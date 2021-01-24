投資比特幣 最好閒錢定期定額 可當資產儲存

比特幣上下起伏大，風險高。（Pexels.com）

2009年，加密貨幣比特幣 （bitcoin）正式進入市場。經過12年發展，比特幣現在已成為世界知名的數位貨幣。截至2021年1月1日，一個比特幣價值高達3.4萬美元。根據目前已經挖掘出的1850萬個比特幣計算，比特幣總市值高達6500億美元。

加州薪聚公司（WageCan）共同創辦人胡晉豪說，由於比特幣的上下起伏比較大，大部分人無法承受下跌時的心理壓力。他建議：「如果要投資 比特幣，只能拿出不影響生活的閒置資金，定期定額地投資。」買了比特幣後至少要持有兩、三年，就像投資黃金一樣。「只有急等著用錢的時候，才應該出售。」比特幣的價值與美元的價值呈反比。「美元貶值，比特幣就會升值。」他認為，比特幣可以作為資產儲存起來。

投資前，要了解比特幣的風險。（Pexels.com）

機構入場 導致價格上漲

胡晉豪說，2020年1月1日，一個比特幣上漲到3萬多美元，引起人們的關注。他說，這主要是一些上市公司開始買進比特幣。例如，潛在買家中包括生產電動汽車的特斯拉（Tesla），導致比特幣瘋漲。客觀上講，比特幣上漲的原因是本身的稀缺性造成「供不應求」。

一些上市公司和私人公司已經持有比特幣。根據比特幣儲備的網站（bitcointreasuries.org）上的統計，共有15家上市公司持有比特幣。其中微策公司（Micro Strategy）是目前持有比特幣最多的上市公司；交易所交易基金（ETF）有九家，其中灰度比特幣信託（Grayscale Bitcoin Trust）是目前最大的比特幣基金。此外，還有四家私人公司持有比特幣，其中最大的是特佐斯基金會（Tezos Foundation）。

胡晉豪說，他們公司於2014年開始設立比特幣交易平台，為客戶提供比特幣的交易。「我從2014年進入比特幣行業，見證了市場劇烈的上下浮動。」例如，比特幣從一個比特幣價值100元，猛漲到1300元，但後來又下跌至60元。「比特幣上漲在十倍以上，下跌也在10倍或20倍以上。」

他說，沒有人能夠把握比特幣這種上下起伏的節奏，能夠一次賺上十倍，也沒有人一次虧損十倍以上。他表示，許多人看到比特幣上漲一、兩倍，覺得自己已經賺得很多了，趕緊賣掉。也一些人看到比特幣跌了一、兩倍，以為市場要垮了，也是趕快出手。

他說，許多人投資比特幣，的確有人賺錢，但是更多人賠錢。許多人按照股票投資方式投資比特幣。「如果按照股票那樣操作，肯定要賠的。」他舉例說，2021年1月1日，比特幣的單價是3萬4000元。到了1月2日，比特幣的價格回落到3萬元。才一天，4000元沒有了。「價格起伏如此大，很多人受不了。」

基礎是數學 算法有根據

胡晉豪說，比特幣的基礎是數學，也就是算法。它是通過算法創造出來的，有數學原理支撐。研究發現，比特幣是通過數學方式解決現在流通貨幣的問題。目前，美元是美國的法定貨幣，但是聯邦政府根據自己的需要，任意增加發行量，導致美元貶值；而比特幣的發行量固定，不會貶值。

他說，黃金因為稀缺，價格比較穩定，但是也存在不確定性。如果某地發現一個大型金礦，黃金的價格就會下跌。但是，比特幣不會，因為發行量有一個最大值。全世界的比特幣總共只有2100萬個，但是現在只挖出來1850萬個。由於礦工挖掘慢，因此比特幣增量也很小。比特幣的交易單位很小，小到小數點後面八位數字，即百萬分之一。他說，比特幣最初的價格只有幾分錢。當時比特幣沒有交易所，都是在私下交易。2012年，加州舊金山成立美國的交易所。

比特幣沒有發行公司。「發明比特幣的論文當年也是化名發表的，至今不知道論文作者是誰。」這說明，發明者並沒有依靠比特幣賺錢。他說，許多人對比特幣的數學原理進行驗證，發現其數學基礎極其牢固。

維基百科介紹，比特幣的發明者使用了中本聰（Satoshi Nakamoto）這個名稱，但發明者的身分至今無人知曉。發明者開發了比特幣，撰寫了比特幣白皮書，並創建和部署了比特幣的原始參考實施。作為實施的一部分，中本聰還設計了第一個區塊鏈數據庫。

他說，比特幣的一個特徵是它很像黃金，可以購買商品，但是接受比特幣的場所很少，僅個別的餐館和超市接受。因此，人們不要把它想像成一個像傳統貨幣一樣的支付工具。比特幣是具有儲備價值的數位貨幣，並非實物貨幣。「有人發行比特幣的實物，實際上那上面就是類似密碼的私鑰。」

比特幣在許多國家仍然不是合法的貨幣。（Pexels.com）

亞洲公司 出現許多詐騙

胡晉豪表示，他們公司的客戶主要是亞洲、歐洲和中南美的客戶。公司給客戶提供兩項服務：一、數位貨幣支付卡片，便於客戶交易；二、數位貨幣資產管理與支付數位貨幣工資。「我們也與其他機構合作，在投資基金中布局數位貨幣。」

比特幣是人類歷史上從來沒有出現過的一種資產。他說，比特幣日益普及，且具有避險功能，已經列入世界資產的前十名，超過股神巴菲特管理的資產。「現在看來，比特幣已經被當作資產，或將取代黃金的地位。」

他說，看到比特幣的成功，許多公司學習比特幣這個模式，也發行自己的數位貨幣。他說，亞洲的數位貨幣市場包括中國、日本、南韓、東南亞等。比特幣出現後，亞洲地區出現了許多數位貨幣，魚龍混雜。

於是，有人藉此進行詐騙和傳銷，導致許多數位貨幣投資者損失慘重。「這主要是當地政府監管不嚴，讓詐騙者有機可乘。」他說，與比特幣不同，這些發行的數位貨幣大部分都是由個別公司發行控制，發行者比較容易「操控市場」。

比特幣就是工程師設計的加密解密程序。（Pexels.com）

小量起步 不要大量投入

新澤西州理財顧問范琦勇說，1月初，比特幣的價格已經高達4萬多元。如果要買一個比特幣，就要好幾萬元，風險太大。而且，比特幣的價格起伏大，風險高。因此，剛進場不要購買一個比特幣，可以先從幾千元開始。

投資比特幣之前一定要有思想準備，比特幣的價格會大起大落。他曾經坐過這樣的「過山車」。例如，在2017年，比特幣的價格從1.9萬元下跌到3000元，幅度非常大。他說，有的人已經退休，把存款拿出來炒作比特幣，希望「賭一把」。一旦大跌，這些人的生活就會成為問題。他說，有的人雖然很有錢，但是心理素質不行。「我有個客戶，有幾百萬元資產，但是股票跌一點就受不了。」他說，這樣的人不要投資比特幣。

他說，富貴險中求。如果有些閒錢，覺得有沒有這些錢無所謂，可以投資一下。投資1萬元，可能只剩1000元，也可能增加到10萬元。他說，也許有一天，比特幣會像黃金一樣，獲得合法性，成為儲備貨幣。他透露，他的投資種類很多，「只拿5%的資金投資比特幣」。他說，這點資金投資比特幣，只是玩玩，輸贏無所謂。

私募基金天煜資本總裁孫琰說，比特幣有可能代替美元。如果現在持有，將來肯定賺錢。他對投資比特幣的建議是，如果不了解比特幣，不要碰它；如果了解了，等到比特幣回調時買入。由於比特幣有風險，只能拿1%的資產投入，作為資產配置。如果買了比特幣，要做長期打算。

在眾多加密貨幣中，比特幣的信譽最高。（Pexles.com）

他說，比特幣不是一般的投資產品。它是基於信念的數位貨幣。懂的人能夠理解，並願意與其他人分享。但是，也有懷疑者，對投資比特幣有顧慮，不敢投資。他說，說到底，比特幣就是一個故事，風險較大。因此，投資比特幣要特別謹慎。

投資者李立說，人們只能用閒錢投資加密貨幣，不能用margin，因為槓桿風險太大。如果需要用錢了，才去賣。價格漲了不要激動，價格跌了不要慌張。「不要擔心升跌，心理要穩定。」他說，比特幣一天24小時都在交易，但是他還是正常作息。

生產成本 主要是挖礦費

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學者和紐約大學兼職教授陳凱豐說，比特幣是數位支付方式，但也有「生產成本」。由於比特幣的去中心化設計，全球大量的交易需要有人把交易紀錄不斷登記到區塊鏈上。作為這個計算服務的補償，「礦工」的計算工作的報酬是比特幣。隨著比特幣的交易量不斷增加，計算量不斷上升，因此獲得比特幣需要投入的工作量也在隨之上升。

他說，由於電價的不同，在紐約挖比特幣的成本是6151元，而去德州挖比特幣的成本可以降低到3681元。全美最低的比特幣挖礦州是路易斯安納州，只有3224元一個。除了電力成本外，挖礦還有人工、硬件等等的成本。一般來說，用於比特幣挖礦的計算硬件的消耗極大，使用壽命大約是六個月，因此，「挖掘」比特幣的硬件資本投入對其他行業來說相對較高。

例如，有研究報告指出，比特幣硬件成本大約530元一個。全美挖礦的電力成本中值5100元，加上硬件、運營，可以初步估計比特幣「生產成本」是大約6000元。

他說，2017年10月在紐約哈佛大學俱樂部裡，一位哥倫比亞大學經濟學教授對於比特幣的生產情況做了一個演示。他的假設是比特幣的價格經常暴漲暴跌，但是比特幣的供應量非常理性：比特幣每次價格大幅度超過成本的時候，供應量就會上升。雖然比特幣是虛擬貨幣 ，但是比特幣的供求完全符合傳統經濟學的規律。高利潤刺激生產，產量上升後導致價格下降，然後利潤下降，最後抑制供應量。

比特幣的底價就是挖礦成本。（Pexels.com）

金融創新 面臨嚴峻考驗

陳凱豐說，根據目前的不完全統計，已有大約1600種加密貨幣在各種市場上交易。他說，現在加密貨幣很多，但排在第一位的仍然是比特幣。人們對它的接受度和它的信譽度都很高。比特幣的交易現在遍及全球，而且地位已經建立起來，很難撼動。

比特幣有幾個特點是其他加密貨幣沒有的。它資訊全部上網，交易無法造假。而且，它的發行量有上限，超過不了上限。有人利用它逃稅、洗錢，「好事壞事都能用得上它」。他說，金融市場最為受關注的金融工具莫過是各種加密貨幣。這些加密貨幣不光是漲幅動輒幾十倍、上百倍，而且伴隨著大量的金融創新。同時，隨著比特幣的不斷發展，對於比特幣的爭議也不絕於耳。

他說，投資大老巴菲特和孟格對於比特幣都發表了看法。巴菲特對比特幣的論述是，金融工具可以分為兩類，一類是持有這個金融產品自身可以產生收益的；一類是預期這個金融產品需要賣給下家才可以獲得收益的，比特幣屬於後一種。而巴菲特本人只投資於第一類資產。

第一類資產包括支付股利的股票；利率為正的債券，如大多數國家的國債與公司債；租金收益超過持有成本的房地產；定期分紅的合夥企業股分；可轉換債券；貨幣市場基金。

比特幣屬於第二類資產。金融市場許多投資對象都是屬於巴菲特說的第二類資產，包括黃金、利率為零或者負的德國債券、日本債券、瑞士債券等等、租金收益低於持有成本的房地產、期貨、期權、掉期等其他衍生品、香港股市的「仙股」（粵語cents），比特幣以及其他各種加密貨幣。

但是，孟格不看好比特幣。他曾經說：「我認為投資比特幣是個愚蠢的主意，這簡直是瘋狂的泡沫，毫無建設性的想法，把人們引誘到了一夜暴富的虛幻當中。有很多東西並不會自動為你工作，找出它們，然後避免與它們產生任何接觸，比特幣就是其中一樣你應該避開的東西。」

他認為，這種看法太狹隘。實際上，大量的第二類資產實際上幫助持有人獲得了大量的收益。比如黃金，持有黃金本身沒有任何收益，但是大量機構和高淨值投資人持有黃金，並獲得長期收益。