世界日報45周年慶／世界新聞網換新面貌 資訊更多元

世界新聞網2020改版後的首頁。

在資訊傳播主要仰賴報紙的時代，世界日報45年來，一直扮演著美國華人 忠實的信使與夥伴，幫助在美華人獲取新聞與生活資訊；在網路資訊年代，世界日報更透過世界新聞網 ，提供各地華人讀者正確、快速及詳盡的報導。世界新聞網的服務對象如今不僅跨越國境，我們更期許能在這個資訊爆炸、真假消息難辨的年代，擔任報導及查證的守門人，幫助讀者了解美國社會生活、最新政策、世界變化及政治經濟情勢。

世界新聞網在2020年9月新版上線，以讀者的閱讀體驗及需求為依歸，換上嶄新面貌，期能讓不同背景、不同年齡層及興趣的使用者，都能在世界新聞網發現自己需要的資訊。

世界新聞網2011年的首頁。

●閱讀更舒適 手機網站都好看

新版的世界新聞網，版面以簡潔易讀為設計理念，主色調為黑、白、紅色，字體放大，提升閱讀舒適度，並大幅增加網站版面上的照片及影音，讓讀者也能透過影像掌握新聞重點。

我們也改善了手機閱讀體驗，讓讀者無論在通勤、戶外或家中，都能隨時隨地輕鬆瀏覽新聞。

●即時更新快 掌握世界脈動

因應這個變化迅速的年代，我們明白讀者非常注重新聞的即時性。世界新聞網專設即時頻道類別，彙總各類新聞的最新消息，每日發布近200則即時新聞，讓讀者輕鬆掌握世界及美國各地的最新脈動。

世界新聞網2016年的首頁。

●客製化選擇 最愛新聞不漏接

我們明白在現今的世界，人們有不同的個別需求，因此世界新聞網新增「我的頻道」功能，使用者可以自行調整頻道的順序，將自己最關心、最想看的頻道釘選到首頁頻道選單；世界新聞網共有28個頻道類別，讀者可優先選擇關心的地區新聞，或自己所在的城市，或切身的移民資訊、生活休閒娛樂，節省尋找新聞的時間，不漏接重要訊息。

●服務華人 深耕在地新聞

紐約、洛杉磯、舊金山這三大華人居住城市的新聞，在首頁上方頻道區有各自入口。世界日報在美國具有長年深耕地方及社區的記者，我們詳實報導當地關心的議題，以及各地生活、房地產、社會、教育等資訊。首頁下方也有三大城市專區，精選每日重點消息。

●影音節目 評論趣味兼顧

世界新聞網推出的自製影音節目，則以影音呈現新聞報導、評論及美國生活大小事，包括紐約總社製作的國際大事短影音《快看世界》、時事評析節目《一洲焦點》與生活消費節目《奶酒帶你玩》、播客(Podcast)節目《世界On Air》，以及洛杉磯社製作的《U視頻》、《世說新聞》等。

其中，《快看世界》以「快速看全球新聞」為宗旨，以一分半鐘影音說明當日一件國際、美國、紐約、中國等話題；《一洲焦點》每周一集，分析美國時事政治情勢，提供平衡客觀的時事評述，幫助中文閱聽眾了解美國政經社會情勢及發展；《奶酒帶你玩》則是一檔以休閒娛樂、健身、消費等輕鬆話題為主的影音節目；《U視頻》關注洛杉磯的大小事，《世說新聞》由記者播報及探討美國和在地新聞。

世界新聞網也不定期推出影音直播講座，內容涵蓋教育、健康保險、醫療、法律等，服務在美華人及對美國生活有興趣的民眾。

世界新聞網可以由不同載具瀏覽。（本報資料照片）

●深度專題 剖析美國社會

我們針對美國或國際重大議題製作深度新聞專題，例如《2020總統大選》數位專題，即以新聞、民調、評論、圖表、地圖等，幫助讀者全方位掌握最新選情。在美國遭逢新型冠狀病毒疫情衝擊下，我們也推出《疫區手記》、《復工的故事》，由多名記者執筆，寫下他們的第一手在地觀察，記錄最真實的民眾心聲與故事。

華人在美國生活，因為文化背景、生活型態差異，容易對美國諸多社會現象及習慣產生疑問或反思，我們也以深度專題探討華人在東西文化交會下的思考與調適，例如《小費專題》，即是一項引起讀者熱烈迴響的專題報導。

●社群經營 服務分眾需求

在美國這個族群大熔爐，華人也來自五湖四海，有不同的需求及社群媒體使用習慣，世界新聞網也衍生經營多種社群媒體，除了YouTube頻道與播客，還包括微信《世界北美通》、《世界生活通》、《紐約消費達人》、《紐約地產達人》，以及世界日報臉書粉絲專頁、臉書社團「美國教育大小事」、微博、世界電郵報等。

●大數據演算 搜尋分享更便利

我們導入大數據演算，強化關鍵字搜尋，幫助讀者更快速掌握新聞人物及事件的來龍去脈以及影響。新聞文末的延伸閱讀，推薦給讀者好看精采的相關新聞，讓讀者在海量資訊中，能更易閱讀到喜愛的文章。

我們並增加數個社群媒體的一鍵快速分享按鈕，包括臉書、推特、Line等，讓讀者能輕鬆分享關注的消息給親朋好友或社群。

●數位廣告 瞄準目標客群

世界日報的紙本廣告，長年來一直深獲美國華人信賴，隨著數位載具快速發展，世界新聞網更貼近新世代及不同讀者的需求，將實用的消費訊息快速傳達給讀者；廣告主不必再大海撈針，可精確瞄準目標客群。

世界新聞網改版的數位廣告設計以使用者為中心，不會讓廣告造成讀者閱讀中斷感，也在資訊性與商業性中取得平衡；讓使用者在接收資訊的同時，又不會覺得廣告出現時有點惱人。

世界新聞網期以嶄新面貌、不變的專業，提供優質多元內容，以及與華人切身相關的政治、社會、民生訊息，在保持優良傳統之際，堅守新聞職責並持續創新，繼續陪伴美國華人一同迎向未來。