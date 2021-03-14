提高最低時薪、稅率… 拜登新稅法將劫富濟貧

拜登總統將恢復前總統川普之前的稅率。（美聯社）

紐約註冊會計師史蒂文楊說，拜登 政府正在醞釀改變稅法，主要包括下列幾項：將最低工資提高到每小時15元；提高稅率；遺產稅免稅額有可能從1170萬元大幅降低到500萬元甚至更低；增加勞工福利，主要是有子女家庭和低收入者的福利；將公司稅從21%提高到28%。

他估計，年收入40萬元以下的家庭可能不受影響。稅法改革雖然對富人影響比較大，但許多富人已經離開紐約的曼哈頓，搬到沒有州稅的佛羅里達州居住。「也許到最後，中產階級也會間接受到影響。」

前總統川普制定的減稅法案將被繼任總統改變。（歐新社）

拜登新政 取代川普 舊政

紐約註冊會計師楊心傳說，稅務改革及稅務政綱是歷屆政府的重中之重。拜登上任伊始，是否盡快以「拜登新政」取代「川普新政」，有待觀察。為了保住眾參院的微弱多數，拜登可能不會像川普般大刀闊斧，而代之以步步為營，先解抗疫紓困燃眉之急，再行擴展中低收入家庭福利之實。

他說，拜登會將公司稅率從現有的21%提高到28%，對帳面收入（Book Income）超過1億元但未繳納的企業徵收15%最低「帳面稅」，也就是公司要從正常計算的所得稅額和15%兩者中取較高的金額繳納公司所得稅。外國稅收抵免的相關政策應該仍然適用。

同時，拜登會鼓勵製造業回歸美國 ，為製造公司設立新的稅收抵扣，制定「退還」條款以要求將製造環節遷出美國的企業退還曾經享受的政府優惠。為了限制美國公司對外國提供就業機會，拜登計畫還對那些在境外生產卻又把產品賣回國的美國公司徵收10%附加稅，使這些「轉內銷」的美國公司稅率達到30.8%。與此同時，給予國內生產的項目10%的稅收減免優惠待遇。

他估計，美國海外子公司全球無形資產低稅收入（GILTI）的稅率將從10.5%提高到21%，並將計算海外利潤有效稅率的全球匯總法改為分國法，同時取消GILTI稅制中相當於合格經營資產投資（QBAI）10%部分「視為有形資產收入回報」的免稅待遇。

華人比較關心「肥咖」（FATCA）法案。他估計，拜登會保留並擴大實施，預計中美政府間協議（IGA）會正式簽署生效。不同於川普政府，拜登政府可能會積極參與經合組織推動的反避稅支付和對數字經濟徵稅的全球計畫。

他說，拜登稅改計畫裡也不只有增稅，還有為中低收入群體減稅。拜登的稅務新政預期12年內為國庫增收3.3兆元，其中公司稅增收約占在46%。不可否認，川普的減稅政策對於刺激消費、擴大就業甚至推升股市都起到一定的作用。如何在對富人及其公司加稅的前提下，不「傷害」消費和股市，迅速恢復就業，是對拜登新政的嚴峻考驗。

富人將成為拜登加稅的目標。（美聯社）

富人加稅 低收入者減稅

紐約君恆會計師事務所註冊稅務師Amy趙說，拜登總統在競選時和上台後，曾經多次發表他的稅務計畫。從拜登的這些計畫中，可以把他的稅務政策分為兩個方面：一是減稅，即為低收入人群減稅；二是加稅，加稅的目標主要是富人。她說，減稅有下面幾個內容。

一、增加兒童退稅。對於家有6歲至18歲的兒童來說，目前每年補助是每人2000元。而拜登的計畫要增加到3000元。針對六歲以下的兒童，補助要增加到3600元。

二、增加對被撫養人的補助。從現在的3000元上限增加至8000元，多個受撫養人可申請最高1萬6000元的稅收抵免。她說，這個條款執行起來可能比較嚴格，「防止有人將其他人加入自己的稅表中」。

三、新加照顧老人的補助。她說，這是一個新的條款，過去沒有。按照這個新的條款，允許照顧年老親戚的人申請最高5000元的稅收抵免，老人家購買長期護理保險也可以申請優惠，「鼓勵人們照顧老人」。

四、使首次購房者的補助加倍。她說，目前，聯邦在稅務上補貼首次購房者，每棟房子補貼7500元，不過這些補助以後要逐步返還給政府。拜登的計畫是，把7500元補助加倍，成為1萬5000元。「目前，還不知道這個補助需不需要將來逐步返還。」

加稅包括以下幾個內容。一、增加個人所得的最高稅率。幾年前，時任總統的川普將最高稅率從39.6%降低到37%，主要是幫助富人省稅。現在，拜登總統要把最高稅率恢復原狀，還是39.6%，「增加最高稅率就是對富人加稅」。

二、增加長期資本利得稅率。這個條款主要針對投資人。例如，有人五年前在紐約市法拉盛買了一棟投資房，在2020年賣掉，賺了20萬元。按照目前的稅法，這個投資日期超過一年，最高稅率是20%。而短期稅率要根據個人收入多少而定。但是，按照拜登的計畫，如果納稅人年收入超過100萬元，沒有優惠，稅率將是39.6%，即投資賺的錢中將近40%交稅。她說，華人喜歡買房做投資，如果拜登稅法通過，影響很大。

三、增加公司稅率。川普當總統時，為了與外國企業競爭，把企業稅率從最高可達35%的累進稅率降低到21%的統一稅率。拜登計畫將公司稅率從21%提高到28%。這會對企業擁有者有很大影響。

四、增加遺產稅率和減少遺產稅免稅額。目前聯邦的遺產稅率是40%，加上州內收取的遺產稅，遺產稅率約有50%。川普執政時，把遺產稅免稅額從500多萬元提高到1000多萬元。這就是說，如果遺產在1000萬元以內，不需要繳納遺產稅。而拜登計畫把聯邦遺產稅率從40%增加到45%，將遺產稅免稅額大幅降低到350萬元。

她說，拜登改變遺產稅影響面較大，甚至會涉及到中產階級。她舉例說，很多華人報稅不多，但是擁有幾棟房產，加在一起可能會超過350萬元。這樣，如果他們百年以後，子女繼承這些房產時，如果再加上股票、現金、汽車等，肯定超過350萬元。他們的子女要多交遺產稅。因此，他們需要現在就要了解拜登的稅收計畫，以便提早應對。

拜登執政 大政府多福利

紐約人壽理財顧問張毓笙（Tracy Chen）說，民主黨總統拜登上台後，許多人都估計他會改變前任共和黨總統川普的稅收政策。總的來說，拜登會增稅、實行大政府、多福利的政策，改變川普的減稅和小政府、少福利的政策。她估計，拜登未來很可能會「讓稅率回到從前」。

她說，在川普執政期間，是美國歷史上稅率最低的時期。減稅導致經濟繁榮，美國股市一路攀升。而在1970年民主黨執政時期，美國最高的個人稅達到90%。而這個高稅率主要是對富人徵收。當時，美國的國債非常低，國家收支有盈餘，民眾安居樂業。

但是，現在的情況與40多年前相反：稅率下降，國債上升。網路上有個國債顯示屏，顯示美國國債每秒鐘都在上升。「截至2月底，美國國債已經接近28兆元。」同時，在2020年疫情期間，政府要求餐館、酒吧關門，民眾居家避疫。因此，經濟陷入停頓，導致稅收下降，失業率上升，政府不得已發放失業金和補助金。

她說，川普總統把遺產稅免稅額提高很多，從549萬元提高到2021年的1170萬元。實際上，全國能夠享受這個免稅額的人只占總人口的2%。不過，這個法案自帶一個日落條款，此稅法將於2025年自動消失。當年川普估計，自己應該能夠連任，把這個法律定為八年，沒想到連任未能成功。

專業人士建議，人們可以提前做好稅務規畫。（Getty Images）

拜登政府可能還要提高公司稅。她說，川普把公司稅從38%降低到21%，讓投資人很高興，投資擴張很快。現在，拜登要把公司稅提高。拜登還要提高資本利得稅。在川普時代，長期資本利得的稅率是15%。如果資本利得數額超過100萬元，稅率加上州稅（紐約州）可以達到33%。一些華人投資了很多房產，如果出售房產，將來增值部分將要交超過40%的稅。

她說，許多華人雖然報稅不高，但是資產很多，如有的餐館業者買了好幾棟房產。由於前幾年經濟發展很好，房子增值很快。有的房產增長了好幾倍。「他們應該在總統尚未改變稅法前，先做好長遠的稅務規畫。」

拜登稅法對多子女的低收入家庭有利。（美聯社）

未雨綢繆 華人開始避稅

張毓笙說，許多華人未雨綢繆，已經開始做稅務規畫。例如，有人設立信託（trust），趁著現在贈與稅的免稅額高，把資產免稅地轉入信託中。她說，目前遺產稅免稅額仍然是1170萬元，因此現在是稅務規畫的好時機。若是等到拜登降低了遺產稅豁免額，將其降到350萬元後，屋主就要多交稅。

她說，去年初，美國通過一個法律，叫做SECURE Act，對人們的退休計畫產生影響。過去，人們設立IRA帳戶，作為退休費用。但是，有的人很早就去世了，沒有用完退休計畫裡面的錢，由配偶繼承。若是配偶也用不完，就給了孩子。如果孩子有收入，就不會使用退休計畫裡面的錢，故這個計畫能夠持續很長時間。

於是，繼承人繼續享受「稅前的資金繼續增長」的福利，而政府一直拿不到這個退休計畫的稅。因此，政府規定，繼承人必須在十年內把退休計畫裡面的錢取完。「如果裡面有100萬元，每年要提取10萬元。」加上繼承人自己的收入，繼承人要交更多所得稅。

她說，現在有兩個辦法解決這個問題。第一，把傳統IRA轉成羅斯IRA（Roth）。羅斯IRA裡面的錢是稅後的錢，現在稅率低，交稅很少，交完稅後增值的錢不要交稅。第二，他們可以購買有現金價值的人壽保險。這樣，他們所有以後從保單產生的收益不要交稅。