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提早凍卵 保留未來生孩子一線希望

記者韓傑
趙怡雯抱著女兒小喵喵。（趙怡雯提供）
趙怡雯抱著女兒小喵喵。（趙怡雯提供）

台北藝術大學音樂學院專任副教授趙怡雯在2019年通過捐精生下一個健康的混血女兒「小喵喵」。她說，她曾經有過一次婚姻，但是沒有生孩子。恢復單身後，她也沒有遇到合適的結婚對象；但是她喜歡孩子，在2011年就凍卵，為將來生孩子做準備。2018年，當她來紐約諾貝爾生殖中心做試管嬰兒時，用的卵子就是她當年冰凍的卵子。

後來，她在臉書（Facebook）和微博上分享自己的未婚生子經驗。她說，很多人都對她未婚生子很感興趣，通過臉書與她聯繫，尋求經驗。她說，現在「三高」的單身女生太多。如果找不到適婚的對象，她們可以像自己一樣生孩子。「我建議，如果對未來有期待，就儘早去凍卵。」只有這樣，她們才能實現自己的生子目標。

（影音來源：趙怡雯提供）

趙怡雯未婚生女獲得家人的支持。圖為她的父母和女兒小喵喵在一起。（趙怡雯提供）
趙怡雯未婚生女獲得家人的支持。圖為她的父母和女兒小喵喵在一起。（趙怡雯提供）

婚姻不幸 先把卵子凍上

趙怡雯畢業於紐約茱麗亞音樂學院，是該院的第一位華裔中提琴博士。「我27歲就成名了，曾經在歐美、大陸、台灣、東南亞演出。」她說，美國媒體曾經報導過她的求學故事。但是，她的婚姻生活卻不順利。「我34歲時結婚，因為與對方在生育方面沒有共識，最終在我37歲時和平分手。」

她說，她的母親很早就希望家族能有新生命延續，眼看她33歲了還沒有結婚跡象，就建議她提早凍卵，以便將來能生健康的孩子。「2011年，我在快34歲的時候在台灣大學附設醫院凍卵。」她說，台大醫院技術是世界一流的。恢復單身的她也曾認真找對象，但是沒有遇到合適的人。

2018年，年滿40歲的她決定不等了，就自己用自己的凍卵生孩子。她在友人的介紹下接觸過幾家美國的生殖中心，大部分都是位於美國西岸的診所。最後，她決定在紐約市做，因為一次療程為期兩個多月，在熟悉的環境裡比不會令她感到度日如年。

她說，她聯繫了紐約市的許多生殖中心，但都被她排除了，因為這些中心都不允許使用她在台灣的凍卵，僅有諾貝爾生殖中心一家同意。於是，她決定在該中心做。

按照台灣有關的規定，冰凍卵子運出台灣，需要辦理相關的手續。首先，紐約的生殖中心向台大醫院出具證明，表示同意接受冰凍卵子用作試管嬰兒。這個證明要在台北駐紐約經文處做公證。「我本來想通過中介做，但是打了幾個電話，覺得它們不太可靠。」於是，她就自己出國辦手續。

她說，身為副教授要去美國做試管嬰兒，「我向長官說明自己的計畫，說自己年齡大了，決定生個孩子。」她說，長官們都很支持。台大醫院同意將冷凍卵子移出後，還要向當地衛福部提出申請，核准後才能放行冷凍卵子出國。她說，手續很繁雜，但是辦成了。最後，她又通過專業的國際快遞公司Cryoport將冷凍卵子運到紐約。

趙怡雯（左）和母親來紐約辦理運送凍卵的手續。（趙怡雯提供）
趙怡雯（左）和母親來紐約辦理運送凍卵的手續。（趙怡雯提供）

選精標準 沒有基因疾病

趙怡雯說，根據安排，她在放暑假期間的6月來到紐約。她說，因為要植入受精卵，她也在事前就按時服藥調整月經。「如果月經周期的時間無法配合療程，植入胚胎可能要延誤一個月。」而在她抵達紐約之前，精子和卵子在5月已經平安送達紐約實驗室，也已經做成11個健康的胚胎，分別是6男5女。

挑選精子最符合優生學的方式是從精子銀行挑選精子，因為精子已經經過醫療機構初步篩選，不會有染色體異常的問題。她說，精子銀行有政策，交多少費，看多少捐精人的資料。交費越多，看的也越多。「我給出最高的費用，拿出最多的捐精人的資料。」她說，別人挑選精子的標準是，捐精人是否是醫師或律師，看重捐精人的職業或文憑。而她對自己後代有信心，主要看是否健康。

她選擇精子的過程主要是由醫師弟弟協助的，並且參酌中心的意見。「我最初看上一個，但是中心的張彥提醒我，這個人的母親有乳腺癌。」她就放棄了這個捐精人。「我們不看種族，只看家族病史及基因檢測情況。」最後，弟弟幫她選擇出一個捐精人，說「這個人在261項遺傳疾病的檢測中沒有檢出問題」。

她一共凍了34顆卵子。她說，她當時比較年輕健康，因此取出的卵子也比較多。運到紐約後，共有32顆卵子可用。這些卵子與精子共生成11個正常胚胎，「成功率約占三分之一」。

她說，植入前，中心的張立澄醫生問她要植入男胎還是女胎。她說，她是一個單身女性，擔心不夠了解男孩子成長過程的身心發展，就要求植入兩個女胎。7月20日，醫師給她做了植入術。8月1日驗孕，她懷上了。「一周後再檢查，確定是一個心跳。」

植入成功後，她回到台灣養胎。她說，她身為大學副教授，對學校及學生有應盡的職責，不能停止工作。2019年3月，她順利在台灣生下一個女孩。「小喵喵非常健康、聰明、可愛。」於是，她在臉書和微博上分享自己的懷孕經歷，音樂圈裡外都知道。她說，許多人對她表示敬佩。「有人擔心孩子長大問起父親的事情，我告訴他們對孩子一切會據實以告。」她說，現在單親家庭並不少，也能培育出幸福的下一代。

她說，三年前，台灣單身尋求人工生育的情況不多。據醫院告知，她的卵子是第四個冷凍卵子輸出的案例。其他輸出的卵子的母親多是企業家。「她們工作忙，無法自己懷孕，只好請代孕。」她說，未婚生育對她的專業形象不僅沒有減分，反而引起社會大眾的共鳴。同時，女兒給她帶來無限的歡樂。「以前，我在舞台上很光鮮，但下台以後覺得很空虛。」現在，她看到女兒就看到了希望。

紐約格萊寶美孕中心CEO劉安妮說，目前女性30多歲沒有結婚比例很大，有的是奔事業，有的是沒有遇到一個合適的對象。但是，大多女人到40多歲就沒有卵子了。如果她們以後要生孩子，可以現在先凍卵，為將來生孩子留下伏筆。「凍卵有兩個好處，一是自己將來能生孩子；二是可以捐卵，幫助別人。」

諾貝爾生殖中心的護士張彥說，趙怡雯就是在年輕的時候凍卵，所以比較容易成功。目前，大陸、香港和台灣都不允許未婚生子，因此許多單身女性到美國來凍卵。她說，如果不準備30歲前生孩子，應該在30歲以前把自己的卵子冰凍。「如果她們將來想要孩子，就不要尋求捐卵了。」

她說，提早凍卵需要一定的成本。例如，她的中心取卵一次收5000元，以後每月要繳納冰凍費100元。她說，這些女性也可以把卵子存在卵子銀行，每年交500多元保管費。這樣，她們即使推遲生育年齡，但是並不影響孩子的質量。「為了防止出現意外，她們可以購買一份保險。」

來美求精 大陸女性有興趣

捐卵經紀人沈秋莎說，除了捐卵以外，她還有捐精業務。例如，有的單身女性想要孩子，就需要捐精。捐精比捐卵簡單。捐精者不需要服藥，直接射出來就行了。因為方便，所以價格也低，捐精一次1000元。「1000元是中介付給捐精人的費用，一般對客戶收取5000至6000元費用，因為還要加上中介的廣告費以及各種篩查的人工費用。」

人們對捐精人的要求與捐卵人的要求不同。對捐卵者的要求一般是年輕漂亮，學歷不是必須項。「當然，如果捐卵人學歷高，可以多拿錢。」但是，女性對捐精者的要求要高很多，簡單地說是「高大帥」，即身材高大帥氣。

她說，有的大陸女性是單身富婆，因為想要孩子來到美國。她們不要華人精子，而要白人精子，想生一個混血兒。她們對捐精人的職業要求多是專業人士，律師或醫師，長得帥氣。「她們說，自己不缺錢，有經濟實力養活這個孩子。」

她曾經也在英文媒體上刊登尋求白人精子的廣告，並接到過騷擾電話。「有人打電話問捐精一次多少錢，我告訴是一千元。」對方吃驚道：這麼多！她一聽就知道是小男生惡作劇，接著一群小男生在哄笑。

她說，也有一些例外情況。一位20多歲的華人女生要求捐精，但是指定要「一位69歲男性的精子」。診所的人都勸她，老年男人的精子可能不好，會生下有遺傳病的孩子，建議她找一個年輕帥氣的男子精子。「後來才知道，這名男性是當地的首富，她想生下首富的孩子。」但是，她第一次沒有成功，準備等到疫情過後再做。

本地華人和大陸華人對待服務費用的態度不同。本地華人一般收入不高，因此對費用斤斤計較。而大陸富人不在乎錢。如果妻子年齡不大，可以自己受孕，不用代母就更加簡單。「有人採取人工授精，把精子直接注射到子宮中。」她說，這樣是簡單，但是成功率不高。有人還要選擇性別，就要經過體外受精程序。

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