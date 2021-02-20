長期居家避疫 更易熬夜失眠

床只能用來休息，而不是用來娛樂或工作，且白天盡量不要上床。（Pexels）

新冠肺炎疫情 爆發之後，人們不得不在日常生活中適應新的常態，居家避疫打破了疫情前的生物鐘，對著螢幕使用電子產品的時間猛增，與此同時運動卻大幅減少，再加上疫情相關資訊導致焦慮和憂鬱增加，這一切都在無形中影響大家的睡眠質量，並進一步影響身體機能和免疫系統。以前不失眠 的，現在入睡的時間越來越晚，以前失眠的，現在則變得更難入睡，醫學專家稱此現象為「新冠失眠」（COVID-somnia，也稱coronasomnia）。

白天小睡是大忌，應避免在任何會讓自己想睡覺的地方工作，比如沙發或床上。（Pexels）

過去一年，很多人幾乎每天清晨都是伴著疫情統計數字醒來的，開啟新一天後，不間斷的新聞播報、頻繁刷的社交媒體，都容易讓自己因過度關注疫情而產生焦慮、疲憊、心神不寧等身體不適的症狀，情緒起伏大勢必會導致睡不好。原本熬夜就是現代人、尤其年輕人的生活常態，疫情期間更是雪上加霜，等到晚上躺下之後翻看社交媒體，映入眼簾的還是持續增長的確診病例，難睡安穩覺，甚至有的人完全睡不著。

失眠人數持續攀升

英國廣播公司（British Broadcasting Corporation，簡稱BBC）日前就公布了一項研究發現，並非某個國家或地區，而是全世界的人都在經歷因疫情所引發的失眠困擾。南安普敦大學（University of Southampton）的這一研究顯示，在英國，疫情前六個人中有一個人失眠，現在每四個人就有一人失眠，其中又以一線抗疫人員、母親、少數族裔群體為最多。在中國，疫情高峰時採取封城政策期間，失眠率從疫情前的14.6%增加到20%。去年5月，義大利進入疫情高峰之後，民眾的失眠率也高到驚人，希臘則有近40%的人在承受失眠的痛苦。

新冠肺炎疫情爆發之後，很多人出現失眠問題。（Getty Images）

2020年，「失眠」（insomnia）一詞在谷歌迎來史上最高的搜索量。進入2021年、也是疫情第二年，因為日常生活已經長期受到嚴重干擾，缺乏社交，工作和生活失去界限，以及對疫情何時能結束的不確定，導致失眠還在、也還會影響更多的人，從而給大家帶來這樣那樣的健康隱患，包括肥胖、焦慮、抑鬱、心血管疾病、糖尿病等，問題不容小覷。另外，很多研究都已證明，如果一個人的睡眠不足七小時，還會影響工作，比如更容易出錯、注意力難以集中、心情不好、反應遲鈍等。

在家工作打亂生物鐘

「如果你正在經歷失眠，那你絕不是一個人，全世界很多人都這樣。」美國最大的醫學研究機構馬友診所（Mayo Clinic）的精神科醫生Steven Altchuler說，疫情給生活帶來的種種變化，是導致如此多的人都在失眠的主要原因，首先體現在日常活動和環境受到干擾，人們很難再保持疫情前的作息。過去的設鬧鐘起床、外出上班、下班回家、上床睡覺因疫情全混在一起，以前不管是在辦公室開會、還是吃午餐休息，這些活動都是一種外部的提示，而如今這種外部提示很多都消失了，在家工作徹底打亂了疫情前的生物鐘。

戴維斯加州大學（University of California, Davis）的臨床健康教授Angela Drake表示，人的大腦會把工作場所和家分開，「在工作場所時就要工作，在家時就要放鬆，這是有區別的」，然而現在卻變成了放鬆時在家、工作時也是在家。另外，居家辦公導致運動量不夠，接觸到的自然光也少，這兩點又恰好會影響睡眠質量。

由於疫情重創各行各業，很多人因此失去了工作，仍有一席之地的則想努力表現、保住飯碗，壓力自然就大。在家上班本來就模糊了工作和生活的界限，居家辦公的時間越長，工作時長就越不規律，人們也更傾向於熬夜。長此以往，大家更難將工作從生活中區分開來，不知道該把哪些工作留到第二天去做，也就無法分解和平衡每天的工作壓力。

疫情期間，大家由於無法見到朋友，或者不能繼續各自的興趣愛好，會變得壓力增加、難以放鬆，疫情所帶來的不確定和失控感，也引發人們出現沉迷遊戲、囤衛生紙等行為，有的人甚至有了心理問題，而這一切都會影響到睡眠。「疫情剛開始時大家覺得可能很快就結束了，所以比較容易積極地去面對因疫情而產生的壓力，但隨著時間的推進，大家開始覺得疫情結束仍然遙遙無期，解壓的能力也就變差，從而導致更多的問題，失眠就是其中一個。」

恐變成長期慢性病

Drake說，因為疫情造成醫療資源不均，醫護人員需要首先解決確診患者身上更迫切和棘手的狀況，有些普通人的失眠問題無法及時解決，就會變成長期存在的慢性病。而醫護人員本身過去一年也是飽受失眠困擾的群體。渥太華大學（University of Ottawa）日前就分析了有逾19萬人參加的55項世界性研究，以此衡量疫情爆發之後失眠、抑鬱、焦慮和創傷後壓力症候群（Post-Traumatic Stress Disorder，簡稱PTSD）的情況，結果發現這些症狀在醫護人員中全都至少增長了15%，其中又以失眠的漲幅最大、接近24%。

眼看疫情已經持續了相當長的時間，且不太可能很快結束，所以失眠的人數很難減少。這個時候，針對持續的睡眠不佳問題，尋求專業幫助就變得至關重要，否則最初的睡不好很可能會變成日後的睡眠成障礙、即失眠，那麼治療的難度就會更大，也沒有可以一下解決失眠問題的辦法。

把日常活動仔細記錄下來，分析出可能會干擾自己睡眠的、不正常的生活形態。（Pexels）

精神科醫生王達表示，失眠的問題在華裔群體中也很常見，首先希望大家明白，不管經歷的是不是疫情、自己又是否為一線抗疫人員，每當有全球性的、大規模的災難發生，人的情緒就會發生變動，其中一個表現便是失眠，失眠的人數也會增加，「這本身是很正常的情緒反應」。

有些人的失眠症狀會隨著疫情的緩解、或是外部環境的變化減輕和消失，可如果初期沒有予以睡眠健康足夠的重視，任其惡化到嚴重影響個人生活，就需要找家庭醫生開一點藥物輔助睡眠。倘若吃了還不見好，或許就不單純是睡眠的問題，而應看一下精神科，由專業醫生評估和治療，「所以盡早重視、尋求幫助非常重要」。

嚴格遵守睡眠時間

王達說，人們對睡眠最大的誤區之一是總覺得睏了才去睡，事實上應該每天都在同一時間起床和睡覺，嚴格遵守睡眠時間表，讓身體保持規律的節奏，形成生物鐘。且白天最好不要睡覺，人會有所謂的「睡眠壓力」，一天之中不斷累積，如果白天多睡幾次，就會減輕這種壓力，晚上更難入睡，實在很睏就在椅子或沙發上小睡15至30分鐘，一定不能上床睡覺。

紐約長老會威爾康乃爾醫學中心（New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center）的睡眠醫學專家、也是神經病學副教授Daniel A. Barone說，白天在家的時間多了，就很容易多睡幾次，這實際上是大忌，所以應該盡量避免在任何會讓自己想睡覺的地方工作，比如沙發或床上。倘若必須要睡，那就縮短小睡時間、並且盡可能地提早，最好是在下午1時之前，時間不超過30分鐘，再長的話睡眠壓力就會弱化。

「當你長期在家工作並且適應了這種新的生活方式後，你會非常容易比往常晚睡、下午小睡一會、或者熬夜。這些行為單獨來看並非很糟糕，但你如果晚上不早睡覺的話，白天就會疲倦，從而長時間小睡，然後晚上無法入睡，長此以往，就形成了惡性循環。」

王達強調，大家應該訓練自己的大腦與床形成條件反射，將床僅和睡覺相連，只能用來休息，而不是用來玩手機 、看電視、聽音樂、吃東西等娛樂，且白天盡量不要上床。Drake也說，她就給自己立下了規矩，那就是絕對不能在床上用筆記本電腦工作，「多舒服都不行，不然大腦會把床和工作匹配在一起，並且加以強化」。也不要在睡前看太多新聞，否則不容易睡著，手機散發的藍光會嚴重影響睡眠。

疫情期間人們長期在家，使用電子產品的時間確實大幅增加，特別是睡覺前，有的甚至不看手機睡不著覺。王達表示，應該改掉睡前在床上玩手機、看電腦、看電視的壞習慣。「一方面，看到的內容不管好不好，都容易讓人興奮，另一方面，這些電子產品發出的藍光，會減少人體裡褪黑素的分泌，影響睡眠質量，所以最好是在睡前一小時關閉所有的熒幕。」

晚上入睡前可以先冥想，把注意力集中在呼吸上，能夠減輕壓力和焦慮。（Pexels）

看乏味的書好入睡

如果躺在床上半個小時依然沒有睡著，那就起身、離開臥室和床，到客廳去，「在床上翻來覆去也不好，但起來後也不要做其他事，就找一本自己讀起來覺得晦澀難懂、枯燥乏味、能讓自己昏昏欲睡、容易進入睡眠狀態的書看」，切勿選擇看得津津有味的書，等到有了睏意再回床上睡覺。

另外，不管有沒有疫情，健康的生活方式都很重要，這其中就包括運動。王達說，運動是最好的解壓方式，能夠分泌激發愉悅和興奮感的安多酚（endorphin），可以改善身體狀況和情緒，有助於緩解壓力，建議在家、或者到空曠的戶外做運動，不要去人多的地方以避免染疫。但晚上不要做劇烈的運動，如果身體過於興奮，也會讓入睡變得困難。

Barone說，擁有一個健康、強大的免疫系統，能有助於大家更好地防疫，所以睡好覺非常關鍵。他建議大家疫情期間花時間辨認一下有哪些因素在干擾自己的睡眠，是在電腦前工作、或者看電視到太晚？還是白天其他時間小睡太久？或者因為焦慮難以入睡？可以把日常活動仔細記錄下來，分析任何可能會干擾自己睡眠的、不正常的生活形態，找出潛在的問題。

睡前不要玩手機，手機散發的藍光會嚴重影響睡眠。（Getty Images）

他認為，一早的陽光是喚醒身體最自然的方式，應該在陽光下開始新的一天，這樣有助於調節身體的睡眠和覺醒周期，並且隨著時間的推移改善睡眠品質。如果早上不能出門，那就打開窗簾，坐到窗邊，讓自己沐浴在清晨的陽光下。晚上入睡前可以先冥想，他最喜歡的放鬆和準備睡覺的方式之一就是冥想，把注意力集中在呼吸上，能夠減輕壓力和焦慮。

運動能夠分泌激發愉悅和興奮感的安多酚，可以改善身體狀況和情緒，有助於緩解壓力。（Pexels）

王達說，如果真的需要額外尋求幫助睡眠的方法，推薦使用褪黑素。褪黑素是一種天然的睡眠激素，能夠調整睡眠和覺醒周期，但要注意一定要提前一小時吃，可以從服用3毫克試起。褪黑素不會造成慣性依賴，而能提供推動力讓人逐漸產生睡意，「但有的人把它當安眠藥，睡覺的時候才吃是不對的，因為剛吃下去人會有興奮感，提前一小時吃最佳」。倘若疫情期間的睡眠問題已經開始嚴重影響到自己的生活，那就建議大家盡快諮詢專業醫生，對整體情況進行評估和治療，別讓其惡化下去。