」。

袁世凱第十一子袁克安夫婦及兩個兒子Frank（左）和Arthur（右）。（Brad袁提供） 右一為袁家騮，右二袁家桂，中間袁怙禎，左二為吳健雄。（黃榮南提供）

紀錄負面 父母設法平衡

Brad袁說，讀大學時，他選修了一門課程，涉及袁世凱的生平。「我告訴教授，袁世凱是我曾祖父。」他說，教授聽了很吃驚，並提醒他「不要告訴任何人」。他說，從沒有因為是袁世凱的曾孫受苦或受益。

在美國長大的Brad袁說，美國社會一般不了解袁世凱。在那之前，人們都是帶著敬畏告訴他，中國第一任總統是他的曾祖父。「我第一次意識到我帶著一些負面的包袱。」那是他第一次遇到一個不是親戚的人知道袁世凱是誰。

他說，成長過程父母和他討論在中國歷史中的袁世凱一些被掩蓋的細節。長大後，父母對他說，袁世凱一生最後階段的舉止「頗有爭議」。不過，他們解釋說，他為中國現代化做了很多有益的事情。「他們試圖給我一個平衡的畫面。」

父親傳給他的主要是袁世凱之後的那一代人。他說，這些都是關於如何逃離祖國，然後在美國聚居，並最終興旺發展的歷史。今年51歲的Brad袁說，2002年，父親終於帶著妻子和兒女一家去到中國。「在那次旅行中，我們去了他長大的天津。」這是自1949年離開後，他父親第一次回老家。他們去看了父親曾經住過的房子。「他甚至不需要地圖就可以去到那裡，說明那仍然是他的一部分。」

他說，父親的部分親戚定居在美國，特別是在紐約市附近。他們家人每年都會去拜訪這些親戚，還會拜訪袁世凱其他的後人。「我有一個很大的大家庭，可以追溯到幾代人。」他的母親來自香港。因此，母親經常帶著他和妹妹去香港探親。「幾年前，我們還帶我的孩子去了看母親的大家庭。」

他感謝袁家淦寫成的這部袁世凱家族史。「她通過袁世凱的後代揭示了袁世凱遺產的另一個方面。」他說，袁世凱的遺產比他宣布自己為皇帝更重要。「這個遺產是我們袁家人。」現在，他開始收集關於袁世凱的紀念品，如在eBay上購買袁世凱的照片、硬幣等，但至今沒有找到什麼有價值的物品。他表示，這是「一種通過物體來了解袁世凱的方式」。

直系外孫 為外祖父辯護

Tom張（Tom Tchang）是袁世凱的外孫。他的母親是袁世凱的第十四個女兒袁怙禎，父親是張德祿（Tchang Te Lou）。他說，他知道袁世凱在中國是負面人物。「我了解負面形象是由於他自稱皇帝。」隨著對外祖父的了解越來越多，他認為袁世凱的許多「早期貢獻都被忽略了」。

他說，袁世凱是中華民國的第一任總統，後轉任皇帝，歷時83天。「我讀到的資料說，孫中山和袁世凱是朋友，是孫中山提名祖父擔任中華民國的總統。」他說，有人告訴他，袁世凱是駐朝鮮大使，在中國創建了第一支警察部隊，促進了中國的現代化。

他的父母沒有在家中談論過袁世凱。「我的父母都沒有談論他們各自的家族史。」他們的重點更多地放在了未來上，以確保他和妹妹得到最好的教育。他說，他的兄弟在發展方面受到挑戰，這消耗了父母大量的時間。

直到大學畢業後，他才對家族史和家譜有了興趣。「我見了一些母親的親戚，但大多數都在美國。」他說，袁家騮（Luke）與他父母的年齡相近，因此父母與袁家騮夫婦聯繫得更多。袁家騮有個兒子叫Vincent，比他大幾歲。「由於時程不一致，我們在一起的時間不多。」

他說，自己對袁家的了解不多，但對了解整個歷史感興趣。「退休後，我會尋求更多的理解，但由於不會中文，會受到限制。」另外，了解袁氏歷史的家庭成員都走了。他說，由於袁氏後代的家庭成員較少，在美國留下的後人不多。

保持傳統 晚輩向長輩磕頭

紐約居民黃榮南說，他的母親袁家桂也是袁家後人。母親的爺爺袁世鈞是袁世凱的堂弟。他說，20年前，紐約住有袁世凱的直系親屬好幾人，如袁世凱的第十四個女兒袁怙楨、孫子袁家騮、孫女袁家淦等。雖然在紐約，但是袁家人還是保持中國的傳統習慣，即「過年時晚輩要向長輩磕頭」。

袁怙楨住在紐約市北面的洋克市（Yonkers），袁家人逢年過節都會去袁怙楨家聚會。有一年，他陪著母親去給十四姑奶拜年。但是，姑奶不讓他母親跪下磕頭，說「我只比你大兩歲，你都80多了，不要磕頭了。」但是，他的母親卻說，大兩歲也是長輩，規矩不能亂，仍然堅持要磕頭。

他說，在紐約有好幾家袁世凱後人，大家走得都比較近，逢年過節都要聚聚。由於袁怙楨年齡大了，她的母親勸十四姑搬到紐約來。「後來，袁怙楨搬到法拉盛的108街。」等到袁怙楨去世後，袁家人也常在法拉盛的餐廳聚會。

他的母親對袁家印象不好，主要原因是「袁家對女孩束縛太多」。他說，他母親在80多歲時，還對外公不讓她去北平讀大學感到忿忿不平。他說，他的母親從河南項城北倉女中以優異成績畢業後，就想去北平讀大學。

他說，外公同意她去北平讀書，但是提出一個附加條件，就是他母親要和她哥哥一起去，外公才放心。他聽母親說，那個哥哥不想深造，也不想去北平。結果，他母親也去不成北平。2007年，他母親以88歲高齡在紐約辭世，以未讀成大學為終身遺憾。

著名學者 袁家騮沒架子

黃榮南說，按照他母親的輩分，他稱袁家騮為「三舅」。他說，袁家騮和吳健雄都是哥倫比亞大學的著名學者教授。他對袁家騮的印象是「平易近人，沒有一點架子」。「他總是笑臉迎人。」

1997年，吳健雄去世，他陪母親去袁家騮家弔唁。袁家騮熱情邀請他們進到客廳，並向他們介紹吳健雄的生活習慣。「三舅指著一張椅子說，吳健雄平時沒事就喜歡坐在這張椅子上。」 他說，袁家騮很親切、很自然，讓人感到很舒服。

他說，袁家騮和吳健雄住在曼哈頓哥倫比亞教授的公寓裡，一住50年。有一年，袁家騮開車來他母親的法拉盛家裡吃飯，但是下車後卻無處停車，就給他打電話，說「找不到停車位」。他聽說後，就下去幫三舅找停車位。「袁家騮是有名的科學家，卻像一個普通老伯。」

黃榮南說，袁家的第二代基本上都是公子哥，沒有一個成才的。小時候有錢，一旦出現變化，就不能適應環境，晚年很淒慘。「這是袁氏家族的一個心病。」現在，袁家後人想重振家風，就是不希望走袁氏二代的老路。因此 ，父母親對孩子要求極嚴。目前，美國的袁家後代都很爭氣，一代超過一代。「但是，我們都不希望孩子將來從政，因為從政太複雜，也極易失去善良。」

他說，他的母親在22歲結婚。1949年，他的父母帶著他的哥哥姊姊隨著國民政府撤退去了台灣，1950年他在台灣出生。他的外公袁克洞是袁氏家族中最會做生意的，繼承了家族產業，經營的企業也很成功。「外公家在河南項城的房子，已經被改為項城博物館。」

重振家風 培養孩子成才

後來，他的哥哥姊姊來美國讀書，成家立業後，留在美國。他於1982年移民美國，曾經擔任紐約華語電視的新聞主播。他讀完書後，也在美國成家，目前仍從事進出口貿易工作。他的妻子來自台灣。女兒獲得哈佛大學的MBA，現在和醫師丈夫生活在加拿大。兒子畢業於康乃爾大學的電機工程專業，現在顧問公司工作。「他也計畫去讀研究所。」

他說，那些留在中國大陸的袁家後代都受到衝擊。作為袁氏家族的近親，他們在台灣沒有受到任何影響，「台灣沒有階級鬥爭，也沒有文革」。