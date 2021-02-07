世界日報45周年慶／前金山社長蘇民生：秉承正派辦報 繼續前行

蘇民生一手開創舊金山社，後來也到洛杉磯社擔任社長。（蘇民生提供）

1976年時聯合報系決定要到美國 辦報，在西海岸第一個據點就選在舊金山 。時任聯合報主任秘書的蘇民生接受聯合報系創辦人王惕吾的指派，從台灣到舊金山開疆闢土，成為第一任的舊金山社總經理。後來他又升任舊金山社社長，以及洛杉磯社社長。

草創時的舊金山世界日報 資源並不優渥。雖然一共準備了30萬美元，但光是買一台傳真機，就花掉了十多萬元。舊金山社最初只有11人，總經理、總編輯、編譯、記者各一人之外，另外的就分配在工廠、印刷以及暗房。最初的世界日報舊金山辦公室位於舊金山的密西西比街一棟陳舊的建物內，辦公室就是廠房，而廠房的樓上即是員工宿舍。一次，蘇民生請領館的官員到報社吃飯，報館外面小區環境不佳就算了，對方看到桌子是用木板拼裝的，菜也是同仁自己做的，「他們還嚇了一跳，但表示敬佩。」

「條件很艱苦，但是我們的戰鬥心很旺盛。」蘇民生說。

蘇民生回憶，當時蔣經國推動民間到美國辦報紙。創辦人王惕吾思考後決定，到美國開發市場，但是自立經營，不拿政府的經費。世界日報舊金山社從舊金山的中國城起步，那主要是傳統僑社為主的區域，來自台灣的世報光是為了拓展發行的報點，只得不斷搏感情交朋友，「我花了很多時間在中國城跟老僑們喝咖啡。原本，老僑們是看不習慣我們的『新五號字』，他們總覺得字太小了，從不願意賣報、買報，到最後接受世界日報。」

蘇民生說，草創的頭兩、三年，舊金山社並沒有辦法自給自足，必須靠台灣的總公司寄錢來補貼。但在全體同仁同心協力、一條心的努力耕耘之下，發行、業務都愈來愈好。動盪的國際局勢也推升民眾對於新聞的需求程度，無論是中美建交、台灣民主化、六四事件、冷戰結束等事件，世界日報不但在報導與言論上影響華人社區與主流，更是華人讀者互相交流、向外發聲的平台。

舊金山社還包含了溫哥華、西雅圖、夏威夷等地區的業務，早期洛杉磯、西雅圖也是舊金山社的轄區範圍。在洛杉磯與溫哥華還是辦事處時，蘇民生常得去南加州，每個月更要跑一次加拿大溫哥華，「說實話，那時候真的很累，常覺得分身乏術。不過，我跑得很愉快，因為成績有做出來。」

到了1987年，世界日報買下密爾布瑞的現址，以及隔壁的活動空間。舊金山世界日報更是進入黃金年代，也是最旺的時代，當時連登廣告都得要排隊才能搶到版位，印報紙如同印鈔票，「就好像打開水龍頭，鈔票跑出來。」舊金山社的發行與業務也走出了中國城，往新移民逐漸聚集的半島與南灣拓點。特別是南灣的新僑眾多，台灣、香港、中國大陸的移民快速聚集，南灣的廣告與發行業務迅速地遠遠超過原本舊金山市內的規模，整體報社業績每年上漲。

蘇民生說，搬到密爾布瑞後，金山社的編制已到超過百餘人。他自己幾乎是每天第一個到報社，待到最後一個離開，想起每每在同事生日時，大家一起切蛋糕慶祝，真是是最單純也是最溫暖的回憶，「大家相處得很融洽，像一家人一樣，在報社真的很開心。」

談到世界日報成立滿45周年，蘇民生指出，世界日報歷史定位可以說是「為華人在美國打了一場漂亮的仗」。一個面向移民、服務華人與主流的橋梁，「正派辦報」從無到有，在美國深耕茁壯，而且直到今天在美國到處都有世界日報，遍地開花。雖然，在網路普及之後，提供資訊的渠道更為多元、分眾，但世界日報早已是根深柢固的第一品牌，對讀者提供最嚴謹、最正確的新聞資訊。