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在家工作痛症多？ 幾招擊退腰酸背痛

記者劉大琪
與同事、親友視訊溝通和交流，維持人與人之間的交往關係有助於解壓。（Getty Images）
與同事、親友視訊溝通和交流，維持人與人之間的交往關係有助於解壓。（Getty Images）

在新冠肺炎疫情尚未得到有效控制之前，大多數人仍需堅持已經進行了一年多的居家辦公，不少公司企業經歷了疫情後，還紛紛考慮未來將遠程工作改為長期使用的運行模式。從最初的很不習慣，到後來的慢慢適應，這期間人們固然嘗到了不少居家辦公的甜頭，但卻不見得能意識到長期在家工作的健康隱患：因為缺乏合適的辦公設備，僅以餐桌、沙發、或者床當工作場所，脊椎問題的風險不斷增加，腰痠背痛成為常態；也因難以定期外出社交和放鬆，心理問題開始湧現，緊張焦慮無從排解。

久坐不動易出毛病

美國《職業及環境醫學期刊》（Journal of Occupational and Environmental Medicine）發布的最新研究數據顯示，受疫情影響，需要居家辦公的人中，近65%都表示脖子和腰背疼痛，74%稱有焦慮、抑鬱等心理問題，特別是女性和新手爸媽，因為需要平衡工作和生活，所面臨的風險更高。聯想集團（Lenovo）也有調查發現，71%的受訪員工反映，新的工作模式下容易出現健康問題，包括頭痛、頸背痛、睡眠困難、眼睛乾澀等，應是在家上班所使用的設備、日程安排、久坐不動等造成。

Burcin Becerik-Gerber既是南加州大學（University of Southern California）智能環境中心（Center for Intelligent Environments）的共同主任，也是需要居家辦公的、三個孩子的媽媽。她表示，疫情突然發生讓大家一瞬間都不得不開始在家工作，但實際上並沒有做好需要在家工作如此之久的準備，且工作要求也沒有降低，這其中很多人都是父母，還有的人是老師，壓力就會更大。

有人疫情期間專門購買了可以升降的工作台，每天站立工作幾個小時，也對身體大有裨益。...
有人疫情期間專門購買了可以升降的工作台，每天站立工作幾個小時，也對身體大有裨益。（記者劉大琪／攝影）

她和同事在調查後發現，新的工作模式下，大家每天在家上班的工作時長，比疫情前外出上班時平均多出1.5小時，且在家上班的活動量明顯減少，吃的卻更多。僅有三分之一的人在家上班時，有專屬於個人的工作空間，而近一半的人都需要與他人共享空間，需要共享空間的人比獨享空間的人，更容易在身體和心理上出現問題。

紐約長老會脊椎醫院（NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital）的頸椎手術主任K. Daniel Riew也認為，疫情爆發至今，很多人其實並沒能習慣目前這種程度的居家辦公模式。疫情前到辦公室上班時，使用的都是專業的工作設備，但改成在家工作後，家裡並沒有符合人體工學的辦公桌椅，不少人都不得不使用廚房的餐桌、客廳的沙發、或者臥室的床作為工作場所，頸肩背部疼痛頻發。再加上大家不能正常運動健身，對身體缺乏管控，更增加了脊椎問題的風險。

營造好的辦公環境

骨科醫生李勇表示，從人體工學上看，好的辦公環境應該是自己的雙腳可以平放在地板上，電腦的顯示屏稍微低過眼睛的視線，這樣可以減少脖子、肩膀和腰背的勞損。根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）的建議，一個合適的工作台應該能讓自己的視線和電腦螢幕上方差不多持平，並且可以舒適地向下看10至15度，最多不能超過35度，而非視線往上或者需抬頭看。

桌椅的擺放應能讓自己保持適當的坐姿，椅背及座位最好可以調整高度，確保椅背足夠支撐腰部，避免增加脊椎和脖子的負擔。手肘自然落在椅子的扶手上，讓大小臂約成直角，手肘則自然落在桌子上。頭部應挺直並向前看，無需低頭或伸脖子就能輕鬆向下看30度左右。雙腳穩踩在地、與肩同寬，膝蓋彎曲約90度，和地面垂直，無法觸地的話代表椅子過高。

居家辦公，如果坐姿不良會導致脊椎出現問題，嚴重影響身體健康。（Getty Ima...
居家辦公，如果坐姿不良會導致脊椎出現問題，嚴重影響身體健康。（Getty Images）

運動能增強免疫力

「如果桌椅高度不合適，不能保持良好的坐姿，坐得時間久了，身體就勢必會出問題。」倘若不方便換新，可以使用一些小工具來調整桌椅的高度或角度，比如使用腳踏、讓雙腳能踩在上面避免懸空，或者使用靠墊來支撐腰部、讓頸椎能維持正確的弧度，或者配備可以旋轉的熒幕支架等，確保身體在最舒適的姿勢下工作。

李勇說，定時運動和休息也特別重要，每30分鐘就應該站起來活動一下，可以設好鬧鈴提醒，時間一到就在家裡走走、做做伸展。過去很多研究都已證實，有運動習慣的人，脖子、肩膀、背部疼痛的機率比較低，現如今長時間居家辦公，更需要提醒自己通過運動來維持身體健康，增強免疫力。不管是到人煙稀少的戶外慢跑、騎車，還是在家平板支撐、瑜伽、深蹲，或者跟著網路視頻教學運動，都能有效改善身心健康。

Riew則建議不要同一個姿勢保持超過約45分鐘，而應站起來活動，做簡單的開合跳、俯臥撐、或者仰臥起坐，這些運動能夠提高血液循環。哪怕只是站起來30秒，短暫地換一下姿勢，或者在坐著時弓背幾次，都可以消除壓力。

居家辦公應該保持良好的坐姿。（取自美國國家衛生研究院網站）
居家辦公應該保持良好的坐姿。（取自美國國家衛生研究院網站）

還有的人疫情期間專門購買了可以升降的工作台，每天站立工作幾個小時，也對身體大有裨益。Riew解釋，如果是以向前彎腰的姿勢坐著，腰椎間盤承受的壓力會是站立時的1.5至2倍。另外，人在坐著時，頸部容易前傾，下巴向前突出。而站立並把電腦的顯示屏放在與眼睛水平的位置時，就不太可能那麼做，無需頸部或背部消耗很多能量或肌力，站立也比坐著消耗更多的熱量，腿能得到一些鍛鍊，對身體健康和體態都有好處。

視訊聊天相互交流

李勇表示，除了身體上的隱患之外，日常生活節奏被疫情打破後，人們還承受著心理、社交、經濟等各方面的壓力，勢必會導致焦慮和緊張。疫情前在辦公室和同事們的互動，其實都是在給彼此提供一種支持，都能轉移對工作的注意力，有助於精神健康。但居家辦公後，這種直接的互動和支持一下消失了，所以更要前所未有地重視精神健康。

女性需要平衡工作和生活，身心健康風險更大。（Getty Images）
女性需要平衡工作和生活，身心健康風險更大。（Getty Images）

美國精神醫學會（The American Psychiatric Association）特別提醒，防疫講究的社交距離（social distance）並不等同於社交孤立（social isolation），還是應該充分利用各種安全、健康的渠道，保持與同事、親友的溝通和交流，比如通過FaceTime、Skype、Good Hangout、微信等平台視訊聊天，互相聯繫和傾訴，維持人與人之間的交往關係。

且雲端的社交也能變得非常有趣和充滿創意，比如可以和同事或朋友約好，彼此監督在線上一起做運動。也可以選一個夜晚在線上看電影和聊天，或者分享各自寵物的照片，開展類似簡單、易操作的休閒娛樂活動，來增強對在網上社交的期待。

疫情期間在家工作，工作壓力不減反增。（記者劉大琪／攝影）
疫情期間在家工作，工作壓力不減反增。（記者劉大琪／攝影）

勞逸結合照表操課

居家辦公雖然有很多便利性，但容易讓人一工作起來就沒個完，過勞對身體很不好，應該有計畫地工作，給自己設定合理的日程安排，讓平時的生活規律化，為工作、學習、休息分別留出充足的時間。每個人的具體情況和計畫雖各不相同，但勞逸結合卻有其共性，美國精神醫學會提供以下日程表供參考：

7am：起床，可以做一些簡單的拉伸，照顧孩子或者寵物；

730am：早餐、也是家人的交流時間，這段時間不要再碰電子產品；

830am：開始工作或學習，記得每隔30分鐘稍微休息一下；

12pm：午餐，休息，呼吸一下新鮮空氣，活動活動；

1pm：繼續工作或學習，每30分鐘也稍微休息一下；

5pm：晚餐，離開電腦，可以給同事、親友打電話聊個天；

7pm：放鬆身心的時間，直到入睡。

其他能夠提高效率、增強身心健康的方法包括多接受自然光，可以幫忙調整生物鐘，比如把工作台設在窗邊，一抬頭就可以看到樹和大自然的地方。多呼吸新鮮的空氣，如果條件允許的話，可以到人少的戶外走走。也可在家做一些能轉移注意力的事，比如瑜伽、冥想、呼吸練習，或者讀書、寫日記、做手工、聽播客或音樂，抑或嘗試做一些新菜，這些都有助於紓壓。

另外，不要過多地閱讀和疫情相關的資訊，不管是美國疾病防治中心（CDC）、還是世界衛生組織（WHO），選擇少數幾個權威的新聞來源，把最基本的信息了解一下，知道自己該怎樣做就夠了。如果過度地看新聞或刷社交媒體，會加重人的情感負擔、造成精神困擾，從而感到焦慮、恐慌，甚至不斷升級。

雇主應鼓勵和支持

受疫情影響，需要居家辦公的人中，很多都表示脖子和腰背疼痛。（Getty Imag...
受疫情影響，需要居家辦公的人中，很多都表示脖子和腰背疼痛。（Getty Images）

對於雇主和人力資源部門來說，疫情期間員工居家辦公，也應給予員工相應的鼓勵和支持，充分利用Zoom、JoinMe等視訊會議軟體保持與員工的交流暢通。美國精神醫學會表示，遠程工作容易讓人產生疏離感，所以雇主時常查看員工的情況非常重要。但這種查看不應僅停留在工作進度的層面，而是整體的生活狀況，讓員工感到不孤獨，避免因孤獨產生抑鬱等其他更嚴重的心理問題。

雇主應讓員工知道，大家都可能因疫情感到特別焦慮，如果有壓力，可以隨時傾訴和交流，人力資源部門很願意幫他們解答工作相關的問題。雇主和人力資源部門也應多留意員工，如果發現有人在性格上或工作上出現較大的變化，可能是有更嚴重的問題發生的徵兆。

在家工作後，家裡沒有符合人體工學的辦公桌椅，很多人頸肩背部疼痛頻發，需要就醫。（...
在家工作後，家裡沒有符合人體工學的辦公桌椅，很多人頸肩背部疼痛頻發，需要就醫。（Getty Images）

疫情期間是線上培訓的好時機，雇主可以鼓勵員工多通過網路學習新技能，並且推薦一些好的線上培訓項目或學習資源給大家，不僅有助於員工的自我提升，也能轉移對疫情的擔心。另外可為員工提供穩定的健保和員工幫助計畫（Employee Assistance Programs，簡稱EAP），後者允許員工在保密的前提下向專業人員諮詢，預防和解決員工的各種心理和行為問題，從而提高員工的效率和表現，打造更加和諧健康的工作環境。

同一個姿勢不要保持超過約45分鐘，而應站起來活動一下。（Getty Images...
同一個姿勢不要保持超過約45分鐘，而應站起來活動一下。（Getty Images）
居家辦公應該保持良好的坐姿。（取自美國國家衛生研究院網站）
居家辦公應該保持良好的坐姿。（取自美國國家衛生研究院網站）

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