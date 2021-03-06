加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰

一家庭的住宅最容易吸引買家來爭搶。（Getty Images）

「一年前疫情 剛開始時，我有個客戶買了一套房子，因為實在不確定疫情將給大家的生活帶來何種變化，他們特別擔心買下來的房子會跌價跌很慘。誰料一年後的今天，房地產 市場竟然如此火熱，買房基本靠搶，他們反而非常感激我，覺得幸好那時先買了房。」

房源供不應求

當所有人都擔心美國經濟深陷新冠肺炎疫情泥潭的時候，聯準會（Federal Reserve，美聯儲）和銀行相繼降息至歷史新低，居家辦公的新型工作模式讓很多人離開大都市，將目光投向郊區更大、更寬敞的住所，民眾的購房熱情反而創下新高，忙壞了像廖淑苹（Phoebe Lin）這樣的地產仲介。

市場上的房源供不應求，搶房大戰（bidding war）隨處可見，在叫價（asking price）的基礎上再加幾萬元、十幾萬元，都不見得能有到手的勝算。根據房地產網站Redfin的最新數據，在他們代理的房源中，有55.9％在1月繼續面臨激烈的競價，比去年12月的52.5％還多，而這已是連續第九個月有超過一半的Redfin房源遇到競價。

Redfin分析了24個都會區的房市後發現，猶他州的鹽湖城（Salt Lake City）、加州的聖地牙哥（San Diego）、以及灣區（Bay Area）的拚搶最為嚴重。鹽湖城每十個叫價中，就有九個在1月面臨競價，排名第一。緊隨其後的分別為聖地牙哥78.9％，灣區77.1％，科羅拉多州的丹佛73.9％，華盛頓州的西雅圖73.8％。

疫情下民眾的購房熱情高漲，很多房子剛掛出來幾天就售出。（Getty Images）

報價比叫價高

聖地牙哥的地產仲介Charles Wheeler說，目前搶房大戰非常激烈，幾乎所有的房子都可以在五、六天內賣掉，僅周末兩天能帶幾十戶客人看房，且一般都能馬上就有十幾個報價（offer）。「我都是告訴買家的仲介，要給我能力範圍內最高的、最好的報價，因為現在賣家收到的報價太多了，他們通常都只考慮前三四名。現在也別指望能討價還價，如果想買到房，報價至少要比叫價高。」

房產仲介廖淑苹說，每次有房子上市要做展示，門口幾乎都大排長龍，天氣再冷也是如此。（廖淑苹提供）

80至100萬元熱門

從價格上看，80萬元至100萬元之間的房子人氣最高，競價率為65%以上。其次是100萬元至150萬元之間的房子，競價率是61.1%。排名第三的是60萬元至80萬元之間的房子，競價率為60.9%。就連最不搶手的20萬元以下的房子，競價率也近一半、達到42.5%。

戶型方面，一家庭獨立屋（single-family house）1月的競價率為58.7%，最容易吸引買家來爭搶。特別是疫情爆發後，幾乎全民居家辦公，民眾需要更多空間留給大人在家工作、小孩在家上學，一家庭獨立屋變得特別受歡迎。其次才是連排屋（townhouse），競價率為54.8%，共有公寓（condo）則以44.6%的競價率緊隨其後。

Redfin首席經濟學者Daryl Fairweather表示，目前房源數量已達歷史最低，可能還會更低，「眼看進入春季買房旺季，會有更多買家出現，而市場上可交易的房子那麼少，我覺得搶房大戰將變得越來越普遍」。買家應該提前做好準備，房子一上市就盡快去看，和銀行談好貸款 的事宜，也跟仲介說明自己的預算和競價空間，看到喜歡的房子及時出手。

華裔購房族陳哲和妻子從去年夏天就開始在加州看房，直到12月才鎖定勝局，「原本四處看房就很耗費時間和精力，每一次都競價更是折磨人，買個房子最後搞得全家身心俱疲」。他表示，因為是首購族，一開始抱持貨比三家的心態，總想著多看幾家再決定，所以錯失了幾次房源。

後來底氣和膽量都更足了，開始嘗試報價，但又因為和賣家的心理價位差一兩萬元，沒有談成。在逐漸擴大了搜索範圍後，終於看中一套完全滿足自己關於家的所有幻想的房子，發照片給雙方的父母，老人也都非常滿意和支持。「結果報價之後，仲介告訴我們約有20個買家在搶。」

仲介帶客人看房都要全副武裝，做好防護措施。（Getty Images）

周末焦慮看房

因為當地類似的房子價格多在剛過100萬元一點，陳哲覺得再加個五萬八萬能有希望，畢竟自己的預算有限，也不認為其他的買家會出手得太瘋狂，「結果竟然硬生生沒談成，真就是有人報的價更高！」與理想的住宅失之交臂的那天，他說，那種感覺就像表白被拒，心裡真的會難受，因為太喜歡那套房。

眼看上市的房源越來越少，售出的速度也越來越快，再加上屢次搶房未果留下的陰影，陳哲這種只能周末看房的上班族備感焦慮。「於是我們開始改變策略，也別都等到周末看了，那樣機會更少，我們決定只要在網上看到喜歡的，當天就約、第二天就去看。」

直到又遇上現在的這套，陳哲意識到必須強勢出手，好在仲介了解到當時只有四個買家報了價，「我們決定報價115萬，最高到118萬，很幸運地成功闖入前三」。雖然其他買家也有報的比他高的，但他首付多、工作穩定，賣家綜合考慮下來，還是選擇把房子賣給他。「買房的這一路，其中的心酸、焦躁簡直不堪回首，不過看到房價現在還是漲得厲害，倒是非常慶幸自己終究是把這件事搞定了。」

房貸降最低值

當代地產集團總裁、美吉屋地產平台創辦人黃李琰（Amy Wong）感慨：「房地產市場的變化之快，目前已經讓人有些跟不上了。」她表示，之所以在疫情期間還能迎來買房熱，一大主因是聯準會降息，銀行貸款利率創下有紀錄以來的50年最低值，僅有2.5%、2.65%、2.75%左右。

以買一套100萬元的房子為例，首付20萬元、貸款80萬元，「暫且別說跟1980年代18%、19%、20%的利率差了約十倍，就以2019年的4.15%、4.25%為參照，相隔一年買房，可以少還銀行15萬元，如果貸款額度再大一些，甚至能少還20多萬元」。

人們居家辦公之後，大人和孩子都需要更大的空間工作和學習。（Getty Images）

居家辦公肇因

另一個原因是疫情爆發之後，人們開始居家辦公，不再需要到辦公室工作，通勤也就不再是個問題。而且因為全家人都得在家完成工作和學習，要有更大的空間，人口密集的大都市又不安全，所以想在郊區買房、尋找更大室內和室外空間的人越來越多。「有的房子剛上市，就能收到一、二十個報價，這種情況非常常見。」

疫情期間，可交易的房子相較過去也少了很多。黃李琰說，不少屋主、特別是老人，考慮到特殊時期展示房子給陌生人，交叉感染的風險太高，所以寧可先留著不賣，也不急著出手。「像我們帶客人看房，都得是全副武裝，戴口罩、消毒、保持社交距離，做好防護措施」，在預約看房之前，所有人都要填寫健康問卷，除了登記個人信息之外，也要列明自己有沒有出現過症狀、是否接觸過確診患者、有沒有旅行史等。

疫情期間，不少人通過視訊看房來選擇心儀的住宅。（Getty Images）

看房方式改變

屋主已經搬離的空房子相對好一些，「但這類房子賣得也快，一下子就能賣掉」。屋主還在住的房子，很多仲介都採取了3D拍攝、視訊展示的方式，「這真的是疫情下催生的新現象，不少買家還沒有到實地看房就報了價」。且現如今的技術已經非常先進，「甚至比實地去看還細節」，邊邊角角都能隨時搜索、回放，供買家仔細研究。

紐約百佳地產的仲介廖淑苹說，疫情之下，民眾對資訊普遍特別敏感，只要環境出現任何改變，大家馬上就跟著反應，股票如此，房市也是，「現在人們買房的瘋狂度，就像炒股的瘋狂度一樣，房子出售的速度快得不像是冬季買房淡季」，她也因此忙碌了許多。以長島為例，每次有房子上市要做展示，門口幾乎都大排長龍，天氣再冷也是如此。過去周六展示，提前一兩天約時間綽綽有餘，現在則根本約不到。

現金競價購屋

「很多買家覺得，貸款利率難得這麼低，為什麼不買？有的賣家本來想等一兩年再賣，現在看到房市這麼火熱，也乾脆提前拿出來賣。」所以不管是買還是賣，疫情期間都沒有慢下來。她就有個客人，房子周六第一次展示時去看，兩天後的周二一早就加價4萬多元買了下來，「都得用搶的」。而為了搶到心儀的房子，還有買家甚至提出不需要再驗屋（inspection），以及可以全現金購買。

另外，疫情前很多人搬家都是想去最好的學區，現在眼看競價實在激烈，有的也願意退而求其次，最好的學區已不再是首要標準。像長島主要有六大頂級學區，大頸（Great Neck）、曼哈塞（Manhasset）、赫里克斯（Herricks）、羅斯林（Roslyn）、傑瑞柯（Jericho）和賽奧塞（Syosset），原本為眾人爭搶之地，「現在的買家不求最好，覺得第二好的學區也沒關係，又開始湧向Plainview-Old Bethpage、East Meadow等區域」。

隨著經濟重啟、各行各業逐漸復工，特別是已開始分批打新冠疫苗，有的民眾漸漸覺得大都市已沒有那麼危險，開始重新關注曼哈頓等城裡的房市。（Getty Images）

亞裔買家強勁

黃李琰還說，隨著有買房需求的人去年多趁機把房子敲定了下來，經濟重啟、各行各業逐漸復工，特別是已開始分批打新冠疫苗，有的民眾漸漸覺得大都市已沒有那麼危險，開始重新關注城裡的房市。「像是曼哈頓，尤其是五大道，亞裔仍為最強勁的買家，大家依然看好曼哈頓作為世界中心的優勢，被城市生活、餐館、酒吧、博物館等深深吸引，對那裡的房市抱持相當的預期。」

不過，與城外的房子多以高於叫價的報價不同，城裡的房子目前還屬降價出售，「也有競價大戰出現，只不過是因為降價，讓買家覺得機會好，才爭相出手」。日前她就有個客人，看中了曼哈頓一套兩衛的公寓，疫情前原本是289萬元，後來降價到198萬元，最後以200萬元成交，省下近百萬元。

「有的買家還在等、在觀望，覺得可能會有很多人失業，自己到時候出手面臨的競爭更小，實際上這個思路不合理」，疫情導致失業的多為年薪7萬元以下的低收入人士，高收入人士並未受到多大的影響，只不過工作場所從城裡轉移到家中。還有一些股民經歷了疫情，決定將炒股所得投在房地產上，相對股市而言更加穩定，這些人到時候都會成為強有力的競爭者。

德州農工大學（Texas A&M University）房地產研究中心經濟學者Luis Torres長期追蹤房市，依然對疫情後有這麼多人在搶房感到吃驚，他表示，在這樣一場大型公共健康危機和經濟倒退之中，房市還有如此表現，「實在無法想象」。正常情況下，達拉斯（Dallas）有新房源上市，通常會在半年左右售出，現在一個月多一點就能賣出去。因為房子供不應求，不少建商都在地價低的郊區蓋房，但因疫情也影響到建材的成本和運輸，依然跟不上民眾急於買房的速度。

不過他認為，這種瘋狂的景象應該也不會持續太久，隨著今年利率將逐漸回升，市場上也將迎來更多的房源，房價最終應該會降下去，從而把購房族從激烈的競價大戰中解放出來。