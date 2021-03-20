「新冠情侶」線上結婚 美中親友「雲」觀禮

Flora和先生疫情期間在線上完成領證結婚。（Flora提供）

新冠肺炎疫情 考驗著每個人的人際交往和情感關係，單身人士強烈期盼「脫單」，剛脫單的則決定雙方搬到一起生活，在這場巨大的危機中互相陪伴和依靠，更加真實地呈現彼此、對感情負責。這樣的情侶被冠名為「新冠情侶」（coronnials），這種現象在社媒上獲稱「新冠取暖」（corona cuffing）。

Flora和先生就是在疫情前相識，正式確定戀愛關係沒多久就遇到了疫情，兩人開始同居生活，彼此照顧和支持，今年1月線上領證、結為夫妻。雖然因受疫情影響，無法舉辦實體婚禮，但兩人的網路登記儀式也充滿著甜蜜和感動，70多位身在中國 和美國 各地的親友一起上線，共同見證和祝福，為這對新人留下此生難忘的美好記憶。

Flora和先生的網路領證儀式有美中兩國70多位親友線上見證。（Flora提供）

一見面就表白：明天就是520了，我們一起過吧

「我家人比較傳統，媽媽很早就開始催婚，我本人也對女性的年齡問題和生育壓力很敏感，所以從學校畢業、開始工作之後，就一直使用多個交友軟體積極約會。」生活在灣區的Flora表示，雖然自己很努力，每次在跟約會對象互動之前，都會通過社媒盡可能多地了解對方、創造共同語言，見面時更是投入不少時間和經濟成本，但還是遇到很多「奇葩」，「不是問你工作、房子、股票、身分等現實條件，就是為了發生關係」，所以遇到她的先生之前，她已經對線上交友非常失望。

當先生最初在婚戀交友網站和Flora打招呼時，只留下了很樸實的一句話：「你好，我覺得你挺有眼緣的，可不可以做個朋友。」性格外向活潑的她收到信息後反而回懟：「誰要在這上面找朋友啊，我又不缺朋友。」對方之後發來好長一大段，認真地解釋著只是想從朋友做起，不想給女生帶來任何壓力或不適，「看完之後我覺得他還挺真誠，好感度提升很多，但因為確實處於疲勞期，還是沒有決定和他見面」。

就這樣聊了一個多月，期間先生從沒跟Flora問過工資、房子、股票、身分等現實問題，也沒花言巧語誇讚過她的容貌或身材，「都是很日常的對話，而且因為他不是VIP用戶，所以必須每天都得登錄網站領取水鑽，才能解鎖聊天認識我，我看他持續在領，心想能這麼堅持，人品應該也不錯」，最終決定見面。

見面是Flora主動提的，「我並沒做關於他的任何功課，只是想著哪怕不合適，聊了這麼久，見一面也是禮貌」。誰想一約見面地點，發現兩人住得很近，整個聊天氛圍也特別輕鬆，「沒提任何現實問題，都是在聊喜歡吃什麼、做什麼、看什麼電影，連我們欣賞的導演和演員也高度重合，讓我對他特別有好感」。由於當晚是5月19日，第二天就到5月20日，取諧音為「我愛你」，她毅然決然選擇表白：「明天就是520了，我們一起過吧。」

Flora說，在危機面前，她開始意識到，有個自己的小家是多麼好的一件事。（Flora提供）

「在危機面前，有個自己的小家是多麼好的事！」

Flora一直想找比她大的、相對成熟的伴侶，先生雖然和她同歲，卻內向、穩重，被她突如其來的表白嚇到，但因很喜歡她，所以開始正式交往，交往的第一個月，恰逢家長來美國玩，就迅速地連家長也一併見了。這之後沒多久，新冠肺炎疫情爆發，兩人決定同居，開始了長時間的居家磨合。

「疫情是我們感情迅速加溫的階段，突然很想安定下來」，雖然少了很多外出吃吃喝喝的快樂，但兩人互相陪伴，尊重彼此的工作和休息時間，「一個人如果在忙，另一個人就去做飯，有空則一起拼樂高，我們還養了一條狗，共同對寵物負責」，更有一家人的感覺。「在危機面前，我開始意識到，有個自己的小家是多麼好的事！」

隨著感情愈加深厚和牢固，Flora和先生今年1月22日在加州領證結婚，因受疫情影響，整個儀式必須線上進行，但兩人提前布置好了家裡的客廳，聘請了化妝師當天來家中做造型，也有攝影師到場全程記錄。由於他們是當天的最後一對，北京時間已到早上7時，所以遠在中國的親人、朋友、同學全都視訊見證，加上美國的同事和友人，共邀請到78人上線在同一個屏幕。「我國內的同學有的都生孩子了，抱著孩子也在參加」，大家紛紛截圖轉發，「有的截圖雖然看著畫質挺糊，但我全都保留了下來」。

Flora和先生的網路領證儀式充滿甜蜜和感動。（Flora提供）

「疫情期間 讓人更容易產生愛情的感覺」

Flora還說，牧師當天主持儀式僅花了15分鐘，但那之後家人、她和先生，以及多位好友還都在線上分別發言，持續了兩個多小時才結束。大家有的寄來禮物，有的發微信紅包，都為她開啟人生新篇章感到開心。「疫情期間大家見不了面，我們也是出於安全考量，選擇這種方式領證結婚，並且暫時不能舉辦婚禮。但這絲毫不會影響結婚帶給我們的幸福和感動，這個經歷也會成為我們此生難忘的美好記憶。」

情感心理治療師Matt Lundquist說，雖然疫情在全球爆發是特殊現象，但剛確定戀愛關係的人在危機下選擇抱團卻並不少見，九一一事件發生後就是如此，大家都想留住身邊最有安全感、最可以提供親密關係的人。這種情況下，戀愛中的情侶住在一起，反而可能會讓彼此更加親近。

全球華人婚戀交友網站「兩顆紅豆」美國一對一線下婚戀服務負責人Bessie表示，疫情一定程度上對人進行了分流，一部分人因疫情所困，戀愛速度下降，認為見面和彼此了解非常困難，從而停止了嘗試和發展的腳步；另一部分人反而受益於疫情，「在特殊情況下，你比別人主動一點，就能占據更大的優勢，反而推進關係的發展」。

心理學家Elaine Hatfield說過，愛情是生理喚起和心理標籤相互作用的結果。疫情期間，戀愛自然增加了一層心理的標籤，讓人更容易產生愛情的感覺。

疫情期間情侶決定搬到一起生活，在危機中互相陪伴和依靠，被冠名為「新冠情侶」，這種現象則被稱為「新冠取暖」。（Getty Images）

災難讓人孤獨 也激發對愛的需求

Bessie說，和過去相比，去年底、今年初，「兩顆紅豆」很意外地得知了特別多疫情期間成功脫單的故事，甚至有用戶不緊不慢異國交往了一兩年，關係始終沒有推進，而在去年邊境封鎖的情況下，兩人竟突破萬難走到一起、領證結婚。

這更說明了在災難性的事件發生時，很多人感受到前所未有的孤獨，對愛和安全感的需求被激發，內在驅動力加強，反而促進愛情的產生。

另外，疫情雖然阻礙了交通，但也提供了新機會，大家從每天朝九晚五的狀態變得時間和空間相對自由，只要合理地安排好工作，很多人反而更有機會去異地開啓戀愛。

不過Bessie也表示，以上都屬比較積極的現象，也有大量單身人士因為疫情就徹底窩在家，出於安全等各種因素考量，暫時不找對象。「我們會鼓勵有類似心態的用戶，借此階段好好提升自己，可以在家堅持鍛鍊、改善外形，也可以多培養一些興趣愛好，專注學習自己感興趣的事，從另一個層面提升自己未來在婚戀市場上的競爭力。」

對於疫情期間需要朝夕相處的情侶，Bessie建議多從生活習慣上去了解和適應彼此，並且尋找和培養共同的愛好，從而讓兩人的居家生活也充滿樂趣。周末則可安排一些短途旅遊，換個環境給彼此一點新鮮感，也可以約朋友一起線上活動，讓社交生活豐富起來。遠距離的情侶則可藉著疫情帶來的限制、也是機會，如果工作條件允許，直接到對方的城市生活，與對方深度相處，少了外界事物的打擾，加深對彼此的了解，讓兩人都回到最基本的生活狀態進一步互相觀察和磨合。