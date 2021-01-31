牛年新春自駕遊 享冰雪之樂 玩轉大自然

色彩絢爛的LED燈被冰塊包裹、完全凍結在冰塊中，隨著音樂的旋律和節奏不停變化，讓冰雪城堡更顯夢幻。（Ice Castles提供）

旅遊一直是最受歡迎的節慶休閒娛樂方式之一，眼看新春佳節將至，往年的各種大型室內外慶祝活動因疫情 而取消，有些華人開始將目光投向便於自駕 的周邊地區，充分結合冰雪這一冬季出行特有的主題，除了最為常見的溜冰滑雪 ，還有看冰雕、坐雪橇、泡溫泉、開雪地摩托……這些活動要麼是在足夠廣闊的戶外場所進行，要麼也留足了充分的私人空間，讓大家在做好防疫措施、保持社交距離的同時玩轉大自然、喜迎中國年。

●冰雪城堡 小孩最愛

想走進晶瑩剔透的世界、感受真正的《冰雪奇緣》嗎？正在新罕布夏（New Hampshire）、威斯康辛（Wisconsin）、科羅拉多（Colorado）和猶他（Utah）四地展出的「冰雪城堡」（Ice Castles），邀你欣賞全部用真冰打造、且純手工製作的冰雕遊樂場。創辦人、六個孩子的父親Brent Christensen，最初只是在家中的院子打造了一個冰洞，為孩子提供一處玩耍的場所。誰知附近越來越多的孩子聞訊趕來，都想一享冰雪之樂。慢慢地，冰雕的規模越來越大，成就了如今每年都在北美不同城市巡迴、限定時間開放的冰雪城堡，希望給大人、小孩、家庭創造愉快和難忘的冬日記憶。

冰雪城堡占地近1英畝，重達2000多萬磅，由近萬根冰柱組成。約40名冰雕工匠師的團隊耗時兩個月純手工製作，每天在「養冰場」打造5000至1萬2000個不等的冰柱，這些冰柱在不同的位置、溫度和風速下凍結，再組裝、雕刻成型。大自然的鬼斧神工和工匠師的精雕細琢相結合，冰便化身成美輪美奐的藝術品。色彩絢爛的LED燈被冰塊包裹、完全凍結在冰塊中，夜幕降臨之後隨著音樂的旋律和節奏不停變化，冰雪和光線互相映射，讓冰雪城堡更顯魔力和夢幻十足、光芒懾人心魄。

冰雪城堡盡顯大自然的鬼斧神工和工匠師的精雕細琢。（Ice Castles提供）

除了彩燈之外，冰雪城堡還設計了很多別出心裁的互動體驗，比如從冰雕中刻出來的隧道，可以探索每個洞穴的獨特秘密，還有用冰做成的滑梯、寶座、塔樓、噴泉、瀑布等，對於喜愛《冰雪奇緣》和迪士尼的男女老少來說，這儼然是冰塊構建的實境城堡，可以盡情收穫眾多神奇有趣的冰雪體驗。

冰雪城堡設計了很多別出心裁的互動體驗，比如從冰雕中刻出來的隧道。（Ice Castles提供）

因為冰雪城堡的籌備需要藉助適宜的天氣，開放的時間也完全取決於氣溫的變化，根據目前的溫度，冰雪城堡將持續開放至2月底或3月初。想要打卡的民眾可盡早在官網https://icecastles.com/訂票，前往時穿好防滑保暖的鞋子和衣服。所有冰雪城堡都位於天然水源的旁邊，待冰融化之後，將化成水回歸到大自然中，再重新為其他動植物所用。

狗狗拉雪橇可以體驗在雪地上被狗狗拉著暢遊的快感，還能和狗狗親密接觸。（取自紐約州官方旅遊網站I Love NY）

●狗拉雪橇 有趣好玩

冬季還有很多有趣的雪上活動，絕對不止溜冰滑雪，比如狗狗拉雪橇就是其中一個，不僅可以體驗在雪地上被狗狗拉著暢遊的快感，還能和活潑可愛、充滿活力的狗狗親密接觸。雖然疫情讓長途旅遊變得不可能，但其實並不需要遠赴阿拉斯加或者芬蘭，家附近的山地景區也能找到同樣的娛樂。

有些民眾擔心狗狗的壓力過重，工作人員介紹，因為狗狗每天都需要通過大量的運動來消耗熱量，奔跑對牠們來說其實是快樂的事，而且狗狗都會事先組好隊，乘客也是按體重來分配雪橇，只要能定時讓狗狗休息、並且提供充足的食物，狗狗的體力完全可以勝任，牠們喜歡拉雪橇，也對拉雪橇感到很興奮。

到達現場後，你通常會有時間和狗狗玩耍、互動，負責控制駕駛的工作人員再將狗狗綁在雪橇前面的韁繩上，一切準備就緒，工作人員收起固定雪橇的鐵鉤，迫不及待、蓄勢待發的狗狗，便以迅雷不及掩耳之勢向前衝去。整個行程約為一個小時，中途會給狗狗留出休息時間，負責拉雪橇的狗狗數量不等，為了幫狗狗保持新鮮感，跑的路線也會有所不同。

有些地方是由專業的工作人員負責操控駕駛，有的則可以在接受簡單的訓練後自己來控制。但對於初次體驗的民眾來說，交給工作人員駕駛相對比較安全，避免狗狗不受控制從而偏離跑道。冬季叢林之中常有積雪，也經常見結冰的湖面，由狗狗拉著穿越這一切夢幻的雪景，彷彿進入童話的世界。

雪地摩托樂趣多，伴隨著轟鳴的引擎聲，馳騁在銀裝素裹的雪地。（取自紐約州官方旅遊網站I Love NY）

●雪地摩托 動感刺激

另外一項動感活動當屬雪地摩托。雪地摩托所要求的穿著和普通摩托車一樣，戴頭盔、手套必不可少，穿雪褲、雪鞋則會更佳。伴隨著轟鳴的引擎聲，你將馳騁在銀裝素裹的雪地上，盡享驚險而刺激的冰雪體驗。但也無需過於擔心它的安全係數，通常雪地摩托的車速並不會特別快，保持在舒服的速度就可以，且都會有專業的嚮導帶領，隨時關注是否有人掉隊或者發生意外。有裝備的民眾可自帶裝備，沒裝備的也可現場租賃，頭盔等所有用具都會頻繁清潔和消毒。

有的地方提供的雪地摩托是專門給初學者，不必擁有駕照，還有教練手把手地從頭教。有的則允許自帶、或者租賃摩托車，經驗豐富的騎手可以選擇有急轉彎或者未修整的雪道，甚至展開競速比賽。但不管是業餘的還是專業的，駕駛雪地摩托既要自信、也要注意自我保護、防範潛在風險，包括關注四周的車輛和環境、突然出現的轉彎或停頓、其他使用車道的騎手、道路上的障礙物等。只有掌握了基本的要領，控制好駕駛的過程，才能真正享受到雪地摩托的自由和暢快。

戶外溫泉空氣流通、光線好，又有私人隔間、夠安全。（取自East Heaven官網）

●溫泉避寒 放鬆紓壓

有人愛冷，就有人喜熱，如果想選擇和冰雪遊相對應的避寒遊，溫泉是個好去處。為了減少染疫風險，很多場所都推出了戶外溫泉，空氣流通、光線好，又有獨立的隔間，無需和任何陌生人共享設施，可以心無旁騖地放鬆和紓壓，將自己和家人從疫情的緊張焦慮中暫時解放出來。

以麻省波士頓附近的East Heaven私湯溫泉為例，他們所提供的戶外溫泉分半露天和全露天兩種，半露天空間稍小、可容兩個人，全露天空間最大、可容四個人。每個池子都設置在一間一間的日式木桶房中，配有淋浴、浴巾和浴液，完全不會與陌生人有任何交集，特別適合一家人或親友間同去。

所有戶外溫泉都需預約，臨近預約時間你會接到通知短信，被告知可以前往店門口、並在到達後回短信通知店員。入內需要使用消毒液並量體溫，再進入自己的木桶房。房間使用前後都會有專人徹底消毒和打掃，熱水也會進行微循環消毒，使用淋浴沖澡之後即可入水，可以自帶水或飲料隨時補充水分，也可自帶音響設備聽音樂。因為隔音效果好、私密性高，所以也不會打擾其他房間的人。

預約時段快結束時，店員會在門口敲門提醒，但是不會進入房間，你有充足的時間再次淋浴和換衣服。除了泡湯之外，店裡也有按摩服務可供選擇，但必須在網上預約才能享用。泡溫泉的好處很多，水中所富含的礦物質可以美容，熱水和蒸氣可以促進血液循環，還能放鬆肌肉、緩解壓力，特別適合全家出動。若是趕上下雪天，在雪中泡湯更是別有一番風味。

不過，不論你選擇何種休閒娛樂方式，都要記得當下仍處在疫情期，很多活動嚴格限制人流，所以要提前打電話或上網購票。另外，在此特殊時期，防護再多都不為過，自駕中、玩樂時切記做好防護，備足消毒和清潔用品，安全出行、健康過年。