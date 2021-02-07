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世界日報45周年慶／戰「疫」行銷企劃活動多 線上搶灘拚轉型

黎冠中、陳婉菱、魏斯晨、詹佳弦
世報活動轉型，2020舉辦兩場線上教育直播研討會。（發行展業中心活動組）
世報活動轉型，2020舉辦兩場線上教育直播研討會。（發行展業中心活動組）

猝不及防的新冠疫情於2020年3月開始在美國迅速蔓延，疫火燎原的速度超過美國人的想像，經濟封閉讓不少中、小企業面臨經營困境，美國亞裔企業更首當其衝。過去每年3月起，各企業均著手企劃、行銷各種形式活動，但在人們面對新冠疫情的恐懼下，各種實體活動被迫停辦；然而，生活仍是繼續的，企業也必須永續經營下去，群聚式實體活動不死，只是暫時冰封。企業也必須另尋出路，以新模式重新切入市場，保持品牌的好感度及忠誠度，才能在疫情過後，迅速恢復元氣，重新占領市場。

世界日報發行展業中心活動組一直致力協助企業、商家舉辦各式實體活動，推廣品牌、行銷商品，因常替美國主流公司舉辦活動，累積不少可供借鏡的經驗，特藉此機會分享，期望能協助華裔企業、商家突破當前困境。

線上直播講座之執行團隊的幕後花絮。（發行展業中心活動組）
線上直播講座之執行團隊的幕後花絮。（發行展業中心活動組）

直播講座 台下十年功

世界日報與麥當勞公司長年以來舉辦實體教育博覽會來服務社區，提供讀者最完善的升大學資訊。但疫情下，實體活動被迫停擺，麥當勞希望世界日報能將實體活動搬到線上，透過網路平台，讓每位主講人的演講，作現場直播，將最新教育、升大學資訊傳達給讀者。

舉辦線上直播活動，並非如外人所想像般，可以節省場地、時間、人力等各種成本支出，線上直播視活動規模而定，需要五至八名專業人員執行，分別職掌攝影收音、軟硬體設備操作、不同講者間的流程協調等等，所謂「台上十分鐘、台下十年功」一點也沒錯，直播永遠只有一次，且在螢幕前絕不容許錯誤及重來，工作人員為呈現良好直播品質及畫面，來回反覆地練習，確認音源設備、演講流程等細節的花費時間，絕對超乎想像。一則直播約兩個小時的活動，工作人員需要連續一整周不停歇地與主持人、講師們進行反覆排練及修正，只為將最完美的直播品質，呈現給觀眾。

去年7月舉辦的「線上直播教育研討會」，是世界日報第一個轉型線上直播活動的案例。活動由實體轉到線上可突破傳統的地域限制，讓全美的家長、學生們可透過YouTube線上直播活動，一起與大學招生官、教育專家等探討子女申請大學的議題。

世界日報一連舉辦兩場麥當勞線上直播教育講座，兩場活動首播的最高在線觀看人數共計2000多人，而直播影片在網上回放，累計破萬人收看，參加人數超出預期，也為我們在疫情中開闢了一條行銷品牌的新方向。

回憶籌辦線上教育直播講座時，世界日報團隊為了教育讀者如何參加線上活動，透過電話、簡訊及廣告，一步步導引民眾如何使用電腦、手機參加線上活動觀賞直播。我們都很開心在轉型過程中，能讓一些不熟悉使用網路的讀者們，慢慢開始學習及熟悉使用線上數位平台。

YouTuber網紅製作企業形象的宣傳影片。（截自紐約老尤YouTube頻道）
YouTuber網紅製作企業形象的宣傳影片。（截自紐約老尤YouTube頻道）

網紅置入 行銷效果加乘

社群媒體的發展趨勢，讓很多素人紛紛崛起開始當起網紅，創立自媒體在YouTube、抖音等影音媒體上播放，形成一股新興勢力，讓不少美國主流企業跟進，採取多元化的行銷方式，透過網红的合作，與目標受眾進行多向宣傳溝通。

世界日報活動組去年首次嘗試與美國紐約華人YouTuber合作，為客戶製作數支推廣客戶公益形象的YouTube影片，我們將華人網紅們各自專業的形象，與客戶希望塑造的品牌公益形象緊密結合，同步搭配其自媒及世界新聞網各數位平台的宣傳優勢，在原世界新聞網的讀者基礎上，更貼地氣地結合網紅自身的流量及粉絲，達到1加1大於2的加乘效果，成功拓展出新型態的數位行銷活動。

線上演唱會 創華媒先河

紐約百老匯從2020年第一季開始暫停演出，許多劇院如紐約城市芭蕾舞團，開始改售線上演出票券，讓民眾只要刷信用卡就可在家觀賞演出。觀賞演出型態的改變，激勵世界日報舉辦一次美國華裔媒體未曾舉辦的新型態活動，讓華人讀者在疫情下，不用擔心外出安全問題，還可在家「免費觀賞」表演活動。

「OurHope線上演唱會」由台灣聯合報娛樂生活事業部與世界日報發行展業中心聯手合作，為美國麥當勞公司特別製作的品牌形象活動，目的是希望實體演唱會在疫情全面停辦下，能邀請知名華人歌手一起線上開唱，撫慰在美華人的抗疫心靈，為2020即將結束、2021即將來臨之際，唱出新年新希望。

OurHope線上演唱會於2020年末線上開唱，傳達希望。（發行展業中心活動組）
OurHope線上演唱會於2020年末線上開唱，傳達希望。（發行展業中心活動組）

由於疫情關係，全球興起舉辦線上演唱會，知名藝人檔期難求，在不到一個月的時間，籌辦一場具號召力的線上演唱會，是不可能的挑戰，幸好世界日報在母企業聯合報系旗下的娛樂生活事業部全力支援下，邀請台灣知名音樂製作人陳鎮川擔任本演唱會的監製，更邀到亞洲創作小天王周興哲、迷幻歌王林宥嘉、情歌天后彭佳慧，結合美國人氣網紅Jason Chen陳以桐、電音公主蔡恩雨，在極短的時間內組成這堅強的演出陣容。       

基於撫慰在美華人抗疫心靈的公益目標，藝人們都義不容辭。邀請周興哲演唱三首歌時，他還主動大方加碼至唱五首歌；林宥嘉說他覺得很開心能參演這場線上活動；彭佳慧更首次獻唱她的自創歌曲《總是會好的》，來鼓勵華人朋友們走出疫情。

五位華人歌手2020年末線上開唱，唱出未來新希望。（發行展業中心活動組）
五位華人歌手2020年末線上開唱，唱出未來新希望。（發行展業中心活動組）

這是世界日報，也是華文媒體首次創先河在美國成功舉辦線上直播演唱會，獲得各方極高迴響。還記得當天演唱會中，彭佳慧演唱最後一首《總是會好的》，為當天畫下完美的句點後，留言區內不少觀眾還彼此加油打氣，表示十分感動，更期許世界日報未來能帶給大家更多更好的活動。

這場專屬美國華人的線上演唱會，大大為麥當勞及世界日報的品牌加分，獲得正面掌聲一波波傳來，演唱會影片從直播當天，於YouTube線上回放到今年1月18日止正式下架，累計觀賞本演唱會影片不重覆人次接近3萬人，且年齡受眾介於18至44歲間占了6成，這正是客戶期待的行銷目標，本活動為客戶一一達陣。

疫後報復消費 掌握先機

疫情改變人們的生活型態及消費習慣，從前鮮少利用的線上服務，到現在線上會議、看診等服務已被普遍應用；從前不會或不習慣使用手機、平板電腦的民眾，也因為疫情而被迫學習使用。因此，企業若因疫情而停辦各類實體活動，但又不作轉型因應，無疑是坐以待斃，讓本身的品牌印象將從顧客的腦海中逐漸淡出，等到經濟復甦時，恐怕客群已被洞悉先機者掠奪而去。 

隨着疫苗推出，疫情預計今年將被控制，對企業而言，在後疫情時期實體活動仍停辦下，應把握先機，利用數位活動重新凝聚老客戶的品牌忠誠度，再搶占冰封不動的競爭者市場，提前部署以把握報復消費的先機，世界日報發行展業中心活動組藉此回顧拋磚引玉，數位活動的創意空間無限，以上成功案例僅是冰山一角，我們歡迎企業與本報聯手合作，為後疫情時期作充份準備，共同開拓市場。

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