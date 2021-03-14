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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

未提供1099G表、孩子在家證明… 納稅人當心報稅誤區

記者韓傑
領了失業金的人報稅時要提供1099G表。（美聯社）
領了失業金的人報稅時要提供1099G表。（美聯社）

紐約註冊會計師白育青說，今年報稅已經正式開始。因為疫情關係，今年報稅季節出現了許多新的情況，如紓困金、失業金和薪資保護計畫（PPP）等。他說，第二批的紓困金及聯邦資助也是「說發就發」，而報稅系統根本沒有準備好，存在一些誤區。他建議，納稅人應該避免某些報稅誤區。

幾個問題 報稅時要注意

白育青說，現在人們在申報2020年的稅。他從工作中發現，今年報稅存在幾個問題，如沒有提供1099G表、W-2G表、孩子在家證明、使用紙質報稅等。「會計師需要提醒納稅人注意，避免這些問題。」

一、領了失業金，要提供1099G表。他說，由於新冠疫情的影響，許多人失了業，都申請了失業金，但失業金可能是「請親戚、朋友、孩子幫忙申請的」。有的失業金被勞工部代為扣稅。例如，失業金應該是600元，結果卻只拿到500元。他說，今年報稅前，領了失業金的人應該登錄勞工部的網站，把那個1099G表打印出來，交給會計師。這個表格表明，申請人一共拿了多少錢，交了多少稅，但很多人沒有這張表。

白育青說，賭場贏錢就要報稅。（美聯社）
白育青說，賭場贏錢就要報稅。（美聯社）

二、賭場贏了錢，沒有提交W-2G表。他說，疫情期間，全國封城，人們居住家中避疫。許多人拿到紓困金和失業金，而有人就去購買樂透，或參與網上賭場。其中有的人贏了錢。今年初，賭場就會給他們寄來W-2G表，上面有姓名、住址、贏錢數額、工卡號碼等。但是，這些人並未把這個表格交給會計師。他們以為，他們投入了1500元，結果只贏了1000元，實際上「自己虧損500元」。他說，政府只管贏錢，不管輸錢，贏了錢就要報稅。「這就是W-2G表和1099表的區別。」如果是1099表，標明盈利和虧損。如果是投入1500元，贏了1000元，虧的500元可以扣抵其他的盈利。而W-2G表只記贏錢，不計輸錢，贏錢就要報稅。「贏錢的人頂多抵扣1000元，將贏錢和虧錢扯平。」

三、低收入者提供不了孩子在美證明。低收入者一般都有孩子。坊間經常流傳這樣的故事，有人報稅1萬5000元，退稅1萬元，撿了個大便宜。他說，現在稅務局審查這類稅表很嚴，要看這些孩子是不是生活在父母身邊。「他們一般要看醫生診所和學校的信函。」如果有人把孩子送回大陸、台灣和香港，就不符合條件。若是無法證明孩子在身邊，申請就不容易。國稅局發現一次虛報，納稅人今後十年不能申請低收入補助，就等於「上了黑名單」。

使用紙質稅表報稅，會延遲退稅。（美聯社）
使用紙質稅表報稅，會延遲退稅。（美聯社）

四、有人還是堅持紙質報稅。他說，現在國稅局的工作人員都在家辦公，工作效率很低，紙質報稅會拖延退稅。納稅人應該申請電子報稅自動扣稅，不要走郵局等人工處理程序。「聽說，第三期的紓困金也要發放了。」因此，納稅人要申請電子報稅，讓紓困金直接存入自己的銀行帳戶裡。

陳琪錢說，此次聯邦資助力度很大，但是還是有華人沒有申請。（Pexels.com）
陳琪錢說，此次聯邦資助力度很大，但是還是有華人沒有申請。（Pexels.com）

國家補助 仍有人沒申請

紐約註冊會計師陳琪錢說，由於2020年美國發生新冠疫情，許多人失業，大多數公司營運困難。好的是，聯邦政府及時出手，撥出大批資金救援。但是，還是有人不知道如何領取這個國家補助。

她說，以前是拿W-2的雇員，因為有雇主資料，可以申請失業救濟金（UI）。現在，幾乎所有人都可以申請失業救濟金。她說，除了上班族以外，做散工拿1099表，開Uber的司機，甚至現金收入的人，都可以申請失業救濟金。最近，失業救濟金從12月26日到3月14日，聯邦每周增加300元補助。

聯邦第一輪經濟傷害災難貸款（EIDL）是100億元，後來增加200億元，總共是300億元。現在，第二輪EIDL正在處理中，總共是400億元。她說，EIDL有兩種：1、EIDL Advance(Grant)是不用還的紓困金，最高1萬元。可能情況是，之前如果沒有拿足1萬元的申請人，第二輪可能可以拿到差額。也就是說，之前拿1000元，現在可能補拿9000元。2、EIDL Loan是要償還的低息貸款，利率為3.5%，期限為30年。這利息還是相對合理，對很多公司現金流有很大幫助。如果數額超過2萬5000元以上，負責審批的聯邦小商業局（SBA）才會要求生意、財產抵押。「而且申請EIDL貸款，不要求個人擔保。」

她說，第二輪EIDL紓困金要求的條件如下：1、居住在低收入社區。有意者可以下載名叫skip的APP，輸入自己的住址查看是否符合。2、2020年3月2日到2021年12月31日任何8周，收入下跌超過30%。3、和第一輪相同的前提，他們必須在2020年1月31日以前有營運的生意，可以是公司，也可能是個體戶，「沒有成立公司的個人小業主也可以」。

現在對小公司而言，最給力的是第二期PPP，共有有2750億元。只要生意在2020年任何一個季度的毛收入比2019年減低25%以上，就符合條件。符合的生意可以是公司，也可以是個體戶，即拿1099或者是現金收入者。這也就是，稅表填寫schedule C的人也可以申請。

在第二輪PPP貸款中，最大的不同是餐飲、旅館等重災行業，這次可以拿到三個半月的薪水，而普通公司和第一輪是兩個半月薪水。「你可以選擇用2019年或者2020年的薪水，來計算數額。」申請手續比上次簡單一點。如果申請額度低於15萬元，申請時不需要馬上遞送稅表，等到申請豁免的時候再補交也可以。

她說，申請第二輪的PPP的條件有以下幾項：1、公司員工300人以下，最高收入200萬元，一個員工最高年薪10萬元。2、2020年2月15日以前公司在營運。3、2020年任何一個季度的收入比2019年低25%以上。4、申請截止日到2021年3月31日。「只要第一輪的錢已經用完或者將要被用完，就可以申請第二輪。」

與第一輪相比，第二輪豁免的條件也比較鬆。它要求六成以上用在薪水上，四成的錢可以用在符合條件的開銷上，如房租、水電、保險、貸款等各種經營開銷。而且PPP是非課稅收入，不用繳稅。「公司可以同時申請PPP和EIDL。」但是，人們不能同時申請PPP和失業救濟金。

房租補貼 疫期可以申請

聯邦專門撥款，幫助低收入的租戶。（美聯社）
聯邦專門撥款，幫助低收入的租戶。（美聯社）

陳琪錢說，目前，聯邦政府把250億元的紓困金撥給各州房屋局等，協助支付租金、水電費等房屋開銷。紐約州暫定到今年5月以後才可以趕房客，不過房東還是得付貸款、地稅。但是，許多人在疫情期間沒有收到房租補貼。

符合申請的條件為：有資格申請失業救濟金者，或者經歷了家庭收入減少等財務困難；面臨遭受驅趕等風險，如收到驅趕信或搬遷通知；收入低於地區中等收入、低於八成的低收入家庭。「我估計，很多華人可能都符合這個條款。」

她說，已經失業90天以上，或收入低於地區中等收入五成的超低收入家庭，會優先得到協助。補貼房租部門每三個月會重新檢測是否繼續補貼房租，也可能最高補貼至於12個月。而房東有兩種途徑收到房租補貼：一、房客申請把房租直接給房東；二、房客收到補貼後再給房東。

如果照顧除父母以外的人，可以享受政府補貼。（Getty Images）
如果照顧除父母以外的人，可以享受政府補貼。（Getty Images）

贍養親友 可享稅務補助

陳琪錢說，許多華人來到美國後，把父母移民美國，並在報稅時將他們列為被撫養人。「即使父母沒有跟你住在一起，也可以是你的被撫養人。」但是，很多華人不知道，除了父母以外，他們可以撫養任何人，「只要此人整年住在納稅人的家裡，如同納稅人的家庭成員一樣，就可以被撫養」。

為此，國稅局制定了五項被撫養人測試標準，如果符合這些標準，納稅人可以將他們列為被撫養人，享受稅務補貼。一、納稅人通常要為被撫養人提供50%以上的財務支持。財務支持包括提供食物、住宿、衣服、教育、醫療和牙科保健、娛樂、運輸和類似必需品的支出。二、被撫養人必須是美國公民或居民，或加拿大、墨西哥的居民。三、被撫養人的年應稅收入不得超過4300元。不過，總收入不包括社保金或其他免稅收入。四、被撫養人沒有自己提交聯合申報表。

她說，如果父母提交了聯合報稅申報表，不是納稅人的被撫養人，但納稅人支付父母的醫療費用，也可以從稅收中扣除這醫療費用。

另外，每個家庭可以為每個合格的孩子申請最高2000元的稅收補助。此類抵免的收入限額為單身父母20萬元，已婚夫婦40萬元。如果收入超過這一限額，納稅人就無法申請到這個稅收抵免。

在股市中賺了錢，需要多交稅。（Getty Images）
在股市中賺了錢，需要多交稅。（Getty Images）

股市賺錢 繳資本利得稅

紐約註冊會計師史蒂文楊說，從目前報稅的情況來看，華人客戶主要關注以下問題。疫情發生後，股市曾經出現過幾次斷溶，但是隨著聯邦政府紓困金的發放，大量資金又進入股市，推高股價。「很多人在去年都買了股票，賺了錢。」他說，這次股市賺錢的比率之高、賺錢數目之大，前所未見。「他們就關心怎麼申報資本利得稅。」

他說，投資分為長期投資和短期投資，投資一年以上的為長期投資，一年以下的為短期投資。如果按照以前的規定，長期投資的資本利得稅最高是15%，短期投資的資本利得稅最高是20%。但是，現在有了新的規定。如果是長期投資，稅率分為三種：0%、15%和20%。如果個人年收入在4萬元（夫妻為8萬元）以下，不要交稅。如果個人收入在4萬元至44萬1450元（夫妻為8萬元至49萬6600元），稅率為15%。如果收入在44萬1450元（夫妻49萬6600元）以上，稅率為20%。

有人在股市中賺了幾百萬元。他說，如果是單身納稅人，調整過的年收入（modified adjusted gross income）超過20萬元，除了交資本利得稅以外，他們還要交投資稅，稅率為3.8%。

他說，稅法對退休金提取的最低年齡從70歲半提高到72歲。這個規定影響的主要是退休金比較多的納稅人。在疫情期間，全體人民在家避疫，有人沒有提取退休金，「罰款規定也暫停執行」。

他的客戶中也有在美國做生意的中資企業。他說，美國政府將中國進口產品的關稅提高至25%。於是，美國企業要求中資企業吃下關稅，但是中資企業不幹，美國公司只好加價，最後讓美國消費者埋單。他說，有的美國公司從印度進口產品，但是印度的產品質量不好價格也高，最後還是從中國進口。

他說，聯邦政府共發放兩次紓困金，去年一人是1200元，今年一人為600元。許多人收到了，也有人沒有收到，擔心「政府把他們漏掉了」。他說，政府沒有忘，在今年1040稅表增加一個項目，就是問年收入收到紓困金沒有。「如果沒有，填在裡面，將來退稅回來。」

紓困金 報稅 低收入

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