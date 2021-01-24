用電腦挖掘比特幣 華人當「礦工」貢獻過半

由於中國電力不足，許多礦工遷移至北美和歐洲。圖為美國一發電廠。（美聯社）

比特幣 是建立在電腦程式中的加密貨幣，其產生是對採礦過程的獎勵。因此，除了比特幣買家外，另外一個龐大群體就是比特幣「礦工」。世界各地都可以用電腦「挖礦」，獲得比特幣。目前，一個比特幣的全球成本是6000美元 ，但比特幣在2020年年初價格就已超過6000美元，顯示挖掘比特幣是一個賺錢的行為。

過去，中國 一直是世界比特幣礦工最集中的國家，中國比特幣哈希力（算力，hash/s）占到全球的65%。但是，2021年1月7日，比特幣網站（bitcoin.com）報導稱，中國在2020年7月，哈希力跌至50%。與此同時，美國的比特幣採礦能力已躍升至14%，伊朗占8%，加拿大7%，冰島2%，俄羅斯和哈薩克斯坦也占世界哈希率的8%。中國下降的原因是，「中國礦工」正在遷移到北歐國家，如瑞典和挪威。

比特幣是對挖礦者的獎勵。（Pexels.com）

當局禁止 中國礦工外移

報導稱，過去中國捕獲的比特幣占全球哈希率（hash rate）的65%。哈希率（Hash per second）表示在比特幣網絡中每秒進行加密貨幣挖掘的次數。哈希率也稱為哈希力。哈希率越高，表示挖掘的次數越多，獲得的比特幣越多。中國的哈希率從2020年初的約65%降至最近的約50%。

其中，新疆哈希率占到35%。中國一份區域報告和香港比特幣交易平台成因礦業（Genesis Mining）運營負責人的聲明表明，中國礦工正在從該地區遷移到北歐國家。

在早期，中國的比特幣挖礦一直缺乏法規，而且中國的電價極便宜，許多礦工在此挖礦。但由於中國煤炭短缺，供電出現問題，而比特幣挖礦特別費電。另外，中國政府加強了「監管機構」，並且「對加密貨幣採取嚴格措施」，故中國的比特幣採礦業也受到了影響。

報告指出：「比特幣的開採正在發生逐步改變。」礦工已經遷移到對自己的行業提供更友好條件的國家。成因礦業的運營主管沙爾特（Philip Salter）證實了中國礦工遷往北歐的說法。沙爾特強調，這一行動是由於礦工尋求財務安全和政治穩定而引起的。

沙爾特說，最近，來自雲南省的中國礦工一直在與電力部門鬥爭。由於中國已禁止加密貨幣交易，因此給礦工帶來了麻煩。「他們無法輕易地將開採的比特幣轉換為法定貨幣以支付電費等服務。」

2020年12月30日，比特幣專欄作家阿魯（Iyke Aru）說，在北歐國家，中國人的挖礦吸引了「生態友好型綠色能源」。與中國相比，瑞典和挪威等國的好處，加上中國的麻煩，正在「將比特幣礦工趕出中國」。

當比特幣價格超過成本時，挖礦才合算。（Pexels.com）

礦機公司 搬到北美生產

比特幣雜誌（bitcoin magazine）網站2020年9月22日發表題為《太陽永遠不會落在比特幣採礦上》一文。文章說，中國礦業巨頭Whatsminer的營銷經理Elsa趙證實，其公司正在將其擴張計畫集中在中國以外。中國公司比特大陸（Bitmain）目前仍然是世界上最大的採礦設備製造商。比特大陸有兩個生產基地，一個在中國，另一個在馬來西亞。比特大陸準備繼續向美國擴張，該公司計畫在美國新建的採礦設備製造廠。

報導稱，比特大陸北美運營主管沃林圖坎（Raymond Walintukan）說，比特大陸的未來將進一步減少中國業務，因為該公司將繼續在北美開展現有業務。沃林圖坎在華盛頓州的一家採礦工廠工作，那裡水力發電很便宜。比特大陸還在德州和田納西州也有採礦工廠。他強調說，「比特大陸現在是一家國際公司」。

礦業顧問BitOoda的業務發展主管波特（Ryan Porter）說，包括中國在內的更多投資者正在詢問北美的採礦機會。波特說：「很大一部分將遷移到北美。」這裡的優勢是基礎設施、電力成本和法規穩定性。」波特說：「在製造方面，中國一直是真正的行業創新者。」但是，隨著台積電計畫在亞利桑納州建廠，那裡可能會出現中國的硬件製造商。這也將成為哈希力向中國以外地區遷移的催化劑。

當地的平均電價是每千瓦時3.5至4分，高於中亞和南美等地，而中國平均每千瓦時不到一美分。儘管電價比較昂貴，但由於政治環境相對穩定，北美仍被視為比特幣採礦的理想樞紐以及鎖定多年電力合同的能力。

美國、俄羅斯、冰島、中亞和南美等地區的比特幣採礦業在持續增長，因為礦工能夠從這些地區的豐富、廉價的能源中受益。這些能源主要是水力發電、風力發電、石油和天然氣發電，具體取決於位置。此外，哈薩克政府最近通過7.15億美元的投資基金與礦商合作，成為新聞焦點。

挖掘比特幣就像真正採礦一樣，需要成本投入。（Business Wire）

中國挖礦 就怕突然停電

有中文媒體報導，在火爆行情的帶動下，中國礦工的挖礦收益隨之攀升，進而推動對礦機需求激增，各大採礦公司紛紛加購高算力礦機，希望通過提高算力來獲得更穩定的挖礦收益。

2018年，比特幣從1萬7157美元跌至最低3733美元，跌幅逼近80%，遭遇史上最大崩盤。2019年是比特幣在暴跌後慢慢恢復的一年。比特幣反彈至1萬美元的水平。當時，四川省已成為全球比特幣「挖礦」資本最聚集的地方，而電費成本是最主要的考量。為了節省成本，比特幣「礦場」大多直接建在水電站內部。四川等地的水電資源非常豐富，豐水期電力更是富餘。「礦場」選擇在四川大渡河。「全世界每挖出100枚比特幣，就有五枚產自這裡，電力即決定了算力。」

當時，比特大陸生產的S-19螞蟻礦機約在1萬元人民幣一台。「一般礦機都托管在礦場裡，不可能在家挖，不但太費電，而且還有噪音。」比起直接買幣的風險，過去幾年挖礦是一個獲利頗豐的賺錢方法。「不少區塊鏈技術企業早年是以挖礦發家，大部分是團隊運作。」

具體說，當用戶發布交易後，需要有人確認交易，寫到區塊鏈中，形成新的區塊。在一個去中心化、互相不信任的系統中，比特幣網絡採用了挖礦的方式來解決上述問題。中心化記帳的權力分享給所有願意記帳的人，通過協助生成新區塊來獲取一定量新增的比特幣。「挖礦」是計算機哈希（Hash）隨機碰撞的過程，猜中了就得到了比特幣，而這一運算過程則由礦機完成。

挖掘比特幣需要高速率的計算機。（Business Wire）

報導稱，礦工們的財富來源於每10分鐘左右生成一個不超過1MB大小的區塊（記錄了這10分鐘內發生的驗證過的交易內容），串聯到最長的鏈尾部，每個區塊的成功提交者可得到系統12.5個比特幣的獎勵。「一個月50台礦機大概要花4、5萬元的電費，2019年基本每個月都有幾萬元的穩定收入。」

一位礦工稱，「其實礦工不太怕幣價波動，只要能持續挖礦就能有收益，最怕就是停電」。每年5月期間，四川進入豐水期。對於比特幣礦工們來說，這是一個難得的機會。但是，每次枯水期轉豐水期時，礦場都會停電十天，而「這段倒貼電費的日子令人備感煎熬」。