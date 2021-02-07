世界日報45周年慶／執行董事李德怡：為社區服務 使命未改

世界日報執行董事李德怡。（本報資料照片）

今年是世界日報 創辦第45周年，也是我加入世界日報服務的第20個年頭。當初我剛入職兩周，就發生了九一一事件，曼哈頓華埠和下城封鎖，社區一片混亂，但混亂中更突顯對資訊的需求。我親眼見證同仁們排除萬難，推著手推車、搭地鐵送報紙到華埠。後來又經歷美東大停電，同仁們依然能克服各種難題，把報紙送到讀者的手上。這種為社區服務的使命感，至今都未曾有任何改變。

提供正確資訊

隨著時代的發展，電腦、網路、智能手機日漸普及，現如今的資訊越來越多，傳播得也越來越快，大家總能從社交媒體獲得各式各樣的信息。但我們也遺憾地看到，不管是這一次的新冠肺炎疫情 ，還是日常生活的其他方面，總有各種讓人不明真相、不知真假的信息在散布，這讓我們更深刻地感覺到，我們在扮演著比過去還重要的角色，那就是提供經過證實的、正確的資訊給大家，保護讀者不被任何個人或組織發出的假新聞誤導。

世界日報走過的45年，每個階段都面臨著不同的挑戰，疫情就是其中之一。特別是在疫情剛爆發時，很多人都因擔心自己或家人的健康不願再外出工作，給雇主、企業造成這樣那樣的困擾；但世界日報的同仁們卻從未缺席工作，為了服務華人社區堅守在崗位上，不退縮、不鬆懈，這一點讓我尤為感動和感激。

疫情期間，除了一如既往地做好本職工作，我們也從未停止改變和創新，不斷開發新的內容和形式，順應變化發展的科技來調整提供讀者信息的方式，唯一不變的是我們專業的態度。比如全面優化升級系統的世界新聞網網站，添加了很多全新功能給讀者使用，還開闢了原創的影音視頻頻道，包括時事評析《一洲焦點》等不同類別和風格的節目，還有記者拍攝的一手現場影音新聞，文字、照片、影音等不同載具搭配整合、相得益彰。

深入報導疫情

疫情前，世界日報每年都定期舉辦很多備受社區歡迎的實體講座，內容涵蓋健康、教育、理財等方方面面，疫情期間雖然因為防疫無法群聚，但這些活動並未停止舉辦，而是轉至線上進行，打破地域和時空的限制，方便更多的人參與。為了傳遞愛和希望，我們還前所未有地推出《五力全開 Our Hope 線上演唱會》，由麥當勞獨家贊助，專為美國華人而唱，邀請不同世代的知名歌手獻聲，鼓舞大家走出疫情的陰霾。

政府的居家避疫令下，民眾雖然難以外出，但卻非常關心社區的變化，與社區同等心跳。由我們的一線記者所撰寫的《疫區手記》，分享了很多對社區的即時觀察和新聞採訪背後的故事，非常有意思，讀者也很感興趣。我們還推出了專門針對社區小商家的專題《復工的故事》，通過呈現小商家疫情中的掙扎和應對，來幫助他們被更多的人看到，從而獲得支持、撐過疫情。

早在世界日報創辦之初就講究創新，掀起美國華文報業編印的大革命，當時東西岸華埠的中文報紙都是利用剪輯拼湊而成，每周出版一次，讀者拿到報紙時，新聞早已變舊聞。而我們則訂用國際電訊，租了人造衛星線路傳版，購置新的印刷機器，新聞內容緊隨事件發展。現在因為疫情，我們繼續嘗試新東西、採取新做法，未來也會繼續下去，除了發揮我們權威報導的一貫優勢，還希望能提供給讀者更多對生活有實質性幫助的多元內容。

除此之外，世界日報的新聞也提高了華人對政治的關注和參政議政的熱情。很多讀者正是通過世界日報，對不同公職的參選人有了更多的了解和認識。比如去年參加美國總統大選 的華裔楊安澤，不管民眾認不認同他的政見，至少他站出來參選這個舉動，就讓主流社會對華裔另眼相看。華人願意針對自己覺得重要的議題、或者能夠幫助社區的議題發聲是好事，希望大家團結一心，正面、積極地為社區發展而服務。

過去的45年裡，經過前輩、同仁的齊心協力，世界日報已經樹起自己的威信，成為讀者信賴的、極具影響力的品牌，我深深地感謝大家，也為大家感到驕傲。相信在大家的繼續努力和堅持下，世界日報還會有更多的成果和更好的明天。