牛年迎好運 如何透過家居布置來改善家裡風水？

紅色布置可以化解西南方的煞氣。（記者劉大琪／攝影）

因為疫情 ，民眾需要長期在家工作或者學習，如何通過家居布置來改善家裡的風水、在新的一年迎好運，也成為不少人關心的重點。林炎居士表示，春節之前，大家都會在家中做大掃除，把家裡整理得乾淨整潔、留有一定的空間、保持良好的通風採光，是風水好的第一要素，「丟棄掉可有可無的、不必要的雜物和垃圾，運程才會好，財神爺才上門，如果到處都塞很滿、很髒亂，再怎樣調整室內的布置也沒有用」。

●家居布置 可改善風水

2021年是辛丑牛年，林炎居士分析，隨著四綠星飛臨東方，處在三煞位，煞氣比較大，所以不管是家中、還是辦公場所，都應避免在東面坐臥，否則容易引起健康問題，工作上也會遇到困難和阻力。原本處於東方的三碧星現在與四綠星交匯，木氣太盛，肝臟易損，而且東面也容易有火災。建議通過藍色或藍灰色的布置化解，比如大門若是開在東面，可以鋪設藍色或藍灰色地毯。

東南方有五黃星飛臨，又是歲煞所在，煞氣也非常大，所以也應避免坐臥，否則易受小人困擾，錢財也易流失。五黃四綠交匯，土入木地剋出格，主兇，脾胃易損，應該小心保養，防止積勞成疾。建議通過白色或銀色的布置化解，比如掛一串五層的風鈴。

要想增加各方面的整體運勢，最好能在家中八方都做好布置，形成風水局，而非僅注重某一個或幾個方位。（記者劉大琪／攝影）

●南方吉星 財氣凝聚處

南方是一白星飛臨，大利吉星坐鎮，財氣凝聚，是今年財運最旺的方位，適合坐臥，工作上會得心應手，財源廣進。一白九紫交匯，水入火地剋入格，主吉，但要防止心臟受損，建議使用綠色布置化解，像是擺放綠植裝飾。西南方三碧星飛臨，是歲破方，應該避免坐臥，以免勞碌奔波徒勞無功，容易惹官非訴訟。三碧二黑交匯，形成木土相剋格局，容易導致脾胃受損，情緒緊張，建議使用紅色布置化解，可掛年曆、對聯、中國 結。

西方八白星飛臨，面對三煞，工作往往節外生枝、受到牽制打壓，但八白本身也算吉星，稍微減輕了煞氣，可還是應避免坐臥。八白七赤交匯，土入金地生入格，主吉，但金氣太旺，難得人緣，而且肺部容易受損。應用藍灰色、黑色、或者水相關的布置化解，比如擺放金魚缸、風水輪、水景畫。

西北七赤星飛臨，財氣凝聚，對財運大有裨益，但七赤位破軍星，易惹小人是非，所以要緊口慎言。六七交匯形成金入金地比和格，主吉，但金氣太盛，容易導致傷風感冒以及肺部受損，應該使用綠色布置，又以發財樹、金錢樹為佳。

把家裡整理得乾淨整潔，留有一定的空間，保持良好的通風採光，風水才能好。（記者劉大琪／攝影）

●東北太歲位 切勿動土

北方二黑星飛臨，二黑是病符星，所以這個方位要順保安康。二黑與一白交匯，形成土入水地剋入格，主吉，財氣凝結，但要慎防肝腎受損，切勿過勞。建議使用白色布置，或者掛一些銅錢串等金屬的東西。東北位九紫星飛臨，是太歲方，牛就是在東北位，所以新的一年切忌在該方位上裝修動土，如果不得不動，則需專業人士擇日。但九紫是小利吉星，可以沖淡煞氣，這個方位吉凶參半。九紫八白交匯，形成火入土地生入格，主吉，應該注意保管財物，保持低調，防止財多惹盜，建議通過藍色或灰色的布置化解。

「以上又以五黃星是最凶的星，所以要特別注意五黃星的方位。」林炎居士提醒，該方位上切忌出現紅色和黃色，「有的人家廚房爐灶就在東南，煞氣會更厲害，更要格外防範」，出行務必注意安全，否則容易摔跤骨折或者感染病毒。但要想增加各方面的整體運勢，則最好能在八方都做好布置，形成風水局，而非僅注重某一個或幾個方位。

綠植裝飾可以破解南方的煞氣。（記者劉大琪／攝影）

林炎居士還說，疫情尚未平息，經濟受損很大，新的一年會是「恢復」的一年，民眾應該做好思想準備，不要期望過高，保持積極樂觀的心態，穩紮穩打、慢慢恢復元氣。另外要重視身體健康，好心態有益於打造好身體，大家要多向前看，別喪氣、別抑鬱。再有就是隨著在家的時間變長，家人之間的矛盾也增加，「大家應該彼此多包容，以和為貴，家和萬事興，運程才會漸漸好起來」。