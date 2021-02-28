對沖基金收斂 散戶義和團改變華爾街生態

散戶逼空對沖基金在華爾街尚屬首次。（美聯社）

最近，美國百萬散戶逼退華爾街 對沖基金並贏得初步勝利的事件成為新聞熱點。密蘇里州網路券商Sogo Trade公司CEO姚武銓將此稱為「華爾街的一個新思潮」。「這種情況前所未有，將改變投資 圈的生態。」他說，過去華爾街有許多對沖基金，在股市上很容易賺快錢。但是， 散戶義和團的出現，對這些做空的對沖基金是一種威脅。「他們今後會比較小心了。」

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學者和紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，眾多股民集中資金推高一支股票 ，有點逼宮的味道。這種行為很像川普總統的支持者今年1月6日進攻國會。他說，過去，幾家對沖基金聯合起來，一起操縱一支股票，將股價拉高，然後拋售，但這種做法現在不行了。由於擔心成為散戶的攻擊目標，基金紛紛降低倉位。「經過此役，對沖基金現在都收斂很多。」

對沖和散戶 雙方都有錯

陳凱豐說，從核心內容講，股市散戶和對沖基金兩方面「都有錯誤」。散戶集合起來把一支普通股票從3元推高至300多元，幾天之內價格漲了100多倍，的確是「過分了」。另外，一些對沖基金賣空的股票超過市場實際的股票數額，也有錯誤，被人家抓住了辮子。目前，美國證券委員會（SEC）、司法部（DOJ）、國會都表示調查，找出導致這種情況發生的原因。

理論界認為，這次事件也暴露出華爾街的某些漏洞。例如，對沖基金可以做空超過實際數額的股票。同時，社交媒體在其中起到重要的作用。他認為，散戶帶頭人這種行為尚未違法。「他沒有拿別人的錢去買股票，只是鼓動其他人也買這支股票。」

他說，這個事件也顯示，華爾街已經不是過去的華爾街了。以前，機構投資者決定市場的走向，專家的分析具有權威性。但是，現在機構和專家都不算數了，而是「散戶說了算」。他說，帶頭大哥據說已經賺了上千萬，還有位帶頭大哥將一天賺來的50萬元捐給了慈善機構。

目前，尚未發現散戶帶頭人中有華人身影，儘管華人喜歡買股票。他說，在社交媒體紅迪（Reddit）中華爾街賭注（Wallstreetbets，簡稱WSB）論壇裡，有人用中文發言，說明有華人參與購買股票，但是沒有成為帶頭大哥。

股票論壇 發出炒股號令

陳凱豐說，散戶帶頭人通過社交媒體聯絡眾多散戶，一起購買某支股票。「若是沒有社交媒體，帶頭人也聯絡不上這些人。」在WSB上，參與者主要討論股票和期權交易。 它的激進交易策略以及在遊戲驛站（GME）的擠壓空頭中發揮作用，導致做空的對沖基金在2021年初的幾天內虧損超過700億元。

社交媒體紅迪介紹，2021年1月22日，香櫞研究（Citron Research）發表評論預測遊戲驛站的股票會下降。用戶DeepFuckingValue發布的一系列帖子引起人們對該股票的興趣。而WSB用戶號召購買這支股票，從而大大推高了其股價。1月26日，股價上漲了600%以上，其高度波動性導致交易多次停止。1月27日，WSB用戶開始購買美國院線（AMC）股票。

1月27日，在推高遊戲驛站一周內，紅迪增加了240萬新用戶。在此前，紅迪花了9年的時間才有220萬用戶。截至2021年2月3日，紅迪論壇擁有近800萬成員，而兩周前的成員約為200萬。

WSB主持人說，機器人負責發布股票推薦內容。「漫遊器可在紅迪、推特和其他社交媒體平台上自動發布消息。」華爾街研究公司Epsilon Theory的前對沖基金經理和聯合創始人亨特（Ben Hunt）在推特上說，他的公司已經分析了過去24小時內在WSB上發布的3萬個帖子，發現其中97%是由機器人生成的。

此事引起美國證券交易委員會（SEC）的注意。SEC表示，它正在監視「過去幾天來某些股票交易價格的極端價格波動」，並且監管機構將「在事實表明存在聯邦證券法的禁止的操縱交易活動時，採取行動保護小投資者。」

手機交易平台 創造條件

陳凱豐說，最近兩年比較流行的手機交易平台也在此事中發揮作用。例如，涉及的交易平台是羅賓漢（Robinhood）。該手機交易平台零佣金，很受小投資者的歡迎。「但是，這些平台為了賺錢，把數據賣給對沖基金。」由此可見，免費是有代價的。

維基百科介紹，羅賓漢是一家美國金融服務公司，總部位於加州。羅賓漢是金融業監管局（FINRA）監管的經紀交易商，已在美國證券交易委員會註冊。該公司的收入有三個來源：客戶的現金餘額所賺取的利息、向高頻交易者出售定單資訊（SEC在2020年9月調查該公司）和保證金放貸。

公司的使命為「向所有人提供進入金融市場的機會，而不僅僅是富人」。截至2015年1月，該公司80%的客戶屬於「千禧一代」（Millennials），客戶平均年齡為26歲。用戶中半數每天使用該應用程序，而90%每周使用該應用程序。截至2020年，羅賓漢擁有「1300萬用戶」。

資料顯示，新近入市的幾百萬散戶主要是年輕人。（Getty Images） >

過去發生過 多空大對決

陳凱豐說，在華爾街，此類事件曾經發生過幾次。最近的例子是德國保時捷（Porsche）收購德國大眾汽車（Volkswagen）。當時，對沖基金做空德國大眾，做空的股票也超過德國大眾的股票總額。有人逼空對沖基金，導致股票價格上漲，做空者損失慘重。他說，過去的逼空都比較小，而「這個事件比較大」，涉及的對沖基金是美國最大的對沖基金，管理的資產有百億元。

路透2008年10月28日報導，在保時捷狂購大眾汽車股票後，賣空者押注大眾汽車的股價下跌，但因為賣空的股票數額超過流通股票的數額，賣空者著急尋找股票買回，導致大眾股票瘋漲，「每股價格高達1005歐元」。

金融市場數據諮詢公司dataexplorers.com的數據顯示，截至10月25日，大眾汽車整個市值中約有12.8%股票被做空，而實際上僅有5%的股票在流通。因為供不應求，大眾汽車的股價上漲了45%，至689.9歐元，比前一交易日上漲了三倍。從根本上講，股價被高估了，但沒有足夠的股票滿足購買者。

賣空大眾者包括對沖基金行業中一些最知名的公司。紐約對沖基金SAC Capital的老闆科恩（Steve Cohen）說，他的基金在德國大眾投資上「一周內損失了2.5億元」。

德國大眾汽車股票也遭遇過賣空。（美聯社）

帶頭大哥 發揮鼓動作用

網路券商Sogo Trade公司CEO姚武銓說，組織百萬散戶投資一隻股票，並與機構對抗，要有一個領袖。「這個人就在社交媒體紅迪上面討論，形成共識，被推薦成為盟主。」他說，現在，該論壇討論開始七嘴八舌，將會形成更多的盟主，可能會減少盟主的號召力。

從他們公司客戶看出，投資者分為兩種類型：一種是跟隨機構投資者跑，機構投資者賣空GME，他們也賣空；一種是跟著散戶（retails）頭領羊跑，散戶頭領羊要他們買，他們就買。他說，由於散戶的資金超過機構的資金，結果把GME的股票炒成天價。

他說，這新近入市的幾百萬散戶主要是年輕人。他們有知識，有閒錢，熟悉社交媒體。他們可以通過社交媒體形成一股勢力。因此，未來的股市不會像以前那樣，由機構說了算。「他們將是美國股市上的一個平衡力量。」

紅迪（Reddit）報導，民間金融英雄吉爾（Keith Gill）激起了GME的交易狂潮，使一些對沖基金蒙受了巨大損失。現年34歲的吉爾在他租住的住宅地下室經營YouTube頻道「咆哮小貓」（Roaring Kitty）。吉爾曾在麻州共同人壽保險公司（Massachusetts Mutual Life Insurance Co.）從事市場營銷工作。

吉爾分享了他的經紀帳戶的屏幕截圖，顯示他的GME股票和期權的日收益約為2000萬元，此前該公司的股票價格達到盤中高點380元。後來分享的另一個屏幕截圖顯示他後來損失了1500萬元。

由於他的對抗計畫奏效，吉爾成為了散戶的偶像。吉爾接受採訪時表示：我支持這些散戶投資者的發言權。他於2019年6月左右開始對GME進行投資，當時每股交易價格約為5元。「我認為它被低估了，喜歡它的基本面。」吉爾說：「我不支持任何人。」

散戶要集體行動，需要領頭羊。（美聯社）

表面散戶 其實機構對決

不過，紐約私募基金天煜資本總裁孫琰有不同的看法。他說，華爾街一直都是機構為主導，機構擁有的資金占到70%，而散戶的資金總量只有30%。而且，機構都是專業人士操作，而散戶都是各自為戰，因此散戶都是任機構「宰割的韭菜」。

他表示，GME的主要股東是黑石集團、先鋒基金，還有許多被迫購買的交易基金（ETF）。這些機構也希望GME的股票價格上漲，而做空GME股票的對沖基金希望股票下跌。「這實際上是機構之間的對決。」

但是，若是掌握30%資金的散戶集中購買某支股票，一定能把這支股票的股價拉高。而且，幾家基金做空某支股票，數額達到實際股票數額的140%，股票供不應求，就會導致股票價格上漲。散戶看到這個缺口，拚命拉高股價，基金也沒有資金補充，因此只能強行平倉。

他說，在散戶大量購買時，這些機構也乘機拉抬，將對沖基金逼近死角。「有的基金虧損50%，高達幾十億元。」他說，媒體尚未曝光哪些對沖基金被強行平倉，但他估計損失的都是華爾街的大基金。