新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

國稅局今年推遲了開始報稅的時間。（美聯社）

紐約中美會計師協會會長樂艷林說，今年的報稅 與往年的報稅不同，總之感到「今年比較亂」。最近聯邦政府推出的涉及稅務的法律非常多，導致許多稅法條款和數額都發生了變化。她說，今年領取失業金的人較多，甚至發生許多作假的案件，都在等待國稅局和州政府稅務局處理，同時稅法上的一些新條款還在等待確認。例如，新一輪薪資保護計畫（PPP）和經濟傷害災難貸款 （EIDL）以及員工保留補助（employee retention credit）剛剛出來，又要變更某些條款。

紙質報稅 退稅 時間不足

她說，納稅人不要急著報稅，可以等到法律確定後再報稅，這樣能夠避免將來申請稅表修改。同時，納稅人應該使用電子報稅，不要用紙質報稅，因為人工操作容易出錯，處理時間很長，拿到退稅時間也不確定。她透露，「國稅局現有200多萬封信件沒有打開，許多2020年郵寄進去的稅表尚未處理，退稅也沒有發放」。她建議，因為新的法案比往年都要複雜，人們最好聘請會計師報稅。

樂艷林說，國稅局今年延遲了開始接受電子報稅的日期，從過去的1月28日、29日推遲到今年的2月12日。目前，國稅局沒有說報稅截止日期要延期。因此，公司報稅的截止日期還是3月15日，個人報稅的截止日期還是4月15日。她估計，由於國稅局在許多方面沒有準備好，許多納稅人可能要申請延期，許多企業也可能要申請延期。

她說，國稅局對納稅人提出了新的要求。例如，納稅人在報稅時要「把自己的駕照交給會計師看，作為身分證明」，防止有人盜用別人的身分報稅。像去年一樣，如果在2020年沒有健康保險，國稅局也不會罰款。

由於通貨膨脹的原因，國稅局提高了扣抵額度。例如，夫妻共同報稅的扣抵額度是2萬4800元，個人報稅的扣抵額度是1萬2400元，戶主的扣抵額度為1萬8650元。另外，個人替代式最低稅負（AMT）的免稅額增加到11萬3400元。

買賣虛擬貨幣今年需要報稅。（美聯社）

她說，過去幾年虛擬貨幣異軍突起，影響越來越大，其中最為知名的是比特幣（bitcoin）。許多人參與投資虛擬貨幣，獲利豐厚。她說，聯邦政府開始加大監管力度，要求虛擬貨幣玩家申報虛擬貨幣的交易，就像申報股票交易一樣。「現在，有人用比特幣支付服務費，那麼收到比特幣的人也要申報。」

向慈善機構捐款300元以上，可以單獨抵稅。（路透）

目前，聯邦七個稅率仍然保持不變。它們分別是10%、12%、22%、24%、32%、35%和37%。她說，不過它們的收入區間增大了。以12%的稅率為例，單身年收入介於9876元至4萬125元、夫妻聯合報稅的年收入在1萬9751元到8萬250元、戶主年收入在1萬4101元至5萬3700元，「間距拉大，但稅率是一樣的」。拜登政府已經上台，但仍然維持21%公司稅率不變。

國稅局對慈善捐贈也有新的規定。例如，如果向慈善機構捐款300元，可以單獨抵稅。「在以前，慈善捐贈要放在逐項扣抵項目裡抵稅。」接受慈善捐贈的機構要給捐贈人出一份收據，「捐贈人要把這個收據交給會計師，以便做表」。

她說，今年稅表還有一個變動，就是納稅人可以在稅表上標註希望收到何種語言的信函。有的華人英語不好，可以在稅表上標註希望國稅局寄來中文信，並表明是簡體中文還是繁體中文。「如果標識出來，將來國稅局就給你寄中文信。」

如果沒有拿到聯邦紓困金，可以在報稅時要求補發。（美聯社）

疫情年份 增加相關內容

樂艷林說，2020年與其他年份最大的不同是，聯邦政府向全國民眾發放了紓困金1200元。不過，有些人至今沒有收到，可能是因為沒有報稅者、新生兒或者收入過高者。她說，如果個人年收入超過7萬5000元（夫妻收入超過15萬元），就只有部分或者沒有紓困金。

她指出，如果沒有收到紓困金，納稅人可以在稅表上說明「沒有收到」，若是符合條件，就能把紓困金要回來。她說：「現在，為了拿到紓困金，許多以往不用報稅的老人也會來報稅。」

在疫情期間，許多企業關門。為了維持企業運作，這些企業可以申請聯邦小商業局（SBA）的PPP。這些貸款中的60%的要用來發工資。企業如果PPP的錢用完了，符合條件的還可以申請員工保留的退稅。「發出1萬元，每個員工可以退回5000元。」她說，政府這樣做的目的是讓企業留住員工。她說，由於疫情爆發，政府命令許多企業關門。這其中包括許多華人經營的中餐館。「留住員工的企業才能申請，而且退稅的要求很嚴格，所以要根據具體情況申請。」

在股市上賺了錢，資本稅率按照收入多少浮動。（美聯社）

她說，在2020年，雖然美國經濟受到影響，但是美國股市卻連創新高。因此，許多人獲得資本收益。按照稅法，如果他們家庭應稅收入在8萬元以下，投資期限在一年以上，收益屬於長期資本利得，資本利得稅是0%。如果夫妻合報稅應稅收入在8萬元至49萬6600元之間，長期資本利得稅率是15%。如果收入在49萬6600元以上，長期資本利得稅率是20%。因此，人們可以自己規畫，爭取較低的稅率。

PPP第二期貸款已經開始申請，將於2021年3月31日結束。她建議，許多華人企業符合條件，應該申請。這些條件是，2020年2月15日時公司在運營，員工仍在崗，2020年公司總收入下降25%或者與2019年同一時期比較，一個季度公司收入下降25%。「他們把貸款申請到後，可以發工資，支付房租。」

她說，聯邦小商業局的EIDL貸款截止期是2021年12月31日。這是一個長達30年的貸款，利率為3.75%。「如果開酒店，需要大額資金，可以申請，最多可以拿到200萬元。」

2020年許多人領取了失業保險。有的人沒有申請失業金，卻接到記錄領到失業金的1099G表。這說明，詐騙分子利用他們的資訊，申請了失業金。「如果收到這樣的一張表，他們要報告國稅局。」現在，國稅局已經收到16萬多人報案，損失了大約360億元。

她說，工資稅今年沒有變化，和去年一樣。它們包括社安稅和醫療保險稅。這兩種稅是公司和個人各承擔一半，分別是7.65%。這個稅只交不退。同時，州政府也要向公司徵收失業保險稅。

聯邦稅法鼓勵民眾儲蓄，以應不時之需。（路透）

居民儲蓄 政府稅務鼓勵

樂艷林說，傳統的個人退休帳戶（IRA）的規定也有變動。例如，如果年齡在50歲以下，可以存入6000元；而年齡在50歲以上者，可以存入7000元。而羅斯IRA（Roth）存入的是稅後收入，是否可以存入有收入的限制。

若是夫妻合報稅，夫妻年齡均在50歲以下、調整後家庭收入在19萬6000元以下，可以存入羅斯IRA帳戶6000元；調整後家庭收入在19萬6000元到20萬6000元之間，則可以存入部分羅斯IRA帳戶；調整後家庭收入超過20萬6000元，則不符合條件存羅斯IRA帳戶。如果年齡在50歲以上，符合收入條件的，最多可以存入7000元到羅斯IRA帳戶。

過去，如果年齡在70歲半以上，只能從IRA取款，不能向內存錢。而現在的新規定是，存款年齡放寬，即使是80歲，只要有勞動所得收入，也可以向IRA裡存款。她說，IRA有延稅的功能，羅斯IRA可以獲得免稅增長，如果符合條件的，都可以考慮存入。

她表示，彈性支出安排（FSA）是雇主為雇員設立的一個計畫，分為看護納稅依附人的帳戶和醫療帳戶。若是第一種帳戶，家庭可以存入5000元；若是第二種帳戶，家庭可以存入2750元。有的雇員有小孩子，需要請人照顧，可以存一筆錢在這個帳戶裡，用於支付照顧費用，且5000元以內不需交稅。但是，如果只用到3000元，還剩2000元，剩餘的錢就丟了。「如果去看醫生、購買處方藥產生的費用等，則可以從第二種帳戶裡報銷。」

另外一種帳戶是健康儲蓄帳戶（HSA）。她說，不是每個人都適合開設這樣一個帳戶，主要是那些持有高自付額（high deductible）健康保險的的人。它就像一個銀行帳戶，每個家庭可以存入7100元稅前資金，用於支付醫療帳單。她說，這個帳戶還「可以投資股票和基金，增值的部分不要交稅」。

她說，還有一種健康報銷安排帳戶（HRA），其中的資金可用於購買非處方藥及月經護理產品。不過，使用這個帳戶的人比較少。

教育費用也可以抵稅。她說，大學四年的學費每年可以抵稅2500元，但是家庭年收入要在16萬元以下。如果是讀研究生，每年可以抵稅2000元，但是家庭年收入要在13萬8000元以下，而且現在比較嚴格。她說，她的客戶多是高淨值客戶，基本上拿不到。

去年虧損 可以向前找回

紐約註冊會計師沈澤憲說，由於疫情，許多企業虧損。如果按照以前的稅法，商業虧損可以在以後的年份扣抵。例如，2020年的虧損可以在2021年、2022年等報稅時扣抵。不過，疫情期間，聯邦政府通過《疫情救濟法》CARES。美國政府規定，如果是2020年虧損，今年可以往前找五年。「如果公司以前盈利交稅，可以要求退稅。」

因此，如果公司前幾年賺錢，可以把錢要回來。他舉例說，如果企業在2020年虧損100萬元，但是公司在2016年盈利50萬元，公司可以申請退稅，而且是「今年就能退稅」。

他說，由於疫情的影響，許多企業都面臨困境。從報稅中也可以看出，這次疫情對某些公司影響較大。例如，華人開了許多指甲店，在疫情前生意很好。但是，新冠疫情發生後，政府要求不屬於基本行業的商業關門。「後來，指甲店開門，但客人不敢去，因此營收下降。」

政府強令餐館疫情期間關門，許多華人餐館損失慘重。（記者韓傑／攝影）

許多公司今年都報了虧損，也有企業關閉了，但數額之低超過他原先預計。「今年公司倒閉的應該很多，但是實際上很少。」他說，這要得益於聯邦小商業局出資資助眾多的自雇業者和小生意人。他發現，有的餐館卻逆勢而上。「在紐約上州，有些餐館改為外賣餐館，生意更好。」他問老闆怎麼回事，他們說不管有沒有疫情，人們總要吃飯。「如果不能去飯店吃，他們就買回家吃。」

他說，申請PPP貸款的華人商家很多，包括餐館、診所、超市等。有的診所一下子申請到十幾萬元。PPP貸款額是月工資額的2.5倍。「如果工資是100萬元，可以貸款250萬元。」他說，關鍵是貸款只要60%用於支付雇員工資，這貸款就不用還了。

申請了PPP貸款在報稅上與以前的貸款不同。在過去，貸款屬於公司的負債，需要償還。但是，這個PPP貸款可以免還，如果免還申請獲得批准，這個「負債」就要改為「收入」。「現在，許多商家已經申請免還，正在等待批准。」他說，現在第二次PPP貸款已經開放申請。「如果第一次申請獲准，只有業務下滑25%以上者，才可能申請第二次。」他說，有些人開始申請第二批PPP，但申請第二批貸款比較難。

他說，由於疫情，今年低收入退稅（EITC）、工作所得收入（earning income）大幅減少，失業金收入增加，但失業金不是工作收入，不能用於計算低收入退稅。但是，疫情救濟法允許按2019年的工作收入計算2020年的低收入退稅，故低收入家庭的低收入退稅基本不變。

他說，在2019年，四口之家年收入為3萬元，可得低收入退稅4000多元。但在2020年，他們只有5000元的工作收入及2萬5000元的失業金，如果按照2020年的收入計算只能得到2000多元的低收入退稅，但按照2019年的收入計算仍可獲得4000多元的退稅。

政府支付雇員或自雇業者病假工資。（美聯社）

病假工資 稅務補貼公司

今年報稅還有一些稅務補貼（credit）。他舉例說，許多自雇業者、小生意人、公司雇員在疫情期間請了病假，有的是自己生病，有的是照顧家裡病人，公司為這些請假者支付了工資。「現在，政府要把這些病假工資付給公司。」

他說，許多人的稅務扣抵（deductions）也發生了變化。在2019年，如果某人賺了10萬元，可以減去2萬元，按照剩餘的8萬元的基數交稅。但是，2020年比較特殊，賺錢的公司少。「這些公司也要扣除20%，將其餘的盈利交稅。」

紐約註冊會計師楊心傳說，拜登政府上台伊始，已經新增一些項目，既涉及到公司稅，也有個人稅。總之，拜登總統試圖修正2020年稅表以施惠於民，幫忙民眾度過難關。

他說，在公司稅方面，許多公司申請了PPP貸款。那些無法豁免的PPP貸款可申請雇員職位補貼（ERC）或者按常規貸款的稅務規則處理。在2020年3月13日至12月31日期間，公司為員工支付的薪資稅享有稅收抵免，抵免金額為每位員工薪資的70%。對於PPP申請遭拒的中小企業，國稅局建議轉為申請ERC，即在2020年3月13日至12月31日期間「為員工支付的薪資享有稅收抵免」。

CARES法允許公司立即扣除許多類型的商業投資的全部成本，擴大獎金折舊，以適用於大量合格的改良財產（QIP）。QIP幾乎適用於擁有或租賃的建築物內部的任何改造。該優惠使得企業完全扣除可追溯至2018年1月1日的合格改進。他說，「這會提供相對較快的退稅」。

他表示，CARES法大幅提高了退休帳戶的供款上限。例如，夫妻兩人為小公司股東，設有solo 401K帳戶。2020年，他們各出2萬5500元工資，可分別存入1萬9500元到401K帳戶。若是年齡在50歲以上，可以多存6375元（最多25%）。結果，兩人總共可存入5萬1750元至2020年退休帳戶。

CARES法案為59歲半以下的合格退休計畫參與者給予更大的靈活性，即可以從帳戶中最多提取10萬元，而不會受到10%的罰款，並允許在三年內按等分比率就提領的退休金「計入當年收入繳稅」。另外，參與者也可以將該等分配金額「重新存入」退休計畫，還款不受當年退休計畫存款的上限限制。