2021美國房市 這12區最熱門

業內人士預計今年的房市還會維持熱度。（Getty Images）

雖然美國的經濟受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，但創下歷史低點的利率和民眾對更多空間、更大住宅的需求，竟從去年年中開始將房地產 市場推向難以置信的火熱程度，且業內人士預計今年還會繼續火熱下去。由於購房族的數量激增，銀行相關業務的處理時間也相對拉長，有意買房的民眾更需盡早做好更多的準備工作，才能在搶房大戰（bidding war）中「穩準狠」地出手，最終如願以償。

奧斯汀最搶手

房地產網站Zillow日前公布的最新報告顯示，在調查了113名經濟學者、投資分析策略師、以及房地產專家的意見後，共選出12個2021年美國房市成長空間最大的熱門地區，其中又以德州 的奧斯汀（Austin）壓倒群雄、摘得桂冠。除此之外，同在德州的達拉斯（Dallas）和休士頓（Houston）也榮登榜單，讓德州在疫情期間賺足了關注，成為大家在選擇工作和生活之地時的新寵。

根據報告，排名第一的奧斯汀正在成為新興的矽谷，對公司企業非常友好，甲骨文（Oracle）已經宣布要把總部搬到奧斯汀，馬斯克（Elon Musk）正在奧斯汀建造超級工廠，並也可能將特斯拉（Tesla）的總部遷至奧斯汀，蘋果公司正在Pflugerville建造大型園區，還有很多科技業者正從加州搬遷德州中部。另外，德州大學（University of Texas）也在奧斯汀，所進行的諸多科學研究正好成為人才的最佳孵化器。

研究當地市場長達26年的房地產專家Rich Simon表示，奧斯汀早在疫情之前就很搶手，近年來城市天際線逐年變化，高樓林立、不斷擴張，漸漸成為富人的第二故鄉。隨著加州人口紛紛遷至奧斯汀，市中心的房子價格已經高於掛牌價格（list price）30%，「這是我從來沒見過的情況」。周邊地區未來也將有更大開發，讓人們能以優惠的價格買房，「對能夠居家辦公的人有巨大的吸引力」。

鳳凰城的地價便宜，還有很多土地可待開發建造新房。（Getty Images）

鳳凰城工作多

排名第二的亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），也有很多加州、華盛頓州、俄勒岡州（Oregon）的居民湧入，這裡的生活成本低、非常可負擔，交通極其便利，治安好，工作機會也多，台積電將來美國設廠、落腳鳳凰城的消息，更讓它在華人圈的知名度大增。

鳳凰城的地價便宜，還有很多土地可待開發建造新房，不像別的都會區要先把老房子拆掉後再重建。目前這裡的房源特別少，但需求之大卻前所未有。Simon介紹，截至1月28日，可交易的一家庭獨立屋（single-family house）僅有3498套，往年都多達1萬8000套至2萬2000套。他就有客人看中了一套房子，有多達32個買家都想搶那一套，一般需要在叫價（asking price）的基礎上再加三、四萬元才有希望，這種情況今年可能還會繼續。

納許維爾目前是絕對的賣家市場，房子售出的速度驚人，而且都要面臨超過叫價的激烈競價。（Getty Images）

納許維爾第三

排名第三的是田納西州的納許維爾（Nashville），目前是絕對的賣家市場，房子售出的速度驚人，而且都要面臨超過叫價的激烈競價。

納許維爾作為全美賦稅壓力最低的城市之一，這裡是許多商業巨頭的總部所在，包括Nissan North America、Bridgestone Americas、Dollar General、HCA Healthcare、iHeartMedia等。

納許維爾氣候宜人，受不了寒冷冬季的人都喜歡來這裡居住，享受當地的餐館、酒吧、音樂等夜生活。這裡還有很多歷史悠久的高校，包括范德堡大學（Vanderbilt University）、中田納西州立大學（MTSU）、貝爾蒙特大學（Belmont University）、利普斯科姆勃大學（Lipscomb University）、田納西州立大學（TSU）等。另有許多教育質量極佳的中小學，非常吸引家庭、年輕人和白領。

想要增加勝算，買家需要先做貸款預估，並拿到銀行的貸款預估信。（Getty Images）

賭城炙手可熱

旅遊聖地之一的拉斯維加斯（Las Vegas）房市疫情期間也炙手可熱，很多可以居家辦公的外州居民和退休一族都紛紛搬到這裡。當地房地產專家Crystal Schulz說，目前的房源數量相較去年同期少了40%左右，很多買家為了搶到心儀的住宅，不惜現金買房和加價。以去年12月為例，逾兩成的客人都是用現金交易，30萬元以下的房子，每一套都能在兩天內收到12個至20個不等的報價。

由於內華達州為還不上房貸的屋主而設的「房貸延期支付計畫」（mortgage forbearance program）將於今年底到期，一些經濟上有困難的屋主會把房子拿出來賣，希望通過賣房所得保障生活，Schulz相信接下來還將有更多房源出現在市場上，今年拉斯維加斯的房市仍會維持相當的熱度，獨立屋的價格估計也會繼續上漲。其他上榜城市還包括佛州的坦帕（Tampa）、喬治亞州的亞特蘭大、華府、加州的河濱（Riverside）、佛州的邁阿密等。

先做貸款 預估

為了在如此火熱的房市中增加買到房子的勝算，當代地產集團總裁、美吉屋地產平台創辦人黃李琰（Amy Wong）表示，大家必須提前做好一系列的準備工作，比如先做貸款預估，並拿到銀行的貸款預估信（pre-approval letter）。因為很多人都趁疫情期間利率低買房，也有很多人賣房，還有人想做「重新貸款」（refinance），導致銀行的業務量猛增，處理速度明顯變慢，「過去一個半月到兩個月能過戶的，現在有時候四個月還沒過戶」。

居住在城市的人還好說，對於居住在郊區、特別是有家庭的人，搬家通常會按子女的學年來做計畫，「一般都想保障孩子能在9月新學年開始時住進新房子，倒推來算，8月至9月就要搬家，7月至8月過戶，4月至5月簽合同定下來，留出兩個月左右的處理貸款的時間，這樣3月至4月就必須要看房」。加上現在銀行的業務處理時間變長，相應的各個時間點再提前一些，2月看房都不算早。

如果看中了某套房子，那就應該迅速行動。黃李琰說，有的人覺得剛看完房子沒幾個小時就報價是不是太快了，但現在的房市確實如此，每次展示結束很快就會有報價，而且一定會有比叫價高的報價。

美國很多地方都在建造新房，以滿足民眾巨大的需求。（Getty Images）

中意趕緊出價

倘若覺得房子合適，那就趕緊出手，「要有速度和魄力」，否則會被別人搶先。

找一名有經驗的專業仲介這時候也更顯重要，可以代表自己爭取到相對較好的價格。

紐約百佳地產的仲介廖淑苹（Phoebe Lin）介紹，報價最高的買家不見得是勝算最大的，還會綜合買家的信用分數、首付多少、是否有固定的工作和薪水、過戶時間的早晚、是否需要通過出售別的房子來填補資金空缺等多種因素考量。對比之後，一旦有符合賣家標準的買家出現，仲介就可以要求賣家不再展示房子給其他人。好的仲介懂得如何強調買家的優勢，並將之與買家的需求有針對性地匹配，最終實現雙贏。

創下歷史低點的利率讓疫情下的房地產市場變得火熱。（Getty Images）

競價而非抬價

雖然目前競價十分普遍，可廖淑苹認為，做好全價和加價買房的準備固然沒錯，「但哄抬房價絕對不好，日後買家會後悔」。好的仲介會幫助買家分析當地的房價多少才算合理，有針對性地做比較和給建議，「最終的報價一定要是買家可負擔的、心理上能接受的，如果承擔不起，後續就會有很多麻煩」。

報價的時候也有技巧，黃李琰表示，現在越來越多的人在向賣家報價時，除了報價單之外，還會附上要麼是自己寫的、要麼是仲介寫的一封信，甚至還附全家福照片。「在信中你可以介紹個人背景和家庭狀況，表達對房子、對所在社區和學區的喜愛，也表明好好維護房子的決心」，有的屋主、特別是年長的，住在房子裡幾十年，投入了很多感情，希望能找到值得信任的、投緣的買家，價格多一點、少一點都在其次。

她舉例就有人以孩子為例，在信中提到孩子參加過該學區的活動，不僅拿到很好的名次、學業上有很大的進步，還很喜歡當地學區和社區的氛圍。有些社區不歡迎外來人買房做投資，擔心把房子租給學生或低收入後，會影響社區的整體環境。所以每有人要賣房子，就也總有鄰居過來叮囑別賣給投資房地產的人。「這時我們就要向賣家強調我們的買家是自住、而非投資，賣家也不希望因為選錯了人，而給鄰居和社區帶來不快。」

當面談勝率高

黃李琰強調，買賣房屋並不是單純的金錢交易，其中還有很多感性的、軟性的成分在。「我跟那麼多各族裔的屋主打交道，明顯發現他們喜歡曾經面對面交談過的、互動好、有眼緣的買家，雙方從房子聊到工作、從工作聊到寵物，一兩個小時都聊不完。」在比較過買家後，賣家會有直覺判斷哪些買家可能會在日後驗屋等環節中找麻煩，再選擇人好、心誠的買家。所以只要買家抱持誠意，真心喜歡房子、願意認真維護，哪怕不是報價最高的也有勝算。