世界日報45周年慶／記者衝新冠疫區 迎難而上挖真相

海軍醫療艦「安慰號」在碼頭檢測非新冠病人，登船前無須再等待陰性檢測結果。（記者張晨／攝影）

2020年對於所有在第一線工作的採訪記者，是極不平凡的一年。一場罕見的新冠疫情 從中國、歐洲蔓延到美國，紐約更成為重災區。一向車水馬龍，燈紅酒綠的世界大都會，按下了暫停鍵。

克服恐懼 深入抗疫前線

在突如其來的疫情之初，我們的同事也像其他人一樣搶購口罩、洗手液、酒精甚至各種食品、廁紙和擦手紙等，但當商店拉下鐵閘，當學校暫停上課，當成千上萬的民眾按照州府規定「居家避疫」，當各種傳言滿天亂飛時，我們卻仍秉持新聞人的使命感，克服內心恐懼，勇敢地走出家門，深入抗疫第一線，為華人讀者採寫了許多及時、忠實和可歌可泣的故事，提供了許多有用的資訊。

海軍醫療艦「安慰號」2020年4月30日完成馳援紐約抗疫任務，啟程返航，不少民眾頂風冒雨前往送行。（記者洪群超／攝影）

2020年4月4日清明，紐約新冠死亡達高峰，那一天恰逢都會組記者張晨的25歲生日。不知情的主管在這一天安排她去採訪安置新冠死者遺體的殯儀館。生日跑殯葬新聞，許多人難免覺得不吉利；但張晨二話沒說，戴上口罩就開車出門，在吃了多家華人殯葬業者的閉門羹後，又趕往外族裔社區的殯儀館去碰運氣，終於在布魯克林找到一家願意受訪的業者，寫出了殯葬行業超負荷運轉、幾近崩潰的報導，反映了當時紐約疫情的慘烈景況。

布魯克林醫院加護病房樓層共18間單獨病房，護士用重症病房外的電腦查看並記錄病人詳情。（記者鄭怡嫣／攝影）

記錄慘況 無數讀者動容

在殯儀館消毒水的刺鼻味道中，張晨記錄了醫院用貨櫃車冷藏和運送新冠死者、殯葬員工不眠不休安放遺體、進行防腐處理、安排追思、火化、安葬事宜的全過程；「我這兒電話就沒停過，很多人打過無數遍了，哭著央求我們接手，真是無能為力了；這麼下去，我們會比醫院先崩潰的。」張晨筆下的殯儀館老闆的話，讓無數讀者動容。

張晨還把報導的筆觸指向紐約市 用來掩埋新冠死者的哈特島墓場，讓讀者了解到一個宛如戰爭時期的安葬場面：數以百計的遺體被放在簡易的棺木中，草草地挖溝集體埋葬，有人甚至沒能留下姓名。4月上旬，紐約州死於新冠的人數就達1.4萬，世報記者深入疫區第一線，發出的有關殯葬業的系列報導，贏得讀者和同行的敬意，不少人在世界新聞網留言，除稱讚記者敬業，也體貼地叮囑我們做好個人防護。

應紐約州長葛謨提議，川普總統批准擁有1000個床位和620名醫護的海軍醫療艦「安慰號」，3月30日抵達紐約市曼哈頓90號碼頭。（記者張晨／攝影）

平日大大咧咧的張晨，直到後來在自己的微信公號和世報的《疫區手記》裡，才輕描淡寫地提到採訪殯儀館的日子正是她的生日。這讓主管好一番自責。

收治新冠患者的醫院，是抗擊疫情的最前線，而搶救重症患者的加護病房(ICU)，更是讓人聞之色變的地方；但記者鄭怡嫣「明知山有虎，偏向虎山行」。她經過多方爭取，於5月下旬獲准進入紐約市布魯克林醫院探訪ICU部門採訪，記錄了整日暴露在病毒下的醫護人員勞碌而高危的工作，還原了重症患者在生死線上的苦苦掙扎的情景。

華人超市業者戴著口罩和面罩上班，讓消費者對防疫和食品衛生感到放心。（記者牟蘭／攝影）

當時的紐約市已基本控制住第一波疫情，病房雖仍然人滿為患，住院人數卻開始下降；鄭怡嫣在採訪過程中了解到醫院的防疫用品嚴重不足，醫生對始終沒有新冠特效藥物感到沮喪，即便是對重症病人使用呼吸器，醫生也考慮再三、充滿人文關懷，「上呼吸器太疼，而且結局一般也不會好」。

直擊報導 力求親往現場

這一組醫院ICU的直擊報導，讓華人讀者對醫護人員更加肅然起敬，對新冠患者感同身受，也促使更多社團和華人，紛紛拿出儲備的醫用口罩、防護服等防疫用品，捐給各家醫院。在主流社會防疫物資奇缺的時期，華人的無私捐助，使衛生當局和各族裔民眾，對華人社區充滿感激之情。

年初猛然降臨又愈演愈烈的新冠疫情，打亂了我們原本為新年所做的各種報導規畫，迫使我們迅速對工作作出調整。我們分別與主管和同仁舉行多次視訊會議，一方面了解同仁的疾苦，提醒同仁注意防疫；另一方面，也向同仁提出要求：新聞永遠不打烊，重大事件絕不缺席，力求親往現場採訪。

因此海軍「安慰號」醫療艦進港、離港、賈維兹中心「方艙醫院」和中央公園野戰醫療的投入使用，都可看到本報記者到現場直擊報導的身影；我們的記者還深入暫停縫製時裝而趕製防護物資的華人時裝廠，以及因為受疫情打擊難以為繼的餐館、超市；當人們對新冠病毒檢測和抗體檢測心存疑慮時，我們的記者也親身前往體驗，為讀者提供第一手資訊。

都會組曼哈頓召集人洪群超是攝影好手，在一線指揮採訪的同時，也探訪了賈維茲中心臨時醫院，向管理醫院的軍方負責人了解到寶貴信息，圖文並茂地提供給世報讀者，讓民眾對抗擊疫情更有信心；「安慰號」在4月底結束任務離港的時候，洪群超也在風雨交加中記錄了讓人難忘的歷史時刻。

紐約市民居家避疫幾個月，一度十分擔憂食品和生活用品的供應，甚至發生搶購大米、衛生紙的混亂場面，很多超市關閉了一些日子，也有一些超市堅持開業；若想安撫民心，就得讓他們看到超市貨架上琳瑯滿目的商品；皇后區記者牟蘭深入多家華人超市 、採訪多位業者和食品供應商，讓讀者知道肉類和蔬果的供應都很充足，不必搶購。超市員工身穿防護服、戴著口罩和面罩上班的圖片和影音，在讓讀者感到震撼的同時，也讓華人對食品衛生放心。

艱難考驗 磨礪始得玉成

疫情期間，因應報社人員精實，採訪中心也要求同仁「能多做就做一些，能做得更出色就做得更出色一些」。為了讓那些「居家避疫」的讀者更深入地了解「外面的世界」，我們在世界新聞網適時推出了《疫區手記》專欄，記錄記者在新聞版面呈現之外的所見、所聞、所感。

手記從4月15日推出首篇，前後歷經五個月，共刊載43篇，分別在網路和紙本呈現，內容從新冠疫情擴大到抗議警察暴力和種族歧視的示威等，採訪中心所有記者都參與；每篇平均點閱量在1萬至3萬之間。

在《疫區手記》中，我們關注那些在疫情中處境最艱難的群體，包括老人、洗衣店業者、倒閉的槍店老闆、搬家工、賣春女以及街頭遊民等；我們也針砭州長、市長在應對疫情時的表現，探討族裔角色的認同與定位，以及從戴口罩而引起的集體主義和個人主義思考等嚴肅問題；手記文章下讀者留言大都肯定記者的辛勞，也稱讚記者看問題的客觀與深刻、不譁眾取寵，比自媒體更讓人信賴。這讓大家很有成就感。

紐約復工以後，我們又推出了《復工的故事》專欄，呈現各地不再「居家避疫」後百業待興的景況以及華人業者如何殚精竭虑，為經濟重啟出力的景象。這一系列共完成16篇，且每篇都配有精心拍攝、剪輯和製作的影音；本系列故事的策畫，客觀上也為工商服務部門創造了拓展業務的機會

新冠疫情對於我們每一個人都是一場考驗，考驗我們的信心與耐力。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。走過2020，見過太多生離死別，我們更加懂得在乎彼此；因為承受許多壓力，我們也變得更加頑強堅韌；當然我們也學會更加懂得感恩，感恩於同事間的互助互愛，感恩於社方在防疫物資最緊缺時，以高價購買、向同仁提供的口罩。進入新的一年，雖然疫情尚未煙消雲散，但我們相信，萬物始終運行，大地終將甦醒，而我們，正在向新的目標進發。