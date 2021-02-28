散戶想淘金賺快錢 慎防被割韭菜

防止被割韭菜，個人投資者需要學習。（Pexels.com）

今年1月下旬，美國 百萬散戶軋空華爾街大鱷後，有的散戶賺得盆滿缽滿。紐約個人投資 者Shaw博士就是其中之一。他說，研究發現美國院線（AMC）有潛在投資潛力，就適量吃進這家公司的股票 ，並在價位上升50%以上時賣掉，把本錢賺回來，用賺的利潤繼續博弈。他說，能夠在股市極度變化中賺錢的個人投資者並不多。

他的建議是，如果不懂股票，就不要參加投機炒股，應該僅做股市投資。如果懂股票，可以參與投機，但是只能拿出15-20%的資金出來炒投機股。他說，這15%的資金也要分為兩個部分，其中10%做半投資半投機，真正投機的資金只能是剩下的5%。他說，他這次投入1.2萬多元炒這支股票，也是分期分批投入，而加起來的量並不多。

退休者只能用多餘的錢投資股市。（美聯社）

股市投資 贏的比率不高

Shaw博士說，從去年開始，美國炒股的人增加很多。他因為名聲在外，因此要求跟他學做股票的人也「一下子增加了很多」。他認為，在股市中60%的交易中能賺錢就不錯了。「華爾街的基金經理，每年能賺12%就很好了。」

最近，美國股市中有些股票變化很快，有時價格就在幾秒鐘內上下劇烈波動，非常迅速。他的一位朋友最近一直跟著他炒股。他想讓這位朋友了解最近的散戶行情，就讓他盯著AMC看行情，上午看15分鐘，下午3點半再看半小時。晚上，他問這位朋友，他能不能做AMC這支股票。朋友回答「行情幾秒鐘一變，一點都跟不上」。他說：「行情變化太快，我連打電話指導賣出股票的時間都沒有。」

他說，許多人炒股後，都說自己賺大錢了。「實際上，他們虧錢不願說，賺錢了到處吹牛。」目前，許多美國華人做股票，也有很多人自稱專家，聲稱可以幫助客人買賣股票，一起賺錢。他說，實際上不是這麼回事。

有位華人女士想跟著他學習炒股，他沒有同意。於是，這位女士找到紐約市法拉盛的一個華人投資公司「專家」。「她投入8萬元，和公司專家簽訂合約，不管賺了還是虧了，一人一半。」三個月後，這位女士又回來找他，說自己投出的8萬元已經變成零。「她現在準備與這家法拉盛的公司專家打官司。」

現在，因為這位女士要買房子，需要拿出5萬元首付。「她手裡只有一兩萬元，希望和我一起炒股，把5萬元的首付盡快掙出來。」他表示，抱著這樣的心態炒股，很難快速賺錢。

散戶集中購買的股票變化飛快，一般投資者很難把握。（美聯社）

炒股三要件 要掂掂斤兩

Shaw博士說，他從1990年代起就開始投資股市，經歷了由輸到贏的漫長過程。他說，一開始，他虧的多，後來虧的逐步減少，再後來開始贏錢，到現在基本上都能贏錢。「我的基金投資平均年收益率是30%左右，有時多點，有時少點。」他透露，他為此曾經交出了巨額學費，前後一共「虧了幾十萬元」。

他總結出投資者的三個條件：一、要有資金；二、要知道怎麼做；三、要遵守一定的規則。他說，這三者缺一不可。他把短中長線做如下分類：短線只有幾天，中線是幾周或幾個月，長線是一年或幾年。「現在，我短線、中線和長線都做。」

自從2016年下海後，他幾乎每天炒股。「目前，我只指導一些朋友和學生做股票。」他強調，炒股一定要具備三個條件：資金、經驗和耐心。如果沒有這三點，他就建議他們遠離股市，因為他們肯定會輸。「如果是股市小白，我勸他不要碰。」

他說，每個人的情況都不同。如果有全職工作，沒有時間觀察股市，又不是投資專家，最好是「持有股票基金」。若是看好某支基金，就購買該基金，放在那裡，不需要天天看。「這就等於花了一點錢，請專業的基金經理幫你投資。」

有許多人退休了，不再涉足股市，擔心把養老金輸沒了。他說，如果身體好，有點資金，可以學習炒股。這樣，他們每天都有事情做，可以鍛鍊腦子，也能提高收入。如果輸了，影響不大。「如果贏了，比工資和房租收入都要高。」

投資股票 要先研究市場

Shaw博士說，做股票很辛苦。股市正式開市時間是上午9點半到下午4點，除此之外還有「盤前交易」和「盤後交易」，盤前交易從早晨6點半至9點半，而盤後交易從下午4點到晚上8點半。「我每天早上6點半左右開始研究股市。」

他一般不做盤前、盤後交易。他說，他從早上6點半工作到下午4點，時間已經很長了。另外，他還要晚上看亞洲和歐洲的股市新聞。他說，亞洲、歐洲股市的新聞，可以幫助他決定在美國股市上的入場點位、時間和走向。看新聞的時間都沒有算在內。

紐約長島個人投資者李立說，投資經驗需要積累，不能一口吃個胖子。投資的錢一定不是生活錢。如果有時間，還要研究股票，看曲線，分析基本面。「研究時間久了，他們就會對這種股市突然事件有感覺。」他說，人人都有貪婪的心理，「止虧容易止贏難」，在股票上漲時賣出股票很不容易。

他說，初學者要進行價值投資，購買優質股票，如有的股票有分紅，還有的股票會分股。例如，輝瑞製藥（Pfizer）這次第一個推出新冠疫苗。他說，這家公司業績好，還有分紅，可以長期投資。

紐約私募基金天煜資本總裁孫琰說，媒體把散戶吹捧得過高，容易迷惑不知內情的民眾。如果盲目入市，就可能損失。他估計，最近，這些高價股票下跌得很厲害，導致許多散戶損失慘重，可能幾年回不來。「現今的美國股市炒風很盛，風險很大。」

他表示，他這次只投資諾基亞（NOK），因為這是一家好的公司，與其他幾家虧損公司不同。他建議，普通投資者還是要理性投資。「小投資者要選擇好的股票，不要盲目跟風，不要想著一夜致富。」

Shaw博士，投資者在投資前應該研究股票。（Pexels.com）

四大功課 愛錢也愛股票

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，在他近30年的投資工作中，遇到過各種各樣的投資人。他將其分為兩種類型，一類是愛錢不愛股票，另一類是愛錢也愛股票。股票投資其實就是解決「買什麼」、「為何買」、「何時買」與「何時賣」這四大問題的過程。

第一類是愛錢不愛股票的投資人。他們在做股票時常常是，「買什麼」由朋友給，「何時買」和「何時賣」憑感覺，「為何買」略知一二。這類投資人希望從股市上賺錢，但不願意花時間去研究股票，而是依靠別人的推薦。運氣好，賺點兒錢；運氣不好，賠大錢。他說，也許別人在告訴你某一股票時，他早已買進或者準備出場了。「這好比參加一個晚宴，已經到上餐後甜點時才請你來赴宴，你當然吃不到大餐。」

投資者應該既愛錢也愛股票。（Getty Images）

另一類是愛錢也愛股票的投資人。這類人深知求人不如求己的道理。他們拜專家為師，向有經驗的投資者請教，向書本學習投資理論與方法，積累投資經驗。他們在投資時，知道要「買什麼」，也做過功課了解「為何買」，並有完整的「何時買」與「何時賣」的交易計畫。這類投資人最終都能在股市中有所收穫。

例如，如果投資人在看到朋友圈都在談論遊戲驛站（GME）如何火爆，或者聽朋友說他在這個股票上賺了很多錢，再看到網上說股價會漲到1000元，就在股價300元時往裡衝，甚至在400元時也往裡衝。衝進去沒問題，買錯了停損賣掉也不是大問題，但是沒有嚴格的風控計畫，不及時停損，任憑股價下跌，那就成了最後的接棒者。「他們不僅連甜點都吃不上，還要倒貼錢。」

他說，股市投資是藝術，不是科學，特別是近期巨量的貨幣投放，傳統商學院的經濟學理論已經無法解釋當前市場的許多現象，比如公司盈利負成長，但股市、樓市卻不斷創新高。如果不與時俱進，就會落得和這幾家對沖基金一樣，被散戶擠爆倉的下場。

遊戲驛站等股價與基本面嚴重背離的怪象只是個別的，並不能代表美國股市的整體。這一事件可能會讓許多人產生錯覺，誤認為美國股市的股價容易被操控。他強調，美國股市仍是全球最有效的市場，投資人還是要回歸基本面，找好股票進行投資，不要有投機取巧的心理。「股市很有魅力，但成功實屬不易。」