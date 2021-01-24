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新冠病毒疫情爆發… 買賣比特幣 年輕炒家新寵

記者韓傑
有人把比特幣視為黃金等價物。（Pexels.com）
有人把比特幣視為黃金等價物。（Pexels.com）

住在紐約州長島的李立多年來一直從事旅遊行業，開辦旅遊公司，批發機票。但是，由於2020年初新冠病毒的爆發，「旅遊業一夜歸零」，他開始全職炒股。他說，很早就投資比特幣（bitcoin）。進入2021年，比特幣一下子升到3萬多元。「幾天時間，比特幣又上升至4萬多元」。他在2020年以1.9萬元價格買入的比特幣，今年初以4.1萬元賣出，「賺了兩倍」。

許多比特幣投資者都有賭的心理。（Getty Images）
許多比特幣投資者都有賭的心理。（Getty Images）

知情者表示，很多華人早就開始買賣比特幣。他們之中有像李立這樣的「失業者」，有專業的投資理財顧問，還有一批年輕人。除了個人投資者外，一些機構投資人也參與其中。他們的特點是，投入的資金量不大，大多抱著賭的心理：「贏了就賺了，輸了損失也不大。」

生意沒了 全靠投資養家

李立說，他炒股的歷史比較長，早年在中國投資過股票，來美後開設旅遊公司；但是，旅遊公司是一個敏感行業，一有風吹草動，就會受到影響。於是，他就轉為投資股市，靠投資收益養家。

他說，九一一事件對美國旅遊、餐館、酒店等行業是一個打擊，當時他的旅遊公司業務急劇下降。新冠病毒疫情爆發後，旅遊、餐館和酒店又一次受到重創。「我只好投入股市，通過炒股收入補貼家用。」他表示，許多人沒了工作，按說政府部門應該減稅，但是長島地區的地稅還在漲，一年的地稅幾萬元，不交不行。

最近兩年，銀行的利息幾乎沒有。2020年，因為疫情，美國人居家避疫，於是開始炒股。「由於這麼多資金投入，因此美國股市連創新高。」他說，2021年初和2000年初差不多，全民炒股，但「全民炒股對整體經濟不好」。

他說，有人購買輝瑞製藥（Pfizer）股票，因為這家公司分紅很好；也有人投資科技股，如特斯拉（Tesla），結果公司股票漲了好幾倍。特斯拉的股票曾經分股，一股分成五股，結果，現在股價漲到分股以前的價格，公司老闆馬斯克（Elon Musk）一下子取代亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos），成為新的世界首富。

比特幣現已成為華人炒家的新寵。（美聯社）
比特幣現已成為華人炒家的新寵。（美聯社）

加大投入 看好加密貨幣

幾年前，李立就看上了比特幣，開始投資。2020年，比特幣從最初的1萬多元，上升至2萬多元。他說，比特幣上漲與全球危機有關。美元大量發行，各國貨幣也出現貶值，基金經理開始認可比特幣，並把它納入基金組合中，成為理財工具，「對比特幣進入投資領域影響較大」。

目前，投資比特幣有幾種方式，有的軟體可以交易，在有些網站也可以買賣。「我使用的是一種軟體。」他喜歡這個軟體，因為既可以炒股，也可買賣比特幣，而且存款還有利息。「重要的是，它的圖形很好看。」

他說，前幾年，比特幣比較便宜，每個只要兩、三千元。於是，他遇低買進，逢高拋出，就這樣賣了買，買了賣，「賺了一些錢」。他對其他的加密貨幣有興趣，也做其他幾個加密貨幣。他說，前幾年，加密貨幣知名度不高，投資人很少。那時候，加密貨幣很便宜，幾分錢一個。「現在，這些加密貨幣幾分錢漲成幾毛錢，有的從幾厘錢漲到一分錢。」

他比較看好比特幣的前景。「我認為，比特幣很快就要漲到十幾萬元了。」他說，比特幣的好處是可以兌換成美元，美國政府承認，很多國家也不封殺。「有人說，比特幣將成為繼美元、歐元之後的第三種外幣。」他說，比特幣是「挖礦」挖出來的，有加密技術。「比特幣就是一組數據，不可更改，且產量很少。」

比特幣投資者以年輕人為主。（路透）
比特幣投資者以年輕人為主。（路透）

投資主力 年輕人和機構

新澤西理財顧問范琦勇說，他幾年前購買過比特幣，但是沒有賺什麼錢，就賣掉了，因為市場太動盪。「後來受到兒子的影響，我還投資過以太幣。」他300多元買進，但是後來價格大跌，他就不看了。「前天看看，以太幣漲到900多元。」

他說，比特幣主要是年輕人在玩。他有位北大同學的兒子正在讀大學，三年前投資比特幣，最多時帳戶上有「上百萬元」。他知道有一個投資群裡有許多投資比特幣的「大神」；但是，這些人都低調，不願意向人談論他們的投資。「他們的意見是，若是已經投資了比特幣，應該keep，不要輕易出手。」

在華爾街金融公司從事技術工作的朱先生說，美國一些大學認可比特幣。他兒子2013年進入麻省理工學院（MIT）讀書，第二年就分到1%個比特幣。從此，他兒子就買賣比特幣。「一年前，比特幣價格1萬元的時候，他賣掉一部分，用掉一部分。」2020年，在比特幣1.5萬元的時候，他的兒子進了一些。「今年初，比特幣大漲，兒子也賺了不少。」

紐約天煜資本是一家私募基金，位於紐約州長島，基金資金來自北美和中國。公司總裁孫琰在2016年開始用自己的資金投資比特幣，「當時比特幣處於熊市，也屬於灰色地帶，價格波動非常大」。後來，他負責的這家私募基金也開始投入比特幣。

他說，比特幣在2009年上市，早期投資者都是「信仰投資者」，相信比特幣具有價值。比特幣雖然是一個概念，但也有成本，有人挖礦才有比特幣，因此比特幣不會下降到零。在早期，通過電腦挖礦找比特幣的成本較高，到了2012年，挖礦成本開始下降。「由於算法的影響，比特幣的產量下降了。」同時，挖礦有許多成本，包括電腦、用電量、挖礦設備等。「電腦都是高速電腦，很費電。」

目前，只有很少的商店接受比特幣支付。（Pexels.com）
目前，只有很少的商店接受比特幣支付。（Pexels.com）

若嫌麻煩 買比特幣基金

范琦勇說，大部分人尋求穩定的投資，但投資比特幣的人都有投機心理，拿出一部分資金投資比特幣。他的投資屬於分散型投資，什麼都做。組合中既有穩健的投資，也有比特幣基金這樣的風險投資。他說，直接投資比特幣比較麻煩，手續太多。2019年，他開始購買比特幣基金「灰度比特幣信託」（Grayscale Bitcoin Trust，簡稱GBTC）。

他說，這個基金專門投資比特幣，像其他基金一樣。「購買基金就像在網上投資股票，很簡單。」他透露，他當時購買了3750個單位。那時，一個基金單位價格是12元多，他花了四、五萬元。但是，買了以後，基金一路下跌，甚至跌到一個單位七、八元。「我當時想賣，但是沒有賣掉，被套住了。」

但是，到了2020年5、6月間，正是美國新冠疫情爆發之際，美國政府向全民發放紓困金，這家比特幣基金的價格開始上漲。「在漲到每個單位30元的時候，我賣掉2000個單位。」他說，後來基金價格開下跌，他又在每個單位29元的時候「補倉」。目前，灰度比特幣信託的價格是40元。他估計，他投資比特幣基金的回報率是100%。他現在仍然有3700基金單位。「這兩天，比特幣大漲，基金已有5.5萬元了。」

他說，由於近期比特幣大漲，因此引起民眾的關注。他分析，許多人投資比特幣主要有以下原因：比特幣有逃稅、洗錢功能。「比特幣是一個虛擬貨幣，無人監管，投資者可以匿名投資。」因此，投資者的資金來源都不知道。因此，人們向比特幣投資，將來可以把資金來源洗白。

因為疫情，人們都不工作，卻有工資可拿。聯邦政府在疫情中「大撒幣」，將會導致通貨膨脹。而比特幣總數只有2100萬個，目前只挖出1850萬個，離滿額還差250萬個。比特幣不像黃金，不能無限增加。「物以稀為貴，所以比特幣大漲。」

許多人把比特幣作為儲備金。投資者中有機構和大戶，他們出資購買比特幣，導致比特幣價格上漲。尤其是華爾街，見到這樣的投資產品，更是興奮，將比特幣價格炒高。例如，平方基金（Square Inc.）大舉投資比特幣。這支基金除了投資特斯拉（Tesla）外，就是投資比特幣。2020年，其回報率達到100%。

他說，不久前，彭博資訊（Bloomberg）發表「看好比特幣」文章。投資銀行小摩（JP Morgan）發表研究報告認為，比特幣長期看好，未來幾年比特幣能夠漲到14萬元。他說，有的說法更嚇人，預測未來三、五年比特幣的價格能夠達到幾十萬元。這些預測都推到了比特幣的上漲。

一些金融機構提供比特幣交易服務。（美聯社）
一些金融機構提供比特幣交易服務。（美聯社）

投資方式 五大渠道可選

范琦勇說，投資比特幣是個人選擇；他只是提供投資比特幣的渠道。他說，目前投資比特幣有以下幾個途徑。「至於通過哪種方式購買，人們要根據自己的實際情況。」

一、通過PayPal購買比特幣。美國的客戶（夏威夷除外）可以在PayPal上購買、出售和持有四種不同的加密貨幣：比特幣、以太坊（Ethereum），萊特幣（Litecoin）和比特幣現金（Bitcoin Cash）。

二、通過各個比特幣交易平台。比特幣的投資類似於股票投資，投資股票的步驟如下：1、在一家允許進行加密投資的公司中開設一個經紀帳戶；2、將銀行的資金存入經紀帳戶；3、使用資金買入股票；4、基金返還到現金餘額中。比特幣與股票的主要區別在於第三步，即購買比特幣而不是股票。

三、購買投資比特幣公司的股票。他說，微策公司（Micro Strategy Inc）是投資比特幣最多的上市公司。「比特幣漲了，這家公司的股票就漲。」購買這家公司的股票，就等於投資了比特幣。

四、購買比特幣基金。灰度比特幣信託（GBTC）是一家投資比特幣的基金。2020年9、10月，比特幣價格上漲，這家基金的價格也相應上漲。因此，投資這家基金，就相等於投資比特幣。

五、投資比特幣挖礦公司的股票。他說，比特幣是挖礦得來的。挖掘比特幣，需要高功能的電腦，而且非常費電。由於北美成本最高，許多人在中國、南韓和日本挖礦。「有人在四川靠近水電站附近的地方挖礦，以保證有足夠的電力。」但是，現在中國政府禁止，在國內挖礦不行了。

比特幣的保管比較困難，有一定風險。（Pexels.com）
比特幣的保管比較困難，有一定風險。（Pexels.com）

風險因素 投資無法避免

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學者和紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，比特幣不是一個完美的事物，伴隨比特幣的去中心化、匿名、不可追溯性，比特幣也有獨特的風險因素。

第一，比特幣的安全儲存是一大挑戰。大量的比特幣和其他加密貨幣交易所魚龍混雜，在交易所存放比特幣有一定的安全隱患。把比特幣放在冷錢包中是一個解決辦法，但是若是需要支付，冷錢包連上網路就一樣會變熱，變成有風險的。「冷錢包的儲存風險還是巨大的。」

其次，比特幣對於各國監管部門都是一大挑戰。由於可以匿名，就有人利用比特幣洗錢和逃稅。他說，政府如何確保反洗錢法律的執行，如何確保稅費的繳納，都是一個問題。政府不會放任不管。

第三，比特幣的價格不穩定性對於持有人是一個巨大的風險。從比特幣創立到現在的12年間，比特幣的價格已經有過多次超過30%以上的下跌，包括幾次90%以上的崩潰式下跌。若是操作不慎，會損失慘重。

他表示，以美元計價來說，如果比特幣的價格低於或者接近6000元成本價，應該就是價值投資的「抄底價位」。而根據麥特科夫法則網絡效應，可以預估比特幣價值區間要高很多。

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