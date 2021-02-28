軋空華爾街大鱷 螞蟻雄兵真威？

小投資者改變了華爾街的遊戲規則。（美聯社）

今年1月下旬，美國百萬投資者軋空（short squeeze）華爾街幾家大型對沖基金而震驚世界。紐約居民Shaw博士是其中的一名投資者，他說，1月下旬遊戲驛站（GME）和美國院線（AMC）兩支股票 波動異常時，他就開始研究這兩支股票。他說，GME已被炒高，他不再關注；但是，AMC股票卻開始上漲，讓他不解。他最後發現，有位大投資者資助了幾千萬元，還有人在華爾街賭注討論版上號召人們「購買並持有」。於是，他就適量吃進這支股票，並「在升到50%以上價位時賣掉一部分，留下賺的利潤繼續博弈」。

密蘇里州網路券商Sogo Trade公司CEO姚武銓說，今年1月下旬，美國股市出現了一個現象，就是百萬散戶對抗華爾街大鱷。短短幾天，這些散戶連續炒高三支股票，逼迫做空的對沖基金「舉白旗投降」。這些散戶認為，只要團結，就沒有辦不成的事。他估計，這種螞蟻雄兵對抗華爾街的事件將會「沒完沒了」，因為他們贏了一次，嚐到甜頭，就會認為永遠都有機會。

韭菜高速運轉 打壞鐮刀

Shaw博士說，GME是一個生產遊戲的公司，由於遊戲都轉移至網上，故公司業務不強。雖然那天買家很多，但股票價格偏貴，他沒有買；而AMC是一支美國連鎖電影院 的股票。疫情期間許多人不去看電影，導致企業收入非常不佳。「我家附近也有一個電影院，疫情期間沒有人去看電影。」但是，一位加拿大富人投入資金支持這家公司。

他認為，疫苗已經開打，等到疫情控制以後，美國人就會報復性消費，包括湧入電影院看電影。「在家看電影和在電影院看電影感覺不同，而且戀人談戀愛時一定會去電影院。」因此，他先後拿出1.2萬多元購買了AMC股票。「很巧的是，散戶們已經大舉購買這支股票。」他預計，當疫情結束後，電影院股票一定會上漲。

過去，散戶是機構的韭菜，現在韭菜開始割鐮刀。（Pexels.com）

購買這幾支股票的人中，既有真正的散戶，也有公司。他說，過去散戶都是韭菜，一直被華爾街的鐮刀割。但是，若是韭菜高速運轉，也會打壞鐮刀。「這一次，散戶打敗了華爾街的對沖基金。」他說，這種情況不會持續多久，因為機構一下子被打懵了，沒有反應過來。「一旦機構醒來，就會反擊，所以散戶得意不了幾天。」

他說，這次散戶炒作的股票包括遊戲驛站、美國院線、黑莓手機（BB）、諾基亞（NOK）等。他只購買了美國院線，是基於這支股票的潛在發展前景。他是，他從來不看紅迪（Reddit）社交媒體的華爾街賭注版（WSB）上的討論，因為「本人就是專家」。他說，散戶炒股行為就像一陣風，一下子就過去了，現在他們又炒白銀，導致白銀價格上漲。

2月初，散戶又跟隨帶頭大哥炒作白銀。（美聯社）

因為是投機，他做好「投入AMC的錢全部賠光」的準備。他說，輸是正常的，只要低於40%就行，但這次他卻贏了。他把此次贏錢歸於認真全面研究和運氣。「我按照以前的原則，分期出貨，賺的比率很高。」他說，真正的股票交易者要清楚地知道三點：買什麼股票、何時進場及何時出場，故「沒有出場都不能算作賺錢」。

聽到風聲 搭上散戶便車

長島個人投資者李立說，他也參與了購買GME和AMC的散戶軋空對沖基金的交易活動。他說，他平時不看華爾街賭注論壇，也沒有受到版主的影響。「疫情以來，我沒有生意做，就一直在家做股票，發現這兩支股票上漲特別快。」他就趕緊買進。

他說，投資需要經驗，還需要膽量。例如，看到GME在漲，膽子大的就跟進，如果能見好就收，就能賺大錢。「有人投入5萬元，3天賺了幾千萬。」有人不敢進，就沒有賺到錢。他稱自己膽子小，覺得賺得差不多了就賣出。「我投入部分資金，買了股票和期權，收益達到60%以上。」現在，GME股票從400多元降到幾十元，估計幾年都回不去。他聽說「很多人虧本」。

他平時一直使用羅賓漢（Robinhood）這個股票交易系統，因為這個系統比較方便，既能在手機上交易，也可以在電腦上交易，而且，錢存到裡面還有利息。「現在，我每個月的利息都有好幾百元。」

他說，由於股票上漲太猛，許多人跟進，導致系統癱瘓，交易也停了。因為他買進賣出頻繁，手機出現黑屏，一片黑，錢也不見了。「系統封了我的帳戶，不讓我交易。」後來，羅賓漢系統恢復交易，但是對交易有限制，如只能買幾百股，後來又說不能賣股票。

機構入場 跟著散戶投資

紐約私募基金天煜資本總裁孫琰說，這次美國散戶集中購買的股票有好幾個。散戶選擇的幾家公司都是老牌公司，如許多人用過他們產品的GME、黑莓手機（BB），去影院看過電影的AMC，投資這些公司可能基於情懷。不過，他主要投資了其中的諾基亞（NOK）。他說，其他公司近幾年基本面惡化，有的頻臨破產。「這也是對沖基金做空它們的原因。」

他說，這些目標公司為了營運，都發行了大量的債券，但是其收入無法償還債券及其利息。這些債券都是高風險債券，因此利息也比較高，在目前零利率的情況下有的利息高達10%，因此風險很大。「如果公司破產，這些錢就打水漂了。」

目前，許多對沖基金握有這些債券。因此，對沖基金為了避險，按常規都要做對沖。他們會在這些公司的股票上做空。「如果股票下跌，他們就能從股票下跌中賺錢，彌補債券的損失。」當然，這些公司也可能扭虧為盈，股票價格上升，那麼對沖基金就會虧損，不過虧損有限，因為他們手中的債券可以賺錢。

他說，GME本來是一支價格比較穩定的股票，對沖基金做空它可以保證穩賺不賠。做空者的辦法是，預計股票會下跌，先借入股票賣出現價（高價），等股價 下跌時買回股票，還給別人。它的前提是，「股價要下跌」。但是，百萬散戶瘋狂購買這支股票，導致它的股價直線上升，打亂了對沖基金的操作模式。

由於GME並沒有像基金經理想像的那樣下跌，反而是上升，基金經理不得不用高價買回股票，導致虧損產生。為了保證參與者按照合約行事，證券中介都會要求他們交足保證金。「股價一高，他們的保證金不夠，證券中介就打margin call，要求他們補足保證金。」如果不交保證金，中介就會強行平倉。因此，做空者的虧損是「無限的」。

AMC是散戶炒作的第二支股票。（美聯社）

交易暴增 網路癱瘓當機

姚武銓說，媒體對這個事件的報導，讓更多人知曉。於是，不管有錢沒錢，大家都想去股市看看。GME是一個生產遊戲光盤的公司，研究人員認為這家公司沒有發展前景，因為「沒有人會去買遊戲光盤」。這就是說，公司的股價一定會向下走，因此賣出GME股票是reasonable。

他說，有人在社交媒體Reddit的論壇「華爾街賭注」上發出號召：我們為何只能跟著機構走？他還提出一個口號，你只有一生（You only live once，簡稱YOLO）。它的意思是，人生只有一次，為何我們不試一下？結果，幾百萬散戶響應號召，開始購買這支股票。

由於許多人買賣股票，使得大型券商的交易網路癱瘓，電腦當機。「據說，散戶投資者增加了三、五百萬人。」結果，許多散戶湧到他們的平台。「短短一個星期，我們的開戶人數增加了三倍，公司的交易量增加了四倍。」幾百萬散戶入市，增加了股市的資金投入。

他說，散戶也是分期分批地購買。幾萬散戶買過股票後，把股價抬高；接著又有幾萬人購買，推高股價；又有人看到股價上漲，更是進場購買，把股價推得更高。他說，散戶都是用自己的錢購買，而機構多是借錢購買，他們越做空，散戶就越買多；機構撐不住了，只能投降。

百萬散戶同時購買GME股票，讓做空的對沖基金損失慘重。（美聯社）

散戶合力 機構不可小覷

他說，GME的價格升至200元、300元、400多元。「這次事件顯示了散戶的力量。」不過，這支股票2月16日跌至約50元。他說，從52周的平均價格可以看出，這支股票就像一陣風，旋轉上升。它最低價是2.57元，最高價是487元，最高價是最低價的189倍。

散戶的行為就像是義和團，今天打這個，明天打那個。他們瘋買的第二支股票是AMC。在2021年1月25日，這支股票的價格是4.7元，到了2月1日，股價上升至40多元。第三支被瘋買的股票為NOK。

他認為，出現這種情況與下列幾個因素有關。第一，美國券商全部取消交易佣金，買賣股票沒有交易費用。第二，百萬散戶投入的資金不多，大都是幾千元，損失了也不在乎。第三，新冠疫情爆發後，許多人失業，在家裡無事可幹，炒股可以消磨時間。第四，由於疫情，許多人消費下降了，不能旅遊、吃飯、娛樂，餘下一筆閒錢可以投資。

百萬散戶已經成功軋空幾支對沖基金；但是，他們能否賺錢很難說。他說，散戶們可以一起購買某支股票，但是不能一起賣。「如果一起賣，股價就會垮下來。」因此，他們何時脫手賺錢是一個問題。他說，如果這種情況發展下去，有的散戶知道了規律。他們不會等到股價上到400元再賣，也許有人到了200元就賣了，也有人等到300元時再賣。「若是分期分批地賣股票，股價就不會這樣瘋漲，波動幅度就會越來越小。」

網際網路 助長抱團行為

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，各國股票史上，散戶抱團取暖的現象其實都有發生，這一次之所以影響巨大，甚至全球轟動，主要是借助了互聯網科技之便，所涉及資金之大，持續時間之長，抱團取暖者獲利之高等等，都是前所未有的。

他很早注意到散戶這種對抗行為，但並未覺得有多大影響。1月27日，聯準會（Fed）利息會議舉辦的記者招待會上，記者提出的第一個問題就是關於遊戲驛站股票大幅波動，還有記者向聯準會主席提出了一些疑問。接著，參眾兩院、白宮、證券委員會（SEC）都表示關注。「我這才意識到該事件的影響很大。」

與散戶相比，機構在三個方面更有優勢。一是資金雄厚，二是工具先進，三是人才濟濟，信息多，資源多。但隨著互聯網的進步，機構的這些優勢正逐步消失。例如，在早期，機構交易員要專門拉一根T1線與紐交所直接對接。「那時，一根線每個月的成本是1500元，下單速度比散戶打電話線給經紀人下單要快，獲得的價格也比散戶好很多。」但是，現在的網速都比當時的T1線更快。同時，機構在信息方面的優勢也在被削弱。「互聯網技術使散戶更容易抱團取暖，抱團的規模也更大。」

隨著互聯網的興起，散戶更容易抱團取暖。（Getty Images）

他表示，這種情況出現的主要原因是，央行寬鬆的貨幣政策和美國政府的大手筆財政刺激政策，而疫情造成許多人有時間。「許多朋友認識了幾十年了，從來不談股票，最近也會來問問股票。」這些都使散戶隊伍得以快速壯大，也使市場的貨幣資金量大幅增加。

其實，散戶的目的並不是為了對抗華爾街，而是想賺錢。「我問過好幾位朋友，他們就是單純想賺錢。」他說，這與農民起義完全不一樣。他估計，政府可能會對金融機構，特別是對券商加強監管。現在，政府也會開始調查是否有人惡意操縱股價，因為這種行為是違規的，違背了金融市場的公平性和有效性。