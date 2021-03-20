疫期拒當「單身狗」 網路交友超火爆

居家避疫讓大家感到孤單、需要與人互動，約會無疑是其中的一種形式，推動婚戀交友軟體使用量暴漲。（Getty Images）

對於每個人來說，找到生命中的另一半都並非易事，更何況在新冠肺炎疫情 期間，大家不得不長時間待在家，避免與任何人不必要接觸，讓尤其倚賴面對面互動的「約會」變得難上加難。當人與人不易見面，約會交友軟體一夜之間變成了大熱門，不僅使用量創下新高，新用戶也不斷增加。

隔離狀態中的單身男女更加嚮往愛情和陪伴，願意在線上更深入、更耐心地了解彼此，線下「奔現」時也都嚴格遵守防疫要求，小心翼翼地互動和相處。不管最終結果是成功還是失敗，全程需戴口罩、避免肢體接觸、頻繁使用酒精噴霧和乾洗手液的約會，對他們來說都是特殊而難忘的體驗。

疫情期間線下約會也要注意保持社交距離。（Getty Images）

約會交友軟體 疫情期間成長驚人

根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）日前的報導，數據分析公司「Apptopia」的最新統計顯示，美國 最受歡迎的20個約會交友軟體，2020年的日活躍用戶量已經多達150萬人。Tinder、Bumble、Hinge等八個規模最大的約會交友軟體，過去一年的使用率同比增長12.6%，是近兩年來的最高漲幅，無論用戶數量、還是上線時間都顯著增加。

這其中，「Match Group」作為Tinder、Hinge、Match、OKCupid、Plenty of Fish等約會交友軟體的母公司，無疑成為最大贏家，疫情期間表現驚人，股價猛漲。而區別於市面上其他約會交友軟體，由女性創辦、旨在保護女性並讓女性占據更大主動權的Bumble，更於疫情期間在那斯達克（Nasdaq）掛牌。

數據顯示，去年3月疫情全面爆發後，「Match Group」的新用戶在第二季度便迎來15%的漲幅，僅Match一個平台就新增40%的用戶，比往年的情人節都多。截至第三季度，Match上的信息量和使用率分別同比增長20%和30%。Bumble在疫情爆發後的僅春季一個季度，視訊聊天就猛增了70%還多。

全程需戴口罩的約會成為很多人特殊而難忘的體驗。（Getty Images）

「災難讓人更加注重情感的連接」

全球華人婚戀交友網站「兩顆紅豆」創辦人趙清華說，疫情發生以來，大家的社交方式受到嚴重影響，長期居家避疫給人們帶來疏離感和孤獨感，讓單身男女對愛情和陪伴產生更強烈的需求，也更願意嘗試婚戀交友。根據相關調查，50%的單身男女因長期在家生活，感到非常孤獨。有66%的單身男性和49%的單身女性，羨慕可以一起隔離的情侶。

居家避疫期間，近三成的單身男女對網路交友產生了濃厚的興趣。在去年的「谷歌搜索趨勢」（Google Trends）美國年度關鍵字中，針對疫情下該做什麼事這一問題，「約會」的熱搜程度僅次於該買什麼股票。

就拿「兩顆紅豆」來說，2020年1月至2月，Android用戶註冊數量猛增，整體約是之前每月平均水平的四倍，中國用戶當月註冊數量增加了約十倍，華人用戶增加四倍。2月至7月疫情較嚴重期間，或因受到整體氛圍影響，很多人都選擇觀望，用戶數量沒有明顯變化，但購買VIP服務的人數減少，直至7月開始回升，8月更回升至2019年的同期水平。2020年後半年的用戶數量繼續上漲，且無論男女都比過去更願意使用付費的服務。

北美亞裔婚戀交友網站「EME Hive」（原名「EastMeetEast」）創辦人Kenji-Travis Yamazaki介紹，去年3月至8月，「EME Hive」每月註冊用戶新增28%，居家避疫期間大家普遍感到孤單、需要與人互動，而約會無疑是其中的一種形式，所以疫情確實成為婚戀交友軟體使用量暴漲的助推器。

另一方面，災難也讓人更加注重情感的連接，疫情中，大家深刻體會到人生苦短，開始更多地尋找生命的意義，包括擁有一段穩定的感情和一位能陪著自己的伴侶。就像2011年日本東北大地震後，民眾的結婚率開始上升，也是出於類似原因，人們更想彌補情感的缺失，願意通過婚戀交友網站創造一段姻緣。

男生趁情人節飛到紐約找林雨涵之前，還特別提前訂好了玫瑰花。（林雨涵提供）

疫情籠罩 他堅持飛來紐約 看她

獨自在美國求學後又求職的林雨涵，疫情期間由於長期待在紐約的家中，親人不在身邊，「都不放心我在美國的生活，我也羨慕周圍出雙入對的朋友」，於是萌發了使用約會交友軟體的念頭。但因不時聽說很多軟體上的用戶都是打著「約會」的名義「約炮」，她初次嘗試有些緊張，也不敢抱太大希望。

「我看其他用戶都把個人介紹寫得很滿，照片也放很多，而我只是簡單填寫了名字、出生地、年齡，想找25歲至35歲幽默、善良、反應快的男生，照片選了三張，有兩張還是戴著口罩的。」林雨涵說，下載軟體後的第一周，雖然每天都有登錄，但看到和自己打招呼的人都超過了40歲，感到非常失望， 慢慢地就減少到每天只查看一次。

直到有天頁面上出現了一個來自芝加哥的年輕男生，「頭像上有寵物，我感覺很加分」，一方面更容易吸引女生的關注；另一方面，如果彼此都很害羞、不知道該如何打招呼，至少可以從寵物入手。由於疫情期間在家的時間比較靈活和寬裕，也更有傾訴的慾望，林雨涵和這個男生迅速且高密度地聊了起來，「過去可能一個月才聊得完的話題，我們兩、三天就全覆蓋」。

因為以前的兩段戀情都發生在學生時期，林雨涵說，互動多以吃喝玩樂為主。但現在是疫情期間，盡量避免外出，少了吃喝玩樂的環節，聊天的內容便從過去的吃什麼、喝什麼，變成現在的個人經歷、家庭背景、未來規畫，「覺得很快就深入了解了一個人和他的三觀」。以前完全不會跟陌生人聊起、也不想被陌生人問到的內容，如今分享起來都沒障礙。

男生之後建議一邊視訊一邊看電影，「如果一上來就開攝像頭純聊天，還是會感到尷尬」，但看電影就不會，一起看完很自然地分享觀後感，就這樣，兩人的交流形式從文字順利過渡到語音和視訊。得知林雨涵因為疫情在重新思考未來的發展方向，準備買機票回國一陣子後，男生很快提出要飛來紐約見面，並且特別選在情人節的周末，還提早在網上訂好了情人節的玫瑰花。

「我確實感到很吃驚、很突然，畢竟才剛認識沒一個月。但又覺得未嘗不可，如果長時間在網上互動，新鮮感一過，可能就沒後續了，盡早見面的話能夠真實地相處一下，互相感受感受，也不浪費時間。」林雨涵便主動提出到機場接機，而且備足了酒精消毒噴霧、乾洗手液、口罩等防疫用品。

因為男生還在求學，疫情期間一直在家上課、很少外出，所以林雨涵並不擔心他會「跑毒」。男生坐飛機來也是全副武裝，戴著護目鏡、口罩、手套，「上我車前我也使用酒精噴霧給他消了毒」。之後兩人一起戶外用餐，「直到吃飯才摘下口罩」，吃完了則馬上戴好，乾洗手液也隨身帶、隨時用。

隔離狀態中的單身男女更加嚮往愛情和陪伴，願意在線上更深入、更耐心地了解彼此。（Getty Images）

「我不會為了一個在網上認識的人飛過去…但他卻來了」

由於兩人互相都很認可，男生從原計畫的只在紐約待一個周末，變成短租、繼續在紐約居住。林雨涵說，男生跨出很大一步，直接坐飛機來了紐約，「讓我覺得很有誠意，換做是我的話，我不敢在疫情期間去坐飛機，也不會為了一個在網上認識的人飛過去」。而疫情這段特殊時期也讓她的心態有所改變，『過去覺得網戀和「奔現」都很不真實，現在自己竟然願意嘗試』。有了這份戀情，她反而堅定了要留在紐約的心，想和男生繼續發展下去。

線上交友固然方便，但線下約會相較過去仍困難重重：比如因戴口罩，初次約會如果沒有用餐環節，可能從頭到尾都無法見到彼此的「廬山真面目」，更別提禮貌性地擁抱等過去最基本的身體接觸，任何觸碰都有可能讓人緊張萬分。況且室內用餐也不在很多人的考慮範圍，只能約在戶外餐區、廣場公園等開放空間。有的人在「奔現」之前還會互相詢問近期的旅行史和接觸史，甚至希望看到病毒檢測的陰性結果。

「疫情期間要在線下見面的話，我雖然不強求對方去檢測，但希望她能主動檢測，特別是媽媽和我同住，上了歲數，我就更要多加小心。」王東（化名）常年使用約會交友軟體，疫情期間他雖也考慮到時期比較特殊，想要觀望觀望，但還是在一個感覺不錯的女生線上和他打招呼、並且聊了一周左右之後，決定見面約會。

「如果聊了一、兩周都還不盡快見面，很容易從可能的戀人變成朋友，只是因為想打發時間而聊天，最終反而浪費了時間。」王東說。

兩人的初次約會恰逢女生到曼哈頓華埠購物，住在華埠的王東便帶她四處打卡、介紹環境，但因約得比較倉促，相處的時間並不充足，沒將用餐列入計畫，所以全程都戴口罩、誰也沒看到誰的臉。

直到第二次約會，兩人去乘坐史泰登島（Staten Island）渡輪，女生在船上趁人少時請他幫忙拍照，發給遠在香港的家人看，這才摘下口罩露真容。之後又回到華埠戶外用餐，才坐下一起吃了第一頓飯。

後來一到周末，王東就會計畫一些活動邀請女生參加，博物館、中央公園、高線（The High Line）公園、Vessel、聯合廣場（Union Square）等紐約多處知名景點，都曾出現他們的身影。雖然最終因為觀念和性格不合未能繼續，但王東表示，疫情期間的約會確實是很特別的體驗，「公共空間肯定要戴口罩，只有吃飯的時候才摘下來，告別時象徵性的擁抱可以有，但親吻之類的就大可不必」。

約會交友軟體過去一年的用戶數量和上線時間都顯著增加。（Getty Images）

她與他的約會：車併著車喝咖啡

也愛使用約會交友軟體的Sara Estan，由於最近需要照顧祖母，對見面一事萬分謹慎和小心。目前她正聊天的對象是一名工作在一線的醫務人員，平時除了發信息和講電話之外，還會一起視訊、看電影、打遊戲，但考慮到家中有老人，外出有風險，兩人至今已聊了有兩個多月，但依然沒有在線下見面的計畫。

去年她曾和一個人見面約會過，「我們是約喝咖啡，得來速（drive-thru）買的，之後把車併排停著聊天」。雖然最終沒有什麼結果，但對於她來說，反而是相當長時間以來感覺最好的初次約會，「我從來沒有想過有一天還能以這種方式約會，實在是非常新奇和有趣的體驗」。

同是在網上認識了約會對象的Kimberly，疫情期間的整個見面相較之下更顯曲折，兩人雖然已經互發信息外加視訊聊天了三個多月，但決定見面的前幾天，對方告訴她說自己身體不適、可能染疫，安全起見只能取消約會。後來對方去做檢測，連續三次結果都呈陰性之後，兩人才再計畫見面，地點是在戶外、全程都戴口罩，誰也沒能親眼見到對方的「廬山真面目」。告別時兩人禮貌性地擁抱了一下，但就算那麼短暫的擁抱也讓她感到萬分緊張。

Match首席科學顧問Helen Fisher表示，疫情並沒讓人停下線上交友的腳步，過去大家每天都要上班，只在下班之後或者周末才有時間約會，現在多數時間都待在家中，有很多時間可以線上交友，約會交友軟體的使用人數也就不斷增加。隨著疫情緩和，開始有人走出家門見面，有20%的人表示在約會時他們堅持雙方必須全程戴口罩，還有10%只和過去隔離了至少14天的人見面。

eHarmony傳媒總監Kristen Berry說，疫情雖然很大程度改變和影響了日常生活的方方面面，但有一點始終沒有變，那就是大家對真真正正、實實在在的人際交往的需求。「如果說過去你還對約會交友軟體持猶豫不決的態度，那麼現在真的是試試看的好時候」。