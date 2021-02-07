世界日報45周年慶／洛杉磯社 南加華文媒體一枝獨秀

1991年，世界日報洛杉磯分社新廈落成啟用典禮，美國加州副州長麥卡錫蒞社致賀，本報董事長王惕吾於門前親迎，並與之合影。（本報資料照片）

洛杉磯華人 社區早期最有規模的書局、東方書局，見證了洛杉磯世界日報 將近半個世紀的發展和壯大。東方書局創辦人、年逾九旬的僑務委員張永中，對世界日報早年在洛杉磯地區白手起家的往事，至今歷歷在目。

「世界日報開始在洛杉磯發展時相當困難」，張老先生回憶，半個世紀之前，舊金山還是美西地區最大的華埠，主要來自廣東地區的大批華人聚居舊金山，美西地區的世界日報也是從舊金山開始。

1991年，世界日報洛杉磯分社新廈落成啟用典禮，新印報機啟用後，董事長王惕吾與美國加州副州長麥卡錫，分持新機印出的第一份世界日報，狀甚愉悅。（本報資料照片）

「吳炯造可以說是洛杉磯世界日報開疆闢土的第一人」，張老先生回憶，來自台灣的吳炯造當時是獎學金留學生畢業身分，他開始每天將舊金山運來的報紙送到東方書局等分銷點。舊金山世界日報每天下午印報後將報紙坐上大巴，第二天上午到達洛杉磯，吳先生每天到洛杉磯六街的巴士站取回報紙，然後分送到華埠書局和街頭報攤出售。

張老先生還記得，最初時在他的東方書局每天銷售的世界日報100份左右，雖然都是前一天的報紙，而且字號比很多傳統老僑習慣閲讀的小一號，但許多僑民還是爭相購買閲讀。

20世紀70年代的洛杉磯華人僑社，商業廣告並不發達。吳先生積極拓展人脈，而當時在傳統僑社已經人脈極廣的張永中，不時帶他口中的「小吳」到各地拜碼頭，也不時親自幫忙到車站取報紙，世界日報很快在傳統僑社有了知名度。但當時，洛杉磯世界日報基本上只有吳炯造一個人，他既是總編輯也是廣告部總經理和記者，世界日報在蒙特利公園市的辦公室，也同時是吳炯造的住處。

現在的洛杉磯世界日報大樓。(本報資料照片)

大約是第二年的光景，洛杉磯世界日報已在傳統僑社漸入人心，吳炯造的家也搬到了空間更大的蒙特利公園市東嘉惠爾大道700號街區的一棟公寓。不久，世界日報宣告在洛杉磯落地，在地印刷和出版。隨後將近半個世紀的發展，兩岸三地大批華人移民洛杉磯地區，洛杉磯世界日報與華人一起落地生根，發展壯大。

「世界日報早期在洛杉磯地區開天闢地的精神，真是讓人印象深刻」，張老先生表示，他記得洛杉磯世界日報一開始記者陣容就很强，採訪深入，在僑社很快耕耘出廣泛人脈，所以經常可以在世界日報上讀到深入的獨家報導。他說，80年代中後期洛杉磯華文媒體多頭競爭，但很多都是曇花一現，中國時報、國際日報和世界日報一度形成三足鼎立，唯世界日報一直堅持正派辦報原則，最終在美西地區的華人平面媒體一枝獨秀。