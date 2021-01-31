牛年春節宅在家 這些好片千萬別錯過

央視春晚是大年三十晚上必不可少的年夜飯之一。（央視鼠年春晚YouTube視頻截圖）

對於華人來說，每年由中央廣播電視總台舉辦的春節聯歡晚會，是大年三十晚上必不可少的年夜飯之一。哪怕是海外華人，因為身處不同時區、難以同步觀看，都多會在春晚上線之後補上這一課，否則就總覺得過年好像少了些什麼。轉眼又近一年春節，2021牛年春晚將於2月11日（周四）揭開神秘面紗，帶著精采紛呈的內容為億萬觀眾、全球華人打造濃濃年味。

●央視春晚

作為最受關注的電視節目之一，每年的央視春晚從公布總導演 組成員、到演員節目篩選彩排、再到大年三十的正式直播，每個環節都牽動人心。節目單嚴格保密，往往在臨近春節的最後一刻才會公布，且任何節目在直播前、甚至直播中都有可能臨時調整或被「拿下」，所以一直神秘感十足。但也正因如此，大年三十晚8時起，每家每戶、男女老少更願守著電視、寸步不離，直至節目在凌晨12時30分左右結束，於《難忘今宵》的全場合唱聲中迎接農曆新年的到來。

根據截至目前公布的信息，2021牛年央視春晚由陳臨春擔任總導演，夏雨、鄒為、趙越擔任副總導演。雖然尚未官宣節目單，但通常會以相聲小品的語言類節目為主，歌舞類節目為輔，再穿插魔術、雜技、武術、兒童舞蹈、體育舞蹈、少數民族歌舞、地方戲曲選段聯唱等環節，並且設置分會場表演。

眼看各類節目已經進入審查階段，春晚演員也在加緊排練，據悉，深受觀眾喜愛的表演藝術家潘長江和蔡明這對老搭檔，將參加此次春晚演出，表演一個全新的小品，內容非常接地氣，貼近普通人的生活，並且金句疊出。節目參加審查時，兩人把負責審查的專家組和導演們逗得前仰後合。張雨綺、萬茜、倪妮、唐藝昕、賈玲、李佳琦、金靖等藝人，也被網友爆料現身央視彩排現場。然而牛年央視春晚的真容到底為何，還需觀眾自己在大年三十晚上一探究竟。

央視春晚陪伴觀眾在零點一起倒數，迎接新一年的到來。（央視鼠年春晚YouTube視頻截圖）

●地方春晚

除了央視春晚，各大衛視也準備了自己的春節聯歡晚會，因為央視春晚是在大年三十晚上一家獨大、獨領風騷，所以衛視春晚多選擇在大年三十之外的其他晚上播出，特別集中於大年初一或臘月二十九，且演員陣容和節目內容也毫不遜色。不少明星近年來都願意現身家鄉台的春晚，成為本土最好的代言，觀眾也可選擇自己家鄉的衛視春晚予以支持，當然更可左擁右抱、全部都要。

小屏幕之外還有大銀幕，從11月底到春節後輪番登台的賀歲檔電影，也是另一場讓華人翹首期盼的視覺盛宴。作為全年天數最長的檔期、以及華語電影的主要類型之一，賀歲檔通常大片雲集、群星璀璨，被業界視作票房產出能力最高、消費能力最強、但也競爭最激烈的時段。

《唐人街探案3》此次取景日本東京。（取自電影官方微博）

●《唐人街探案3》

2021牛年大年初一，由陳思誠導演、王寶強和劉昊然領銜主演的電影《唐人街探案3》將與觀眾見面。繼之前的系列分別前往泰國曼谷和美國紐約後，王寶強和劉昊然這對神探組合，受妻夫木聰扮演的偵探邀請，來到日本東京破案。「CRIMASTER世界偵探排行榜」中的偵探們聞訊後也都聚集東京、加入挑戰，其中排名第一的名為Q的現身，讓這個大案更加撲朔迷離，一場亞洲最強神探之間的較量即將爆笑展開。

《唐探3》2019年結束拍攝，原定2020年的大年初一上映，但因新冠肺炎疫情爆發宣布撤檔，還有很多賀歲電影一同撤檔，後來雖都在影院恢復營業之後陸續上映，但唯有這部等了一整年，仍然堅持要在賀歲檔播出。王寶強的表演必然喜劇搞笑成分十足，小鮮肉劉昊然則顏值和演技兼具，鎖定一票女性粉絲。因為片子是在日本拍攝，妻夫木聰、長澤雅美、三浦友和、淺野忠信等日本實力演員也共同加盟、罕見同框。曾在《唐探1》結尾邪魅一笑的張子楓此次更是驚喜回歸，屆時將再現「眼神殺」。

《你好，李煥英》歡笑和感動同在。（取自電影官方微博）

●《你好，李煥英》

《你好，李煥英》是由賈玲擔任導演和編劇，賈玲、沈騰、陳赫、張小斐等主演的喜劇電影，歷時三年籌備，將於大年初一上映。故事以賈玲的親身經歷改變而成，片中的李煥英是賈玲已故的母親，講述剛考上大學的女孩賈曉玲在一天之內經歷人生的大起大落，悲痛中她竟穿越時空回到20年前，與正值青春的母親相遇。兩人建立起親密無間的閨密情，還結識了一群真誠善良的朋友，大家共同度過了一段有笑有淚、美好純粹的時光。

其實早在2016年，賈玲就已將《你好，李煥英》搬上小品的舞台，也是她成立自己的娛樂公司後創作的首個作品，一經播出迅速刷屏，全網點擊量多達2億，被觀眾視為近年來中國最好的小品，「子欲養而親不待」的遺憾更讓大家感動飆淚。如今故事再登大銀幕，還有沈騰和賈玲這對長在觀眾笑點上的喜劇人搭檔，用最強陣容打造大年初一的笑聲，也以承載著的許多情感啟示大家珍惜當下、關愛親人。

《新神榜：哪吒重生》講述現代版哪吒的故事。（取自電影官方微博）

●《新神榜：哪吒重生》

2019年，一部名為《哪吒之魔童降世》的動畫電影，重塑、也讓觀眾重溫了哪吒這個耳熟能詳的經典角色，2021牛年大年初一，另一部由趙霽指導的動畫電影《新神榜：哪吒重生》將與觀眾見面，以身著鎧甲、腳踩機車的現代版哪吒形象，取代傳統印象中身披混天綾、腳踩風火輪的哪吒力抗勁敵。

該片以明朝小說 《封神演義》中的哪吒角色為基礎進行現代化改編，故事發生在封神演義3000年後，生活在東海市、哪吒轉世的熱血機車青年李雲祥，最喜歡的就是在大街小巷飆車，但卻和掌控著東海市一切的財閥東海龍族槓上。眼看封神榜即將重排，上次名列榜尾的東海龍族這次不甘心再被哪吒踩在腳下。面對紛沓而至的宿世仇敵，李雲祥將經歷生而為神的考驗，與敖丙以及他身後的龍族一決生死，理清前世與龍族的恩怨。

特別值得一提的是，歷時四年打造的片子從內容、到技術都令人驚喜，畫風脫離了原始的古風和時代，打造出專屬中國本土的東方朋克美學風格。趙霽表示，哪吒是中國古代神話英雄中最「朋克」的一個，團隊也盡力把個性叛逆、反抗不公的精神延續到現代版哪吒的身上，爭取讓風格貼近真人影片，打造屬於中國觀眾的超級英雄電影。

《刺殺小說家》演員陣容強大。（取自電影官方微博）

●《刺殺小說家》

《刺殺小說家》改編自雙雪濤短篇小說集《飛行家》中的同名短篇小說，是由《繡春刀》的導演路陽執導，雷佳音、楊冪、董子健、于和偉、郭京飛、佟麗婭、董潔等主演的奇幻懸疑動作電影，將於大年初一上映。故事講述的是雷佳音飾演的父親為了尋找丟失多年的女兒，接下了楊冪飾演的反派人物所布置的任務，前去刺殺董子健飾演的小說家。而在小說家創作的另一個並行的嶄新奇幻世界，一個男孩也開始了自己的復仇之旅。

據悉，因為該片整個劇情必須打造出兩個不同的時空，所以光攝影棚就用了16個，置景面積更是超過4萬平方米，且風格全為中國風，所有建築儼然一個古老東方的中式建築群。另外，該片實拍過程中運用了《阿凡達》和《猩球崛起》裡同款的「動作捕捉」和「虛擬拍攝」兩項高端技術，所有演員的實拍戲份都殺青後，還歷經了近兩年的後期特效製作，更是令人充滿期待。

《人潮洶湧》由不老男神劉德華主演。（取自電影官方微博）

●《人潮洶湧》

饒曉志執導、不老男神劉德華、肖央、萬茜聯合主演的喜劇犯罪片《人潮洶湧》，同樣定檔大年初一。該片改編自日本電影《盜鑰匙的方法》，講述劉德華飾演的頂級冷血殺手和肖央飾演的落魄龍套群演，在一次意外中交換了彼此的身分，從而引發一系列陰差陽錯、啼笑皆非的故事，兩人也在這個過程中，重新審視人生、找到自我。電影片尾曲《人潮裡》由劉若英演唱，這也是劉若英與劉德華繼《天下無賊》後，時隔16年再度相聚。

除了以上幾部影片之外，由易烊千璽、夏雨主演的《送你一朵小紅花》，劉德華、倪妮主演的《拆彈專家2》，梁朝偉、段奕宏主演的《獵狐行動》，喬杉、彭昱暢主演的《沐浴之王》，趙又廷、鄧倫主演的《晴雅集》等電影，也都將分賀歲檔一杯羹。

《神力女超人1984》通過串流服務上映。（取自華納兄弟影業官網）

●《神力女超人1984》

美國電影因受疫情影響，鮮有新製作登上大銀幕，但賀歲檔不乏有好片子通過串流服務、隨選視訊（VOD）、虛擬電影院 等混合上映方式推出，比如由華納兄弟影業（Warner Bros.）出品的《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984）。故事設定在美國處於力量和驕傲巔峰的1984年，人類「我全都要」的心態不可避免地導致欲求不滿。黛安娜雖然能力日益強大，卻保持低調，一邊修復古文物，一邊隱姓埋名地執行她超級英雄的義舉，但又必須運用她所有的智慧、力量和勇氣，拯救人類遠離因自身欲求所引發的滅亡。

《靈魂急轉彎》讓人重拾溫暖和感動，也重新定義夢想和人生。（取自皮克斯動畫工作室官方臉書）

●《靈魂急轉彎》

《靈魂急轉彎》（Soul）是一部3D電腦動畫奇幻喜劇冒險片，由皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）製作，講述音樂家喬賈德納受傷昏迷，來到「投胎先修班」，他必須幫助一位無法投胎的千年靈魂「22」號，才能找到返回自己肉體之身的方法。在這個特別的旅程中，他開始重新審視生命的意義，探究夢想的真相。無懈可擊的動畫製作、劇本故事、角色設定、音樂呈現，配合出一部大小朋友都不能錯過的完美劇作，讓人重拾溫暖和感動、也重新定義夢想和人生。