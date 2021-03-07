月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

富豪退休族越來越多，願意掏腰包在城市中尋找更奢華和現代的老人公寓，享受高品質的養老生活，也能離兒孫更近。（Getty Images）

隨著生活水平不斷提高，醫療條件不斷改善，人們的壽命正日益延長，老齡人口也就逐年增加。這些老人一輩子積累了不少財富，退休 後既想住得離兒孫近、有機會享受天倫之樂，又想生活在城市中、充分利用便利和豐富的軟硬件設施，一些地產開發商看到這一高端老年群體的需求，開始打造集休閒、療養、居家為一體的豪華老人公寓，有的月租逾萬元起、甚至要採取會員制，儘管如此，依然備受歡迎。

強身健體是退休族生活的重要組成部分。（Getty Images）

建商看到需求

特別是在新冠肺炎疫情 期間，因為居家避疫，本就特別需要陪伴的老人，在無法獲得兒孫探訪的困境下，得以於設施完備、環境宜人的豪華養老公寓中享受安全健康的照顧。

不管是身體檢查、還是三餐飲食，不管是健身養生、還是休閒娛樂，都由工作人員和服務團隊安排得妥妥當當，一方面讓自己能積極樂觀地面對疫情，另一方面也讓難來看望他們的家人感到踏實和放心。

美國的老人公寓有多種類型，包括獨立生活（independent living）社區，面向身體健康、生活能夠自理、無需他人照顧的長者；輔助生活（assisted living）社區，面向可以部分自理、不能獨立生活、但也無需24小時專業醫療護理的老人；失智護理（memory care）社區，也就是針對阿茲海默、失智症患者，幫助家屬看護患者，提供日常生活和醫療服務；以及綜合了以上幾種類型的持續照顧（continuing care）社區，還有居家護理、成人日托、養老院等。

集合高檔設施

而現如今，星級餐飲、私人司機、遊泳池、電影院、spa，這些人們通常會與高檔酒店和度假村聯繫在一起的服務和設施，也已走入老人公寓之中，專門面向高收入群體，構建提供奢華生活的退休社區。紐約市布魯克林高地（Brooklyn Heights）的頂級養老公寓「The Watermark」就是其中一處。

「The Watermark」由近百年歷史的Leverich Towers酒店改建而成，共16層、275套住宅，其中有145套提供給可以獨立生活的老人，88套面向需要輔助生活的老人，還有42套留給需要失智護理的老人。這些住宅的戶型多種多樣，從統艙（studio）到兩室不等，為了能給老人打造足夠個性化的居住空間，一棟樓裡的室內設計甚至多達78種，面積最小的戶型月租近萬元，最大的則超過2萬元，而美國老人公寓的平均月租為4200元。

5萬平方呎的公共空間裡包括三個餐廳、藝廊、表演中心、圖書館、美容沙龍、spa、多個健身區、室內恆溫泳池等，還有屋頂花園，可以飽覽曼哈頓 下城、自由女神像等城市天際線。這其中，僅餐廳「The W Room」就設兩層，既能日常用餐、又適合辦家庭聚會和派對，還有酒窖可供住戶存酒。

開發商之一「Watermark Retirement Communities」總裁David Barnes表示，疫情期間，公司斥資200多萬元，給旗下遍布全美21個州的62處養老公寓購買防疫用品，他的媽媽也是住戶之一，「雖然我們好幾個月都沒能見到面，但我相信公司為所有的住戶都提供了最好的保護」。

根據商業房地產服務公司世邦魏理仕（CB Richard Ellis，簡稱CBRE）的預測，到了2050年，美國的老齡人口將達到8600萬左右，比目前的老齡人口數量增長約50%。且隨著富豪退休族越來越多，他們已不僅滿足於有基礎設施的養老社區，而願意掏腰包在城市中尋找更奢華的、更現代的、兼具度假風的老人公寓，既能享受高品質的養老生活，也能離兒孫更近、方便走動，近年來這已然成為趨勢。

「Appanage」在高檔住宅天景豪苑二期工程「The Grand at Sky View Parc」中，通過會員制推出了以健康為主旨的養老公寓。（「Appanage」提供）

「Inspīr Carnegie Hill」設施高檔。（取自官方Instagram）

公寓走會員制

在全美最大的華人聚居地法拉盛，同樣開發退休社區的「Appanage」就於高檔住宅天景豪苑二期工程「The Grand at Sky View Parc」中，通過會員制推出了以健康為主旨的養老公寓，為55歲以上的老人提供私人化和個性化兼具的生活體驗。

「Appanage」首席運營官（COO）Daniel Stern介紹，法拉盛、以及紐約都會區的豪華老人公寓一向匱乏，公司在看到高收入退休族的需求後，採用創新的方式，為有意追尋現代化退休生活的老人，提供以人為本的全方位的生活體驗。天景豪苑的養老公寓不僅家具齊全，還特別配備了養生專家以及豐富的養生項目，希望能讓老人擁有更加健康、有活力和保障的居住環境。

這些住宅的戶型包括一室至三室，配有感應鑰匙、私人陽台、落地窗和豪華電器，可以直接入住，會員有權使用「The Grand」的各種設施，包括風水公園、室內外泳池、土耳其浴、1萬平方呎的健身房、六英畝的私人花園、網球場、狗樂園、兒童遊樂場等，還可在室內購物中心便利地消費，以及遠眺欣賞曼哈頓的摩天大樓。

疫情期間為了保障長者的安全健康，豪華老人公寓每天都要檢查老人是否有任何反常的症狀。（Getty Images）

客製養生服務

除此之外，會員能夠享受養生專家提供的一對一個性化服務，以及使用包括健康、營養、人際關係、放鬆身心、美容等在內的多主題的養生計畫，還有豐富的營養餐，全方位打造積極健康的生活方式。對於亞裔和華人退休族來說，因為住宅地處華人社區中心，居住起來就更舒適和便利。

Stern特別強調，經歷了疫情後，老人作為高危染疫群體，能有安全的住宅更顯重要，疫情限制了探訪，也讓老人更需要與親朋、社區交流，而這些都是傳統的老人公寓較難輕易實現的。「Appanage」希望通過把個人生活與健康專家和項目緊密結合的模式，讓老人擁有安心發展親情、友情和愛好的退休社區，而除了法拉盛的住宅之外，公司近期還將在紐約上州威徹斯特郡（Westchester）和曼哈頓繼續推出此類養老公寓。

同樣豪華的還有曼哈頓上東城的養老公寓「Inspīr Carnegie Hill」，共24層、215套住宅，全部開放給需要輔助生活的老人。這一耗資3億2000萬元的項目僅運動和休閒娛樂空間就有5萬多平方呎，內設24人的電影院、酒窖、三家餐廳等高檔設施。住宅面積最小的為400平方呎左右，月租1萬3500元起跳，住戶全部自費、而非倚賴保險。

疫情期間為了保障長者的安全健康，樓內嚴格執行防疫標準，安裝了新的空氣淨化器，提供紫外線乾洗手，所有住戶每天都要量體溫、檢查是否有任何反常的症狀，進入公共空間必須戴口罩，日常提供的即興戲劇表演課、市區遊覽觀光等全都轉至線上進行。

曼哈頓上東城另一頂級養老公寓「Sunrise Senior Living」，配有24小時的門衛、24小時的護士，完備的餐飲團隊、公寓管理和清潔人員，同樣主要提供給需要輔助生活的老人，月租1萬3750元起，也有面向失智老人的公寓，但月租至少要2萬1000元。

首席運營官Jenifer Salamino說，疫情期間，因為親友無法探訪，老人更易感到與世隔絕，而退休社區內所開展的任何活動，雖然都在保持社交距離的前提下進行，也能提供一些人與人之間的聯繫和互動，減少長者的孤獨感。

「Inspīr Carnegie Hill」住宅面積最小的為400平方呎左右，月租1萬3500元起跳。（取自官方Instagram）

避疫高端管理

很多開發商和分析師都認為，這種近年來流行的高檔養老公寓不僅會繼續保持熱度，數量也會只增不減。

彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的分析師Jeffrey Langbaum就說，雖然此類老人公寓的成本不菲，但晚輩都希望長輩能在條件更好的環境中居住，特別是經歷了疫情後，希望選擇有足夠資源和能力防範疫情的住宅，所以只要負擔得起，勢必會把目光投向更高端、更安全、管理得更好的老人公寓。