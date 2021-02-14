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代孕存在風險 委託要謹慎 通過法律保障權益

記者韓傑
捐卵出問題的比較少，因為多次檢查把問題解決了。（Getty Images）
捐卵出問題的比較少，因為多次檢查把問題解決了。（Getty Images）

中國影星鄭爽棄養代母所生子女的事件在網路上炒得沸沸揚揚，也把美國的代孕行業曝光於聚光燈下。代理過許多由代孕引起案例的加州律師劉龍珠說，由於中國不允許合法捐卵和代孕，因此想通過捐卵和代孕生孩子的中國人多來到美國。他指出，按照加州的法律，意向父母（intentional parents）都要在代孕前與代孕母親（surrogate mother）簽署一個協議。加州法律要求，不僅意向父母需要律師，代母也要有律師，以保護自己的權利。他說，經過多年的實踐，加州這方面的法律也日益完善。「代孕的確有風險，但出了糾紛可以通過法律解決。」

如果代母生下患病的孩子，委託父母可能會提起訴訟。（Getty Images）
如果代母生下患病的孩子，委託父母可能會提起訴訟。（Getty Images）

幾種中國人 來美尋求代孕

劉龍珠說，在美國，有些州允許合法捐卵和代孕，有些州禁止捐卵和代孕，也有些州只允許捐卵、但不允許代孕。「而加州法律最健全，既允許捐卵，也允許代孕。」同時，加州的醫療水準較高，且加州的氣候也很合適，「故加州是中國人來美尋求捐卵和代孕的首選之地」。他說，過去十多年，來加州尋求捐卵和代孕的中國人非常多，主要分為下面幾類。

一、獨生子女的父母。從1980年開始，中國實行嚴格的計畫生育政策，城市一對夫妻只能生下一個孩子，生多了會被罰款，甚至丟掉工作。也有少數人發了財，不怕罰款，於是就來美國生孩子。在幾年前，中國允許生二胎，來美國生孩子的獨生子女家長更多。「由於妻子年齡大了，只能尋求捐卵和代孕。」

二、只有女兒、想生一個兒子的夫妻。他說，中國重男輕女的傳統文化對人們的思想影響深遠，「只有兒子才能傳宗接代」。由於美國生殖中心有選擇性別的技術，而且國家也不禁止，因此許多中國人想通過選擇技術生下兒子，傳宗接代。不過，也有少數人已經有了兒子，來美國想生一個女兒的。

三、想生孩子的同性戀者。在中國，同性戀不能合法結婚，也不能生孩子。而美國對同性戀是開放的，可以結婚，也可以生孩子。於是，許多想要孩子的中國同性戀者來到美國，通過捐卵和代孕，生下自己的孩子。

四、要生孩子的單身女性。他說，一些40多歲的中國女性，事業很成功，但是未婚或者離異，但也想有自己的孩子。另外，也有一些女性，年輕時因種種原因，喪失了生育功能。「現在，她們年齡大了，想要一個孩子，也會來美國尋求輔助生殖服務。」

五、想多生孩子的權貴巨富。他說，這類群體比較隱蔽，一般人接觸不到。在這群人當中，有人一次生下三、五個孩子。例如，一位中國巨富來到加州，挑選捐卵人像世界選美，「女性要在22歲以下，金髮碧眼」。而且，他聘請多個代母同時代孕，一年內有了九個混血兒。

他分析，中國人喜歡來到美國尋找代母還有一個重要原因，就是在美國出生的孩子自動獲得美國公民身分。因此，許多中國權貴、中產階級等人，在美國生孩子，「給自己留條後路」。美國生的孩子長大了，可以幫助他們移民。

植入華人胚胎，卻生下非裔孩子，也會導致官司。（美聯社）
植入華人胚胎，卻生下非裔孩子，也會導致官司。（美聯社）

尋求代孕 存在一定風險

劉龍珠說，他從許多經手的案例可以看出，代母多是低收入者，屬於弱勢群體，給人代孕是為了掙錢。「代孕一次，可以掙到三、五萬元。」當然，不排除有人出於善心，義務代孕，但是這種情況比較少。由於上述原因，代孕就面臨一些風險。

他說，代母的自律性和紀律性一般都不強。代母大多沒有工作，有的人還有吸菸、吸毒、濫交等不良習慣。但是，代孕一次可以領到幾萬元的收入。「有了這筆錢，她們可能又去去吸毒、濫交。」

為了預防這一點，代孕合同都有禁止懷孕期間做這些不良行為的條款。但是，委託人實際上很難管。例如，一對中國夫婦用自己的卵子和精子受孕成的胚胎，聘請一個非裔代母。但是，十月懷胎後，代母卻生下一個非裔孩子。「這對意向父母傻眼了。」他們不僅不要孩子，還向法院起訴代母造假。最後，案件以和解形式結束。

他說，由於和解內容保密，協議內容沒有對外公布。但是，他推測可能是如下的結果：中國父母將非裔孩子帶回中國的可能性不大，最有可能的是意向父母放棄孩子，並拿回已經支付的費用。而孩子可能由代母撫養，或者送給別的父母收養。他說，這對意向父母損失很大，多次跨國奔波，還花了不少銀子，最後什麼都沒有得到。

更多的代孕官司是由於代孕失敗，如孩子流產。他說，胚胎是健康的，代母的各項指標也正常，但是不能保證代母「發生某種事情」導致流產。他說，他正在一個代孕案件。這對意向父母年齡大了，獲得幾個健康的胚胎，將最好的放在這名代母的子宮裡，卻沒有成功，因此起訴代母。目前，案件尚未結束。

他說，有的代母一直懷不上，實際上是代母有健康問題。許多非裔、西語裔代母身體很好。但是，也有的代母本身有病，卻隱瞞了這些疾病，導致胚胎植入失敗。「如果隱瞞，她們就違反了合約。」

他尚未見到意向父母丟棄殘疾孩子的案例。他說，代母生下殘疾孩子的可能性不大，因為從排卵到生產要經過多次檢查。而且，代母懷孕後，還要定期去醫院做胎兒檢查。「如果發現孩子畸形，就會提前流掉，不會生下來。」

他說，捐卵一般不會出問題，因為捐卵要經過多次檢查。首先，捐卵人要經過檢查，身體合格者才能捐卵。醫生將卵子取出後，還要進行檢查。「如果發現卵子存在問題，就不會使用。」在植入胚胎前，醫生把這些問題都解決了。

生育是人類的天然權利。由於某種原因，有些人無法生育，可以通過捐卵和代母實現了自己的夢想。「捐卵和代孕本身沒有受害人。」他說，儘管有人是為了錢去捐卵和代母，但其意義是積極的。美國是一個包容、人道的社會。如果生下孩子不想要，政府就會撫養。「在生下孩子72小時內，把孩子交給警察局和消防局，政府部門就會接下孩子，而且也不會追問原因。」因此，在美國，私下生孩子沒有問題。

在美國，影視明星都以結婚和懷孕為榮。（Getty Images）
在美國，影視明星都以結婚和懷孕為榮。（Getty Images）

隱婚現象  亞洲文化所致

劉龍珠認為，在中國傳統中，父母都會設法撫養孩子，而不是放棄孩子。「鄭爽不要孩子，違背了中國的傳統文化，就是喪盡天良。」從新聞報導中得知，鄭爽有兩個孩子，一個出生在內華達州，另一個在科羅拉多州出生。他分析，這可能是因為鄭爽是明星，在加州聘請代母容易曝光，於是選擇華人比較少的州代孕，「鄭爽是想隱藏自己結婚的事實。」

他說，美國影視界對亞洲隱婚的狀況很不理解。「我有許多好萊塢的客戶，曾經與他們探討過這個問題。」中國電影明星雖然結婚了，但是為了賺錢，選擇隱婚。他說，這種隱婚文化在亞洲很流行，但是西方沒有。在美國，如果結婚，他們會到處炫耀，生怕別人不知道。

在亞洲，已婚明星選擇隱婚。如果女性離婚了，而且還帶著一個孩子，就被稱為「拖油瓶」。她們再找對象就會大大減分。「有人一聽說離婚帶孩子，就不幹了。」而西方人則會認為，和這樣的女人結婚，「買一送一，很合算」。

他說，如果鄭爽夫妻感情破裂，可以申請離婚，但是希望她不要影響到孩子。他說，因為這件事，許多知名品牌取消她的代言，中國政府禁止播放鄭爽參演的電影和綜藝。「對中國政府的禁止令，我舉雙手贊成。」

中國 美國公民 加州

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