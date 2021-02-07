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世界日報45周年慶／舊金山社 成灣區華人了解時代發展窗口

周喆
位於密爾布瑞市的舊金山世界日報現址於1987年啟用。（記者周喆／攝影）
位於密爾布瑞市的舊金山世界日報現址於1987年啟用。（記者周喆／攝影）

世界日報舊金山社牆上有一張形象廣告：一輛世界日報的送報卡車，正行駛在舊金山的地標—金門大橋上。白色車身上寫著「世界日報365天，天天向您問好」。廣告生動地說明世界日報與舊金山灣區社區的深厚聯繫：一年365天連續45年為讀者服務，風雨無阻，從未間斷。

舊金山社牆上有一張大幅照片，是「台灣之光」王建民向舊金山世界讀者問好。2007年6月，王建民隨紐約洋基隊來舊金山比賽，引發華人球迷熱潮。世界日報獨家採訪，把第一手新聞送到讀者手上。這只是舊金山社45年來始終以服務讀者為己任，時刻將讀者最關心，最想看的新聞送給他們的一個例子。

另一張照片，記錄了三位舊金山灣區重要民選官員對世界日報的評價。

世界日報團隊向讀者問好。（本報資料照片）
世界日報團隊向讀者問好。（本報資料照片）

時任舊金山市長勃朗（Wille Brown）說：「世界日報成為北美最具規模的中文報紙，每日提供迅速、確實的新聞資訊，服務灣區華人社區」。時任庫比蒂諾市長張錫宏（Michael Chang)說：「庫比蒂諾市政府關心華人社區意見，世界日報的報導是我們施政的參考」。時任密爾比達市長艾和諧（Jose Esteves）說：「世界日報是我們與華裔社區溝通的最佳橋梁」。

海外的華人背井離鄉，面臨語言和文化隔閡，精神上亟需支援，中文資訊成為他們最迫切需要的精神食糧。在這樣的背景下，世界日報舊金山社於1976年2月12日與紐約社一起成立。

奉聯合報系創辦人王惕吾先生之命，當時的聯合報總編輯王繼樸遠渡重洋，來到舊金山創辦世界日報，並擔任首任社長兼總編輯。最早的社址位於舊金山東部米慎區的密西西比街，由一間舊的製鐵工廠改裝而成。最初工作人員只有13人，包括一位墨裔美國人吉歐。

舊金山社創刊號。（記者周喆／攝影）
舊金山社創刊號。（記者周喆／攝影）

據王繼樸在他的著作中回憶，創刊初期的世界日報只有三大張。要聞、美國和世界新聞及社論，都由紐約社編好後用衛星信號傳來，創華人報紙使用衛星傳版的先河。台聞及副刊則由台辦編好後，再製成塑膠版用民航班機運來舊金山。地方版由舊金山社自己編，最初只有舊金山新聞和加州新聞兩個版。

45年以來科技進步很大。但是舊金山社與紐約社、台辦之間這樣的分工合作模式，一直延續到今天。

舊金山社於1987年搬到中半島密爾布瑞市的現址，並經歷兩次擴建，設施益臻完善。發行範圍涵蓋整個灣區及西雅圖、夏威夷等地。

舊金山世界日報的發展與華人移民增加相輔相成，共同發展。廣告業務促進了社區繁榮。隨著業務不斷拓展，世界日報更積極關懷社區。每年舉辦的母親節園遊會、中秋嘉年華和新春年節展等固定活動，在灣區華人社區和主流社會都具有廣泛影響力。

舊金山社在過去的45年裡，經歷了從手寫稿件到電腦寫稿，從人工排字到電腦組版，從膠片照相到數碼照相，從衛星飛機傳版到互聯網傳版，每一步都是重要改變。但是始終未變的，是為讀者為社區服務的初心。

過去45年舊金山社經歷了許多重大事件。從加州政局變化到舊金山華人參政進步，從人潮如織的華埠到掌握世界科技脈動的矽谷，世界日報一直是灣區華人了解時代發展的窗口。

現在灣區華人社區構成已經與45年前創社時有很大改變。大陸移民越來越多。世界日報作為一份用中文發行的美國報紙，45年來一直立足於為所有華人服務。灣區華人不分祖籍地域，無論來自大陸台灣還是香港東南亞，都是世界日報的服務對象。

正如王繼樸創社社長在創刊號的第一篇《金山人語》裡所寫的，世界日報是「中國人的世界」，它聯繫中國人，討論中國事，為全體中國人貢獻心力。世界日報的金山新聞是專為美西僑社服務的園地。

展望舊金山社的未來規畫，現任副社長楊大德表示，希望舊金山社能從傳統報社逐漸轉型、發展多元化營收，降低對傳統紙媒收入的依賴。未來報社將著重向新媒體數位化方向發展，並從整合行銷的角度作調整，這意味著未來舊金山社在資源投入和人才培養規劃略方向。

他表示，過去在業務方面比較依賴傳統平面媒體廣告。但是隨著紙媒環境的萎縮，必須思考往數位發展。這方面可以借鑒聯合報過去20年來轉型經驗。

楊副社長說，傳統平面廣告業務只是賣版位的價格，並沒有行銷的理念。未來希望舊金山社業務增加行銷創意，報社和客戶的關係不再只是版位和價格，而是給客戶更多行銷上和品牌規劃上的建議。

舊金山 世界日報 華人

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